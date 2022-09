Freust du dich darauf, deine Perioden-Tracking-App mit No-Code-Technologie zu erstellen? Wenn JA, könnte dieser Leitfaden für Sie sein. Auf dem heutigen Markt dominieren mobile Anwendungen. Mit der zunehmenden täglichen Nutzung von Mobiltelefonen hat jeder sofortigen Zugriff auf jede Art von App zur Hand. Von der Uhr über die Kamera bis hin zu Unterhaltung, täglichen Aufgabenlisten, Spielen, Bildung und Gesundheitswesen sind alle Arten von Apps mit vielen Funktionen verfügbar, um zu konkurrieren. In einer Zeit, in der das Leben und die täglichen Routinen hektisch geworden sind, bieten mobile Apps den Endbenutzern sofort und zugängliche Lösungen nach ihren Bedürfnissen, weshalb sie so beliebt sind.

Periodentracking-Apps sind mehr als nur eine App

Mobile Apps sind marktführend, wenn es um das Gesundheitswesen geht. Die meisten Menschen haben in ihrem vollen Terminkalender keine Zeit, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Die verschiedenen gesundheitsbezogenen Apps erinnern sie daran und helfen ihnen, ihre Gesundheitsversorgung auf Kurs zu halten. Beispielsweise erinnert die Wasser-Erinnerungs-App im Laufe des Tages daran, Wasser zu trinken. Die Übungs-App hilft Benutzern, tägliche Übungen zu Hause gemäß ihrem Komfortniveau durchzuführen. Einige der Anwendungen helfen bei der Aufzeichnung der Kalorien, die Sie essen. In ähnlicher Weise sind einige gesundheitsbezogene Apps geschlechtsspezifisch, wie z. B. Anwendungen zur Nachverfolgung der Periode im Gesundheitswesen für Frauen, die dabei helfen, ihre genauen Daten und die Menstruationsgesundheit zu verfolgen.

Femtech – Frauengesundheitstechnologie

Femtech ist ein Begriff, der eine Art von Technologie bezeichnet, die Frauen in irgendeiner Weise hilft, insbesondere aus gesundheitlicher Sicht. Daher sind die genauen Perioden-Tracking-Apps die Art von Femtech, die für die Gesundheitsversorgung von Frauen von Vorteil ist. Femtech wird erstmals von Ida Tin, Chief Executing Officer – CEO und Gründerin einer der drei führenden Perioden-Tracking-Apps, Clue, auf dem Markt eingeführt.

Somit richtet sich Femtech an jede Generation, die darauf abzielt, die Fitness und das Leben von Frauen zu verbessern. Perioden-Tracking-Apps fallen also auch unter diese große Kategorie. Es ist auch aufregend, dass diese Apps neben Frauen sogar von ihren Ärzten verwendet werden können. Die mit Hilfe dieser Apps präsentierten Statistiken ermöglichen Ärztinnen ein besseres Wissen über die Fitness ihrer Patientinnen. Das Paar wollte vielleicht seine Beziehung durch diese Apps unterstützen.

Wie helfen Perioden-Tracking-Apps der Gesundheit von Frauen?

Wie viele Frauen auf dem Markt müssen Sie, wenn Sie bereits genaue Periodenverfolgungsanwendungen verwenden, die Vorteile kennen und wissen, wie sie Ihnen geholfen haben. Aber wenn Sie neu darin sind und nach einem Grund suchen, es zu verwenden, oder unsicher sind, ob Sie die Periodenverfolgungs-App für die Gesundheitsfürsorge für Frauen verwenden sollen oder nicht? Die einfache Antwort ist, dass es für Frauen in jeder Hinsicht vorteilhaft ist. Die Verwendung von Perioden-Tracking-Anwendungen zur Verfolgung Ihrer Periode ermöglicht es Ihnen, nicht nur Ihre Periode im Auge zu behalten, sondern lässt Sie auch Ihren eigenen Körper besser verstehen.

Ein Periodentracker ist nicht nur eine App, sondern mehr als das. Es hilft, die allgemeine Gesundheitsversorgung von Frauen zu verfolgen, und die App bietet genaue Perioden-Tracker, die Informationen über Ihre Stimmungsschwankungen, Hormone, Nachverfolgung der Fruchtbarkeitsperiode, Geburtenkontrolle usw. liefern.

Eine gute Periodentracker-App für Frauen hilft, den Überblick über Folgendes zu behalten:

Frauengesundheit

Menstruationsgesundheit

Genaue Periodentracker

Nachverfolgung der Fruchtbarkeitsperiode

Geburtenkontrolle

Stimmungsschwankungen

Schlafmuster

Periodenbedingte Schmerzen (Dysmenorrhoe)

Medikamentenerinnerung

Sexualleben

Verhütungsmittel

Heißhunger

Übung

Vaginaler Ausfluss

Tage des Eisprungs

Periodentracker helfen bei der Analyse eines Zyklus und einer Vielzahl damit zusammenhängender Faktoren. Die meisten Tracker verfügen über einen Countdown und eine grafische Darstellung der Daten zu Ihren Perioden und zugehörigen Informationen, was es dem Endbenutzer erleichtert, sie zu verstehen und zu verwenden.

Welche ist die beste App für die Periodenverfolgung?

Auf dem App-Markt ist eine Vielzahl von Perioden-Tracking-Apps wie jede andere App verfügbar. Viele von ihnen haben einige gemeinsame Merkmale und unterscheiden sich in einigen Dingen, die sie von anderen unterscheiden. Einige sind kostenlos, einige haben ein paar kostenpflichtige Funktionen und der Rest der App ist kostenlos. Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten 5-Zeitraum-Tracking-Apps, die auf dem Markt erhältlich sind und die beste Downloadrate und Benutzererfahrung aufweisen:

Flo

Dies ist der beste auf dem Markt und einer der weit verbreiteten Gesundheits-Tracker für Frauen mit einer kostenlosen und Premium-Version für iOS- und Android-Benutzer. Die kostenlose Version enthält alle grundlegenden Must-Haves für einen Fitness-Tracker für Frauen, einschließlich Menstruationsfluss, Stimmungsschwankungen, Vaginalausfluss und Ovulationsvorhersagen für Frauen, die bereit sind, schwanger zu werden. Die Premium-Version enthält jedoch Kundensupport und teilt den persönlicheren Ansatz des Trackers.

Hinweis

Der nächste auf der Liste ist Clue. Dieser hat wieder die kostenlose und die Premium-Version und ist nicht nur die Fitness-Tracking-Anwendung für Frauen, sondern auch ein Verhütungs- oder Schwangerschafts-Tracker mit einer Erfolgsbilanz in der Menstruationsgesundheit von Frauen. Aber während der Periodenverfolgung verfolgt es von A bis Z die Veränderungen, die Ihr Körper wahrnimmt, von der Migräne bis zur Stärke Ihres Periodenflusses.

FitrWoman

Der dritte auf der Liste der Perioden-Tracker ist FitrWoman. Es ist am besten für Frauen geeignet, die Fitness lieben und sich gerne häufiger körperlich betätigen. Mit einem Perioden-Tracker enthält diese App Ernährungs-, Kalorien-Tracking und Fitnesstipps für Frauen während Ihrer Periodenphasen. Es ist in der Regel in beiden App-Versionen für Sie kostenlos, und Sie können FitrCoach damit kaufen, wenn Sie die Anleitung eines weiblichen Fitnesstrainers haben möchten.

Glühen

Ein weiterer beliebter Menstruationstracker ist Glow. Es zeigt und verfolgt nicht nur die Menstruationsgesundheit von Frauen und den Eisprung. Dennoch verfügt es über zusätzliche intelligentere Funktionen, einschließlich der Verfolgung Ihrer körperlichen und geistigen Symptome und sexuellen Aktivitäten, der Vermeidung einer Schwangerschaft oder des Versuchs, schwanger zu werden, sogar der Verfolgung der In-vitro-Fertilisation (IVF) und anderer Fruchtbarkeitsbehandlungen usw. Beides ist normalerweise für Sie kostenlos App-Versionen und eine Premium-Version enthält wissensbasierte Artikel, Support und persönliche Nachrichten, wenn Sie eine fachkundige Anleitung wünschen.

Vorabend

Das letzte auf der Liste ist Eve, das Glow ebenfalls vorstellt. Es verbessert die Verfolgung von Periodensymptomen und sexueller Aktivität mit Diagrammdarstellung. Mit Eve kannst du Community-Zugang erhalten, wo du deine Erfahrungen über Gesundheit und Perioden diskutieren und teilen kannst. Auf diese Weise können Menschen besser voneinander lernen. Es ist normalerweise für Sie bei beiden Arten von Anwendungen kostenlos.

Die besten Perioden-Tracker-Anwendungen

Die beste Periodentracking-App ist nicht eine, aber sie hängt normalerweise von Ihren individuellen Vorlieben ab. Es kann also von Person zu Person unterschiedlich sein. Einige Apps erscheinen Ihnen möglicherweise benutzerfreundlicher als andere. Außerdem hängt es auch davon ab, welche Funktionen Sie in Ihrer Perioden-Tracking-App haben möchten.

Im Allgemeinen sind zwei Apps die klaren Gewinner, basierend auf der Anzahl ihrer aktiven Benutzer, und die zuverlässigste App liefert genaue Ergebnisse. Laut den Umfragen und Behauptungen sind Flo und Clue die beiden beliebtesten Perioden-Tracker. Perioden-Apps haben Millionen von Benutzern, um ihre Zyklen zu verfolgen. Flo ist jedoch mit mehr als 43 Millionen aktiven Benutzern am beliebtesten. Als nächstes kommt Clue, das jeden Monat rund 12 Millionen aktive Benutzer hat, Tendenz steigend.

Kann ich meine eigene mobile App zum Nachverfolgen meiner Periode erstellen?

Die Antwort ist ja; du kannst, und weißt du was? Dazu muss man kein Programmierer sein. Ist das nicht eine gute Nachricht? Mit einer No-Coding-Plattform wie AppMaster ist es jetzt für jeden sehr einfach, problemlos alle Arten von Apps zu erstellen. No-Code-Plattformen wie AppMaster ermöglichen die Erstellung jeder Art von Web-App und mobiler Anwendung. Sie können sich auch bei AppMaster anmelden und Ihre Anwendungen für die Periodenverfolgung erstellen. Angenommen, Sie müssen eine herkömmliche mobile App zur Verfolgung Ihrer Periode entwickeln. In diesem Fall erfolgt dies durch Codierung, was vollständige Kenntnisse der Programmiersprachen und ein Team von Entwicklern erfordert. Die traditionelle Entwicklung mobiler Apps wird im Vergleich zu No-Code-Plattformen wie AppMaster zeitaufwändig und teuer sein.

Wie erstelle ich eine Android-App zur Periodenverfolgung?

Periodentracking oder jede Art von Android-App kann mit Hilfe von Android Studio erstellt werden. Die Entwicklung erfordert einige Programmierkenntnisse in Java oder/und Kotlin. Kotlin ist eine Sprache, die heutzutage in mehr als 60 % der Android-Apps verwendet wird, da sie für Entwickler und Endbenutzer produktiver, sicherer und weniger zeitaufwändig ist. Aber wenn Sie neu in der App-Entwicklung sind, wechseln Sie zu No-Code-Plattformen wie AppMaster. Gehen Sie folgendermaßen vor , um Android-Anwendungen für die Periodenverfolgung zu erstellen :

Installieren und starten Sie Android Studio auf dem Desktop

Starten Sie ein neues Projekt

Klicken Sie auf grundlegende Aktivität anstelle der Standardaktivität

Benennen Sie die zu erstellenden Anwendungen

Wählen Sie die Sprache als Kotlin (Sie können auch Java auswählen, wenn Sie Erfahrung und Kenntnisse haben)

Klicken Sie dann auf „Fertig stellen“ und beginnen Sie mit dem Erstellen durch einen visuellen Editor

Wie machst du deinen Periodentracker?

Mit No-Code-Plattformen wie AppMaster ist es besser und einfacher, Ihren eigenen Menstruationstracker zu erstellen und auf den Markt zu bringen. Sie sind am besten für alle, die Entwickler und Nicht-Entwickler. Außerdem sind sie kosten- und zeiteffektiv. Mit AppMaster kannst du ganz einfach und problemlos deinen Perioden-Tracker erstellen und vermarkten. Die Funktionen, die Ihr Perioden-Tracker enthalten muss, sind jedoch unten aufgeführt. Einige sind einfach und müssen enthalten sein; Der Rest ist erweitert oder optional nach Ihren Wünschen.

Grundfunktionen des Periodentrackers

Die Must-Have-Funktionen einer Periodenverfolgungsanwendung sind:

Ein grundlegendes Gesundheitsprofil enthält

Das Alter

Gewicht

Höhe

Allergien

Sucht

Periodendatum

Periodeninformationen

Informationen zur sexuellen Aktivität

Menstruationszyklus:

Verfolgung

Tage bis zum nächsten Zyklus

Symptomprotokoll

Zyklusprotokoll

Zyklusdauer

Gewichtsveränderungen

Aktivitätsprotokoll während des Zyklus

Stimmungsprotokoll

Push-Benachrichtigungen für

Kommende Periode

Tägliche Logeinträge

Nächste Phase des Zyklus

Stimmung eingeben

Medikationszeit

Ovulation

Fruchtbarkeit

Anregungen und Tipps

PMS

Medizinische Information

Tägliche Gesundheitstipps

Grafische Darstellungen von

Menstruationszyklus

Fruchtbarkeit

Ovulation

Symptome

Verknüpfung mit

Fitness-Tracker für Frauen

Sozialen Medien

Erweiterte Funktionen des Perioden-Trackers

Die optionalen Funktionen einer Perioden-Tracking-App vor der Markteinführung sind:

Ein detailliertes Gesundheitsprofil mit detaillierten Gesundheitsdetails und einer Umfrage oder einer Option, die Anmeldung zu überspringen und die App zu verwenden.

Eine E-Mail-Adresse und ein Passwort-Ansatz, um sich anzumelden / anzumelden oder sich bei Social Media oder Google anzumelden.

Einfache Bildschirmumschaltung zwischen Optionen wie Onboarding.

Der Fruchtbarkeitskalender gibt Vorhersagen über den Eisprung und das Datum der Periode.

Warnt mögliche Gesundheitsprobleme für die Symptome und bestimmt die Bedingungen, die sie verursachen.

Teilen Sie Details mit den Partnern, damit sie über Menstruation, PMS, Eisprung und Fruchtbarkeit Bescheid wissen.

Eine Community, in der die Benutzer ihre Erfahrungen, Symptome und Probleme mit anderen App-Benutzern teilen können, um verschiedene Ideen und Feedback zu erhalten. Es wird auch mit Social-Networking-Sites verknüpft und eine bessere Benutzerbindung erzeugen.

Digitale Beratung für das Problem des Benutzers durch eine medizinische Fachkraft, bei der der Benutzer seine Symptome und Bedenken mitteilen und seine Expertenberatung per Video- oder Sprachanruf erhalten kann.

Countdown-Funktion für die Geburt von Babys, mit der die Benutzer ihre Schwangerschaftswoche verfolgen können.

Erhalten Sie personalisierte Einblicke basierend auf den Symptomen des Benutzers.

Erstellen von monatlichen Gesundheitsberichten.

Als App-Besitzer können Sie Ihre App-Popularität mit der Empfehlungs- und Verdienstfunktion erweitern, bei der aktuelle Benutzer ein Geschenk erhalten, wenn sie Apps an andere weiterempfehlen.

Kosten für den Bau Ihres eigenen Periodentrackers

Die Kosten einer App können nicht genau bestimmt werden, da sie von mehreren Faktoren abhängen und auch von den Funktionen abhängen, die Sie in Ihre App aufnehmen möchten. Um eine grobe Schätzung der Kosten für die Periodenverfolgungs-App (sowohl für Android als auch für iOS) zu geben, wenn sie die grundlegenden Funktionen enthält, werden sie zwischen 30.000 und 45.000 USD liegen . Wenn die erweiterten Funktionen enthalten sind, steigen die Kosten ebenfalls auf etwa 50.000 bis 65.000 USD . Diese Kosten gelten für die traditionelle App-Erstellung durch Codierung.

Wenn Sie eine Perioden-Tracking-App mit der traditionellen Entwicklungsmethode erstellen, sind die Kosten dreimal oder höher als bei einer No-Code-Plattform wie AppMaster , da viele Faktoren daran beteiligt sind, nämlich:

Entwicklerraten müssen Sie dann möglicherweise stündlich oder als feste Projektzahlung einstellen, außerdem wird mehr als ein Entwickler benötigt, da Apps nicht in einer einzigen Sprache erstellt werden, sondern in einer Mischung aus vielen Programmiersprachen.

Kosten für das App-Design durch einen Designer

Bezahlfunktionen kosten

Anzahl der Plattformen

Wenn Sie eine No-Code-Zeitraum-Tracking-App über AppMaster erstellen, betragen die Kosten weniger als die Hälfte und umfassen fast alle Funktionen Ihrer Wahl. Die Kosten sind geringer, wenn Sie nur den AppMaster verwenden können und kein Entwickler beteiligt ist. Sie können Ihr individuelles Angebot jetzt von AppMaster erhalten.

Wie verdient die Periodentracker-App Geld?

Laut einer Studie wird der Gesamtumsatz der Online-Gesundheitsbranche für Frauen bis Ende 2025 rund 75 Milliarden US -Dollar erreichen.

Die Femtech-Technologie ermöglicht es Frauen, für die Gesundheit, Seele und den Körper ihrer Frau verantwortlich zu sein. Außerdem können Frauen mit Hilfe von Technologie leicht auf die Gesundheitsprobleme ihrer Frauen zugreifen und diese nachverfolgen. Selbst innerhalb der Klassifikation der Gesundheits-Apps für Frauen ist die Gesundheit von Frauen die zweithäufigste unter der Gesundheit von jugendlichen Frauen.

Monetarisierungs- und Zeitraumverfolgungs-Apps

Frauenfitness- und Periodentracking-Apps für die Gesundheit von Frauen können auch aus geschäftlicher Sicht genutzt werden. Sie können Ihnen helfen, durch sie viel Geld zu verdienen. Dieser Artikel sollte einen Faktor schnell geklärt haben, dass die Anerkennung der Menge dieser Perioden-Tracking-Apps derzeit groß ist, und in kommenden Zeiten auch mehr in Richtung Wachstum erfahren wird. Hier gibt es also genug Gelegenheit, Geld zu verdienen; aber wie?

Das Monetarisierungsmodell ist die günstigste Art, über Apps und Websites Geld zu verdienen. Sie können Ihre Frauengesundheits- oder Perioden-Tracking-App einfach kommerziell vermarkten, um ansehnliche Einnahmen und Ergebnisse zu erzielen.

In-App-Werbung

Sie können die Werbeaktion in Ihren Fitness-Tracking-Apps für Frauen starten. Es wird die effektivste Methode sein, Geld über Apps und Websites zu verdienen, ist Marketing, da Sie damit beginnen, Einnahmen zu erzielen, indem Sie die Praktikabilität der In-App-Werbung in die App integrieren. Sie können die Anzeige des Unternehmens in Ihre App einfügen und dafür Geld verlangen. Die andere Methode besteht darin, dass Sie, wenn ein Benutzer beginnt, die beworbene App zu installieren und zu verwenden, auch dafür einen Anteil erhalten. Denken Sie jedoch daran, dass die App-Benutzer mit zu vielen Anzeigen frustriert und einfach verärgert werden können. Achten Sie daher auf Dinge wie die Vielfalt der Anzeigen, ihre Dauer und auch auf den Ort, an dem die Anzeigen erscheinen.

Bezahlte App/bezahlte Anwendungsfunktionen

Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Periodenverfolgungsanwendung gut funktionieren wird, machen Sie weiter und bewahren Sie sie von Anfang an als kostenpflichtige Periodenverfolgungsanwendung auf. Diese Instanz funktioniert am besten mit iOS-App-Benutzern und nicht mit Android, da der Vergütungsfaktor des iOS-Mediums viel höher ist. Sie können die Basis-App auch kostenlos herunterladen und verwenden und einige der Funktionen in den Anwendungen als kostenpflichtig und nicht als kostenlos behalten.

Du kannst die Premium-Version deines Periodentrackers für In-App-Käufe anbieten und effektiv vermarkten. In Verbindung mit grundlegenden Funktionen, die mit der Profilanpassung, der Eins-zu-Eins-Übertragung von Farbwechseln bei weiblichen Gesundheitsfachkräften oder der Werbung überdrüssig sind, enthält die Premium-Version keine Werbung, um die Nutzung der Anwendungen zu unterbrechen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Periodentracker-Anwendung das Leben erleichtert, wenn es um die Gesundheitsversorgung von Frauen geht, insbesondere um die Menstruationsgesundheit. Diese Apps sind für die Nachverfolgung der Periode und die Bestimmung der allgemeinen Gesundheitsversorgung von Frauen unerlässlich. Auf dem Markt sind viele genaue Menstruationstracker sowie kostenlose und kostenpflichtige Apps erhältlich, mit denen Sie Ihre Periode ganz einfach nachverfolgen können. Aber wenn du deine Periodentracker erstellen möchtest, ist das auch machbar, selbst wenn du keinen Programmierhintergrund hast. Mit AppMaster können Sie fast alle Arten von Apps erstellen, die für verschiedene Zwecke im täglichen Leben verwendet werden können.

Das Einzigartige an AppMaster ist, dass es Ihnen ermöglicht, eine App mit einer No-Code-Methode mit Leichtigkeit zu entwickeln, ohne dass Sie sogar Hintergrundkenntnisse in der Programmierung benötigen. Wenn Sie Ihre eigene profitable Frauengesundheitsanwendung für die Periodenverfolgung auf AppMaster erstellen möchten, kann dies ganz einfach mit einer Drag-and- Drop- oder visuellen Programmiermethode erfolgen. Testen Sie uns und erstellen Sie noch heute Ihre eigene persönliche und marktfähige Anwendung zur Periodenerfassung.