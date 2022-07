Em vez de ser uma barreira técnica à entrada, a tecnologia deve permitir e encorajar a criatividade. Nenhum código e baixo código fazem este trabalho. Não é uma barreira técnica à entrada, mas acelera a transformação digital. Os engenheiros cidadãos têm acesso a funcionalidades de fácil utilização, tais como interfaces de arrastar e largar e editores, através de ferramentas de plataforma de desenvolvimento de código baixo e sem código. Estas ferramentas tornam possível aos não-desenvolvedores criar, implementar, e manter rapidamente aplicações de software empresarial. Exemplos destes não-desenvolvedores incluem departamentos de recursos humanos, departamentos de marketing, e equipas de operações.

Acelerar a Transformação Digital usando desenvolvimento de código baixo e sem código

Muitos objectivos diferentes podem ser alcançados através da transformação digital, incluindo a identificação de novas oportunidades de negócio, a personalização de experiências do cliente, a simplificação de fluxos de trabalho e de procedimentos, a adopção de comportamentos orientados por dados, e a investigação de novas fronteiras tecnológicas. Na maioria dos casos, para uma organização passar com sucesso por uma transição digital, é necessário:

Criar novos programas de software, integrar sistemas e capacidades analíticas;

Bring your apps up to date so they can run in the cloud

Design mobile applications that interact with customers

Workflows should be automated.

A maioria das empresas que entregam aplicações está a ter dificuldade em recrutar talentos tecnológicos adequados; estas organizações precisam de investigar métodos inovadores para satisfazer os requisitos relacionados com a transformação digital. A construção de soluções digitais requer muito tempo e recursos, mas a utilização de código baixo pode reduzir o tempo e os recursos necessários para este processo. Porque a construção de aplicações é acessível a todos, independentemente do seu nível de capacidade técnica, mais pessoas podem participar na aceleração da transição digital. É possível acelerar a transformação digital utilizando plataformas de desenvolvimento de código baixo e sem código com a ajuda do AppMaster. AppMaster.io é uma plataforma sem código que visa ajudar as organizações a criar aplicações a nível de produção com geração de código. Estas aplicações incluem backend, web, e aplicações móveis nativas.

Terá controlo total sobre o local onde a sua aplicação é implantada com AppMaster.io, e será capaz de manter a sua independência da plataforma exportando o código fonte que lhe permitirá escalar de um produto mínimo viável (MVP) para uma solução empresarial capaz de lidar com milhões de pedidos por minuto.



As empresas estão a apoiar as suas equipas empresariais e a ter programas de desenvolvimento de software sem código construídos mais rapidamente, permitindo-lhes acompanhar o rápido desenvolvimento de aplicações. As pessoas não-técnicas podem desenvolver aplicações sem a utilização de qualquer código para a sua empresa. Uma empresa de serviços financeiros entregou novas capacidades digitais ao seu portal do cliente duas vezes mais rapidamente do que o esperado, uma vez que os empresários criaram a maioria delas sem ajuda informática.

O que é desenvolvimento de baixo código?

O termo "baixo código" refere-se ao desenvolvimento de software que exige a ausência de código para criar aplicações e procedimentos. Em vez de utilizar linguagens de programação complicadas, uma plataforma de desenvolvimento de baixo código faz uso de interfaces gráficas de utilizador. Estas ferramentas de fácil utilização permitem às pessoas sem conhecimento formal de código ou desenvolvimento de software construir aplicações por várias razões, tais como aplicações móveis e aplicações empresariais, sem necessidade de ter qualquer experiência prévia com qualquer um desses campos. De acordo com a investigação, o baixo código pode voltar a colocar grandes projectos de software no bom caminho, mantendo os custos baixos e utilizando os conhecimentos técnicos ocultos da organização.

O que é o desenvolvimento sem código?

Desenvolver e utilizar aplicações por programadores ou empregar um método conhecido como "sem código" não necessita que os utilizadores tenham qualquer experiência prévia com código ou compreensão de linguagens de programação. Este tipo de software é um exemplo da tendência do self-service, que dá aos utilizadores empresariais a capacidade de gerar, alterar e fazer uso de aplicações orientadas para os dados para melhorar a qualidade do seu trabalho.

Sem código, a sua empresa pode de facto adoptar um desenvolvimento ágil. Sem código permite às pessoas conceberem soluções inovadoras para alterar as operações empresariais e satisfazer as exigências dos clientes. Além disso, quando não há código no desenvolvimento do programa, vai além da plataforma ou da tecnologia. Também se diz que plataformas sem código nas quais não é necessário código são uma boa opção para construir uma aplicação simples. Se houver uma falta de controlo, surgirão falhas de segurança. Porque o código foi desenvolvido para que se saiba que se pode confiar muito nele enquanto o desenvolve. Nenhum programador de código fornece uma base de programadores maior. É necessária uma maior base de programadores para acelerar os negócios.

Dê uma vista de olhos a algumas das soluções de baixo código que estão a ajudar a acelerar a transformação digital abaixo:

Enhanced Visual Growth and Development

Plataformas de baixo código podem reduzir em 90% a quantidade de trabalho necessária para construir novas aplicações, fazendo descer o tempo total de mais de 6 meses para menos de 4 semanas. A característica de drag-and-drop pode ser utilizada na construção de aplicações front-end em tempo real, tanto por desenvolvedores como por não desenvolvedores. As plataformas de código baixo permitem aos utilizadores construir e testar rapidamente o trabalho em potenciais soluções, o que é uma das capacidades mais úteis que estas plataformas oferecem. Ao distribuir plataformas de código baixo a utilizadores empresariais - as pessoas que conhecem e compreendem as questões operacionais - as plataformas de código baixo contribuem para o lançamento da inovação. Os utilizadores no mundo empresarial podem desenvolver protótipos e iterar o seu caminho para aplicações totalmente operacionais.





A maioria dos planos de desenvolvimento de aplicações de baixo código podem ser entregues num curto espaço de tempo, com uma parte muito pequena ou sem código necessário, porque uma parte significativa foi removida. A utilização de ferramentas de baixo código proporciona vários benefícios, um dos quais é a capacidade de reutilizar componentes. Outras vantagens incluem uma biblioteca de componentes pré-construídos e módulos pré-configurados.

Democratizing Application Development

A capacidade da tecnologia de informação existente não consegue acompanhar a necessidade de aplicações ligadas à execução de uma empresa. Isto indica que a falta de competências disponíveis é o principal obstáculo à transformação digital. As empresas que fornecem aplicações podem capacitar as equipas a criar soluções de alta qualidade para as operações quotidianas, transformando um grande número dos seus trabalhadores técnicos em criadores do cidadão. Os criadores cidadãos têm um papel importante no desenvolvimento de aplicações.

Isto permite às empresas cumprir os regulamentos de segurança informática e abordar as preocupações de cibersegurança, ao mesmo tempo que capacita as equipas a criar soluções de alta qualidade. Quando se trata da concepção de aplicações, os websites, processos e código baixo proporcionam uma experiência de utilizador simples. Os utilizadores podem ligar a sua solução a muitas fontes de dados e gerar portais de websites únicos utilizando algumas das mais avançadas plataformas de código baixo que também oferecem integrações backend.

Por isso, os criadores cidadãos têm o potencial de aumentar os recursos de desenvolvimento e contribuir para a aceleração do valor comercial. Embora se concentrem em programadores para empresas, as pessoas nas TI podem lidar com os desafios mais complexos que surgem. Os programadores profissionais não são normalmente necessários durante o desenvolvimento de código baixo e sem código, a menos que a aplicação atinja um grau de complexidade e requisitos de conformidade que exijam a sua integração numa empresa.

Reduções de custos e a Capacidade de Desenvolvimento

Os utilizadores podem simplesmente ligar-se à informação de uma variedade de actividades empresariais e fazer crescer a aplicação, fazendo uso de ligações pré-estabelecidas a muitas fontes de dados. O trabalho que deve ser feito para expandir e gerir aplicações em toda uma organização ou para milhões de consumidores é facilitado pela utilização de uma estratégia de código baixo. Os programadores só precisam de construir qualquer coisa uma vez para a colocar em uso noutro local; isto leva apenas alguns minutos. O alcance da aplicação pode facilmente ser expandido de uma área para outra, graças à simplicidade da implantação de nuvens.

Easy Data Integration

Customization é o método que produz os maiores resultados ao tentar extrair o maior valor dos sistemas já existentes no local. Ferramentas desenvolvidas utilizando tecnologia de baixo código oferecem um alto nível de personalização e escalabilidade. As plataformas de código baixo permitem desenvolver rapidamente aplicações adaptadas a um fim específico. Juntamente com software antigo, estas aplicações podem ser ligadas através de conectores API ou por programadores. O resultado final é um produto completo. Isto permite às equipas ligarem-se a qualquer software empresarial pré-existente, tal como ERP, CRM, aplicações personalizadas e bases de dados, fornecendo integrações de API e bases de dados fáceis de utilizar.

Facilitate the Management of Application Life Cycles

O objectivo principal é desenvolver aplicações adaptáveis a actualizações, rápidas, flexíveis e rentáveis, e que sejam simplificadas em termos das suas necessidades de manutenção. Os utilizadores podem implementar diferentes aplicações com alguns cliques utilizando o desenvolvimento de código baixo, o que acelera a entrega de aplicações. Isto elimina a necessidade dos utilizadores confiarem em equipas de engenharia ou operacionais.

A fase de manutenção do desenvolvimento de software é essencial porque permite mudanças rápidas no que já foi construído, o que é necessário para assegurar que a aplicação continua a satisfazer as necessidades da empresa. O conceito de código baixo pode ser resumido no seu nome: implica escrever menos código, o que reduz a quantidade de código que tem de ser mantida.

Vantagens da utilização do desenvolvimento sem código

Como é que o desenvolvimento cidadão, de baixo código, e o desenvolvimento sem código aceleram os esforços de uma organização para construir aplicações, processos, integrações, e análises no contexto da transformação digital? Aqui estão algumas das principais vantagens do desenvolvimento sem código na transformação digital:

Acelerar o processo de aquisição de necessidades. As plataformas de baixo código permitem aos programadores prototipar rapidamente experiências de utilizador, gastando menos tempo em wireframes e designs mais intrincados. Os clientes finais a quem é mostrado um protótipo rápido são mais propensos a oferecer contributos sobre o que realmente desejam, o que em última análise resulta em necessidades mais específicas.

Boost experiências móveis. O código baixo normalmente apresenta as ferramentas necessárias para melhorar as experiências em vários outros programas, incluindo a web, dispositivos móveis, e comprimidos. Muitos deles embalam a melhor experiência do utilizador e técnicas de design.

Build com barreiras protectoras. Criar uma aplicação é mais do que simplesmente escrever código; implica antes a execução de procedimentos para garantir a fiabilidade, desempenho, e segurança da experiência.

Uma parte desta complexidade pode ser abstraída pelo desenvolvimento de código baixo e as ferramentas que o acompanham, mas apenas até ao ponto em que os programadores incorporam o seu código personalizado na aplicação.

Conclusão

Iterar de forma flexível. As abordagens ágeis são uma componente essencial das transformações digitais porque permitem às equipas melhorar as aplicações com base no feedback recolhido ao longo de cada sprint. Porque o código baixo encoraja o rápido desenvolvimento de aplicações e resume muitos detalhes técnicos, as equipas ágeis podem demonstrar mudanças aos intervenientes nas revisões de sprint e produzir um produto viável mais rapidamente.

Proporcionar suporte e melhoramentos sem a complexidade da programação. A manutenção e modernização da aplicação torna-se significativamente mais difícil quando se tem de trabalhar com código complicado que não está documentado. Em comparação com a alternativa de leitura através de centenas de linhas de código que utilizando uma ferramenta visual torna muito mais simples a compreensão da lógica empresarial, processos e conversões de dados.

Tecnologia de código baixo e sem código têm ajudado as organizações na adaptação a um clima empresarial pós-pandémico, mantendo ao mesmo tempo a competitividade. Bem, as soluções de baixo código representarão em breve 65% da construção de aplicações por várias razões, as mais importantes das quais são problemas de produtividade, escassez de competências, e atrasos nos projectos empresariais. Quando consideramos o futuro, podemos ver que as plataformas de código baixo desempenharão um papel essencial para facilitar a aceleração da transformação digital.

Planos de código baixo utilizam interfaces gráficas de utilizador que incluem lógica básica e capacidades de arrastar e largar em vez de empregarem linguagens de programação complicadas. Isto torna possível aos utilizadores tornarem-se proficientes num único sistema, tornando-os suficientemente fáceis para serem utilizados por praticamente todos os empregados dentro da instituição. A utilização de código baixo não elimina a necessidade de programadores, uma vez que são igualmente importantes. Liberta as pessoas das tarefas que mais temem, o que lhes permite concentrarem-se nos aspectos do seu trabalho que as tornam verdadeiramente importantes e nos aspectos do seu trabalho que as desafiam e intrigam.

