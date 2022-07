In letzter Zeit ist die Anzahl der aufgenommenen, bearbeiteten und auf verschiedene Social-Media-Plattformen hochgeladenen Bilder stark gestiegen. Schätzungen zufolge hat Instagram täglich 90 Millionen hochgeladene Bilder, während Facebook jeden Tag 300 Millionen Fotos hochlädt. Fotos zu bearbeiten, bevor sie hochgeladen und der Welt gezeigt werden, ist jetzt eine Norm: Ob leichte Anpassungen oder knallharte Fotobearbeitung, jeder bearbeitet Bilder. Es gibt zahlreiche Fotobearbeitungs-Apps auf dem Markt, aber der Markt ist riesig und viele andere werden benötigt. In diesem Artikel wird erläutert, welche Funktionen eine Fotobearbeitungs-App haben muss und wie viel es kosten würde, eine Foto- oder Fotobearbeitungs-App zu erstellen. Folgen Sie unserem Leitfaden, um Ihre eigene Fotobearbeitungs-, Freigabe- oder Foto-Community-Anwendung zu entwickeln.

Wie erstelle ich eine Fotobearbeitungs-App?



Nachdem Sie sich entschieden haben, eine Fotobearbeitungs-App zu erstellen, besteht der nächste Schritt darin, loszulegen. Dies kann jedem Geschäftsinhaber, der nicht mit all den verschiedenen Dingen vertraut ist, die bei der Entwicklung einer Anwendung erforderlich sind, wie eine schwierige Aufgabe erscheinen. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können!

Wähle eine Nische innerhalb der Fotografie



Sie müssen entscheiden, auf welche Art von Nischenmarkt Sie sich konzentrieren möchten, bevor Sie mit der Erstellung Ihrer App beginnen. Wenn noch keine ähnlichen Apps auf dem Markt verfügbar sind, sollten Sie in Betracht ziehen, welche Arten von neuen Funktionen Ihr Produkt einzigartig und wertvoll machen könnten. Möglicherweise möchten Sie auch eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen in Betracht ziehen, um zusätzliche Dienstleistungen wie das Hosten oder Bearbeiten von Bildern für Kunden anzubieten, die keine eigene Ausrüstung haben (z. B. in Fällen, in denen jemand Drucke anfertigen möchte).

Wählen Sie eine Plattform aus

Finden Sie als Nächstes heraus, wo genau die Leute diese Bildbearbeitungssoftware verwenden können, sobald sie startbereit ist! Die meisten Menschen ziehen es vor, mobile Geräte zu verwenden, wenn sie online Geschäfte machen, daher empfehlen wir, sich zuerst auf iOS-Versionen zu konzentrieren; Wenn potenzielle Kunden jedoch spezielle Anforderungen haben, können Sie unsere Ratschläge hier einfach ignorieren!

Designstil wählen



Sobald diese Entscheidungen darüber getroffen wurden, welche Plattform(en) Ihre Anwendung unterstützen sollen, müssen Sie auswählen, welcher Layoutstil Ihnen visuell am besten entspricht – und ja, das spielt eine Rolle, da es auch darauf ankommt, wie jemand mit seinem Telefon interagiert!

Funktionen, die jede Foto-App haben muss



Jede Foto-App oder Fotobearbeitungs-App muss über die folgenden Funktionen verfügen:

Mehrere Optionen zum Hochladen von Fotos

Es ist eine primäre Option, um Fotos in die Anwendung hochladen zu können. Es sollte jedoch mehrere Optionen zum Importieren der Fotos geben. Die App muss es Benutzern ermöglichen, Fotos aus der Galerie/Kamerarolle sofort hochzuladen oder neue aufzunehmen und zu ändern.

Fotobearbeitungswerkzeuge

Eine App, die Benutzern keine benutzerfreundliche und intuitive Möglichkeit bietet, ihre Fotos zu bearbeiten, ist Ihre Zeit nicht wert. Zunächst sollten Sie die grundlegenden Bearbeitungsoptionen festlegen.

Hier ist eine Liste kreativer Werkzeuge, die nützlich sein werden, egal ob Sie eine Fotobearbeitungs-App im Lightroom- oder PicsArt-Stil entwerfen. Diese Optionen sind auf Facebook und Instagram verfügbar, aber sie sind keine professionellen Fotobearbeitungs-Apps.

Sättigung

Helligkeit

Höhepunkte

Schatten

Kontrast

Ambiente

Temperatur

Wärme

Sie möchten etwas so Einfaches wie das Drehen eines Fotos, aber auch erweiterte Funktionen wie das Anpassen der Belichtung oder des Farbabgleichs und das Ändern der Stimmung von Bildern. Diese Funktionen lassen Ihre Fotos besser aussehen, ohne „gefälscht“ auszusehen.

Passen Sie Größe und Verhältnis an

Diese Option braucht jeder Fotograf. Semiprofessionelle Fotografen brauchen es mehr als andere, weil sie die Proportionen während des Fotografierens oft nicht anpassen können. Daher sind die Optionen zum Zuschneiden, Ändern der Größe und Drehen in jeder Fotobearbeitungs-App unerlässlich. Was können Sie tun, um eine Fotobearbeitungs-App noch besser zu machen? In bestimmten Anwendungen, wie z. B. Lightroom, können Sie ein Bild so zuschneiden, dass es den Spezifikationen der wichtigsten Social-Media-Apps entspricht. Die Menschen verbringen heute mehrere Stunden in sozialen Medien, sodass das Zuschneiden eines Bildes für eine Instagram-Story, ein Facebook-Cover oder einen Twitter-Tweet einfach ist.

Holen Sie sich mehrere Bilder zusammen: Collage

Menschen mögen Verbindungen und Erinnerungen. Benutzer werden versuchen, Fotos zu verbinden und zu sammeln, die unterschiedliche Emotionen und Erinnerungen durch die Collage-Option tragen. Deshalb müssen Sie es bereitstellen.

Eine Gemeinschaft

Jede Fotobearbeitungs-App braucht eine Community, in der Benutzer ihre Fotos mit anderen teilen können, die sich für die gleichen Dinge wie Sie interessieren (z. B. Vögel). Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für Fotografen, miteinander in Kontakt zu treten, Feedback zu ihren Fotos zu erhalten, Freunde zu finden usw.

Farbkorrektur, Änderung und Modifikation

Eine der am häufigsten verwendeten Funktionen von Fotobearbeitungs-Apps ist die Farbkorrektur. Fast alle Foto-Apps bieten diese Funktion. Daher ist eine Option erforderlich, bei der Benutzer die Farbe erhöhen, verringern oder ändern können. Darüber hinaus können Sie eine Option für vorgefertigte Filter hinzufügen. Wenn ein Benutzer keine Zeit oder Erfahrung hat, kann er einfach einen vorgefertigten Filter anwenden und Fotos verbessern. Dies ist auch ein Monetarisierungsfenster für Ihre Fotobearbeitungs-App. Sie können einige kostenlose Filter anbieten, während Sie andere für Premium-Benutzer reservieren.

Klon

Klonen ist eine weitere heiße Funktion, die Sie Ihrer Fotobearbeitungs-App hinzufügen könnten. Klonen bedeutet, sich zu vermehren. Wenn Sie also zwei Objekte benötigen oder die Wolken in einem Foto multiplizieren, ist ein Klon die beste Wahl. Durch das Klonen können Benutzer spannende Fotos erstellen und auch optische Unregelmäßigkeiten in Fotos anpassen.

Heilung: Retusche

Benutzer können unnötige Objekte, Akne oder Schönheitsfehler durch Heilung oder Retusche entfernen. Diese Option bringt Ihre Fotobearbeitungs-App auf die nächste Stufe. Deshalb ist es ein Muss.

Augmented-Reality-Filter

Snapchat ist die führende Social-Media-App, die Augmented-Reality-Filter (AR-Filter) voll ausschöpft. Benutzer können aufregende Fotobearbeitungen und ein fantastisches Erlebnis durch AR-Filter haben. AR-Filter können Gesichter ändern, Extras wie Haare, Brillen und vieles mehr hinzufügen! Sie sollten sich diese fantastische Funktion also nicht entgehen lassen.

Wie viel kostet es, eine Fotobearbeitungs-App zu erstellen?



Die Kosten für die App-Entwicklung hängen von den Funktionen ab, die Sie in Ihre App integrieren möchten. Je mehr Funktionen Sie möchten, desto teurer wird es. Das Gleiche gilt für die Anzahl der Benutzer und Geräte, die von Ihrer App unterstützt werden müssen. Angenommen, nur wenige Benutzer werden die App auf ihren Smartphones und Tablets verwenden. In diesem Fall wird es billiger sein, als eine Anwendung auf Unternehmensebene zu entwickeln, die Tausende von Benutzern in mehreren Teams und auf mehreren Geräten hat. Sie können eine Foto-Sharing-App oder eine Foto-Community-App entwickeln, indem Sie unseren Ratschlägen folgen

Hier sind die wichtigsten Schritte zur Entwicklung einer Fotobearbeitungs-App.

Wählen Sie eine Plattform



iOS, Android oder beides? Diese Frage ist entscheidend für den zukünftigen Erfolg Ihrer App, da sie darüber entscheidet, ob Ihre Anwendung ein breiteres Publikum erreichen kann. Die heute beliebtesten mobilen Plattformen sind Android und iOS (das Betriebssystem von Apple). Sie sollten sorgfältig abwägen, welche für Ihr Projekt vorzuziehen wäre. Während iOS-Benutzer tendenziell mehr Geld für ihre Geräte und Apps ausgeben als Android-Benutzer, laden sie traditionell seltener neue Apps herunter als Benutzer mit Android-Betriebssystem. Wenn Sie möchten, dass Ihre App weit verbreitete Popularität erlangt und von der darin enthaltenen Werbung profitiert (was die einzige Möglichkeit der Monetarisierung werden könnte), dann empfehlen wir die letztere Option. Wenn Sie es jedoch nur als Unterhaltungstool wünschen, wäre es vielleicht besser, Apples Betriebssystem zu wählen?

Eine ansprechende Benutzeroberfläche ist alles

Die Benutzeroberfläche ist das, womit Benutzer am meisten interagieren. Ihre Fotobearbeitungs-App muss über eine ansprechende, benutzerfreundliche Oberfläche verfügen. Um eine ansprechende Benutzeroberfläche zu gewährleisten, müssen Sie einige aufregende Funktionen hinzufügen, z

Personalisierte Profile

Personalisierte Profile sorgen dafür, dass Benutzer wiederkommen. Benutzer haben ein Profilbild, eine Biografie und einen Feed. Sie können Fotos hochladen und mit anderen Benutzern interagieren. Die Benutzer Ihrer Fotobearbeitungs-App werden sich von den Fotos anderer inspirieren lassen und ihre eigenen bearbeiten und erstellen. Es wird auch eine starke Community schaffen und die Benutzer dazu bringen, wiederzukommen.

Erhöhen Sie die soziale Interaktion

Die Erhöhung der sozialen Interaktion bedeutet, dass die Anzahl der Benutzer, die zurückkommen, erhöht wird. Benutzer verbringen viel Zeit mit den führenden Bildbearbeitungsanwendungen wie Lightroom oder VSCO, nicht nur um ihre eigene Fotografie zu verbessern, sondern auch um mit anderen Benutzern zu interagieren.

Durch Hinzufügen von Optionen wie „Gefällt mir“, „Kommentar“, „Folgen“ und „Teilen“ wird die soziale Interaktion um ein Vielfaches gesteigert. Benutzer werden Fotos mögen und ihre Gedanken im Kommentarbereich teilen. Es wird auch die Schöpfer auf der Plattform motivieren.

So monetarisieren Sie Ihre App



Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Fotobearbeitungs-Apps zu monetarisieren. Hier sind einige mögliche Wege, die diskutiert werden:

In-App Käufe

In-App-Käufe bedeuten Premium-Funktionen, die kostenlosen Benutzern nicht zur Verfügung stehen. Es gibt viele Fotobearbeitungs-Apps, die diese Option nutzen. Sie können Ihrer App vorgefertigte Filter hinzufügen. Stellen Sie einige von ihnen den Benutzern kostenlos zur Verfügung, während andere bezahlt werden. Wenn ein Benutzer also den Premium-Filter benötigt, zahlt er. Ebenso können Sie eine Premium-Version der Fotobearbeitungs-App veröffentlichen. In der Premium-Version können Benutzer auf Funktionen wie Heilung oder Klonen zugreifen. Sie können in der Premium-Version auch eine bestimmte Bearbeitungsfunktion bereitstellen.

Anzeige

Ein weiteres Modell basiert auf Werbung. Sie können In-App-Anzeigen schalten, um Ihre Fotobearbeitungs-App zu monetarisieren. Viele Apps da draußen verwenden dieses Modell, um sie zu finanzieren und zu monetarisieren. Seien Sie jedoch vorsichtig bei der Platzierung der Anzeigen. Manchmal nerven sie Benutzer und verlassen möglicherweise Ihre Plattform. Es wäre also hilfreich, wenn Sie eine geeignete Strategie dafür hätten, wo und wann Sie die Anzeigen platzieren sollten.

Entwickeln Sie Ihre Fotobearbeitungs-App ohne Codierung



App-Entwicklung ohne Codierung Klingt unwirklich? Nun, das ist es nicht. Es ist nicht einfach, ein Team professioneller Entwickler zusammenzustellen und mit ihnen für Ihre Fotobearbeitungs-App zu kommunizieren. Das ist nicht nur mühsam, sondern kostet auch viel Geld. Dann müssen Sie das Problem der Speicherung von Daten und Datenbanken lösen. Alles in allem ist es aufwendig und teuer. Also, wie können Sie diesen Kampf minimieren? Hier ist Ihre Antwort.

AppMaster



AppMaster ist ein All-in-One-App-Ökosystem, mit dem Sie Ihre eigenen Apps, Spiele und mehr mit minimalen Programmierkenntnissen erstellen können. Es ist keine Codierung erforderlich – alles wird für Sie erledigt. Die KI von AppMaster generiert ein tatsächliches Backend für Ihre App, das über eine REST-API, ein Datenbankverwaltungssystem, Push-Benachrichtigungen und mehr verfügt! Und dank des Quellcode-Generators von AppMaster haben Sie den Quellcode für all diese Funktionen beim Kauf inbegriffen.

Nein, Sie müssen nicht wissen, wie man codiert. AppMaster kümmert sich um alles für Sie – bietet Ihren Kunden Apps wie die großen Jungs, aber ohne Kopfschmerzen. Das Entwickeln eines App-Ökosystems nimmt Ihnen die Routinearbeit ab, und Sie können sich wieder auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Ihr Unternehmen führen.

AppMaster bietet Apps an, die Sie entsprechend anpassen können. Die Entwicklung liegt unter Ihrer vollständigen Kontrolle, und Sie können Funktionen hinzufügen oder entfernen.

Sie erhalten eine Fotobearbeitungs-App innerhalb einer Woche. AppMaster spart Zeit, und Zeit ist Geld. Erstellen Sie also sofort Ihre Fotobearbeitungs-App und starten Sie sie auf der gewünschten Plattform.

Erstellen Sie optimierte Apps und verfügen Sie über eine schnelle Benutzeroberfläche, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu bieten.

Mit dem Drag-and-Drop-App-Builder von AppMaster können Sie einzigartige native mobile App-Designs erstellen. Entdecken Sie die Integrationsbibliothek, um zu sehen, wie Sie Ihre bevorzugten Tools mit Ihren bevorzugten Anwendungen verknüpfen können, um sie effektiver zu machen.

Fazit



Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, eine Fotobearbeitungs-App zu erstellen. Soziale Netzwerkdienste, Fotofreigabe, Fotobearbeitung und Fotografie-Community-Apps werden in den kommenden Jahren ein Hit sein. Mobile Geräte können heute viel mehr als noch vor 5-10 Jahren. Sie sind nicht mehr nur Smartphones und Tablets – mobile Geräte umfassen Smartwatches, Augmented-Reality-Brillen und andere Gadgets, die Fotos in hoher Qualität aufnehmen können. Die Nachfrage nach Bildbearbeitungs-Apps wächst täglich und dieser Trend scheint auch in Zukunft anzuhalten. Daher sollten Sie sich nicht um den Markt und die Marktforschung kümmern, sondern um Ihre Produktentwicklung mit minimalem Aufwand und Kosten. Und AppMaster macht genau das!