Suchen Sie nach der App-Entwicklung einer No-Code- Schwangerschafts-Tracker-App? Wenn JA, sind Sie auf der richtigen Seite, wenn Sie die mobile App-Entwicklung Ihrer Schwangerschafts-Tracker-App mit einer No-Code-Technologieplattform wie AppMaster wünschen. Heutzutage dreht sich die Welt aufgrund der hohen Nutzung von Mobiltelefonen nur noch um mobile Apps. In der hektischen Zeit des heutigen Lebens sucht jeder Einzelne nach einer Abkürzung und einem prägnanten Ansatz für alle seine täglichen Aufgaben, vom Einkaufen bis zum Bezahlen von Rechnungen, er möchte nur einen Klick entfernt sein, und das gilt auch für die Gesundheit. Nicht nur Männer, sondern auch jede Frau freut sich auf einen besseren Umgang mit ihrer Gesundheit, einschließlich Schwangerschafts- und Perioden-Tracking-App .

Eine Frau verdient Gesundheits-Apps, weil sie große gesundheitliche Probleme durchmachen muss. Ganz oben auf der Liste steht der monatliche Menstruationszyklus, und das zweitwichtigste ist eine Schwangerschaft, die eine 9-monatige Reise durchläuft, die eine entscheidende Gesundheitsphase im Leben einer Frau darstellt, in der die Gesundheitsvorsorge und die Entwicklung einer Schwangerschaftsverfolgung für den Schwangerschaftsverlauf wichtig sind kann leicht mit einer Schwangerschafts-Tracker-App-Entwicklung von Entwicklern mobiler Apps durchgeführt werden.

Warum sind Schwangerschafts-Tracking-Apps gefragt?

Eine Schwangerschafts- oder Mutterschaftsreise ist eine schöne Lebenserfahrung für eine Frau, bei der sie einen Schwall von Gefühlen in großer Höhe erlebt. Während der Schwangerschaft braucht eine Frau Liebe, Fürsorge und Begleitung. Außerdem möchten sie, dass diese geborenen Babys bei bester und voller Gesundheit auf diese Welt kommen. Sie haben ihre Lieben und ihren Ehepartner in dieser entscheidenden Zeit ihres Lebens bei sich, aber die Schwangerschaftstracker-App ist auch in dieser Zeit während der gesamten Schwangerschaft einer der besten Begleiter.

Diese Schwangerschafts-Tracker-Apps helfen dabei, den impulsiven Überfluss mehrerer Emotionen einer Mutter und endlose unbeantwortete Anfragen in Bezug auf das werdende Baby sicherzustellen und zu verfolgen. Fragen wie, wie man das Baby sicher hält? Was werden die kommenden Herausforderungen sein? Wie kümmern Sie sich um das Wachstum des Babys? Und wie man während der Schwangerschaft gesund und sicher ist, wird die Mütter so nervös machen.

Heute, mit dem Fortschritt der Technologie und dem Aufkommen einiger guter Schwangerschafts-Tracker-Apps, ist dieser Assistent jedoch rund um die Uhr während Ihrer 9-monatigen Schwangerschaft und darüber hinaus über die mobile Schwangerschafts-Tracker-App verfügbar. Die Schwangerschafts-Tracker-App ermöglicht Benutzern den effizienten Zugriff auf alle schwangerschaftsbezogenen Kenntnisse, wie z. Diese Schwangerschafts-Tracker-Apps bieten auch viele benutzerdefinierte veränderbare Informationen wie aktuelle Daten und Schwangerschaftswochen, Wachstum des Babys, voraussichtliches Geburtsdatum, benutzerdefinierte Empfehlungen und vieles mehr. Das macht die Schwangerschaftstracker App zu einem außergewöhnlichen Partner während der Schwangerschaft und erfüllt jederzeit alle Wünsche.

Gibt es eine App, um die Schwangerschaft zu verfolgen?

Ja, es gibt eine Schwangerschaftsüberwachungs-App. Es gibt nicht nur eine, sondern viele Schwangerschafts-Tracker-Apps auf dem Markt. Einige sind ziemlich berühmt als andere, aber die Liste ist endlos, wenn es die beste Liste zur Auswahl geben soll. Wenn wir über die beliebte Schwangerschafts-Tracker-App auf dem Markt sprechen, sind einige der besten Namen:

WTE (Was Sie erwartet) - Schwangerschafts- und Baby-Tracker

Schwangerschaft+

Pflegen Sie die Schwangerschaft Woche für Woche (Glow)

Meine Schwangerschaft

Ausgewählter Partner

Die besten Schwangerschafts-Tracking-Apps

Storch

Ovia Schwangerschafts-Tracker

UMC Schwangerschafts-App

Schwangerschafts- und Fälligkeits-Tracker

BabyCenter Schwangerschafts-Tracker

Was ist die beste kostenlose Schwangerschafts-App?

Es gibt eine große Auswahl an Schwangerschafts-Tracker-Apps auf dem Markt. Hier ist die Liste der Top-3-Apps, die in Bezug auf Bewertungen und Download-Rate die besten auf dem Markt sind:

Was Sie erwartet (WTE) - Schwangerschafts- und Baby-Tracker

Diese Schwangerschafts-Tracker-App ist die beste auf dem Markt. Es ist sowohl in iOS- als auch in Android-Versionen verfügbar. Die meisten der angebotenen Funktionen sind kostenlos. Es hat großartige Grafiken und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Es verfügt über eine Option für soziale Netzwerke, ein Fälligkeitsdiagramm und einen Eisprungkalender. Da es die beste Schwangerschaftsüberwachungs-App auf dem Markt ist, enthält sie zwischen den Nutzungen viele Anzeigen.

3D-Displays für das Baby

Informationen zur Entwicklung des Babys

Körperveränderungen in der schwangerschaft

Symptome während der Schwangerschaft

Soziales Netzwerk in der App

Getrennte Gruppen für Mütter im gleichen Schwangerschaftsalter

Empfohlene Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine

Medikamente zu vermeiden

Nostalgische Gegenstände und Requisiten entsprechen der Größe des Babys

Schwangerschaft+

Diese Schwangerschafts-Tracker-App ist die beste auf dem Markt. Es ist die ultimative mobile App-Entwicklung für die Schwangerschaft und ist sowohl in iOS- als auch in Android-Versionen verfügbar. Die meisten der angebotenen Funktionen sind kostenlos. Es vermittelt Müttern stufenweises Wissen über die Schwangerschaft. Mit dieser App erhalten Sie täglich eine maßgeschneiderte Reihe von Artikeln mit Informationen zu Schwangerschafts- und Stillberatung, Bewegung und Ernährungsgewohnheiten in der Schwangerschaft. Es ermöglicht Ihnen auch, vor der Entwicklung eine Schwangerschafts-Tracking-App nach Ihren Wünschen anzupassen, sie mit Ihren Lieben zu teilen und sie einfach herunterzuladen.

Es hat:

3D-Displays für das Baby mit Zoom in und out

Informationen zur Entwicklung des Babys

Körperveränderungen in der schwangerschaft

Symptome während der Schwangerschaft

Schwangerschaftsplanung (Krankenhaustaschenliste)

Erinnerung an vorgeburtliche Termine

Empfohlene Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine

Medikamente zu vermeiden

Größe Ihres Babys im Vergleich zu anderen Objekten

Glow - nähren Sie die Schwangerschaft Woche für Woche

Diese Schwangerschafts-Tracker-App ist die beste auf dem Markt. Es ist die ultimative mobile App-Entwicklung für die Schwangerschaft und ist sowohl in iOS- als auch in Android-Versionen verfügbar. Das Besondere an dieser Schwangerschaftsüberwachungs-App ist, dass sie sich hervorragend für diejenigen eignet, die schwanger sind oder derzeit eine Fehlgeburt hatten oder eine Fehlgeburt hatten. Für sie wird durch diese App zusätzliche Unterstützung bereitgestellt.

Es hat:

Babypflege nach der Geburt

Informationen zur Entwicklung des Babys

Körperveränderungen in der schwangerschaft

Symptome während der Schwangerschaft

Soziales Netzwerk in der App

Empfohlene Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine

Medikamente zu vermeiden

Tracker für ungewöhnliche Symptome

Stress- und Emotions-Tracker

Laden Sie eine Datei im PDF-Format hoch

Integration mit anderen Gesundheits-Apps

Babys Trittzähler

Verfolgung der Gebärmutterkontraktion

Was kostet eine Schwangerschafts-App?

Die Kosten für die Entwicklung von Schwangerschafts-Tracker-Apps durch Entwickler mobiler Apps können nicht genau angegeben werden, da sie von vielen Aspekten und der Erweiterung der Funktionen abhängen, die Sie innerhalb der Entwicklung mobiler Apps wünschen. Aber nur um eine Vorstellung von den Kosten für die Entwicklung der Schwangerschafts-Tracker-App (Android oder iOS) zu geben, die grundlegendsten Funktionen werden 23.000 bis 42.000 USD oder mehr betragen. Mit den Premium-Funktionen können die Kosten bis zu 70.000 USD betragen . Diese Kosten gelten für die Entwicklung einer Schwangerschafts-Tracker-App durch Entwickler mobiler Apps, die durch Codierung erstellt wurden.

Für eine codierende Schwangerschafts-Tracker-App können die Kosten aufgrund der folgenden Elemente viel höher sein als bei einer No-Code-Plattform wie AppMaster:

Die Teamkosten der Entwickler mobiler Apps basieren auf stündlichen oder festen Projekten

Designerkosten für das App-Design

Plattformen, auf denen es funktioniert

Bei einer No-Code-Plattform wie AppMaster können diese Kosten jedoch leicht gesenkt werden, und das Projekt kann in kürzerer Zeit als erwartet abgeschlossen werden. Sehen Sie sich Ihr individuelles Angebot von AppMaster an und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung.

Wie kann ich meine eigene Schwangerschafts-Tracking-App entwickeln?

Sie können Ihre Schwangerschafts-Tracker-App schnell mit einer No-Code-Plattform entwickeln. Für die Entwicklung einer Schwangerschaftsüberwachungs-App mit Codierung müssen Sie zuerst ein UX- und UI-Design entwickeln. UI/UX ist als Benutzeroberfläche bekannt, die das Front-End der mobilen App-Entwicklung bildet, die später von den Benutzern gesehen wird. Danach können die Grundfunktionen der App entwickelt werden.

Entwicklung einer Schwangerschaftstracker-App

Die Entwicklung einer App, einschließlich einer Schwangerschafts-Tracker-App, erfordert eine umfassende Untersuchung und Berechnung aller Aspekte der Schwangerschaft und ihrer verschiedenen Trimester. Entwickler mobiler Apps für Schwangerschaft oder andere gesundheitsbezogene Apps müssen das richtige Verständnis und die richtigen Ideen für das Thema haben, damit alle Aspekte der Entwicklung mobiler Apps abgedeckt werden können. Die Entwicklung einer Schwangerschaftsüberwachungs-App kann etwas anders und komplex sein. Benutzer sind emotional, daher wird die Entwicklung dieser mobilen Apps eine Herausforderung für die Entwickler mobiler Apps sein.

Die No-Code-Plattform von AppMaster basiert auf Wissen und Erfahrung, die umfangreiche Recherchen und Analysen durchgeführt haben, um die vom Benutzer entwickelten App-Ideen zu validieren, damit der richtige Ansatz gewählt und implementiert werden kann.

Einmal erstellt, müssen sich schwangere oder gesundheitsbezogene Apps mit medizinischem Fachpersonal beraten, um sicherzustellen, dass sie über alle erforderlichen Funktionen verfügen, um integriert zu werden. Benutzer werden Ihrer Schwangerschafts-App emotional verbunden erscheinen. Die Schwangerschaftsanwendung muss alle notwendigen Bedürfnisse der Benutzerin erfüllen.

Das Hauptrückgrat der App ist die Benutzeroberfläche. Weiter zum UX-Designteil: Die UI muss die Augen des Endbenutzers ansprechen, und die UX muss zuerst in allen Aspekten reich sein; Benutzer mögen es nicht, Zeit mit Jonglieren und dem Lesen von schwerem medizinischem Wissen zu verbringen oder unverhältnismäßig viel Zeit damit zu verbringen, langweilige und uninteressante Artikel zu lesen. Es ist wichtig, die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu verstehen. Dies ermöglicht sowohl dem Entwicklungsteam als auch dem UI-UX-Designteam, effizient und effektiv zu arbeiten und sicherzustellen, dass die Entwicklung Ihrer Schwangerschaftsüberwachungs-App von Ihren Benutzern besser wahrgenommen wird.

Must-Have-Funktionen für eine Schwangerschafts-Tracker-App

Sobald das UI/UX-Design erstellt ist, steht als Nächstes die Entwicklung des Features auf der Liste. Im Folgenden sind die notwendigen Funktionen für die Entwicklung einer beliebigen Schwangerschafts-App nach dem UI/UX-Design aufgeführt.

Schwangerschaft tipps

Die Entwicklung von Schwangerschafts-Tracking-Apps muss in der Lage sein, Tipps während der gesamten Schwangerschaftssitzung mit einem täglichen Feed mit Expertenratschlägen zu geben.

Das Wachstum des Babys

Um eine Schwangerschafts-Tracking-App zu entwickeln, muss ein Baby-Wachstums-Tracker vorhanden sein, der die Verfolgung täglich durchführt, um zu sehen, wie gut das Baby wächst, insbesondere nach jedem Trimester.

Sachkundige Artikel

Frauen brauchen während der Schwangerschaft endlose Anleitung. Das Lesen guter Artikel kann ihnen helfen, in Bezug auf Schwangerschaft fröhlich und informiert zu bleiben.

Aktualisierte Nachrichten

Jeden Tag ändert sich die Technologie, und selbst im Gesundheitswesen gibt es täglich neue Empfehlungen. Da die Veränderungen schnell sind, werden jeden Tag neue Dinge erfunden. Eine Schwangerschafts-Tracker-App muss in der Lage sein, Mütter mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden zu halten.

Ernährungsideen

Ausgewogene, nahrhafte Lebensmittel während der Schwangerschaft zu essen, ist sowohl für die Mutter als auch für das sich entwickelnde Baby sehr wichtig, um genügend Proteine, Mineralien und Vitamine zu erhalten, damit das Baby keinen Mangel hat und richtig wächst. Schwangerschafts-Tracking-Apps müssen in der Lage sein, eine Frau bei ihrem Ernährungsplan zu unterstützen.

Trainingsberatung

Die Schwangerschafts-Tracking-Apps müssen über integrierte einfache und präzise Yoga- und Trainingstechniken verfügen, die sowohl für Mutter als auch für Baby erholsam sind, insbesondere für schwangere Frauen.

Wöchentliche Erinnerungen

Eine wöchentliche Erinnerung ist wiederum ein wichtiges Feature eines Schwangerschaftstrackers. Benutzer müssen in der Lage sein, eine To-Do-Liste zu erstellen, damit sie nichts Wichtiges vergessen, da es während der Schwangerschaft so viele Dinge zu tun gibt, darunter Auslassungen, Schnelltests und Medikamente.

Kontraktions-Tracker

Es wird verwendet, um die Phase einzuschätzen, in der eine Frau voraussichtlich in die Wehen eintritt, damit sie sich emotional vorbereiten kann. Der Wehentimer der Schwangerschafts-Tracking-App zählt automatisch die Wehen.

Baby-Kick-Tracker

Diese Komponente ist der erstaunlichste Teil jeder Schwangerschafts-Tracking-App, da sie es Müttern ermöglicht, die Anzahl der Babytritte zu zählen. Babytritte sind das unglaublichste Gefühl, das eine Mutter haben kann, aber wenn es auch zählt, ist es nicht erstaunlich?

Gewichtstracker

Während der Schwangerschaft ist die Gewichtszunahme einer Frau offensichtlich, aber Probleme treten auf, wenn sie während ihrer Schwangerschaft weniger oder mehr als das empfohlene Gewicht hat. Ein Gewichtstracker muss also über eine Option zur Eingabe der Krankengeschichte in einer Schwangerschaftstracker-App verfügen. Wenn Sie sich Sorgen um Ihr Gewicht machen, sprechen Sie sofort mit Ihrem Frauenarzt.

Bauch fotos

Eltern freuen sich sehr, die Momente ihres Babys festzuhalten. Schwangerschafts-Tracking-Apps ermöglichen es ihnen, Babyfotos aufzunehmen, während das Baby nur ein Fötus ist und sich noch im Mutterleib befindet.

Überwachung des Blutdrucks

Der Blutdruck ist eine Komplikation, die häufig bei schwangeren Frauen auftritt. Einige haben einen erhöhten Blutdruck oder einen niedrigeren als optimalen Blutdruck. Beide sind gefährlich für die schwangere Frau und den sich entwickelnden Fötus. Die Schwangerschafts-Tracker-App hilft Ihnen, Ihren Blutdrucktyp zu kennen und unterstützt Sie entsprechend.

Kurzgesagt

Die Schwangerschafts-Tracker-App wird also Ihr Begleiter sein und Sie durch Ihre neunmonatige Reise führen. Die Entwicklung einer Schwangerschafts-Tracker-App wird Ihnen und den Frauen um Sie herum helfen, oder Sie können auch durch Monetarisierung und In-App-Kaufmethoden Geld damit verdienen. Daher kann die Bereitstellung der notwendigen Unterstützung auch ein großartiges Instrument zum Geldverdienen sein.

Diese Schwangerschafts-Tracking-Apps sind von grundlegender Bedeutung, um bei der Entwicklung der Schwangerschafts-Tracking für die schöne 9-monatige Reise der Schwangerschaft zu helfen und die allgemeinen Hürden zu überwinden, denen Frauen während ihrer Mutterschaft gegenüberstehen könnten, insbesondere wenn sie keine Vorerfahrung haben.

Viele großartige Schwangerschafts-Tracker-Apps sind kostenlos, einige kostenpflichtige Funktionen sind auf dem Markt weit verbreitet. Aber Sie können Schwangerschafts-Tracker-Apps nach Ihrer Wahl der Anpassung und ohne Code entwickeln. Das heißt, wenn Sie noch keine Programmiererfahrung haben, können Sie dies einfach durch visuelles Codieren und Drag-and-Drop tun. AppMaster ist eine benutzerfreundliche No-Code-Plattform, mit der Sie jede Art von App für alle Zwecke und eine Schwangerschafts-Tracker-App entwickeln können. Ein erstaunliches Merkmal von AppMaster ist, dass es die Entwicklung mobiler Apps ohne Programmierung ermöglicht. Melden Sie sich noch heute bei AppMaster an und starten Sie Ihre profitable Schwangerschafts-Tracker-App mit einer benutzerfreundlichen visuellen Oberfläche und einem visuellen Business Process Designer .