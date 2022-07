Für Partner, die Unterstützung beim Einstieg in Low- und No-Code benötigen, bieten unsere erfahrenen und hochqualifizierten Business Engineers Coaching, Mentoring und Expertendienste an. Um ein Verständnis für Technologie und Methodik zu erlangen, bieten wir praktische Schulungen an, bei denen Sie unsere Experten in realen Projektszenarien beobachten und von ihnen lernen können.