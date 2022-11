Wie erstellt man eine App wie Duolingo?

Die Menschen wollen mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren, aber es gibt Einschränkungen aufgrund der unterschiedlichen Sprachen. Jetzt können Menschen neue Fähigkeiten erlernen und sich mit anderen in ihrer Sprache austauschen - auch wenn sie weit weg wohnen. Intelligente Geräte (Smartphones, Tablets und Computer) können bei diesem Prozess jederzeit und überall helfen. In Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach dem Erlernen neuer Sprachen ist die App Duolingo eine der beliebtesten Lösungen in diesem Bereich. Vielleicht haben Sie schon einmal von Duolingo gehört und möchten eine App wie Duolingo erstellen. Dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Wir werden die wichtigsten Aspekte von Duolingo besprechen und was Sie tun müssen, um eine App wie Duolingo zu erstellen.

Was ist Duolingo?

Duolingo ist eine kostenlose internetbasierte Sprachlernplattform, die 2012 von einer gemeinnützigen Organisation ins Leben gerufen wurde. Die Prinzipien des Sprachenlernens sind hier elementar. Den Nutzern wird beigebracht, neue Wörter richtig auszusprechen, anstatt deren Bedeutung und Verwendung blindlings zu erraten.

Die Merkmale von Duolingo

Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Lernenden die Sprache beherrschen, ihren Wortschatz verbessern und lernen, sich in der Praxis auszudrücken, anstatt Hunderte von Fremdwörtern auswendig zu lernen. Es kann Jahre dauern, bis man eine bestimmte Sprache fließend beherrscht, aber viele Menschen profitieren davon, wenn sie diesen Dienst jeden Tag für ein paar Minuten nutzen.

Wie funktioniert Duolingo?

Duolingo ist eine beliebte Sprachlernplattform, die Benutzern beim Erlernen verschiedener Fremdsprachen hilft. Die Nutzer laden eine App herunter, wählen eine Sprache aus und beginnen mit der kostenlosen Testphase. Sie müssen nichts bezahlen, um mit dem Sprachenlernen zu beginnen, denn Duolingo bietet eine erstaunliche Auswahl von rund 50 verschiedenen Sprachen, aus denen man wählen kann. Nachdem man sich für eine Sprache entschieden hat, sieht man die Liste der Stufen für jede Sprache. Je höher das Niveau ist, desto komplexer sind die Lektionen und vice versa. Wenn der Nutzer einen Kurs auswählt, wird er von einem animierten Lehrer angeleitet, der ihm sagt, wie er die einzelnen Aufgaben richtig lösen muss.

Gründe für die Erstellung einer App wie Duolingo

Die Welt der Bildungs-Apps ist riesig. Man kann Hunderttausende von Programmen auf Google Play und im App Store finden. Es gibt jedoch zwei Hauptprobleme bei dieser riesigen Auswahl an Anwendungen. Erstens kann es unübersichtlich werden, wenn Sie die richtige Anwendung für sich oder Ihre Kinder auswählen. Zweitens hat der Tag nur so viele Stunden, dass es unmöglich ist, alles über alle Bildungsanwendungen auf einmal zu lernen. Im Fall von Duolingo ist es den Entwicklern gelungen, alle relevanten Faktoren in einer pädagogischen App mit einem guten Benutzererlebnis zu kombinieren: Sie ist schnell, lustig, informativ und macht Spaß!

Wie erstellt man eine App wie Duolingo?

Gute Apps sollten nach den besten Praktiken entwickelt werden, sonst werden sie höchstwahrscheinlich scheitern. Lassen Sie uns nun über die wichtigsten Phasen des Entwicklungsprozesses einer App wie Duolingo sprechen.

Beginnen Sie mit einem Strategieplan

Ihre Aufgabe ist es, eine einzigartige Idee für eine App zu entwickeln und einen Geschäftsplan dafür zu schreiben. Bevor Sie beginnen, sollten Sie eine Marktforschung durchführen und herausfinden, was der Markt will.

Arbeiten Sie mit Sprachexperten zusammen

Um eine App wie Duolingo zu entwickeln, sollten Sie mit den richtigen Experten zusammenarbeiten. Mit den richtigen Quellen wird Ihre Sprachlernplattform nützlich sein.

Wählen Sie eine Plattform

Es ist sinnvoll, eine Anwendung sowohl für die Android- als auch für die IOS-Plattform zu erstellen. Es sollte auch eine Webversion erstellt werden, da viele Nutzer das Sprachenlernen über den Desktop/Laptop bevorzugen.

Stellen Sie ein Design- und Entwicklungsteam ein

Wenn man den Markt für mobile Anwendungen durchforstet, stellt man fest, dass 90 % der Nutzer eine Plattform in den ersten 30 Sekunden verlassen, weil die Benutzererfahrung schlecht gestaltet ist. Um dies zu vermeiden, sollten Sie einen UX/UI-Design-Berater engagieren, der Ihnen hilft, Sprachlern-Apps zu entwickeln, die einfach sind und ein attraktives Aussehen haben.

Denken Sie an den modularen Aufbau

Wenn Sie Ihre App modularisieren, wird der Entwicklungsprozess schneller, was Zeit und Geld spart. Ihre Entwickler behalten die Integrität der App bei, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen.

Top-Funktionen für eine App wie Duolingo

Das Erlernen einer Sprache ist eine der schönsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann. Um jedoch wie ein Profi zu lernen, sind harte Arbeit und Hingabe erforderlich. Um über Ihr aktuelles Sprachniveau hinauszugehen, ist eine Fähigkeit erforderlich, die in Sprach-Apps nur selten zu finden ist. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige der besten Funktionen, die man von einer Sprachlern-App erwarten kann.

Sie sollte einfach und ansprechend sein. Sie ist sehr einfach zu bedienen.

Das Hörverstehen ist einer der wichtigsten Faktoren in Ihrer Sprachlern-App. Es sollte einfach sein, auf Anwendungen im Internet zuzugreifen und diese herunterzuladen, um das Hörverständnis zu verbessern.

Der nächste Schritt wäre das Hinzufügen von Funktionen zum schriftlichen Verstehen zu Ihrer App. Das sind Aktivitäten, mit denen Sie sich selbst testen und sicherstellen können, dass Sie das Gelesene oder Gehörte auch wirklich verstehen.

Die Entwicklung von Bildungs-Apps ist eine großartige Idee für diejenigen, die nicht nur mit ihrer anfänglichen Investition Geld verdienen wollen, sondern auch mit der zukünftigen Investition von mehr Geld, das durch die App verdient werden kann.

Monetarisierungstechniken

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bildungs-App zu monetarisieren. Die naheliegendste ist die Werbung, die wir weiter unten im Detail besprechen werden. Denken Sie aber daran, dass auch andere Einnahmequellen für bestimmte Apps genutzt werden können, z. B. In-App-Käufe.

Freemium

Wenn Sie möchten, dass mehr Nutzer mehr von Ihrer Duolingo-ähnlichen App haben, sollten Sie sie als Freemium-Service anbieten. Auf diese Weise wird die App kostenlos angeboten, aber die Verbraucher können sich entscheiden, gegen eine feste Abonnementgebühr zur Premium-Version zu wechseln.

Bezahlte App

Wenn Sie eine Idee für eine App wie Duolingo haben und nach einer Möglichkeit suchen, damit anzufangen, vergleichen Sie am besten kostenlose und kostenpflichtige Apps. Wenn Ihre App kostenlos ist, versuchen Sie, einzigartige Funktionen zu finden, mit denen sie sich von der Masse abhebt.

In-App-Käufe

Mit dem Modell der In-App-Käufe können Ihre Nutzer das volle Potenzial Ihrer App nutzen. Sie zahlen für bestimmte Inhalte und Dienste und haben so das Gefühl, etwas Konkretes gewonnen zu haben.

Werbung

Die Möglichkeit, mit der in Ihrer App angezeigten Werbung Geld zu verdienen, ist groß, vor allem, wenn Ihre App erfolgreich ist.

Wie lange wird es dauern, eine App wie Duolingo zu entwickeln?

Wie lange wird es dauern, eine App wie Duolingo zu entwickeln? Das ist die Frage, die sich die meisten Leute stellen, die eine Sprachlern-App entwickeln wollen. Und obwohl es keine endgültige Antwort gibt, gibt es eine Menge Daten, die Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Verschiedene Faktoren entscheiden darüber, wie viel Zeit sie für die Erstellung einer App benötigen.

Kosten für die Erstellung einer App wie Duolingo

Wie viel kostet die Entwicklung einer App? Diese Frage kann unterschiedlich beantwortet werden, je nachdem, wie komplex das Projekt ist, welchen Standort Ihr Team wählt und ob die App für Android und iOS entwickelt wird - auch bekannt als plattformübergreifende Entwicklung - oder nicht.

No-code Lösung

AppMaster ist eine no-code Plattform, mit der Sie ohne Programmierkenntnisse individuelle Anwendungen erstellen können. Sie können AppMaster nutzen, um eine App wie Duolingo zu erstellen, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Auf diese Weise können Sie nicht nur Entwicklungskosten sparen, sondern auch den Zeitaufwand für die Vermarktung Ihrer App verringern.

Mit AppMaster können Sie ganz einfach eine App erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Auf diese Weise können Sie Geld und Zeit bei der Entwicklung sparen und Ihre App schneller in die Hände der Nutzer bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie bei der Erstellung einer App wie Duolingo unterstützen können.