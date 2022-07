Wenn wir eine Anwendung auf AppMaster.io veröffentlichen, nehmen wir keine Änderungen an der vorherigen Version vor, sondern erstellen die Anwendung neu. Dadurch wird sichergestellt, dass sie immer auf dem neuesten Stand ist und keine technischen Schulden angehäuft werden. Die Anwendung greift auf die Datenbank zurück, die diese Anwendung verwendet. Wenn es keine Änderungen in der Datenbank gibt, wird sie sofort mit der neuen Anwendung verbunden. Oft gibt es jedoch Aktualisierungen: neue Modelle, Änderungen an bestehenden Modellen oder Änderungen am Datentyp. Eine Datenbank kann im Gegensatz zu einer Anwendung nicht jedes Mal neu erstellt werden, da die Daten, die möglicherweise benötigt werden, dort gespeichert sind. Daher wird entsprechend dem neuen Modellschema eine neue Datenbank erstellt, und die vorhandenen Daten werden bereits in diese migriert. Bei der traditionellen Entwicklung könnte dies eine Herausforderung sein, aber bei AppMaster.io ist dieser Prozess vollständig automatisiert. Die Plattform selbst nimmt Änderungen am Schema vor und überträgt die Daten.