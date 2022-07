Kryptowährungen haben seit ihrer Einführung als digitale Währung im Jahr 2009 enorm an Popularität gewonnen. Unternehmer und Gelegenheitssuchende sind bestrebt, von dieser aufregenden Branche zu profitieren, indem sie ein Kryptoprodukt auf den Markt bringen und eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreiben. Wird es eine ausgezeichnete Option sein, einen Krypto-Austausch mit all der Aufregung zu entwickeln, die wir erleben können?

Der Kryptohandel ist seit 2017 die profitabelste Form des Geschäftsmodells. Viele Menschen haben möglicherweise keine Ahnung vom Austausch von Kryptowährungen und davon, wie sie verschiedene Krypto-Handelsbörsenanwendungen verwenden. Unternehmer können viel Geld verdienen, indem sie als Zwischenhändler agieren und Transaktionen schnell und genau über Krypto-Börsen abschließen. Das Erstellen von High-End-Krypto-Börsenhandelssoftware ist sinnvoller als das Finden von Methoden zum Schürfen digitaler Token.

Kryptobörsen werden immer beliebter

Unternehmen auf der ganzen Welt haben nach Methoden gesucht, um Krypto auszutauschen, seit sie berühmt wurden. Der Krypto-Börsenmarkt hat viele Möglichkeiten für Menschen eröffnet, die an der Entwicklung von Krypto-Börsen interessiert sind. Es ist einfach, Krypto auf einer Plattform zu kaufen oder zu verkaufen, sodass jeder schnell und langfristig Gewinne erzielen kann. Krypto-Börsen erleichtern auch die Verwendung von Fiat-Währungen zum Kauf von Krypto-Münzen.

Die wichtigsten Funktionen des Kryptowährungsaustauschs:

Käufer erwarten von einer Kryptobörse bestimmte Eigenschaften, wenn sie eine digitale Münze kaufen möchten.

Onboarding

Um ein Krypto-Börsenkonto zu eröffnen und mit Kryptowährung zu handeln, muss ein Verbraucher zunächst ein Konto erstellen. Eine Social-Login-Option reicht für den Krypto-Austausch leider nicht aus. Für Ihr KYC-Verfahren (Know Your Customer) müssen Sie die Krypto-Benutzer-ID und andere Informationen erwerben, die gemäß den AML-Anforderungen erforderlich sind. Anstatt eine Eingabe vom Benutzer (vielleicht nur eine E-Mail-Adresse) zu verlangen, könnte das KYC-Verfahren für Krypto-Börsentransaktionen initiiert werden, wenn der Benutzer versucht, ein Geschäft mit Krypto über die Börse auszuführen.

Krypto-Wallet

Wenn Sie an einem zentralisierten digitalen Asset arbeiten, müssen Sie in der App eine Krypto-Brieftasche erstellen, damit Kunden ihre Coins aufbewahren können. Das Empfangen und Verschieben von Krypto in und aus ihren Börsenkontensalden erfolgt über die Brieftasche in der Kryptoplattform. Die Verwaltung mehrerer Krypto-Wallets (oder Adressen) für verschiedene digitale Münzen ist schwierig, da jede unterschiedliche Wallets in einer Börse benötigt.

Diagramme

Kunden verbringen die meiste Zeit in der mobilen App für den Kryptowährungsaustausch, um zu handeln und nach Kryptopreisen, Trends und anderen Diagrammen zu suchen, die normalerweise auf dem primären Dashboard der Kryptobörsenanwendung angezeigt werden.



Ein Buch kann hier gekauft werden

Die mobile App, die für die Krypto-Handelsbörse verwendet wird, zeigt eine Liste der aktuellen Gebote und Angebote von Krypto-Käufern und -Verkäufern auf ihrem Bildschirm, dem Orderbuch, an. Benutzer der Kryptoplattform erwarten, dass die mobile App zum Austausch von Kryptowährungen das allgemeine Angebot und die Nachfrage jeder Kryptomünze anzeigt. Das ist nichts, was wir Benutzern von Krypto-Exchange-Anwendungen empfehlen würden. In Krakens früherer Benutzeroberfläche waren die Krypto-Clients erschrocken, als sie dieses Krypto-Diagramm zum ersten Mal sahen. Trotzdem beherrschen mehrere Krypto-Händler und Krypto-Benutzer die Kunst der Krypto-Auftragsbücher noch nicht.

Verlauf der Transaktionen

Eine Liste aller Krypto-Transaktionen, möglicherweise aufgeschlüsselt nach tatsächlichem Betrag und damit verbundenen Gebühren, muss für die Krypto-Benutzer verfügbar sein, während sie eine Börse für Krypto-Geld erstellen. Krypto-Benutzer sind begeistert davon, Tortendiagramme auf dem Anwendungs-Dashboard zu überprüfen. Das Diagramm kann helfen zu verstehen, wie viel Krypto sie besitzen, der Krypto-Vermögenswert welcher Börse am stärksten gestiegen ist und alle anderen Erkenntnisse, die Benutzern helfen können, mit einer bestimmten Krypto-Münze umzugehen und ein Geschäft abzuschließen.

Benachrichtigungen

Fast jede Krypto-Online- oder mobile Börsen-App verfügt über diese Funktionen. Wenn alles vom Benutzer erledigt werden muss, muss ein visueller Hinweis auf der Krypto-Plattform vorhanden sein, um ihn daran zu erinnern, was ideal für die mobile Krypto-Exchange-App ist. Beim Erstellen einer Krypto-Website für die Börse muss die typische Benachrichtigungsfunktion vorhanden sein. Es ermutigt die Verbraucher, mehr Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen oder neue Konten für den Austausch von Kryptowährungen freizuschalten, indem sie zusätzliche Informationen zur Überprüfung anfordern. Um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen, ist es ein Muss, die Funktionen zum Austausch von Kryptowährungen einzubeziehen.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Schließlich kann keine mobile App für den Handel mit Kryptowährungen ohne robuste Sicherheitsfunktionen überleben. Ohne Sicherheitsfunktionen können Sie die Unterstützung von Kryptowährungsbenutzern nicht erhalten. Wenn die mobile Kryptowährungs-App über bessere Sicherheitsfunktionen verfügt, wird dies mehr Benutzer für einen längeren Zeitraum binden. Biometrische und Zwei-Faktor-Authentifizierung reichen für die Exchange-Anwendung nicht aus. Das kürzlich kompromittierte Multi-Faktor-Authentifizierungsproblem von CoinBase bleibt der Öffentlichkeit immer noch im Gedächtnis. Daher sind erweiterte Sicherheitsfunktionen ein Muss in einem Austausch, der sich mit Krypto befasst.

Erweiterte Funktionen Kryptowährungsaustausch

Hier sind ein paar zusätzliche erweiterte Optionen, die Sie in Ihr Krypto-Austausch-Entwicklungsprojekt aufnehmen können, die sich vom Rest des Pakets abheben.

Code-Sharing

Das Staking von Krypto ähnelt einer Bankeinlage, da es Ihnen ermöglicht, eine festgelegte Menge an Coins zu sperren und Zinsen auf den Betrag anfallen zu lassen. Die Tarife liegen wertmäßig nicht einmal annähernd an den anderen DeFi-Alternativen. Daher muss die Krypto-Plattform über eine Code-Sharing-Funktion verfügen, die eine hervorragende Backup-Option für diejenigen darstellt, die nicht ständig handeln möchten.

Die Integration von Cold Walled Areas

Es wäre schön, wenn technisch versierte Personen ihre Online-Krypto-Wallets mit Offline-Hardware-Wallets verknüpfen könnten, sodass sie große Mengen an Krypto in der Wallet speichern könnten. Solange Ihre Sicherheitsvorkehrungen bestehen, können Hacker nicht auf Krypto-Stakes oder andere inaktive digitale Währungen an Ihrer Kryptowährungsbörse zugreifen.

Integration von Kreditkarten

Kunden führender Krypto-Börsen können mit ihrer Kreditkarte ihre täglichen Einkäufe mit elektronischer Währung bezahlen. Krypto-Cashback und andere Vorteile müssen Teil des Pakets sein.

P2P-Kryptohandel

Ihr Krypto-Börsen-Entwicklungsprogramm kann ein Vermittler für den direkten Austausch von Kryptowährungen zwischen Benutzern sein. Die Nutzer glauben, dass die Alternative im Zusammenhang mit seltenen Krypto-Wertsachen sinnvoll ist, die Menschen in ihren elektronischen Geldbörsen aufbewahren können. Sie werden beauftragt, Zahlungen in Ihrer Funktion einzufrieren, bis sich beide Seiten geeinigt und einen Austausch mit Benutzerbewertungen, Rezensionen und anderen Informationen bereitgestellt haben. Als Eigentümer müssen Sie die Architektur der Krypto-Börse verstehen. Sie sollten sich bewusst sein, dass es keine Entscheidung für Sie ist, ob Sie Benutzern P2P-Krypto-Handelsoptionen über die Krypto-App anbieten oder nicht – es ist eine Voraussetzung für den funktionalen Vorteil, den die Benutzer gerne hätten.

Was Sie bei der Entwicklung einer Krypto-Börse beachten sollten:

Die Fähigkeit einer Organisation, ihre Mission zu erfüllen und den Betriebsumfang festzulegen, um Antworten auf die Fragen zur Entwicklung des Kryptoaustauschs zu finden, ist unerlässlich. Die Betriebskapazität schreibt vor, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen für den Austausch der Kryptoplattform einholen müssen. Sie müssen die Krypto-Börse nach lokaler oder weltweiter Gesetzgebung registrieren und lizenzieren.

Aufsichtsbehörden und Einhaltung von Regeln

Nahezu jedes Land der Welt ist streng in Bezug auf die Verwendung von Kryptowährungen und den Betrieb von Krypto-Börsen, wobei der Schwerpunkt auf den Interessen der Benutzer liegt. Wenn Sie eine Krypto-Börsenhandels-App erstellen möchten, müssen Sie die KYC-Richtlinien befolgen, um die Anforderungen der Benutzer zu schützen. Dies impliziert, dass Sie die Dokumentation erhalten und verfolgen müssen, die die Identifizierung von Kunden bei der Nutzung des Austauschs überprüft. Der Börsenhandel mit Kryptowährungen kann nicht zur Geldwäsche zugelassen werden. Der Fokus sollte also auf den KYC-Richtlinien liegen und Schlupflöcher schließen, die Geldwäsche begünstigen, was ein unvermeidliches Merkmal Ihres Austauschs sein muss. Das Austauschprotokoll muss eine Client-Verifizierungs-API enthalten und eine Backend-Datenbank entwickeln, um genaue Aufzeichnungen zu führen und Regeln einzuhalten.

Der Geldwechsel

Die Krypto-Börsenarchitektur würde helfen, wenn Sie einen Zahlungsabwicklungspartner wie eine Bank hätten, um Fiat-Währungszahlungen in eine Kryptowährungsbörse umzuwandeln. Seien Sie sich der Handelsabwicklungszyklen von Banken in verschiedenen Ländern bewusst, um Kryptobenutzern die besten Dienstleistungen zu bieten. Die Krypto-Trading-App muss es Benutzern ermöglichen, Gelder hinzuzufügen und zu entfernen, wie sie es für richtig halten, mit einem effizienten Zahlungsverarbeitungspartner und einer Zahlungs-Gateway-API.

Steuerung des Geldflusses

Die Fähigkeit einer Kryptoplattform, schnell und einfach Geld zu überweisen, ist aus Sicht der Benutzer entscheidend für ihre langfristige Lebensfähigkeit. Keine Kryptoplattform kann ohne einen konstanten Transaktionsfluss nicht gedeihen. Die Liquiditätsposition Ihrer Kryptowährungsplattform muss mit denen anderer Kryptobörsen integriert werden, wenn Sie die Liquidität auf Ihrer Kryptoplattform verwalten möchten. Mit Hilfe einer modernen API-Schnittstelle können zwei Krypto-Börsen Liquiditäts- und Handelsvolumeninformationen kommunizieren. Es ist auch hilfreich, Mitglied eines Krypto-Austauschnetzwerks zu sein.

Unterstützung für den Austausch von Kryptowährungen

Die Menge an Kryptowährungen, die eine Kryptobörse unterstützt, ist im heutigen Wettbewerbsumfeld von entscheidender Bedeutung. CoinMarketCap schätzt, dass rund 1500 Kryptowährungen im Umlauf sind. Das Aufkommen der Ethereum-Börse führte zu einer Zunahme der Anzahl neuer Kryptowährungen, die eingeführt wurden, da es einfacher wurde, eine neue Münze für neue Krypto-Börsen zu starten. Wenn eine Architekturplattform für Kryptobörsen mehr als ein paar Kryptowährungen unterstützt, wäre die Investition in APIs, um historische Preise, Echtzeitanzeigen und die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu erhalten, von Bedeutung.

Die wichtigsten Funktionen einer Cryptocurrency Exchange App

Es ist wichtig, dass Sie, nachdem Sie alle wichtigen Entscheidungen über Ihre Krypto-Exchange-Architekturfirma getroffen haben, die Grundlagen der Krypto-Exchange-Architektur verstehen. Die Software zum Austausch von Kryptowährungen muss blitzschnell, für die Benutzer einfach zu bedienen und vollgepackt mit Funktionen sein. Die App sollte die folgenden Funktionen enthalten, um die Erwartungen und Ziele der Benutzer zu erfüllen.

Eine Handelsplattform

Benutzeroberfläche am Frontend

Wallet für Kryptowährungen

Das Admin-Panel

Die Krypto-App sollte zusätzliche Funktionen hinzufügen, um mit jeder digitalen Münze umzugehen und die grundlegenden Funktionen basierend auf Benutzereingaben oder Analysen der weltweit beliebtesten Börsenanwendungen auszuführen. Schauen wir uns die kritischsten Teile der App genauer an:

Eine Handelsplattform

Die Handelsmaschine ist für alle täglichen Aktivitäten verantwortlich und ist das Herzstück jeder Börse. Alle Kauf-/Verkaufstransaktionen eines Unternehmens müssen ausgeführt, berechnet, über das Auftragsbuch abgerufen und abgeglichen werden; andere wichtige Funktionen, die Sie in die Exchange-App aufnehmen müssen. Die Einrichtung einer Handelsmaschine für Kryptowährungsbörsen sollte bei der Entwicklung einer App oberste Priorität haben. Eine digitale Währungs-App ist nichts weiter als eine hohle Hülle, wenn sie keine funktionierende Maschine hat.

Die Benutzeroberfläche am Frontend

Ein hervorragendes Handelserlebnis kann nur durch eine einfache, benutzerfreundliche und minimalistische Benutzeroberfläche bereitgestellt werden. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Kryptowährungs-Börsenhandels-App alle Anforderungen erfüllt. Die Oberfläche, die zu Beginn eines Programms erscheint, ist in erster Linie dafür verantwortlich, wie Ihr Austausch für die Benutzer sichtbar ist, dh wie sie ihn wahrnehmen. Beschränken Sie die Unordnung auf ein Minimum, und es wird für Benutzer einfacher sein, Trades zu platzieren. Stellen Sie beim Erstellen dieser Komponente sicher, dass sie über die folgenden Funktionen verfügt:

Login und Registrierung für neue Benutzer

Ein-/Auszahlung von Geldern für alle Benutzer

Für alle Benutzer sind Orderbuch, Transaktionen, Saldo, Statistiken, Charts usw.

Kauf- und Verkaufsaufträge für alle Benutzer.

Merkmale der Unterstützung, zugänglich für alle Benutzer.

Eine Brieftasche für digitales Geld für alle Benutzer.

Der elektronische Währungsumtausch kann ohne die Fähigkeit, Zahlungen über die digitale Geldbörse eines Benutzers zu akzeptieren, nicht funktionieren. Token/Münzen werden in der Brieftasche des Benutzers aufbewahrt. Das Vertrauen zwischen Benutzern und Ihrem digitalen Währungsumtausch wird wachsen, wenn Ihre Wallet-Lösung sicherer ist. Mit einem Skript oder einer API kann sich das Wallet der Börse mit der App verbinden, um Kryptowährungen auszutauschen.

Arbeitsplatz des Administrators

Verschiedene Teile des Geschäfts einer Kryptowährungsbörse können mithilfe einer Verwaltungsschnittstelle effizienter verwaltet werden. Es ist möglich, die Funktionen einer Exchange-Konsole an die Bedürfnisse eines bestimmten Unternehmens anzupassen, und die Benutzer werden sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst sein. Dennoch muss im Allgemeinen jede Exchange-Administrationskonsole in der Lage sein, Handelsgebühren anzupassen, elektronische Währungslisten zu verwalten, neue Währungen hinzuzufügen, Wallets gutzuschreiben/zu debitieren und Support-Anliegen zu lösen. Alle diese Funktionen müssen allen Benutzern offen stehen. Eine Kryptowährungs-Börsenhandelssoftware mit allen oben genannten Funktionen ist eine ausgemachte Sache. Fachleute können helfen, Fragen zur Entwicklung digitaler Währungen/Kryptobörsen zu beantworten. Finden Sie also erfahrene Hände, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Schauen Sie sich die Frage zur Krypto-Börsenentwicklung an, um mehr Klarheit zu erhalten

Was sind die Funktionen einer Kryptowährungs-Tausch-App?

Wie hängt es mit der Frage der Austauschentwicklung zusammen?

Was sind die Entwicklungsfragen Banner und Handel?

Entscheiden Sie sich für die Handels-App, die Sie verwenden möchten, dann ist die Auswahl einer Gerichtsbarkeit für das Entwicklungsfragebanner von entscheidender Bedeutung.

Denken Sie an die Architektur, den Technologie-Stack und die APIs. Diese sind in Bezug auf Austauschfragen von entscheidender Bedeutung.

Das Auffinden eines Liquiditätsanbieters ist ein Hauptanliegen der Frage der Börsenerstellung.

Achten Sie auf Sicherheit und Transparenz, ein entscheidender Faktor für das Banner der Entwicklungsfrage.

Schauen Sie sich Ihre Krypto-Austauschplattform an.

Sicherstellen, dass Geschäftsprozesse nachhaltig sind, ein wesentlicher Aspekt des Entwicklungsfragenbanners.

Kann ich eine Krypto-Börse entwickeln?

Es wird teuer sein, Ihr Krypto-Handelsprojekt aufzubauen, da Sie eine herausfordernde Situation überwinden müssen, wenn Sie sich für den traditionellen Entwicklungsansatz entscheiden. Sie müssen aufgeschlossen sein und reichlich unternehmerische Energie haben, um Ihr Krypto-Börsengeschäft auf Kurs zu bringen.

Wie viel kostet es, eine Krypto-Börse aufzubauen?

Mindestens 135.000 US-Dollar sind erforderlich, um eine Krypto-Börsenentwicklung einzurichten und zu betreiben. Technik, Hosting, erste Rechtsberatung, behördliche Registrierung und Erstwerbung sind in dieser Preisklasse inklusive. Aber Sie können viel bei der Entwicklung sparen, wenn Sie den No-Code-Ansatz verfolgen und auf die AppMaster-Plattform verweisen.

Fazit

Wie erstelle ich ein Krypto-Austauschprojekt? Die Frage steht in direktem Zusammenhang mit Ihren Ressourcen, Ihrem Unternehmertum, Ihrer Nachhaltigkeit, um auf dem Markt zu bleiben, und Ihrem Wissen über Kryptowährung und Blockchain-Technologie. All dies sollte mit der richtigen Marketingplanung synchron sein, die das neue Krypto-Austausch-Entwicklungsprojekt tatsächlich in den Bereich eines erfolgreichen Unternehmens stellen kann. Eine Krypto-Börse erfolgreich zu betreiben und eigenständig zu machen, ist nicht nur eine Geldsache, sondern eine Mischung aus allen typischen Geschäftselementen. Mit einer Gruppe qualifizierter und erfahrener Leute können Sie Ihr Traum-Kryptoprojekt mit einem Kryptowährungsaustausch zu einem erfolgreichen Unterfangen machen.