Als die Smartphones zum ersten Mal auf den Markt kamen - wenn Sie alt genug sind, um sich daran zu erinnern -, hätten Sie da gedacht, dass sie es so weit bringen würden? Die Entwicklung dieser kleinen Geräte hat ein unvorstellbares Niveau erreicht. Heute können wir mit unseren Handys nicht nur sprechen und Nachrichten schreiben, sondern auch einkaufen gehen, uns in einem fremden Land zurechtfinden, in alle Sprachen übersetzen, codieren, aufnehmen und sogar Bilder und Videos bearbeiten.

Videobearbeitung auf Smartphones oder größeren mobilen Geräten (wie Tablets, die das gleiche Betriebssystem wie Smartphones verwenden, aber einen größeren Bildschirm haben) wird besonders beliebt. Für App-Entwickler sind Videobearbeitungs-Apps eine große Chance für Profit und Erfolg. Schließlich sollte man sich bei der Entwicklung einer neuen App als Erstes fragen, was die Kunden wollen. Da die heutigen Smartphone-Nutzer Videobearbeitungs-Apps wünschen, werden wir in diesem Artikel herausfinden, wie man Videobearbeitungs-Apps kostenlos oder zumindest für ein sehr kleines Budget entwickeln kann.

Warum wird die Videobearbeitung auf Smartphones so beliebt?



Die Trends des Marktes zu verstehen, ist der erste Schritt eines jeden Geschäftsprozesses, und da Sie mit Ihrem App-Entwicklungsjob Geld verdienen wollen, müssen Sie geschäftlich denken! Der Markt, den Sie analysieren müssen, sind natürlich Smartphones und mobile Apps.

Smartphone-Markt



Um zu verstehen, wie der Smartphone-Markt gewachsen ist und weiter wächst, müssen wir uns nicht die Daten ansehen: Es reicht, sich umzuschauen. Jeder besitzt ein Smartphone; die Mehrheit der Menschen hält ihr Smartphone täglich mehr als zwei Stunden in der Hand; viele Menschen nutzen ihr Smartphone, um alle alltäglichen Dinge zu erledigen - von der Einkaufsliste bis zum Kauf von Flugtickets -, und die physischen und Online-Marktplätze sind voll davon.

Wenn wir uns dennoch mit Daten beschäftigen wollen, können wir einen Blick auf die Prognosen werfen. Obwohl jeder bereits ein Smartphone zu haben scheint, wird die Zahl der Smartphones auf dem Planeten Erde bis 2023 voraussichtlich noch weiter steigen (von 2,476 Millionen auf 2,720 Millionen!).

Mobile Apps



Welche Art von Apps wird von den Nutzern am meisten verwendet? Viele App-Kategorien können in diese Liste aufgenommen werden: Shopping-Apps, Aufgabenlisten-Apps, Chat-Apps und mehr, aber was ist mit Videobearbeitungs-Apps? Die Nutzung von Videobearbeitungs-Apps wächst und wächst, und dafür gibt es zwei Hauptgründe:

Smartphones werden immer fortschrittlicher. Die Bildschirme sind immer besser definiert, und die Leistung von Smartphones wird (aufgrund der Entwicklung von Hardware und Software) immer stärker. Bis vor einigen Jahren war die Videobearbeitung für kleine Geräte wie Smartphones noch nicht möglich. Doch mit den neuen leistungsstarken Prozessoren, die eingesetzt werden, wird etwas so Komplexes wie die Videobearbeitung auch auf Smartphones möglich.

Der zweite, aber wichtigste Grund, warum die Menschen ihr Smartphone immer häufiger für die Videobearbeitung verwenden, ist, dass das Smartphone für die große Mehrheit der Nutzer zum Hauptaufnahmegerät geworden ist (nur Profis verwenden noch professionelle Kameras, und selbst sie entscheiden sich manchmal für ein hochwertiges Smartphone, um die Effizienz zu steigern). Mit Videobearbeitungs-Apps müssen die Nutzer ihre Videos nicht mehr von ihrem Smartphone auf den Computer übertragen, um sie mit einem Softwaretool zu bearbeiten. Sie können endlich alles von ihrem Smartphone aus erledigen.

Videobearbeitungsmarkt; einige Daten



Wir haben gerade einige qualitative Beobachtungen gemacht, aber was sagen die Daten? Die Marktanalyse besagt, dass der Markt für mobile Video-Apps im Jahr 2021 25 Milliarden Dollar wert ist! Das bedeutet, dass der Markt riesig ist, aber es bedeutet auch, dass die Konkurrenz immer größer wird. App-Entwickler, die in diesen Markt einsteigen wollen, sollten sich beeilen!

Entwicklung einer Videobearbeitungs-App: Was Sie wissen sollten, bevor Sie beginnen



Planung ist immer wichtig, bevor Sie ein Projekt beginnen, aber bei der App-Entwicklung wird sie noch wichtiger. Da dieser Artikel Informationen über die Entwicklung Ihrer Videobearbeitungs-App enthält, werden wir uns im ersten Teil auf die Planung konzentrieren. Die Planung für die Entwicklung einer Videoschnitt-App kann in drei Hauptabschnitte unterteilt werden: allgemeine Planung, Entwicklungsplanung sowie Monetarisierungs- und Marketingplanung.

Allgemeine Planung



Wenn Sie die Entwicklung einer mobilen Videoschnitt-App planen, denken Sie in gewisser Weise an die Gründung eines neuen Unternehmens. Die ersten Schritte bestehen also darin, Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse kennen zu lernen. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass Sie klare Vorstellungen davon haben, wie Ihre Videobearbeitungs-App aussehen wird.

Analysieren Sie Ihre Zielgruppe

Wer wird Ihre mobile Videobearbeitungs-App nutzen? Hier geht es nicht nur um Alter und Geschlecht, sondern auch um die Fähigkeiten der Nutzer. Sie müssen also entscheiden, ob Sie den Nutzern eine einfache und benutzerfreundliche App anbieten wollen, die jeder verwenden kann (die aber vielleicht nur begrenzte fortgeschrittene Funktionen hat), oder eine professionelle App mit fortgeschrittenen Funktionen und allem, was ein Profi braucht, um seine Videos direkt von seinem Mobilgerät aus zu erstellen. Wenn Sie diese Entscheidung nicht treffen, bevor Sie mit der Entwicklung Ihrer Videobearbeitungs-App beginnen, werden Sie nicht in der Lage sein, Ihre Arbeit in eine klare Richtung zu lenken.

Klären Sie Ihre Vorstellungen

Die Kenntnis Ihrer Zielgruppe hilft Ihnen dabei, Ihre Vorstellungen von der Art der Videobearbeitungs-App zu klären, die Sie entwickeln möchten. Es gibt jedoch noch andere Dinge zu berücksichtigen. Der wichtigste Aspekt, den Sie berücksichtigen müssen, ist die Realisierbarkeit Ihrer Idee: Haben Sie die Fähigkeiten und das Budget, um das zu verwirklichen, was Ihnen vorschwebt?

Budget

Zu guter Letzt müssen Sie die Ressourcen ermitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, und das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wie viele Entwickler können an dem Projekt arbeiten? Wie viel Zeit können Sie dem Prozess widmen? Es wäre hilfreich, wenn Sie einen realisierbaren und detaillierten Plan aufstellen würden, damit nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Entwicklungsplanung



Jetzt ist es an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie Ihre Videobearbeitungs-App aussehen soll. Wenn man darüber nachdenkt, wie eine App aussehen soll, muss man auch darüber nachdenken, welche Funktionen sie enthalten soll. Dies ist wahrscheinlich einer der kritischsten Aspekte Ihrer Planung und Entwicklung: Wir haben ihm einen eigenen Abschnitt gewidmet (siehe Videoschnitt-App-Entwicklung: Funktionen weiter unten).

Monetarisierungs- und Marketingplanung



Wir haben bereits mehrfach betont, dass Sie bei der Entwicklung einer App aus einer geschäftlichen Perspektive denken müssen (wenn Sie mit Ihrer App-Entwicklung Gewinn machen wollen), was bedeutet, dass Sie die Wahl Ihres Monetarisierungsmodells und Ihrer Marketingstrategien berücksichtigen müssen. Es wäre ein Fehler, erst die App zu entwickeln und dann darüber nachzudenken, wie man damit Geld verdienen kann. Zu wissen, wie Sie Ihre Videobearbeitungs-App monetarisieren können (also ein Monetarisierungsmodell auszuwählen), ist genauso wichtig wie zu wissen, welche Funktionen Sie in die App einbauen wollen.

Die wichtigsten Monetarisierungsmodelle, aus denen Sie wählen können, sind:

Freemium-Monetarisierungsmodell: Sie können die App kostenlos anbieten, aber durch darin eingeblendete Werbung Geld verdienen.

Monetarisierungsmodell Paymium: Sie können für das Herunterladen Ihrer App eine Zahlung verlangen

Monetarisierungsmodell Abonnement: Wenn Sie sich nicht für das Freemium-Modell entscheiden wollen, wird das Abonnement-Modell häufiger verwendet als das Paymium-Modell: Es würde von den Benutzern verlangen, jeden Monat eine Gebühr zu zahlen. Dies wird von den Nutzern leichter akzeptiert, da dieses Modell von vielen Apps verwendet wird. Das Gleiche gilt für das Marketing: Sie kennen Ihr Publikum; jetzt müssen Sie sich überlegen, wie Sie es erreichen können. Wenn es um Apps geht, müssen Sie sich auf digitales Marketing konzentrieren: Nutzen Sie soziale Medien, Videos auf YouTube und eine unabhängige Website, um Ihre Zielgruppe auf Ihre App aufmerksam zu machen.

Videobearbeitungs-App-Entwicklung: Funktionen



Welche Funktionen könnte eine Videobearbeitungs-App enthalten?

Bibliotheken

Bibliotheken sind die Orte, an denen Benutzer ihre Videos und Bilder aufnehmen, wenn sie sie bearbeiten. Da wir von mobiler Videobearbeitung sprechen, sind Bibliotheken im Wesentlichen die Bilder- und Videogalerie des Smartphones.

Sie können einen Weg finden, Ihre Benutzer Videos und Bilder aus ihren Galerien importieren zu lassen, oder - noch besser - die App mit einer Integration auszustatten, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Videos direkt aus den Bibliotheken des Smartphones zu nehmen.

Videobearbeitung

Der wichtigste Aspekt Ihres Videobearbeitungsentwicklungsprozesses ist das Haupttool für die Videobearbeitung. Es besteht aus:

einem Zeitrahmen

einem Vorschaufenster

Grundlegende Bearbeitungswerkzeuge wie Schneiden, Ziehen und Ablegen, Abspielen und Anhalten und ähnliches.

Tonbearbeitung

In Videobearbeitungs-Apps kann der Ton auf zwei Arten gehandhabt werden:

Mit einer eigenen Tonspur (dies ist die fortgeschrittenere Option)

In den Videos selbst. Dies ist einfacher zu entwickeln und eignet sich besser für eine App, die sich an Anfänger und Amateure richtet (dies ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, seine Zielgruppe zu kennen!)

Soundeffekte hinzufügen

Eine Videobearbeitungs-App könnte es den Benutzern ermöglichen, Soundeffekte hinzuzufügen. Am einfachsten wäre es, eine Bibliothek mit Soundeffekten in die App zu integrieren. Wenn Sie sich an fortgeschrittene Benutzer wenden, könnten Sie auch die Möglichkeit bieten, deren Soundeffekte zu importieren.

Verschiedene Videodateien schneiden und zusammenführen.

Bei der Bearbeitung von Videos werden oft verschiedene Videos als Quellen verwendet. Eine etwas fortgeschrittenere Funktion wäre diejenige, die es dem Benutzer erlaubt, mehr als eine Videodatei zu importieren und sie nach Belieben zu schneiden und zusammenzufügen.

Aufkleber

Außer einer Bibliothek von Soundeffekten könnte man auch eine Bibliothek von Aufklebern anbieten. Dies wäre eine Funktion, die Anfänger und Amateure zu schätzen wüssten (auch hier ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Zielgruppe kennen).

Filter

Filter sind sogar noch fortschrittlicher: Es handelt sich dabei um voreingestellte Bildanpassungen, die zum Beispiel ein farbiges Video in ein schwarz-weißes verwandeln können.

Integration in soziale Medien

Die Integration einer Funktion für soziale Medien bedeutet, dass die Nutzer die Videos, die sie mit Ihrer App erstellen, direkt in sozialen Medien teilen können, ohne dass es zu viele Passagen gibt. Wenn Sie darüber nachdenken, welche Funktionen Sie einbinden wollen, müssen Sie sich etwas überlegen: Warum bearbeiten viele Nutzer ihre Videos auf ihren Smartphones? Wofür werden sie ihre Videos verwenden? Nun, in den meisten Fällen werden sie ihre bearbeiteten Videos in den sozialen Medien teilen. Unter zwei guten Videobearbeitungs-Apps werden sie diejenige nutzen, bevorzugen und ihr Geld für diejenige ausgeben, die es ihnen ermöglicht, Videos auf sozialen Medien mit einer einfach zu bedienenden Integration direkt zu teilen.

Ausrichtung von Bildern und Videos

Eine einfach zu integrierende Funktion wäre diejenige, die es den Nutzern ermöglicht, die Ausrichtung von Bildern und Videos zu ändern.

Künstliche Intelligenz

Die Verwendung künstlicher Intelligenz ist eine der fortschrittlichsten Funktionen, die eine Videobearbeitungs-App bieten kann. Obwohl sie sehr fortschrittlich ist, wäre sie etwas, das vor allem Anfänger zu schätzen wüssten. Künstliche Intelligenz kann dazu verwendet werden, den Videobearbeitungsprozess zu automatisieren. Eine Videobearbeitungs-App mit künstlicher Intelligenz könnte zum Beispiel aus einer Reihe von Bildern automatisch Videos erstellen. In ähnlicher Weise könnte künstliche Intelligenz verwendet werden, um z. B. Übergänge zwischen Bildern vorzuschlagen.

Ihre Videobearbeitungs-App muss nicht alle diese Funktionen enthalten. Wie wir im Verlauf dieses Abschnitts gesehen haben, sind einige Funktionen eher für professionelle oder fortgeschrittene Bearbeiter geeignet, andere für Anfänger. Auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe können Sie die Funktionen, die Sie in Ihre App aufnehmen möchten, sorgfältig auswählen: Die Auswahl ist nützlich, um Ihre Ideen einzugrenzen, Ihr Budget zu planen und Ihren Arbeitsablauf zu planen.

Wie erstellt man eine Videobearbeitungs-App?



Wir wollen es nicht verschweigen: Die Entwicklung einer Videobearbeitungs-App ist ein komplexer Prozess. Wir haben beschrieben, wie langwierig die Planung sein kann, und das wäre erst der Anfang. Danach kommt die eigentliche Entwicklung und Codierung der App. Wie können Sie das also bewältigen? Anstatt bei Null anzufangen, ist es am effizientesten, die richtigen Entwicklungstools zu verwenden. Insbesondere gibt es Tools für die Entwicklung mobiler Apps, die die Art und Weise, wie Sie Ihre App programmieren und entwickeln können, erleichtern und vereinfachen.

AppMaster.io ist eines dieser Tools für die Entwicklung von Videobearbeitung und eines der am meisten empfohlenen. Es ermöglicht Ihnen, mobile Apps zu erstellen, einschließlich Ihrer erstaunlichen Videobearbeitungs-App, ohne tatsächlich zu programmieren (aber Sie können Zugriff auf den Quellcode erhalten, wenn Sie es wollen oder brauchen). Wie funktioniert es?

Wie Sie Ihre Videobearbeitungs-App mit dem AppMaster.io-Entwicklungstool erstellen



AppMaster.io ist ein sehr vielseitiges Entwicklungstool. Erstens bietet es Ihnen ein benutzerfreundliches und übersichtliches Dashboard, über das Sie alle verschiedenen Aspekte von einem Ort aus kontrollieren können. Der Hauptvorteil dieses Tools ist, dass es Ihnen vorgefertigte Komponenten zur Verfügung stellt, die Sie nach Belieben verwenden können. Das kann Ihnen viel Zeit ersparen, da ein großer Teil Ihrer Arbeit bereits erledigt ist.

Außerdem werden alle anderen wichtigen Aspekte, die wir erwähnt haben und die nicht unbedingt mit Programmierung zu tun haben - wie Planung oder Monetarisierung - durch spezielle Funktionen erleichtert. Mit solchen Tools wird auch die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen einfacher. Nicht zuletzt sind Tools für die Entwicklung mobiler Apps auch ideal, um Ihr Budget zu optimieren. Wie wir gleich feststellen werden, kann der Entwicklungsprozess einer App sehr teuer sein!

Wie viel kostet es, eine Videobearbeitungs-App zu erstellen?



Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten: Die Kosten für Ihre erstaunliche Videobearbeitungs-App hängen von zu vielen Faktoren ab.

Ihre Fähigkeiten: Hatten Sie nur eine Geschäftsidee, oder sind Sie auch in der Lage, selbst eine Videobearbeitungs-App zu entwickeln? Sie können verstehen, dass die Kosten für die Videoschnitt-App in diesen beiden Fällen unterschiedlich sein können: Im ersten Fall müssen Sie einen oder mehrere Entwickler einstellen, und die Kosten wären viel höher.

Die Komplexität Ihrer App: eine einfachere App ist schneller zu entwickeln, und sie wird weniger teuer sein

Die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht: Manchmal kann es teurer sein, Dinge schnell zu erledigen.

Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die Verwendung eines Software-Tools wie AppMaster.io, das wir erwähnt haben, helfen kann, das Budget zu optimieren. Warum?

Weil der Entwicklungsprozess für die Videobearbeitung schneller und damit kostengünstiger abläuft.

Weil Sie weniger Entwickler benötigen, die an dem Projekt arbeiten

Weil Sie verschiedene Aspekte an einem Ort behandeln können, einschließlich der geschäftlichen und monetarisierungsbezogenen Aspekte.



Kann man eine Videobearbeitungs-App kostenlos erstellen?



Natürlich können Sie das: Wenn Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, ist es möglich, Videobearbeitungsfunktionen selbst zu entwickeln, ohne ein App-Entwicklungstool zu verwenden, und Sie können versuchen, eine Videobearbeitungs-App kostenlos zu entwickeln.

Fazit

Mit diesem Artikel haben wir Ihnen alle Informationen gegeben, die Sie benötigen, um Ihre Videobearbeitungs-App möglichst effizient zu entwickeln. Alle verschiedenen Aspekte, die Sie beachten müssen, sind hier aufgeführt. Mit diesem Wissen und einer guten Software für die Entwicklung mobiler Apps (wie AppMaster.io, die wir empfohlen haben), können Sie Ihre Ziele erreichen und Ihre erstaunliche Videobearbeitungs-App mit Effizienz entwickeln!