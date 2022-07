É você um programador hardcore? Pode estar habituado a criar aplicações a partir do zero, o que requer capacidades de codificação de plataformas. Mas e se for um novato sem experiência em codificação de aplicações? Compreendemos que queira destacar-se entre as outras 3 milhões de aplicações no Android, e testar as suas ideias com poucos recursos pode ser difícil. Se não tem as competências para desenvolver uma aplicação online mas tem uma ideia fantástica, este artigo é para si.

As melhores plataformas que podem ser usadas para criar aplicações Android são compiladas aqui, para as quais não é necessária experiência de codificação nem competências. É muito mais barato e fácil para si criar uma aplicação Android através de uma aplicação como a AppMaster. Se utilizar esta aplicação, fará a sua aplicação de negócios em dias sem qualquer codificação especializada!

Passos Essenciais no Desenvolvimento de Aplicações Android



p>AppMaster é uma necessidade se precisar de criar uma aplicação sem codificação. Esta ferramenta contém modelos pré-programados e características fáceis de usar que pode usar para personalizar e editar a sua aplicação. Uma aplicação Android desenvolvendo formulário flash é um conjunto de ferramentas pré-programadas em templates. Eles são capazes de lhe fornecer características para que possa editar e personalizar a sua aplicação de acordo com a sua necessidade. Qualquer empresário em fase de arranque pode criar uma aplicação androide usando quatro passos.

Escolha o seu modelo de aplicação:>

>p>Verá que cada modelo serve uma funcionalidade que é feita para beneficiar o tipo de negócio que produz. Se achar que um modelo é excelente em plataformas, mas não lhe fornece a funcionalidade, pode personalizá-lo ao seu gosto. A coisa principal que torna estes modelos divertidos é a sua capacidade de serem personalizáveis para criar uma aplicação androide. Isto significa que não pode encontrar uma funcionalidade que se adeqúe ao desenvolvimento da sua aplicação. Pode adicioná-los seguindo um método simples.

A construção da aplicação. O Spectrum facilitou às pessoas a criação de aplicações androides a partir do zero. As plataformas de codificação conseguiram colocar uma página de recurso de alarme. Isto significa que encontrará sempre um modelo adequado ao seu negócio. Se não, pode personalizá-lo de acordo com a sua necessidade.

Escolha a sua marca de negócio:>

>p>Próximo, tudo o que tem de fazer é inicialmente ligar o seu website a um construtor. As cores que já utilizou são mostradas numa paleta para si na plataforma de aplicação. Isto ajuda-o a construir uma palete correspondente com a sua marca actual.

Em qualquer caso, não temos já um sítio web. Quereria escolher cores. No entanto, se não estiver a decidir que cor pretende, pode saltar este passo por enquanto. Nesta fase, sugerimos-lhe que introduza o número de telefone para que possamos enviar-lhe pré-visualizações sempre que estas sejam necessárias. As cores não são o único meio de marcar a sua aplicação androide. A personalização de uma aplicação utilizando imagens é também facilitada com a plataforma de aplicação.

< forte>Adicionar conteúdo:

Encontrará sempre conteúdo pré-carregado para as plataformas de codificação da aplicação. Isto é para lhe proporcionar facilidade de edição. Por exemplo, é-lhe dada a opção de alterar o texto apresentado na página about, ou pode também adicionar imagens com descrições. A informação pode variar de qualquer lugar, quer seja o contacto e informação social ou os blogs. Está sempre à vontade para personalizar o seu design à sua escolha.

É sempre mais fácil definir um back end para a funcionalidade. Não só isto, mas também é capaz de manter um acesso restrito. Isto permite o acesso a determinadas páginas apenas a utilizadores que tenham iniciado oficialmente sessão em.

< forte>Publish Your App: >

Top 20 plataformas sem código a considerar:

>

>p>Agora que tenha evoluído o seu tempo na concepção em plataformas. É agora altura de adicionar o conteúdo e eles desejam áreas da sua aplicação. A primeira coisa que precisa é confirmar que não irá infringir nenhum dos avisos que lhe foram indicados. A última coisa que precisa de fazer é inscrever-se numa conta do Google e dos programadores de aplicações andróides. É um requisito para as pessoas que estão a entrar no mercado como programadores.p>Plataformas que não estão em condições de contratar programadores Android podem facilmente dispor de serviços no AppMaster. Fornecemos tudo, desde o lançamento de websites até à automatização do fluxo de trabalho.

> forte>AppMaster:

>p>AppMaster é uma plataforma que não requer qualquer codificação para que possa criar aplicações androides. É uma das aplicações não codificadas mais poderosas. Até as grandes empresas confiam no AppMaster para os seus projectos. Verá que fornece uma aplicação a nível de produção. As áreas abrangidas incluem backend, web, e aplicações nativas. Verá que está a receber milhões de pedidos ao tornar-se MVP com a ajuda da plataforma App master. Todas as funcionalidades podem ser adicionadas com facilidade de arrastar e largar.

>strong>Smart Apps: >

>p> Se também desejar construir uma aplicação própria sem codificação, então o Smart Apps Creator é uma opção. A plataforma fornece suporte a ficheiros multimédia.

>strong>Android Studio: >>p>p>Muitos programadores de aplicações pensam que incluir o Android Studio na lista pode ser a escolha errada. No entanto, ainda é capaz de produzir a produção desejada. O pequeno inconveniente é que terá de fazer pouca codificação na aplicação para que esta funcione sem problemas.

>strong>Scapic:

>p>Scapic conseguiu canalizar a necessidade de qualquer website numa plataforma de comércio electrónico. Conseguiu incluir todos os elementos visuais essenciais para qualquer sítio web na plataforma. O software compreende o impacto da entrada de visuais em qualquer negócio online e no seu website. Assim, ajudam os gestores dos utilizadores a utilizar as suas competências e a criar eficientemente uma aplicação andróide.

< forte>Mailchimp:>

>p>Mailchimp permitiu que os utilizadores explorassem a sua audiência. Eles podem seguir os visitantes e as suas interacções com o sítio web. Se for um novo arranque, esta codificação de aplicação é a opção perfeita para si. Será capaz de produzir uma base de clientes e comunicar eficazmente com eles.

> forte>Parabola:

>p> Uma das tarefas mais cansativas para um desenvolvedor andróide é integrar e ligar aplicações após a programação. A Parabola resolveu eficazmente este problema para o seu público com a plataforma. Não faz qualquer sentido se o seu conteúdo web estiver ligado com a base de dados externa. As linhas de streamlines em Parabola podem ligá-las com a máxima facilidade.

< forte>Voiceflow:

Todos sabemos quão significativamente a tecnologia activada por voz entrou no mercado. Além disso, Siri e Alexa para Android eram também nomes comuns para nós há algum tempo atrás. Agora todos nós confiamos neles como nossos assistentes. Então, porque devemos limitar o uso de tecnologia activada por voz apenas àqueles que sabem programá-la?

> forte>Bubble:

>p> O design do software também se tornou mais acessível com tecnologia sem código. Não é necessário compreender nenhuma língua para trabalhar no Bubble. Os criadores de aplicações são fornecidos com uma vasta gama de componentes visualmente atractivos. Poderá montar e lançar a sua aplicação por si próprio.

Makerpad:>

>p>Se ainda precisar de ter ligeiras informações sobre a aplicação, então não se preocupe. O Makerpad tem-no coberto para os seus problemas de codificação da aplicação! Encontrará muitos tutoriais onde poderá aprender sobre a aplicação e criar os seus desenhos, seguindo procedimentos simples. Pode também descobrir um vasto âmbito de estudos de casos para a sua ajuda.

Airtable:

>p>Imagine ter um conjunto compilado de aplicações andróides de toda a importância, tais como folhas de Excel e Google. Será capaz de criar programas onde pode ligar, organizar e gerir dados num só local. >

>forte>Coda:>

>p>Coda desenvolveu um espaço de trabalho dedicado a todos os utilizadores. A necessidade de utilizar diferentes plataformas para a base de dados é omitida. Coda doc cria um meio de ligação para todo o seu software. Desta forma, pode alcançar uma alta produtividade sem comprometer a sua eficiência.

> forte>Gumroad:>

>p>Há muitas vezes um mito sobre as startups que são obcecadas pela tecnologia. No entanto, esquecemo-nos de que precisam de contar com os seus ganhos para viver. Assim, não faz sentido ser atraído para o reino digital. O gumroad oferece uma solução para as pessoas que acham desafiante alcançar projectos criativos no comércio electrónico. Isto significa que podem criar os seus projectos por si próprios. Um artista andróide pode finalmente ter o seu próprio negócio.

< forte>Chatbots: >

>p>Os chatbots são plataformas eficazes para as empresas atenderem os clientes se forem concebidos eficazmente com ou sem codificação. Os chatbots podem fornecer saudações e informações sobre a organização ao cliente. Podem também dar aos utilizadores informações úteis e resolver as suas dúvidas. Contudo, não se pode confiar totalmente neles. É importante ter bots. personalizados;

>strong>Zapier >

>p>Zapier é bastante famoso por fornecer às pessoas uma plataforma conjunta para aplicações. Constrói uma gravata para as múltiplas aplicações que estão a ser executadas sob o guarda-chuva da sua organização. Será capaz de gerir e simplificar a sua abordagem empresarial sem codificar.

< forte>Thunkable:>

Se quiser optar por uma opção substituta para a aplicação Android, então pensável é a segunda melhor opção. Pode encontrar uma variedade de projectos de código aberto, o que significa que todos os projectos reactivos são agora criados sem problemas pelas equipas dentro de uma organização.

> forte>Typeform

>p> se a criação de formulários e inquéritos é uma rotina para o seu negócio. Não é necessário construir o formulário para cada pessoa. O formulário tipográfico é a melhor alternativa sem código para si. Pode encontrar formulários e inquéritos totalmente personalizáveis com vários modelos.

>forte>Quixey:

É uma aplicação empresarial baseada na nuvem concebida para capacitar as organizações a automatizar os seus fluxos de trabalho. Constrói aplicações de nível empresarial. Tudo isto é possível simplesmente através do seguinte design de arrastar e largar.

forte>Jotform's >

>p> Se quiser ter a facilidade de criar aplicações com a ajuda de um simples recurso de arrastar e largar, então o construtor de aplicações livre da Jotform é a sua escolha. É viável ser descarregado num smartphone, tablet, ou computador. Não é necessária qualquer habilidade de codificação de aplicações para que esta aplicação funcione.

< forte>SurveySparrow

Perguntas Frequentes:



>p>Um canal omnichannel de ponta a ponta é desenvolvido para melhorar a experiência de gestão de organizações. Muitas ferramentas para atender às experiências dos clientes são concebidas com ferramentas tais como NPS, Offline, e inquéritos 360°. A interface de conversação transforma os seus inquéritos numa experiência semelhante a uma conversação que aumenta as taxas de conclusão de inquéritos em 40%.

Posso desenvolver uma atractiva aplicação Android sem codificação? >br>Indeed, pode sempre contar com o AppMaster para isso! Encontrará as funções que podem criar uma aplicação móvel dinâmica sem código. Pode introduzir o nome da sua empresa, seleccionar algumas opções essenciais, e está tudo pronto para ir e testar a sua aplicação.

Posso construir uma aplicação sem código?

Não precisa de aprender código para desenvolver uma aplicação. Uma vez tomada uma boa decisão, tudo o que precisa é compreender como utilizá-lo.

> forte>Como é que alguém faz uma aplicação sem capacidade de codificação?

Pode criar a sua aplicação sem gastar muito dinheiro usando soluções sem código e de baixo código. Ao escolher qual a ferramenta sem código ou ferramentas para operar, é vital, em primeiro lugar, dar um escopo ao desenho da sua aplicação para executar todos os passos seguintes sem problemas.

> forte>>É tornar uma aplicação acessível? >>br>Existem muitas opções para criadores de aplicações gratuitas, tais como AppMaster. No entanto, se puser as mãos na edição comunitária, poderá testemunhar mais opções. O que, em última análise, indica uma plataforma de planeamento bem sucedida para o seu negócio.

Como é que os principiantes criam aplicações?

Você é um principiante, e está confuso sobre o desenvolvimento de uma aplicação. Pode preservar o seu dinheiro, não os investindo num web designer profissional ou num programador de aplicações. Se quiser desenvolver o seu próprio tudo, então esse é um ponto em que deve considerar a melhor opção, que é escolher AppMaster.

>>p>> forte>Como é que as aplicações gratuitas geram dinheiro? >br>Publicidade, compras noapp, patrocínio, e marketing de afiliação são utilizados para rentabilizar aplicações gratuitas. Popular entre empresários e aplicações de jogo, o modelo freemium é sempre uma opção. Anúncios de exibição, pop-ups, patrocínios, anúncios em vídeo, banners publicitários, e outras formas de gerar dinheiro de aplicação do seu público-alvo podem ser incluídos na versão acessível da sua aplicação utilizando esta estratégia.

> forte>Posso criar uma aplicação por mim próprio? >br>Se planeia conseguir um plano de desenvolvimento de aplicação para si próprio. Então é melhor escolher uma das opções: contratar uma terceira parte, criar uma equipa interna, ou fazer a aplicação inteira por si próprio. Uma vez que tenha uma opção de desenvolvimento online ou offline. Pode ter o seu elenco guardado. Tudo o que precisa de fazer é ter as seguintes coisas alinhadas:

Dispor de um plano bem pensado. >li>Ganhe uma melhor compreensão do público-alvo da sua aplicação móvel #li>li>Escolha um nome para a sua aplicação que desperte a curiosidade das pessoas e fique com elas #li>Estabeleça um orçamento e um calendário para o desenvolvimento da aplicação >li>Escolha entre aplicações nativas, web, híbridas, e multi-plataformas.

Pensamentos Finais:



Construtor de aplicações tem facilitado a criação de aplicações móveis hoje em dia. Tornou desnecessário que as pessoas adquirissem conhecimentos de programação para fazer aplicações. Contudo, a sua capacidade de construir a sua aplicação a partir do zero é apenas o início do seu processo de desenvolvimento de aplicações móveis. Isto significa que a sua viagem com o AppMaster acaba de começar. O objectivo e o objectivo é ajudar as pessoas de negócios a iniciar o seu negócio na web com esta nova ferramenta. Inicialmente, fornecemos-lhe um plano de sucesso de 30 dias. Ajuda-o a ter uma ideia de como a organização funciona. Além disso, também conseguimos fornecer-lhe ideias de evolução empresarial a longo prazo.