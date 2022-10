Es gibt mehrere Möglichkeiten, Marktforschung für eine Messenger-App zu betreiben. Eine davon ist die Befragung potenzieller Nutzer. Diese Befragung kann online oder persönlich durchgeführt werden. Stellen Sie Fragen dazu, was sie von einer Messenger-App erwarten, welche Funktionen am wichtigsten sind und welche anderen Apps sie verwenden.

Eine weitere Möglichkeit der Marktforschung besteht darin, sich die Konkurrenz anzusehen. Schauen Sie sich an, welche Funktionen sie anbieten und was ihre Nutzer an ihnen mögen und was sie nicht mögen. So erhalten Sie eine Vorstellung davon, was Sie in Ihre App aufnehmen sollten, um sie besser zu machen als die Konkurrenz.

Sobald Sie Ihre Marktforschung durchgeführt haben, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, was Sie in Ihre Messenger-App aufnehmen sollten. So können Sie eine App erstellen, die die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe erfüllt und sich von der Konkurrenz abhebt.