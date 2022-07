Visueller Designer für Vue3-Webanwendungen mit Drag&Drop

Client-fähige Gebietsschemata sowie Datums- und Zeitwerte (einschließlich Zeitzonen)

Die Unterstützung von Zeitzonen und Gebietsschemata ermöglicht die Anzeige von zeitabhängigen Daten auf Dashboards in einer Benutzerzeitzone. Wenn ein Zeitstempel mit einem Zeitzonenwert ausgegeben wird, wird er immer von UTC in die aktuelle Zeitzone konvertiert und als Ortszeit in dieser Zone angezeigt.