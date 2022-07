O Google Play e a Apple App Store são de longe as duas maiores plataformas de distribuição e promoção de aplicativos. Não importa se você mesmo desenvolve o aplicativo, faz o pedido de desenvolvedores profissionais ou o constrói usando ferramentas sem código, o processo de publicação de aplicativos nas lojas é o mesmo para todos e é importante cumprir alguns requisitos para o seu aplicação para passar moderação com sucesso e ser publicada.

Para evitar quaisquer problemas e possíveis rejeições para publicar seu aplicativo, compilamos uma lista de requisitos que devem ser atendidos para publicar um aplicativo com sucesso em cada uma das lojas.

Loja de aplicativos do Google

O Google Play continua a ser a principal plataforma de distribuição de aplicativos Android, embora existam muitas outras lojas alternativas.

Para publicar e permitir que usuários do Android baixem e usem seu aplicativo em seus smartphones e tablets, você deve seguir estas etapas e garantir que seu aplicativo atenda aos requisitos.

Etapa 1: Criar uma conta de desenvolvedor do Google

Crie uma conta de desenvolvedor do Google . Há uma taxa única de $ 25 envolvida durante o registro, após a qual você poderá publicar aplicativos na loja.

Etapa 2: inclua a descrição do seu aplicativo

Insira um título e uma descrição para seu aplicativo. O nome deve ser exclusivo e refletir a essência do seu aplicativo. Comprimento de texto recomendado:

nome do aplicativo: no máximo 30 caracteres;

breve descrição: não mais do que 80 caracteres;

descrição completa com até 4.000 caracteres.

Etapa 3: faça upload de materiais de marketing

Faça upload do ícone do aplicativo: 512x512 pixels, formato PNG de 32 bits, com canal alfa, peso permitido: 1024 KB.

Faça upload de 2 a 8 capturas de tela de seu aplicativo: de 320px a 3840px com uma proporção de no máximo 2: 1. Formato JPG ou PNG de 24 bits sem canal alfa. Para tirar lindas capturas de tela diretamente da tela, use a Barra de status de limpeza.

Faça upload de um gráfico de recursos: 1024px x 500px, JPEG ou PNG de 24 bits (sem canal alfa). Isso é necessário para a colocação no Google Play, é a primeira coisa que o usuário vê ao abrir a página do seu aplicativo na loja.

Importante: se seu aplicativo estiver disponível para tablets, faça upload de capturas de tela adicionais para eles.

Dica: a biblioteca do Google Play está cheia de aplicativos diferentes. A competição é acirrada, pois há pelo menos 100 aplicativos em cada categoria de aplicativos. Certifique-se de fazer seu visual e parte do conteúdo envolventes para atrair os usuários.

Etapa 4: Política de privacidade e informações gerais

Defina um limite de idade. Para fazer isso, faça login no Google Play Developer Console e preencha um questionário para cada um de seus aplicativos. Programas sem a restrição atribuída podem ser bloqueados para usuários ou países.

Adicione uma política de privacidade para informar como você lida com dados confidenciais de usuários e dispositivos.

Etapa 5: faça upload do arquivo do seu aplicativo

Faça upload do arquivo do seu aplicativo no formato APK (.apk) ou ABB (.abb). Isso é necessário para executar seu aplicativo em um dispositivo Android. A partir de agosto de 2021, o Google começou a mudar para o ABB, já que esse formato é 15% menor e pode ser baixado mais rápido. Em breve, a ABB se tornará o formato principal e substituirá completamente o APK.

Etapa 6: moderação

Agora você só precisa esperar. Se o seu aplicativo for aprovado na moderação, ele estará disponível na Google Play Store dentro de algumas horas a vários dias.

Razões para rejeição pelo Google Play

Conteúdo restrito. Seu aplicativo não será aprovado se contiver conteúdo impróprio relacionado com violência, intimidação, assédio, atividades ilegais e ódio explícito que podem colocar crianças em perigo ou ameaçar os usuários em geral.

Seu aplicativo não será aprovado se contiver conteúdo impróprio relacionado com violência, intimidação, assédio, atividades ilegais e ódio explícito que podem colocar crianças em perigo ou ameaçar os usuários em geral. Propriedade intelectual roubada. Seu aplicativo será excluído se você fizer referência ou copiar qualquer marca que não pertença a você.

Seu aplicativo será excluído se você fizer referência ou copiar qualquer marca que não pertença a você. Questões de segurança e privacidade. O Google está empenhado em proteger a privacidade do usuário. Se o abuso enganoso, malicioso ou intencional dos dados privados do usuário for detectado, seu aplicativo será estritamente proibido.

O Google está empenhado em proteger a privacidade do usuário. Se o abuso enganoso, malicioso ou intencional dos dados privados do usuário for detectado, seu aplicativo será estritamente proibido. A Lei de Proteção à Privacidade da Criança na Internet (COPPA) não foi compilada.

(COPPA) não foi compilada. Diretrizes de faturamento não são seguidas. Depois de incluir a monetização em seu aplicativo, certifique-se de declarar todas as cobranças na descrição.

Depois de incluir a monetização em seu aplicativo, certifique-se de declarar todas as cobranças na descrição. Os anúncios não estão em conformidade com todas as políticas do Google.

com todas as políticas do Google. Funcionalidade quebrada. Aplicativos de baixa qualidade com vários travamentos e congelamentos são banidos da Play Store.

App Store da Apple

Quando se trata de publicação, a Apple é bastante exigente e torna muito mais difícil do que o Google lançar seu aplicativo. No entanto, ainda é possível disponibilizar seu aplicativo para usuários IOS.

Isso é o que significa fazer upload de um iOS para a App Store em 2021 .

Etapa 1: Portal do desenvolvedor Apple

Da mesma forma que na Google Play Store, você deve criar uma conta de desenvolvedor da Apple e pagar a taxa de registro de 100 $. No entanto, você precisará criar alguns itens adicionais, como um certificado de distribuição e configurar seu ID de aplicativo.

Etapa 2: preencha os dados sobre seu aplicativo

Crie um título e uma descrição exclusivos para seu aplicativo. O título não deve exceder 30 caracteres. A descrição deve ser detalhada e mencionar a funcionalidade do aplicativo - o número de caracteres não deve ser superior a 4000.

Etapa 3: faça upload de materiais de marketing

Certifique-se de que seu aplicativo seja desenvolvido com Xcode 12 e iOS 14 SDK.

Carregue ícones de aplicativos. O ícone deve ser sem filetes e sem transparência. Para cada dispositivo, existem diferentes parâmetros:

- iPhone: 180 px × 180 px ou 120 px × 120 px. Formato PNG ou JPEG;

- iPad Pro: 167 px x 167 px;

- iPad, iPad mini: 152 px x 152 px;

- App Store: 1.024 px x 1.024 px.

- iPhone: 180 px × 180 px ou 120 px × 120 px. Formato PNG ou JPEG; - iPad Pro: 167 px x 167 px; - iPad, iPad mini: 152 px x 152 px; - App Store: 1.024 px x 1.024 px. Faça upload de até 5 capturas de tela por resolução de tela. As capturas de tela não devem ser transparentes.

Etapa 4: adicione informações de marketing

Coloque algumas palavras-chave (tags) para tornar seu aplicativo pesquisável.

URLs de suporte e marketing - URLs onde os usuários podem encontrar informações de marketing sobre o aplicativo.

Verifique os preços e as descrições das compras no aplicativo.

Etapa 5: Informações Adicionais

Informações sobre atualizações (ao enviar uma nova versão).

Inclui o nome do proprietário + informações de contato.

Determine a categoria e o limite de idade. Para fazer isso, você precisa preencher um questionário , especificando alguns parâmetros e o sistema irá atribuir automaticamente uma classificação etária.

Etapa 6: TestFlight

Envie seu aplicativo para o teste beta TestFlight para certificar-se de que seu aplicativo está em conformidade com todas as diretrizes da Apple App Store. Levará de 24 horas a uma semana para revisar seu aplicativo antes da publicação ou rejeição.

Motivos de rejeição pela App Store

Vários erros. Seu aplicativo será rejeitado se quaisquer bugs ou erupções forem detectados. Certifique-se de testar seu aplicativo com antecedência.

Seu aplicativo será rejeitado se quaisquer bugs ou erupções forem detectados. Certifique-se de testar seu aplicativo com antecedência. Conteúdo inacabado. Um aplicativo sem conteúdo finalizado não estaria disponível na App Store.

Um aplicativo sem conteúdo finalizado não estaria disponível na App Store. UI ruim. Se você não cumprir os requisitos de interface, mencionados nas diretrizes de design, você receberá uma rejeição da Apple.

Se você não cumprir os requisitos de interface, mencionados nas diretrizes de design, você receberá uma rejeição da Apple. Links quebrados. Se os links no aplicativo não funcionarem bem, isso pode aumentar as chances de rejeição.

Se os links no aplicativo não funcionarem bem, isso pode aumentar as chances de rejeição. Descrições negligentes. A imprecisão da sua descrição e as capturas de tela que tornam difícil para os usuários entenderem o que seu aplicativo faz ou promete uma funcionalidade indisponível serão rejeitadas.

A imprecisão da sua descrição e as capturas de tela que tornam difícil para os usuários entenderem o que seu aplicativo faz ou promete uma funcionalidade indisponível serão rejeitadas. Anúncios inválidos. Teste se seu aplicativo exibe anúncios adequadamente em todos os dispositivos.

Teste se seu aplicativo exibe anúncios adequadamente em todos os dispositivos. Duplicação de aplicativos. Se você estiver enviando duas inscrições semelhantes, isso pode ser motivo para rejeição.

Se você estiver enviando duas inscrições semelhantes, isso pode ser motivo para rejeição. Baixa qualidade e pouca quantidade de recursos. Se um aplicativo não oferece funcionalidade ou conteúdo suficiente ou se aplica apenas a um pequeno nicho de mercado, ele também pode não ser aprovado.

Importante!

A partir de 31 de janeiro de 2022, os aplicativos iOS, onde os usuários podem criar contas, são obrigados a fornecer aos usuários uma opção de exclusão de conta. Você pode encontrar mais detalhes sobre a nova regra na App Store aqui .

Conclusão

É emocionante finalmente lançar e demonstrar seu aplicativo para os usuários. Mas, antes de enviá-lo para a App Store ou Google Play, certifique-se de seguir todas as instruções e de que seu aplicativo seja compatível com todos os requisitos.

Você pode aprender mais sobre como publicar e testar seu aplicativo mais detalhadamente na documentação . Além disso, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para abordar os desenvolvedores do AppMaster.io neste chat .

