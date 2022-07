Ecommerce Mobile App Store bedeutet den Handel mit kommerziellen Produkten und Waren über ein Online-Forum, das als Kontaktpunkt dient. Der Online-Marktplatz ist in diesen Tagen mehr im Trend, da die Pandemie die Bewegung der Menschen eingeschränkt hat. Die meisten Menschen bevorzugen den Online-Einkauf über ihr Handy, und dafür sind eCommerce-Apps notwendig. Die Unternehmen gehen heutzutage auch online, je nach den Vorlieben der Kunden. Das Online-Einkaufssystem nimmt aufgrund der wachsenden Technologie und Globalisierung zu, um eine bessere Erfahrung zu machen. Die Nachfrage nach der Erstellung von eCommerce-App-Stores wächst, da sich der Markt von stationären Geschäften auf Online-Shops verlagert. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich für die neuen Trends und Technologien entschieden haben, um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben.

Warum brauchen Sie eine E-Commerce-App?

Ecommerce liegt im Trend und wird von den Unternehmen bevorzugt, daher ist die Umstellung auf ein mobiles Online-Erlebnis besser, um im Wettbewerb zu bestehen. Mehrere Marken auf dem Markt haben sich für die neuen Technologien und Trends entschieden, so dass es notwendig ist, ein Online-System zu entwickeln, um effizient konkurrieren zu können. Wenn Sie nach Gründen suchen, warum Sie eine eCommerce-App entwickeln sollten, finden Sie hier einige wichtige Gründe, die Sie überzeugen werden. Die zunehmende Nutzung von Smartphones ist einer der Hauptgründe für den Besitz einer eCommerce-App, da die Menschen es vorziehen, Waren mit einem einzigen Fingertipp auf ihrem Smartphone-Bildschirm zu kaufen.

Der Online-Shop ermöglicht es den Verbrauchern, die ganze Zeit über mit Ihrer Marke in Verbindung zu bleiben. Die Wachstumsrate steigt durch die Sammlung von Informationen über Kunden und Push-Benachrichtigungen. Kundentreue und Markenbekanntheit nehmen zu. Die Entwicklung eines mobilen App-Stores erhöht das Umsatzwachstum auf allen Geräten. Covid-19 hat die Präferenzen der Kunden nach den Einschränkungen bei den Sperrungen verändert. E-Commerce-Apps sind einfach und praktisch und bieten ein fantastisches Einkaufserlebnis.

Wie wird eine mobile E-Commerce-App entwickelt?

Wir alle kennen und verstehen die Notwendigkeit, eine E-Commerce-App zu erstellen, um das Geschäft anzukurbeln und auf dem Markt besser zu konkurrieren. Wenn Sie auf der Suche nach dem einfachsten Weg sind, eine E-Commerce-App für Ihr Unternehmen zu erstellen, werden Sie in diesem Artikel die Antwort finden. Hier sind ein paar Schritte, die Sie befolgen müssen, um eine effiziente Online-Anlage für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Angemessene Marktforschung

Um einen geeigneten eCommerce-App-Store zu erstellen, ist es notwendig, den Markt und die jüngsten Trends genau zu erforschen. Sie müssen die Strategien Ihrer Konkurrenten besser verstehen, um Ihre Strategie als die beste zu etablieren. Angemessene Nachforschungen über die Strategien und Praktiken der Konkurrenten helfen Ihrem Unternehmen, sich von der Konkurrenz abzuheben und mehr mobilen Verkehr und Wiederholungskäufe zu generieren. Darüber hinaus sind Untersuchungen über die Interessen, Verhaltensweisen und Muster der Zielgruppe unerlässlich. Dies hilft bei der Gestaltung des Online-Shops entsprechend den Anforderungen der Verbraucher, um Wiederholungskäufe zu gewährleisten. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Kundenbindung und des Vertrauens zwischen Kunden und Marken.

Identifizieren Sie die Ziele für Ihre App

Wenn Sie an der Entwicklung einer Online-Einrichtung arbeiten, ist es notwendig, dass Sie wissen, was Sie wollen, wer Ihre Kunden sind und wie der Erfolg Ihrer Meinung nach gemessen wird. Ihr Wissen über diese Dinge kommt in den Designs, Layouts und Funktionen der eCommerce-App zum Ausdruck. Bevor Sie eine maßgeschneiderte App erstellen, müssen Sie wissen, wie erfolgreich Sie derzeit sind und welche Position Sie unter den Wettbewerbern auf dem Markt einnehmen. Wenn die einzige Anforderung darin besteht, ein Online-Angebot für Ihr Unternehmen zu schaffen, reicht es aus, eine hervorragende maßgeschneiderte App zu entwerfen. Wenn Sie jedoch bereits eine Online-Anlage besitzen und nicht über den erforderlichen mobilen Verkehr verfügen, müssen Sie mehr an der Entwicklung von Funktionen arbeiten.

Auswahl der richtigen Plattform



Abhängig von Ihrem Geschäft und der Art der Einnahmen sollten Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Plattform für die Einführung einer E-Commerce-App gewählt haben. Mit detaillierten Informationen über das Inventar, das CMS, die Datenbank und die Kosten können Sie entscheiden, ob Sie die App auf Android oder iOS starten. Der Tech-Stack ermöglicht es Ihnen, Ihre brillante Idee in ein Produkt zu verwandeln. Er umfasst komplexe Komponenten, darunter das Frontend, das Backend, den Entwicklungsprozess und den Support. Bei der Entwicklung einer eCommerce-App für Android müssen Sie nach einer nativen Programmiersprache, einer Android-Benutzeroberfläche und Entwicklungstools suchen, die speziell für native Apps konzipiert sind. Um eine eCommerce-App für iOS zu entwickeln, müssen Sie jedoch nach einer nativen Sprache, iOS-Entwicklungstools und UI-Frameworks suchen.

Erforderliche Funktionen und Anforderungen definieren

Wenn Sie mit dem Sammeln von Informationen und dem Festlegen der Ziele fertig sind, indem Sie Feedback und Informationen über Konkurrenten einholen, ist es an der Zeit, die notwendigen und nativen Funktionsanforderungen für Ihre eCommerce-App aufzulisten. Sie müssen Ideen und Funktionen entwickeln, die den Online-Shop fesselnder machen und zu Wiederholungskäufen führen. Einige Funktionen könnten Push-Nachrichten, einfache Checkouts, Lookbooks und mehrere Zahlungsoptionen sein. Weitere Funktionen, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen, sind individuelle Designs und Branding, Backend-Synchronisierung, Bewertungs- oder Feedbacksystem und Zusammenarbeit mit sozialen Medien. Mit diesen grundlegenden Funktionen hebt sich Ihre Online-Plattform von den Mitbewerbern ab, da die meisten Kunden nach unkomplizierten und ansprechenden Plattformen zum Einkaufen suchen.

User Experience und User Interface Design

User Experience und User Interface Design sind entscheidend, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen. Das Design verdeutlicht Ihre Marke und die Identität des Unternehmens, um Kunden zu gewinnen. Die Verwendung von Animationen, Farbschemata, fließenden Übergängen und fesselndem Bildmaterial mit einfachem Touch verleiht Ihren nativen Apps mehr Anziehungskraft. Diese Designs können Ihnen effizient helfen, mehr Besucher auf Ihre E-Commerce-App zu bringen und Wiederholungskäufe zu tätigen.

Erstellen Sie MVP

Die Erstellung von MVP, dem Minimum Viable Product, ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Besucher sicher zu Stammkunden Ihrer Marke werden. Es enthält eine übermäßige Anzahl von Produktmerkmalen, die die Besucher davon abhalten, die Plattform zu verlassen, ohne das Produkt zu kaufen. Bei der Erstellung eines MVP für Ihr Produkt ist es wichtig zu verstehen, was die Nutzer über Ihr Produkt denken. Es reduziert auch das Risiko, minimiert die Entwicklungszeit und verteilt die Ressourcen effizient.

Feedback-Sammlung

Wenn Sie mit der Veröffentlichung des MVP fertig sind, müssen Sie Feedback von Ihren Kunden sammeln. So können Sie Ihre nativen Anwendungen entsprechend dem Feedback der potenziellen Nutzer verbessern. Es gibt Aufschluss darüber, wie zufrieden das Publikum mit Ihren nativen Anwendungen ist und welche Verbesserungen sie sich wünschen. Dies hilft Ihnen, die grundlegenden Änderungen der Kernfunktionen, Anforderungen und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu identifizieren.

Rekapitulieren

Stellen Sie sicher, dass das Design, das Sie für Ihre mobilen nativen Apps entwickelt haben, nicht die ganze Zeit gleich bleibt. Die Verbraucher freuen sich immer über eine positive Veränderung der Funktionen. Es gibt keine eCommerce-App auf dem Markt, die über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. Daher führt das Ändern und Aktualisieren des Designs von E-Commerce-Apps dazu, die älteren Verbraucher zu halten und mehr von ihnen anzuziehen.

FAQs

Wie erstellt man eine E-Commerce-App von Grund auf?

Mit der wachsenden Technologie steigt auch die Nachfrage nach Online-Shops, so dass jedes Unternehmen eine mobile maßgeschneiderte App entwickeln muss. Es braucht nur eine Idee und eine Strategie, um eine mobile App zu entwickeln. Sie müssen sich ein bestimmtes Ziel für Ihre maßgeschneiderte Smartphone-App setzen und die für Ihre Marke erforderlichen Funktionen auflisten. Integrieren Sie UX/UI-Designs, Animationen und Push-Nachrichten in die Plattform, um sie noch fesselnder zu machen. Erstellen Sie ein MVP, das den Anforderungen der Kunden entspricht, indem Sie die grundlegenden Funktionen des Produkts ausführlich beschreiben. Bieten Sie die Möglichkeit, Feedback zu geben, damit das Publikum seine Ideen und Rückmeldungen einbringen kann, um die App positiv zu verbessern.

Wie viel kostet die Entwicklung einer E-Commerce-App?

Eine Umfrage von Clutch ergab, dass die Kosten für die Anwendungsentwicklung zwischen 30.000 und 700.000 Dollar liegen. Der Medianwert der Entwicklungskosten liegt bei 171.450 $. Experten auf dem Gebiet der App-Entwicklung sagen jedoch, dass die durchschnittlichen Kosten für die App-Entwicklung sowohl für iOS als auch für Android zwischen 5.000 und 7.000 $ liegen.

Was ist eine mobile E-Commerce-App?

Die mobile E-Commerce-App ist der Online-Store oder Touchpoints, die den Kunden helfen, über die mobile App der Marke online einzukaufen. Heutzutage neigen die Menschen aufgrund der mobilen Erfahrung mehr zu Online-Optionen, sei es zum Einkaufen oder zum Buchen eines Autos oder einer Kinokarte. Jedes Unternehmen in dieser technologiebasierten Welt muss eine mobile E-Commerce-App entwickeln, um mehr Kunden zu gewinnen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wie konvertiere ich meine Website in eine E-Commerce-App?

Die Konvertierung einer bestehenden E-Commerce-Website in eine mobile E-Commerce-App ist keine schwierige Aufgabe. Zu diesem Zweck müssen Sie einige Schritte befolgen, die wie folgt lauten: