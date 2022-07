Sind Sie daran interessiert, eine nützliche QR-Code-Scanner-App zu erstellen? Oder sind Sie auf der Suche nach dem richtigen Ort, um sich mit Scanner-Apps für Barcodes zu beschäftigen? Dies ist der bestmögliche Ort, um Ihre Fragen zu klären. In diesem Blog beantworten wir ein paar Fragen, die alle Ihre Unklarheiten in Bezug auf die QR-Code-Scanner-App und Barcodes QR-Code auflösen können.

Mit der laufenden Zeit hat die Technologie das Tempo genommen, um alles in der ganzen Welt zu entwickeln, und die Menschen laufen daneben. Die QR-Code-Scanner-App ist eine der modernen Erfindungen, die für jedes Unternehmen unverzichtbar ist.

QR-Code-Scanner-Apps helfen Ihnen dabei, die Mühe zu vermeiden, etwas zu finden oder die langen Codes zu schreiben. QR-Code-Scanner-Apps oder Barcodes QR-Codes sind überall, entweder auf eCommerce-Apps wie Amazon oder mehrere andere Brieftaschen-Apps.

QR-Code-Scanner-Apps sind optional auf jedem Android-Gerät, das über eine Kamera verfügt. Sobald Sie den Code gescannt haben, müssen Sie seine URL kostenlos öffnen oder freigeben.

Wie erstellt man eine unverwechselbare QR-Code-App mit einem QR- und Barcode-Scanner?

Die Erstellung einer QR-Code-Scanner-App ist unverwechselbar, da sie die Entwicklung eines QR-Code-Scanners für Ihr Unternehmen beinhaltet. Später scannen die Verbraucher diesen und nutzen ihn.

TIP: Versuchen Sie nicht, eine komplexe QR-Code-Scanner-App für Ihr Unternehmen zu verwenden; sie sollte einfacher und für jeden zugänglich sein.

Erkunden Sie die folgenden Funktionen, während Sie einen QR-Code-Scanner für Ihr Unternehmen erstellen.

Barcode-Scanner

Bieten Sie Ihren Verbrauchern oder Kunden an, einen Barcode oder einen QR-Code in Ihrer QR-Code-Scanner-App zu scannen. Es hilft ihnen, sicher und ohne Schwierigkeiten zu surfen.

Ordner

Ein Ordner ist eine der besonderen Funktionen, da er einen Benutzer beinhaltet, der die Details des Codescanners nach dem Scannen des Codes speichert oder speichert. Es ist für jeden möglich, App-QR-Codes in Ordnern wie Weblinks, WhatsApp, E-Mail, Instagram usw. zu speichern.

QR-Code-Generator

Wenn Ihr Kunde sich bei Ihrer QR-Scanner-App angemeldet hat, kann diese Funktion ihm helfen, leicht einen benutzerdefinierten QR-Code zu generieren.

QR-Code-Scanner-App

Ein einzigartiger Barcode-Scanner hilft beim Extrahieren der Details eines Produkts oder eines beliebigen Inhaltstyps; er ermöglicht es Benutzern, den Namen von Produkten, Details des Herstellers, den Ladenpreis, Fotos usw. zu scannen.

Suche

Eine QR-Code-Scanner-App unterstützt Sie bei der Erkundung von QR-Code-App-Funktionen oder weiteren Informationen durch das Scannen eines Barcodes oder QR-Codes.

Suchverlauf

Ein Scanverlauf einer QR-Code-Scanner-App ermöglicht es Ihnen, den Verlauf zu präsentieren, was Sie zuvor gesucht haben. Sie können Ihre Suchhistorie mit einem QR-Code-Scanner erkunden. Es erlaubt Ihnen auch, den Verlauf zu organisieren, während Sie die Details nach mehreren Wünschen löschen oder scannen.

Batch Scan

Die Batch Scan Funktion erlaubt es Benutzern, mehr als einen Code zu scannen, um es für die Benutzer bequemer zu machen.

App Sperre

Sind Sie besorgt über die Sicherheit Ihrer QR Code Scanner App? Probieren Sie die QR-Code-Scanner-App-Sperrfunktion aus, um Ihre QR-Code-Scanner-Apps zu schützen und sie vor Missbrauch zu bewahren.

Wie erstelle ich einen Barcode-Scanner?

Ein Barcode-Scanner-App-Erstellungsprozess ist recht einfach. Lesen Sie die folgenden Schritte, um es Ihnen leichter zu machen.

Schritt 1: Wählen Sie eine bestimmte Art von Inhalt

Wählen Sie eine bestimmte Art von Inhalt in Ihrem QR-Code-Scanner, der auf einer anderen Plattform veröffentlicht werden soll. Mehrere Arten von Inhalten sind wie folgt:

URL

VCard

Text

Email

SMS

Facebook

PDF

Mp3

Appstore

Bild

Schritt 2: Geben Sie Ihre Daten ein

Nachdem Sie sich für eine Art von Inhalt entschieden haben, füllen Sie die Informationen aus, die Ihrer Kampagne entsprechen.

Wenn Sie sich zum Beispiel für eine Art von Kontaktinformationen entschieden haben, können Sie Daten hinzufügen, indem Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail, die Betreffzeile usw. eingeben.

Schritt 3: Laden Sie einen dynamischen QR-Code herunter

Versuchen Sie, eine dynamische QR-Code-Scanner-App zu erstellen, anstatt eine statische zu wählen. Es hilft, die Daten zu bearbeiten und macht es auch für den Verbraucher bequemer.

Schritt 4: Passen Sie Ihren QR-Code an

Die QR-Code-Scanner-App ermöglicht es Ihnen, Ihren Lieblings-QR-Code oder Barcode entsprechend der Nische Ihrer Website, App, etc. zu erstellen. Sie können entscheiden, ob Sie ihn in Form Ihres Logos oder in einer anderen Form haben möchten, die das Design Ihrer Website widerspiegelt.

Schritt 5: Testen Sie den endgültigen QR-Code, um seine Funktionalität sicherzustellen

Vergessen Sie diesen Schritt nicht; nachdem Sie einen neuen QR-Code erstellt haben, ist es wichtig, ihn zu testen, bevor Sie ihn an die Verbraucher weitergeben. Ein geprüfter QR-Code-Scanner kann es leicht schaffen, einen guten Eindruck bei Ihren Kunden zu hinterlassen.

Schritt 6: Teilen Sie Ihren QR-Code mit den Verbrauchern

Ein QR-Code-Scanner ist nutzlos, wenn er nicht mit anderen geteilt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen vollständigen Verteilungsplan erstellt haben, um Ihren spezifischen QR-Code zu verbreiten.

Schritt 7: Verfolgen und analysieren Sie die Leistung

Analysieren Sie die Statistiken nach der Erstellung und Verbreitung der QR-Codes unter den Menschen. Überprüfen Sie sich selbst anhand der folgenden Fragen:

Wie viel Traffic generiert er? Benutzen sie einen bestimmten QR-Code-Scanner? Oder nutzen sie das Angebot auf Ihrer Landing Page? Sind sie gezwungen, den angegebenen QR-Code zu scannen oder nicht?

Wie funktionieren Barcode-Scanner-Apps?

Eine Barcode-Scanner-App funktioniert effizient durch die Verwendung Ihres Android-Smartphones. Befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte:

Öffnen Sie Ihre bevorzugte Barcode- oder QR-Code-Scanner-App wie Google Lens Öffnen Sie die Linse und drehen Sie Ihre Kamera in Richtung des QR-Code-Scanners im Rahmen Nach dem Scannen wird eine QR-Code-URL angezeigt Tippen Sie auf die URL, um sie zu öffnen und die weiteren Optionen aufzudecken, die es möglich machen

Kann ich meinen Barcode generieren?

Ja, jeder kann seinen Barcode-QR-Code mit Hilfe verschiedener Barcode-Generatoren erstellen. Erforschen Sie die folgenden Schritte zu diesem Zweck.

Erstellen Sie Ihre Produktcodes

Produktcodes beziehen sich auf eine einzelne numerische oder symbolische Sequenz, die Menschen Waren zuordnen. Dazu gehören die folgenden beiden Produktcodes.

Universal Product Codes (UPCs)

Stock Keeping Units (SKUs)

Erstellen Sie für jedes Produkt einen Barcode

Es gibt einfache Möglichkeiten, für jedes Produkt einen einzigartigen und unabhängigen Barcode oder QR-Code-Scanner zu erstellen.

Online-Barcode-Generatoren

Kassensysteme

Portable Barcode-Drucker

Drucken Sie Ihre Barcode-Etiketten

Ein tragbarer Etikettendrucker hilft bei der Erstellung und dem Druck Ihrer Barcode-Etiketten mit mehreren Optionen. Es ist wichtig, Ihre Etiketten zu drucken, um Ihre Produkte nach der Erstellung eines bestimmten Barcodes oder einer QR-Code-Scanner-App zu befestigen.

Kann man sein Handy als QR-Code-Scanner verwenden?

Ja, wenn Sie ein Android-Handy verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die grundlegende Kamera-App für den QR-Code-Scanner auf den meisten Android-Geräten verwenden.

Nachfolgend finden Sie einige einfachere Möglichkeiten, einen QR-Code oder Barcode zu scannen:

Öffnen Sie Ihre Smartphone-Kamera-App Bewegen Sie Ihre Kamera auf den QR-Code und stellen Sie sie unter den Rahmen Scannen Sie den Code, und die URL des Codes wird unten im Rahmen angezeigt Tippen Sie darauf und öffnen Sie die URL

Wie können Sie QR-Codes für Ihr Unternehmen nutzen?

Wie ist eine QR-Code-Scanner-App hilfreich für Ihr Unternehmen? Vergewissern Sie sich, dass ein Barcode-QR-Code viel mehr ist als ein URL-Link. Sehen Sie sich die folgenden modernen Funktionen einer QR-Code-Scanner-App an:

Sie verbindet Ihre Kunden direkt mit Ihrer Webseite, Ihrem LinkedIn-Profil oder Ihrer Website

Sie ermöglicht es Ihren Kunden, neue Funktionen, Aktionen und andere Dinge zu erkunden

Sie hilft dabei, eine Speisekarte Ihres Restaurants und andere Details über Ihr Unternehmen zu teilen

Sie können einen speziellen Nischen-QR-Code per Postwurfsendung, Postkarte, Visitenkarte verschicken, um einen Rabatt zu gewähren

Es hilft, die Anzahl der Downloads auf Ihrer Seite zu erhöhen, indem Sie einen bestimmten QR-Code an alle verteilen

Eine QR-Code-App kann auch verwendet werden, um Schritt-für-SchrittSchritt-für-Schritt-Anleitungsvideos oder ein ausdruckbares Einrichtungsblatt

Nutzen Sie einen QR-Code, um Ihre Kunden zu informieren und sie per SMS an etwas zu erinnern

Verknüpfen Sie sie mit speziellen "exklusiven" YouTube-Videos

Es ist auch hilfreich, um AR-Inhalte zu liefern

Ein QR-Code besteht aus kreativen visuellen Anzeigen Ihrer Marke oder eines Unternehmens, die Sie unter den Kunden verbreiten, mit Details wie CTA, Download-Links, etc.

Eine QR-Code-Scanner-App schafft eine neue Art des Lebens in der modernen Welt, indem sie diese personalisiert.

Welche sind die besten QR-Code-Scanner oder -Generatoren auf dem Markt?

Es gibt mehrere QR-Code-Generatoren auf dem Markt mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die wenigen am besten bewerteten sind folgende: