Freust du dich darauf, deine eigenen Tinder-Clone-Dating-Plattformen zu bauen und zu programmieren? Wenn JA, kann dies durch Klonen von Dating-Apps mit einer No-Code-Plattform wie AppMaster erfolgen. Es enthält ein visuelles Programmiertool, mit dem jede Art von App ohne Programmierkenntnisse einfach erstellt werden kann. AppMaster freut sich darauf, die App-Entwicklung mit einem No-Code-Ansatz zu vereinfachen und für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund allgemein zugänglich zu machen. Mit AppMaster ist es einfach, nicht nur eine Dating-App und einen Tinder-Klon zu erstellen, sondern jede Desktop- und mobile Anwendung kann dynamisch und schön gestaltet werden.

Dating-Apps sind notwendig, insbesondere nach der Pandemie sind die Menschen finanziell, körperlich und sozial frustriert. Heutzutage, wo alles nur einen Klick entfernt ist, ist jeder in seinem Leben so beschäftigt, dass er selten Zeit für sich selbst findet, sodass mobile Apps es ihnen ermöglichen, einzukaufen, Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren, die Wasseraufnahme im Auge zu behalten, einen Kalender zu führen und so weiter. Warum dann nicht eine Dating-App? Tinder ist eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Dating-Apps. Hier treffen sich zwei Personen bequem und wischen nach rechts, wenn sie sich mögen.

Wenn Sie Dating-Apps wie Tinder Clone Tutorial Walkthrough verwenden, um Ihre Seelenverwandten und romantischen Bedürfnisse zu erfüllen, besteht eine gute Chance, dass Sie eine finden. Es gibt keinen Rückgang der Popularität von Dating-Apps, mit denen Sie Ihren Partner finden können. Wenn Sie jedoch einen Tinder-Klon ohne Code erstellen möchten, kann AppMaster Ihre erste Wahl sein.

Tinder-Übersicht

2012 revolutionierte Sean Rad mit Hilfe von Justin Mateen die Idee der Tinder-App, mit der sich Menschen online treffen und ihre perfekten Partner-Apps mit nur einer Fingerbewegung erhalten konnten. Mit dieser Idee ist Tinder gewachsen; Bis jetzt hat es weltweit mehr als 400 Millionen Benutzer.

Die Verwendung von Tinder ist ganz einfach und wird als Dating- und Networking-App täglich immer beliebter. In der Tinder-Dating-App können Sie nach rechts wischen, um das Profil zu mögen, und nach links wischen, um das Profil anderer nicht zu mögen. Das Profil enthält eine kurze Biografie, ein Profilbild und eine Interessenliste. Tinder arbeitet mit einem dualen Opt-in-System, bei dem beide Benutzer nach rechts wischen müssen, bevor sie sich verbinden und über Nachrichten miteinander kommunizieren können.

Wie kodiert man eine Dating-App?

Wenn Sie einen Programmierhintergrund haben, ist es einfach, Tutorial-Komplettlösungen für Dating-Apps durch Codierung oder Codierung von Grund auf zu klonen, um eine Dating-App zu erstellen. Daran sind verschiedene Programmiersprachen und Fähigkeiten beteiligt. Das Erstellen von Apps hängt auch von den Arten und Funktionen der Dating-Apps ab, die Sie möchten. Programmiersprachen und -tools können zum Erstellen oder Codieren der exemplarischen Vorgehensweise für das Tinder-Klon-Tutorial verwendet werden.

Vue.Js

Benutzeroberfläche reagieren

MongoDB

Nativ reagieren

Knoten JS

JavaScript

Womit ist Tinder codiert?

Für die Zunder-Dating-Apps werden hauptsächlich node.js und MongoDB zum Erstellen des Back-Ends verwendet, während zum Erstellen des Front-Ends Folgendes verwendet wird:

iOS – Swift und Objective C

Android - Java

Die Anleitung zum Tinder-Klon-Tutorial verwendet jedoch viele verschiedene Sprachstapel und Entwicklungstools, um ihre vollständigen Funktionen zu erfüllen, nämlich als Programmier- und Entwicklungssprachen, die sie hat:

JavaScript

HTML

Python

Für die Erstellung der Tinder-App und deren vollständige Tests wird die mobile AWS-Plattform verwendet. Funktionen wie:

Wische nach rechts

Nach links wischen

Spielfunktion

Kann Tinder geklont werden?

Ja, Tinder kann geklont werden. Es gibt viele Lösungen, um Tinder-Klon-Tutorial-Walkthrough-Dating-Apps zu codieren. einige sind durch Codierung und andere sind die No-Code-Methoden. Zum Programmieren ist ein Zunder-Klon eine der besten Möglichkeiten, Ihr Online-Geschäft innerhalb kürzester Zeit zu initiieren. Mit einer No-Code-Plattform ist dies viel einfacher. Sie müssen nur das Walkthrough-Skript des Zunder-Klon-Tutorials klonen, und das ist alles. Mehrere Plattformen stellen Ihnen dieses Codierungsskript zur Verfügung.

Das erste und wichtigste, was Sie erstellen müssen, ist ein Datenmodellschema. Nun, mit anderen Worten, erstellen Sie eine Datenbank, die verschiedene Daten in der richtigen hierarchischen Reihenfolge enthält. wenn wir über Profile von Benutzern sprechen, ihre Wahl und wie unser Matching-Algorithmus zwischen verschiedenen Personen und verschiedenen Städten funktionieren wird. Eine riesige Menge an Informationen kann AppMaster in einem Beziehungsformat mit dem Datenmodell-Designer sammeln.

Dann müssen Sie mehrere Geschäftsprozesse erstellen, die Daten korrekt in die Datenbank schreiben, Daten aus der Datenbank sammeln, Personen zuordnen und Benachrichtigungen senden. All dies geschieht mit dem Business Process Editor. Die meisten Blöcke sind bereits vorhanden, Sie müssen sie nur in der richtigen Reihenfolge anordnen, und alles wird perfekt funktionieren. Und sobald Sie das Datenschema und die Geschäftsprozesse bereit haben, können Sie mit der Erstellung der Schnittstelle beginnen.

AppMaster verfügt über vollständig native Schnittstellen für Web- und mobile Anwendungen; Es reicht aus, Elemente aus dem linken Bereich auf die Leinwand zu werfen und aus dem Dropdown-Menü auszuwählen, welche Endpunkte von Geschäftsprozessen verwendet werden. Die meisten Schnittstellen passen sich automatisch an Ihre bestehenden Geschäftsprozesse und Daten an.

Wie erstellt man einen Code Tinder Clone?

Beginnen Sie immer mit Wireframing – einer zweidimensionalen Illustration –, um mit dem App-Building Ihres Code Tinder Clone-Tutorials zu beginnen. Es enthält das Design der App und den erforderlichen Abschnitt für diese erstellte Zunder-Klon-App. Dies kann durch Programmierung und Codierung erfolgen. Aber der Artikel wird Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie Ihre Code Tinder Clone Tutorial Walkthrough-App ohne Code erstellen können.

No-Code-Plattformen verfügen über ein visuelles Designtool, mit dem Sie das Skelett der Benutzeroberfläche Ihrer App einfach erstellen können. Jede Anleitung zum Klonen von Code Tinder benötigt unabhängig von der Version einige der Kernseiten, um loszulegen. Das Hauptmerkmal muss das Senden und Empfangen von Daten zwischen verschiedenen Seiten sein. Dadurch wird die Erstellung einer Hauptdatenseite ermöglicht, und die Informationen können dann auf verschiedenen Seiten in der Datenbank der App angezeigt werden. Diese Seiten umfassen:

Der Hauptbildschirm, auf dem nach rechts und links gewischt wird, um Übereinstimmungen zu erzielen.

Eine Seite, auf der ein Benutzer alle seine Übereinstimmungen sehen kann.

Eine Nachrichtenseite, auf der zwei Benutzer ihre Direktnachrichten austauschen können.

Nach diesen drei Hauptseiten ist es an der Zeit, eine Datenbank zu erstellen. Diese Datenbank enthält die entscheidenden und wichtigen Dateien der Code Tinder Clone-App. Die Code Tinder Clone-App hängt von diesen Datenbanken ab, um sich mit dem Workflow der App zu verbinden.

AppMaster enthält eine bereits vorbereitete Datenbank, die es Ihnen erleichtert, alle Arten von informativen Registerkarten und Feldern zu erstellen, die für die Basis der Code-Zunder-Klon-Apps benötigt werden. Für die Walkthrough-App des Tinder-Klon-Tutorials müssen die folgenden Registerkarten und Felder erstellt werden:

Benutzer

Benutzerdaten/Bio

Name

Profilbild

Ort

Geburtsdatum / Alter

Geschlecht

Liste der übereinstimmenden Personen

Liste der Benutzer, die nicht übereinstimmen

Liste der Nachrichten

Mitteilungen

Inhalt der Nachrichten

Nachrichtenempfänger

Absender der Nachricht

Erstellen von Arbeitsabläufen der Build Tinder Clone App

Sobald die Daten der Tinder-App und die Hauptstruktur durch einen Workflow vervollständigt wurden, können Sie alles miteinander verknüpfen, um die Funktionalität der App zu verbessern.

Tinder ist ziemlich berühmt für seine Wischoption auf dem Startbildschirm. Es funktioniert, indem Sie nach rechts wischen, um die Person zu mögen, und nach links, um das Profil nicht zu mögen. Daher ist es sehr wichtig, dies in Ihrer geklonten App beizubehalten. Nachdem Sie diese Funktion hinzugefügt haben, müssen Sie im nächsten Schritt sicherstellen, dass alle Benutzer sie während der Verwendung der App in der App anzeigen und verwenden können.

Beginnen Sie mit dem Inhaltstyp des Benutzers, und die Suche wird in der gesamten Datenbank der App durchgeführt. Es können auch zusätzliche Suchfunktionen enthalten sein, die die Suchergebnisse filtern, beispielsweise nach einem bestimmten Geschlecht, Alter oder Geschlechtspräferenzen. Dann kann der Bereich für das Profilbild des Benutzers als Abschlusspunkt hinzugefügt werden, plus die Beschriftung unter dem Bild, wo ein Einzeiler vom Benutzer hinzugefügt werden kann, der sie am besten erklärt.

Anzeigen einer aktuellen Liste übereinstimmender Benutzer

Sobald ein Benutzer eine Übereinstimmung auswählt, indem er die Rechte zum Erstellen von Zunder-Klon-Apps wischt, ist eine bestimmte Seiteneinrichtung ein Muss, um übereinstimmende Benutzer anzuzeigen. Auf Ihrer dedizierten Match-Seite kann es verwendet werden, um dieselben Benutzernachrichten als Gruppe anzuzeigen und wird kontinuierlich aktualisiert. Sie müssen die Datenbankquelle als Übersicht der übereinstimmenden Listen vieler aktueller Benutzer festlegen. Sie sind bereit, mit der Organisation der einzigartigen Substanz zu beginnen, die in diesem Netzwerk gezeigt wird.

Ordnen Sie im Wesentlichen das Hauptsegment mit der relevanten Substanz zu, die Sie möglicherweise zeigen möchten, und diese starke Komponente wird die verbleibenden Abschnitte im Lichte Ihrer aktuellen Informationen füllen. Innerhalb dieser Wiederholung ist es ebenfalls denkbar, Anlässe innerhalb jeder einzelnen Spalte zu machen.

Die Funktion wird beim Erstellen von Navigations-Highlights in der gesamten Entwicklung Ihrer App wertvoll sein. Wenn Benutzer anfangen, in bestimmte Direktnachrichten zu wischen, müssen sie auf die Nachricht in diesem Abschnitt tippen.

Zu diesem Zweck werden die Benutzer in Tutorial-Walkthrough-Apps von Tinder Clone auf eine bestimmte Seite für bestimmte Konversationen oder Nachrichten eines bestimmten Benutzers umgeleitet. Während dieses Arbeitsprozesses müssen wir die erforderlichen Informationen senden, um die bestimmte Person zu erkennen, mit der wir möglicherweise ein Gespräch beginnen möchten. Ermöglichen Sie dem Benutzer danach, den tatsächlichen Nachrichteninhalt bei sich wiederholenden und relevanten Nachrichten auf einer relevanten Seite anzuzeigen.

Indem nach allen Nachrichten gesucht und dann zusätzliche Einschränkungen hinzugefügt werden, ist es möglich, nur die Nachrichten anzuzeigen, bei denen der aktuelle Benutzer entweder der Absender oder der Empfänger ist. Dadurch wird vermieden, dass irrelevante Threads angezeigt werden, die nichts mit diesem Benutzer zu tun haben.

Erstellen der Nachrichten

Zum Erstellen einer Nachricht benötigen Sie ein mehrzeiliges Feld, in das Inhalte geschrieben werden können. Es ist also unter den sich wiederholenden Nachrichten oder Gesprächen hier; Sie können eine Nachricht mit einem Fingerklick erstellen. Beginnen Sie mit der Erstellung eines Workflows für die Apps, wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche „Senden“ der Nachricht tippt. In Ihrem Arbeitsblatt können Sie damit beginnen, neue Nachrichten in die Datenbank Ihrer App einzubauen. Dabei müssen Sie alle weiteren Eingabezeilen innerhalb der vorherigen analysieren und pflegen.

Um ein neues Nachrichtenfeld zu erstellen, ist es am wichtigsten, einen sendenden Benutzer in Ordnung zu bringen, und der Benutzer, der diese Nachricht erhält, wird als Empfänger markiert. Die Textnachricht wird im Eingabefeld des Fensters platziert.

Anzeigen der Meldung im Fenster

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, wird Ihre Nachrichtengruppendatenbank dynamisch aktualisiert, sobald eine Aktualisierung erfolgt, und hilft, die gesamte Konversation zu erleichtern. Die letzte Eingabe ist der eigentliche Nachrichteninhalt, der angezeigt wird, wenn jede Nachricht gesendet oder empfangen wird. Der Prozess umfasst den neuesten Nachrichteninhalt, egal ob empfangen oder gesendet, mit dem Anzeigeprofilbild eines Absenders oder Empfängers.

Zusätzliche Funktionen der App

Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, ein benutzerdefiniertes Feld mit einer Display-Benutzeroberfläche zu erstellen, können Sie weiterhin Ihre eigenen Funktionen nach Ihrer Wahl und Ihrem Bedarf erstellen. Einige der zusätzlichen Funktionen sind jedoch wichtig, die im Folgenden besprochen werden:

Privatsphäre & Sicherheit

Vor der Fertigstellung einer App ist unabhängig von ihrer Nische die Einrichtung von Datenschutz und Sicherheit wichtig. Nach den Grundlagen muss Ihre Priorität die Sicherheit der App sein, damit die Daten Ihrer Benutzer in jeder Hinsicht gesichert sind. Sie können auch bestätigen, dass Sie unbeabsichtigt einige wichtige Daten ohne Schutzschicht aufbewahren.

Darüber hinaus können Sie zusätzlich:

Erstellen separater Benutzerprofile

Schaffen Sie Unterstützung im Bedarfsfall

Filter, um den persönlichen Vorlieben des Benutzers zu entsprechen

Starten Sie Ihre Tinder Clone-App

Nachdem Sie Ihre Tinder-Klon-App ohne Code erstellt haben, können Sie sie auf den Markt bringen. Wählen Sie das Datum der Einweihung für Ihre Dating-App und verbringen Sie vor dem Start Zeit und Geld für das Marketing. Bei AppMaster können Sie alle Optionen und vollständigen Funktionen für die Tinder-Clone-Dating-App ganz einfach erstellen. Nach dem Start müssen Sie etwas Marketing betreiben, also behalten Sie die Marketingkosten vorher und nachher bei.

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Tinder-Clone-App

Die AppMaster-Plattform kann Ihnen dabei helfen, eine Zunder-Klon-App wie jede andere App oder Software zu entwickeln. Vorher war es nicht möglich, so etwas Unglaubliches ohne Codierung zu erstellen. Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihrer App bei AppMaster und melden Sie sich an. Wenn Sie Hilfe benötigen, bieten wir Ihnen jederzeit Unterstützung durch unser Expertenteam.

Kurzgesagt

Zusammenfassend ist es also möglich, Ihre eigene Zunder-Klon-App mit einigen Ihrer üblichen benutzerdefinierten Änderungen und Funktionen zu entwickeln. Tinder-Klone und jede Art von App können mit einer No-Code-Methode erstellt werden. Wenn Sie einen Programmierhintergrund haben und ein Experte sind, können Sie es durch Codieren erstellen. Aber es wird Sie viel Zeit, Fachwissen und Mühe kosten. Es gibt immer einen einfacheren Weg, um jede Aufgabe zu erledigen, was beim Erstellen eines Tinder-Klons der Fall ist. Der einfachere Weg, einen Tinder-Klon zu erstellen, führt über eine No-Code-Plattform wie AppMaster. Mit AppMaster können Sie nicht nur Dating-Apps erstellen, sondern alle Arten von Mobil- und Desktop-Apps, die einfach ohne massives Fachwissen und Programmierung erstellt werden können.