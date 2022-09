Im Laufe der Zeit vergeht das Leben der Menschen so schnell, dass sie nicht viel Zeit haben, sich hinzusetzen und über die Erstellung erweiterter Pläne für die Organisation von Veranstaltungen nachzudenken. Eventmanagement wird immer beliebter. Von der Geburt bis zum Tod müssen zahlreiche Veranstaltungen organisiert werden, aber die Menschen haben weniger Zeit, ihre Veranstaltungen selbst zu organisieren. Eine Veranstaltung braucht Erfahrung, richtige Planung und volle Aufmerksamkeit bis zum Ende der Veranstaltung, um sie erfolgreich aufzubauen. Im Event-Management-Prozess müssen Sie sicherstellen, dass alles wie geplant und zum richtigen Zeitpunkt abläuft; Sie brauchen Erfahrung und müssen sich mit mehreren Personen koordinieren, um Ihre Veranstaltung zu verwirklichen.

Wenn Ihre Veranstaltung nicht gut läuft, werden alle Bemühungen, Geld und Energie nach all der Zeit, die Sie hineingesteckt haben, verschwendet. Eine Event-App macht Ihre Events ein Leben lang erfolgreich und unvergesslich. Mit Event-Apps lässt sich die Veranstaltung sauber, effizient und produktiv durchführen. Diese Event-Apps planen komplette Events nach Ihren Wünschen, erleichtern Ihnen die Arbeit und unterstützen Sie in allen Belangen. Sie können die erforderlichen Funktionen in verschiedenen Event-Apps erhalten, aber wenn Sie nach benutzerdefinierten Event-Funktionen suchen, können Sie sich für einen Event-App-Builder entscheiden, der Ihnen eine Event-App zum Organisieren Ihrer Events erstellt.

Was ist eine Eventplanungs-App?

Jeden Tag finden weltweit Tausende von Hochzeitsveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Ausstellungen, Festivals, Babypartys, Konferenzen und Treffen statt. An all diesen Veranstaltungen sind verschiedene Personen und Interessen beteiligt; Die einzige Gemeinsamkeit ist der Einsatz von Technologie. Event-Apps sind die Apps, die für professionelle Event-Organisatoren entwickelt wurden, um die Veranstaltung effizient zu gestalten.

Diese Event-Apps verfügen über verschiedene Funktionen wie Catering, Personal, Kapazitätsrechner für Veranstaltungsorte, Inszenierung, Tanzfläche, Ticketverkauf, Gästeregistrierung, Musiksystem, Wettervorhersage, Zuweisung von Aufgaben und viele andere. Sie können sogar eine Event-App mit Hilfe eines Event-App-Builders erstellen, der im Internet verfügbar ist. Sie müssen keine Programmiererfahrung für einen Event-App-Builder haben, und Sie können No-Code- oder Low-Code-Plattformen zum Erstellen von Event-Apps mit den gewünschten Funktionen verwenden.

Warum ist die Event-App wichtig?

Angenommen, Sie sind neu im Veranstaltungsplanungsgeschäft oder arbeiten bereits als Veranstaltungsplaner und haben Schwierigkeiten, mehr als ein Projekt oder Team gleichzeitig zu bewältigen. In diesem Fall brauchen Sie nur Erfahrung mit einer Event-App, um alle Veranstaltungen effektiv und effizient ohne Kopfschmerzen zu erhalten. Die Event-App wird zu einem wesentlichen Bestandteil von Event-Organisatoren, damit sie ihre Konkurrenten schlagen und die erste Wahl für ihre Kunden sein können. Stellen Sie sich vor, Sie verwenden immer noch alte Methoden zur Organisation von Veranstaltungen, während Ihr Konkurrent neue Techniken in seinem Geschäft hat. Wohin werden die Kunden gehen? Natürlich wird es Ihnen unmöglich sein, an einem Ort zu stehen und die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen. Ich habe einige wesentliche Punkte aufgelistet, damit Sie sie beim Erstellen einer App mit dem Event-App-Builder beibehalten können. Werfen wir einen Blick auf sie.

Organisiertes Team

Es braucht ein Team aus verschiedenen Abteilungen, um eine Veranstaltung zu organisieren, alle müssen sich mit Ihnen abstimmen, und zwischen ihnen werden Sie mit Hilfe der Event-App keine Probleme oder Missverständnisse haben, wenn sie etwas brauchen. Die Event-App stellt sicher, dass jeder im Team in einer Warteschlange arbeitet und sich unter der Deadline befindet.

Onlineanmeldung

Die Event-App ist sowohl für den Veranstaltungsplaner als auch für den Kunden von Vorteil. Es ermöglicht Kunden und Teilnehmern, sich online in Event-Apps zu registrieren. Mit dieser App müssen Kunden nicht physisch kommen; Sie können eine lange Liste von Kunden erstellen oder ihre Namen manuell zum Computer hinzufügen.

Budgetkontrolle

Die Event-App erfasst alle Ausgaben des jeweiligen Events. Sie müssen es nicht manuell hinzufügen; Falls Sie vergessen, die Kosten zu erfassen, führt dies zu Inkonsistenzen im Budget. Es hilft auch, Marketingentscheidungen in der gesamten Verkaufsleistung zu treffen. Die Event-App erleichtert die Auftragskalkulation.

Verwalten Sie mehrere Ereignisse

Die Event-App ist ein Segen, wenn es darum geht, mehrere Events gleichzeitig zu verwalten. Es hilft, mehrere Ereignisse mit einem automatisierten Workflow zu betreiben. Sie können sich einfach mit den separaten Erfahrungsteams von Veranstaltungen koordinieren und ihre Aufgaben überwachen.

Wie erstelle ich kostenlos eine Eventplanungs-App?

Suchen Sie nach Möglichkeiten, eine Event-App für sich selbst oder für Ihren Kunden zu erstellen, haben aber kein Budget, um teure Software oder Tools zur Vervollständigung der Event-App zu erwerben? Kein Problem! Mit Hilfe von AppMaster können Sie weiterhin kostenlos eine Event-App erstellen. AppMaster ist eine No-Code-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Event-Apps und -Software mithilfe einer einfachen Drag-and-Drop- Methode zu erstellen. Mit AppMaster können Sie die folgenden Funktionen in die Event-App integrieren:

Unterstützt iOS und Android

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Sicheres Zahlungsgateway

Responsive Apps

Managen Sie komplexe Projekte

Also, worauf wartest Du? Melden Sie sich für den App-Builder von AppMaster an und erstellen Sie eine Event-App ohne Code. Sie werden Schritt für Schritt geführt, um Ihre voll funktionsfähige Event-App zu erstellen. Es verwaltet das Cloud-Hosting und ermöglicht es Ihnen, Ihre komplette Event-App auf jede Plattform wie Android oder iOS zu übertragen. Es hilft Ihnen auch, Änderungen oder Aktualisierungen vorzunehmen. AppMaster ist eine erschwingliche Event-App-Builder-Option, mit der Sie Event-Apps erstellen können. Sehen Sie sich die Preispläne an .

Wie erstelle ich eine App wie Eventbrite?

Wenn Sie über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie eine Event-App wie Eventbrite erstellen. Wenn Sie jedoch keine Erfahrung mit Codierung und Programmierung haben, können Sie dennoch eine Event-App mit Hilfe von No-Coding- oder Low-Coding-Event-App-Buildern wie AppMaster erstellen. Eventbrite ist eine Social-Event-App, die alle Lebenszyklus-Events abdeckt. Diese App macht alles einfach und ermöglicht es einem Benutzer, Registrierung, Berichterstattung, Badge-Druck und Online-Zahlungseinrichtungen zu verwalten. Außerdem können Sie diese App auch in soziale Medien integrieren und Umfragen für Veranstaltungen durchführen, Ihre Veranstaltung vermarkten und vieles mehr.

AppMaster ist eine No-Coding-App-Builder-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihre Apps mit den gewünschten Funktionen einfach zu erstellen. Wenn Ihr Projekt so kompliziert ist wie Eventbrite, können Sie mit AppMaster App Builder eine Event-App erstellen, indem Sie den No-Code-Ansatz verwenden. Wenn Sie erwägen, eine Event-App zu erstellen, finden Sie im Folgenden einige nützliche Tipps, um in der App-Welt an Popularität zu gewinnen.

Ansprechendes Design

Eine benutzerfreundliche Oberfläche kann die Herzen der Benutzer gewinnen; Stellen Sie sicher, dass Sie ein gut strukturiertes Layout erstellen, und fügen Sie mehrere Symbole hinzu, um die Navigation attraktiv zu gestalten. Das erleichtert das App-Erlebnis durch die Verwendung eines Event- App-Builders .

Benutzerdefinierte Filter

Veranstaltungsteilnehmer suchen nach einer einfachen Navigations-App, um interessante Veranstaltungen an ihrem Standort leicht zu finden. Stellen Sie sicher, dass sich alle Informationen und Tags in der erforderlichen Kategorie befinden, damit die Leute Ihre App behalten und auch auf ihre Freunde und Familie verweisen.

Zahlungslösungen

Veranstaltungen können überall auf der Welt abgehalten werden, viele Zahlungsgateways funktionieren global, sind aber immer noch auf viele Bereiche beschränkt, und Benutzer haben es schwer, Zahlungen zu leisten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre App erstellen, indem Sie Benutzern erlauben, über ein lokales Zahlungsgateway zu bezahlen.

Gemeinschaftshaus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Event-Apps Benutzern die Synchronisierung mit Social-Media-Konten ermöglichen. Damit können sie Freunde einladen, der Plattform beizutreten. Es sollte Check-ins, Direktnachrichten, Kontaktorganisatoren und Schaltflächen zum Verfolgen von Ereignissen enthalten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, eine starke Community aufzubauen und Ihre App interaktiv und produktiv zu machen.

Treueprogramme

Um die Bindungsrate Ihrer Event-Apps zu erhöhen und Vertrauen bei Ihren Benutzern aufzubauen, können Sie Ihren Stammbenutzern Rabatte oder Incentive-Pläne anbieten. Sie können auch mehrstufige Bonuspläne, Treuepunkte und Gewinnspieloptionen erstellen, um die Benutzererfahrung Ihrer App zu verbessern.

Kurzgesagt

Die Veranstaltungsplanung kann eine ermüdende und komplexe Aufgabe sein, da Sie ein großes Team verschiedener Abteilungen verwalten und deren Aufgaben überwachen müssen. Vor allem das Einladen von Personen, Registrierungen und das Überprüfen von Ausweisen kann einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Event-Apps machen es Ihnen leicht, indem Sie einfach auf Ihre Event-App klicken und das Wissen über alles, was Sie in diesem Moment wissen möchten, erhalten, ohne Zeit mit der Interaktion mit Menschen zu verschwenden.

Es gibt viele Möglichkeiten für Event-App-Builder online, aber AppMaster wird als Top-Event-App-Builder empfohlen, da es Benutzern ermöglicht, Apps ohne Programmiererfahrung zu niedrigen Preisen zu erstellen. Warten Sie also nicht länger und erstellen Sie eine Event-App auf AppMaster und betreten Sie die Welt der Zukunft.