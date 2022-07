Wir leben in Zeiten, in denen wir unsere mobilen Geräte für fast alles verwenden, und wir wollen sie für alles verwenden! Wir wollen mit ihnen kommunizieren, kaufen, verkaufen und bezahlen, und wir wollen auch mit ihnen reisen! Die App-Entwicklung ist ohne Zweifel ein wachsender Sektor und eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmer. Apropos Reisen, viele verschiedene Arten von mobilen Apps sind inzwischen zu einer großartigen Ressource für Reisende geworden, sogar noch mehr als mobile Websites: Sie können jederzeit sicherstellen, dass sie sich nicht verlaufen, sie können ein Hotel buchen, sie können jede Aktivität buchen (Tickets für ein Konzert oder ein Museum kaufen, einen Tisch in einem Restaurant reservieren) oder ein Taxi rufen. Reise-Apps sind auch eine Chance für alle Reise-Gastronomie-Dienste und -Unternehmen. Was bedeutet das für digitale Unternehmer? Dass der Reiseanwendungssektor eine große Chance ist!





Es gibt unzählige unterschiedliche Bedürfnisse, die mit einer App erfüllt werden können, und das sind alles Nischen auf dem Markt, die Sie mit einer Reiseanwendung füllen könnten. Allerdings gibt es natürlich viele Parameter, die Sie für Ihr App-Entwicklungsprojekt berücksichtigen müssen: Budget, Funktionen, Zielbenutzer und mehr. In diesem Artikel tauchen wir in die Welt der Entwicklung von Reise-Apps ein, damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, um welche Art von Gelegenheit es sich handelt und wie Sie sie nutzen können.

Was braucht eine Reise-App?

Bevor Sie überlegen, wie viel ein Reiseantrag kosten kann und wie Sie ihn erfolgreich gestalten können, müssen Sie sich darauf konzentrieren, was ein Reiseantrag benötigt. Welche Funktionen müssen Sie und Ihr Entwicklungsteam einrichten, damit jeder Reisende auf Reisen alles, was er braucht, über sein Handy in der Hand hat? Wie können Sie Ihren Service mit einer anderen Anwendung als den traditionellen, aber weniger nutzbaren mobilen Websites bereitstellen? Wenn Sie alle Funktionen klar haben, die Sie in eine Anwendung einbauen müssen, können Sie mit der Betrachtung von Kosten, Marketing, Einstellung von Entwicklungsteams und anderen Aspekten fortfahren.

Reise-Apps sind eine Art Vermittler zwischen Reise-Hospitality-Services und Reisenden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt: In den meisten Fällen würde Ihre App nicht funktionieren, es sei denn, sie betrifft sowohl Reise-Gastronomie-Dienste als auch normale Benutzer. Die Hauptmerkmale einer Reiseanwendung sind die folgenden:

Transport

Das erste, was jeder Reisende tut, wenn er reist, ist, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Reisen heißt sich bewegen; Wenn Sie an einen Ort denken, den Sie besuchen möchten, denken Sie als Erstes daran, wie Sie dorthin gelangen. Aus all diesen Gründen ist das allererste Merkmal, das Reise-Apps oder mobile Websites für Reisen identifiziert, die Möglichkeit, Transportmittel zu buchen. Transport ist ein Regenschirm, der Tonnen von verschiedenen Dienstleistungen umfassen kann:

Kauf von Flugtickets,

Kauf von Zug- und Bustickets

Kauf von Fahrkarten für den Stadtverkehr (U-Bahn, Stadtbusse)

ein Taxi rufen

Die Welt des Verkehrs verändert sich und bietet selbst Entwicklern von Reise-Apps neue Möglichkeiten. Elektroroller und -fahrräder sind auf den Straßen der Städte auf der ganzen Welt immer häufiger anzutreffen: Reise-Apps können auch Funktionen enthalten, mit denen Benutzer eines dieser nachhaltigen Transportmittel mieten oder Funktionen für die Reiseplanung bereitstellen können. Um diese App nutzbar zu machen, sind Kartenintegrationsfunktionen erforderlich: Stellen Sie sicher, dass Ihr Entwicklungsteam einen Experten auf diesem Gebiet umfasst. Es erfordert auch Vereinbarungen mit Reiseveranstaltern im Zusammenhang mit dem Transportsektor.

Buchung

Das Zweite, was Nutzer auf Reisen brauchen, ist ein Ort zum Übernachten. Reise-Apps, die es Nutzern ermöglichen, ein Hotel oder jede andere Art von Zimmer direkt von ihrem Handy aus zu buchen, sind sehr erfolgreich, auch wenn die Konkurrenz sehr groß ist. Bei der Buchung sollten Sie sich jedoch nicht nur auf Hotels und Zimmer konzentrieren; Reisende buchen auch Museumsbesuche oder andere Aktivitäten.

Reservierung

Reisende brauchen neben einem Platz zum Schlafen auch einen Platz zum Essen. Die Entwicklung einer Anwendung, mit der Benutzer einen Tisch für ihr Mittag- und Abendessen reservieren können, kann sehr erfolgreich werden: Sie wäre nicht nur auf Reisende ausgerichtet, da die Leute solche Reise-Apps auch verwenden würden, um Reservierungen in Restaurants in ihrer Heimatstadt zu buchen.

Bewertungen

Es gibt viel Konkurrenz für Reise-Apps, die sich mit Bewertungen befassen. Das Einbeziehen von Bewertungsfunktionen in Ihre Reise-App kann Ihre App-Entwicklung jedoch vollständiger machen.

Karte & Navigation

Auch hier wäre es extrem schwierig, eine Navigations-App zu entwickeln und erfolgreich zu machen, da die Google-Konkurrenz kaum zu schlagen ist. Die Kartenintegrations-Navigationsfunktionen können auch kompliziert zu entwickeln sein. Sie könnten jedoch Karten- oder Navigationsfunktionen in Ihre App integrieren (vielleicht sogar in Google Maps selbst integrieren).

Notdienst

Lassen Sie uns über kleinere Standardfunktionen sprechen. Da sie weniger verbreitet sind, könnte dies eine bedeutendere Chance für jeden digitalen Unternehmer sein. Wenn Sie sich an einem Ort außerhalb Ihres Landes befinden, werden Sie selten darüber informiert, wie Sie Notdienste anrufen können. Eine App, mit der Sie Notdienste von Ihrem Handy aus anrufen können, auch wenn Sie die Notrufnummern nicht kennen, wäre ein wertvolles Werkzeug für jeden Reisenden. Diese Art von Anwendung würde eine Kartenintegrationsfunktion benötigen.

Wettervorhersage

Jeder Reisende würde das Wetter mehr als einmal am Tag überprüfen; Deshalb können Wettervorhersage-Apps erfolgreich sein. Denken Sie beim Erstellen einer Reise-App daran und erwägen Sie, Ihrer Reise-App Wettervorhersagefunktionen hinzuzufügen, eine mobile Website für Wettervorhersagen zu integrieren oder eine App nur für diesen Zweck zu erstellen.

Reiseplanung

Viele Reisende benötigen Apps, um Reisen zu planen. Sie alle schreiben ihren Plan irgendwo auf, aber es wäre bequemer, ihn mit einer Reiseplanungs-App auf ihrem Handy zu haben. Sie könnten eine Reise-App entwickeln, die es ihnen ermöglicht, ihre Reise zu planen und ihren Plan auch während der Reise selbst zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Reise-App mit all diesen Funktionen ausgestattet ist. Nehmen wir ein berühmtes Beispiel: booking.com ist eine Reise-App, die keine Transport- oder Wettervorhersagefunktionen hat. Dennoch ist es eine der erfolgreichsten Anwendungen für Reisen in der Welt. Bei der Entwicklung Ihrer Reise-App können Sie sich auf eine oder mehrere Funktionen konzentrieren: Denken Sie jedoch daran, dass die von Ihnen ausgewählten Funktionen die Marktnische bestimmen, in der Sie Ihre App platzieren, und Ihre Zielbenutzer.

Wie funktioniert eine Reise-App?

Es gibt zwei Haupttypen von Reise-Apps: Apps zum Planen von Reisen, die Benutzer verwenden, um ihre Reisen zu organisieren (die sie von zu Hause, vom Hotel, vom Flughafen aus verwenden), und Apps, die sie unterwegs verwenden.

Reiseplanungs-Apps

Reiseplanungs-Apps sind einfacher zu entwickeln, da sie beispielsweise keine Geolokalisierungskartenintegration und Kartenintegrationsnavigation benötigen. Diese Arten von mobilen Reise-Apps sind hauptsächlich Buchungs-Apps für die Reiseplanung: Sie ermöglichen den Benutzern, die verfügbaren Hotels, Restaurants, Museen und mehr von ihren mobilen Geräten aus zu durchsuchen, aber sie könnten auch fortschrittlicher sein. Ihr dediziertes Entwicklungsteam könnte in Ihre Reiseplanungs-Buchungs-App eine Funktion einbauen, mit der Benutzer nicht nur suchen, sondern auch direkt über die mobile Reise-App buchen können. Eine andere Möglichkeit, diese Art von Reiseplanungsanwendung zu aktualisieren, wäre die Integration von Planungsfunktionen: Funktionen, mit denen Benutzer Orte, die sie besuchen möchten, Zeitpläne und mehr speichern können.

Wenn Sie eine Reise-App wie diese erstellen, gibt es neben der App-Entwicklung noch eine weitere Herausforderung: In vielen Fällen müssen Sie Vereinbarungen mit der Reise- und Gastgewerbebranche treffen. Mit anderen Worten, Sie benötigen Unternehmen, die in der Hotellerie tätig sind, um sich für Ihren Service anzumelden. Sie können diese Passage automatisch vornehmen (Unternehmen der Reise- und Gastgewerbebranche könnten sich direkt über Ihre Anwendung anmelden), aber Sie müssen ihnen mitteilen, dass die App existiert. Das bedeutet, dass das Reise- und Gastgewerbe selbst das erste Ziel für Ihre Marketingkampagnen wäre.

Apps für unterwegs

Für diese Art von Anwendungen müssen Sie möglicherweise auch ein Vermittler zwischen Benutzern und der Reise- und Gastgewerbebranche werden, aber in diesem Fall wäre die wichtigste Funktion die Integration von Geolokalisierungskarten. Der App-Entwicklungsprozess könnte komplexer werden, da der Benutzer von der Anwendung aus in der Lage sein muss, seine mobilen Geräte zu lokalisieren und durch die Kartenintegration den Service an seinem Aufenthaltsort zu sehen, unabhängig davon, ob es sich um Reise-Hospitality-Services, Notdienste oder Transportverfügbarkeit handelt . Wenn es um die Kosten geht, würden diese letzten Arten von mobilen Reise-Apps, insbesondere wenn sie eine Kartenintegration erfordern, viel mehr kosten als die ersten, da der App-Entwicklungsprozess komplizierter ist und Sie möglicherweise ein größeres dediziertes Entwicklungsteam einstellen müssen.

Was macht eine Reise-App erfolgreich?





Wie bereits erwähnt, ist der Bereich der App-Entwicklung sehr gesättigt, und die Entwicklung von Reise-Apps macht da keine Ausnahme. Dies bedeutet, dass Ihre Konkurrenz bei der Entscheidung, eine Reise-App zu erstellen, extrem hoch ist. Wir sollten nicht vergessen, dass es neben verschiedenen Arten von mobilen Apps auch viele mobile Websites gibt, die dieselben Dienste anbieten. Wie können Sie sich also mit Ihrer mobilen App von der Konkurrenz abheben? Wie immer wird Qualität in allen Bereichen und auch bei den mobilen Reise-Apps groß geschrieben. Die wichtigste Frage lautet also: „Wie erstellt man eine hochwertige mobile Reise-App?“ Der wichtigste Faktor für den Erfolg von Reise-Apps wäre die Usability. Benutzer müssen in der Lage sein, Ihre Anwendung einfach zu verwenden, auch wenn sie keine Technikexperten sind, auch wenn sie normalerweise keine Apps für solche Dinge verwenden.

Zweitens muss Ihre Reiseanwendung auf einen Bedarf reagieren. Noch bevor Sie mit der Erstellung einer Reise-App fortfahren, ist es wichtig, dass Sie einen Bedarf innerhalb des Segments der Reisenden identifizieren und versuchen, mit einer Anwendung darauf zu reagieren. Bevor Sie mit der Entwicklung einer Reise-App fortfahren, fragen Sie sich, was Reisende brauchen, bevor sie ihr Haus verlassen, wenn sie am Flughafen landen, wenn sie in einem fremden Land sind, wenn sie bei Bedarf einen Notdienst rufen müssen einen Platz zum Essen oder Schlafen finden? Ihr Entwicklungsteam sollte nicht die App entwickeln, die Ihnen gefällt, sondern die App, die Ihre Zielgruppe benötigt.

Das dritte Element ist das Marketing. Oft ist die erfolgreichste App nicht die fortschrittlichste; es ist derjenige mit der besten Marketingstrategie. Eine erfolgreiche Marketingstrategie würde die Aufmerksamkeit der Reise- und Gastgewerbebranche und ihrer Nutzer auf sich ziehen. Die Anzahl der Unternehmen und Nutzer der Reise- und Gastronomiebranche, die Ihre App verwenden, ist der wichtigste Faktor für Ihren Erfolg. Zu guter Letzt, wenn Sie Ihre mobile App erfolgreich auf Reisen machen und sie kontinuierlich verbessern möchten, um sie langfristig zu einem profitablen Geschäft zu machen, müssen Sie auf das Feedback Ihrer Benutzer hören. Sobald sie beginnen, Ihre Reise-App auf ihren mobilen Geräten zu verwenden, werden sie einige Funktionen zu schätzen wissen und sich über andere beschweren. Aktualisieren Sie Ihre Reise-App entsprechend den Bedürfnissen und dem Feedback Ihrer Benutzer.

So machen Sie mit Ihrer Reise-App Gewinn

Eine Sache ist, Ihren Reiseantrag erfolgreich zu machen, und eine andere, einen Einkommensfluss daraus zu generieren. Zunächst, ja, Ihre Priorität ist es, Menschen und Unternehmen der Hotellerie dazu zu bringen, sie zu nutzen, aber dann müssen Sie einen Weg finden, sie zu monetarisieren. Der Monetarisierungsaspekt sollte jedoch Teil des Entwicklungsprozesses Ihrer Reise-App sein: Vermeiden Sie die Entwicklung Ihrer App und denken Sie erst am Ende an die Monetarisierung. In diesem Abschnitt untersuchen wir die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Reise-App monetarisieren können.

Provisionen aus Buchung und Reservierung



Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Reise-App zu monetarisieren, besteht darin, eine Provision für jede Reservierung oder Buchung zu verdienen, die mit Ihrer Anwendung vorgenommen wird. Wenn jemand beispielsweise ein Hotelzimmer mit Ihrer App über sein Mobilgerät bucht, zahlt er einen Betrag an das Hotel. Von diesem Betrag würden Sie einen kleinen Prozentsatz einbehalten. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Prozentsatz den Hotels und anderen Unternehmen, die Ihre App abonnieren, klar mitteilen.

Anzeige



Sie könnten einen völlig kostenlosen Service für Ihre mobile App anbieten (kostenlos für Benutzer und kostenlos für Unternehmen), und Sie könnten Geld mit digitaler Werbung verdienen, die angezeigt wird, während der Benutzer durch die App navigiert. Dies ist eine einfache Möglichkeit, Reise-Apps zu monetarisieren; Das Anzeigen von zu vielen Anzeigen würde jedoch die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen, und wie oben erwähnt, ist die Benutzerfreundlichkeit Ihre oberste Priorität.

Abonnement



Sie könnten einen Abonnementplan erstellen, der es Benutzern ermöglicht, Anzeigen aus Ihrer mobilen Reise-App zu entfernen, wenn sie eine geringe monatliche Gebühr zahlen. Diejenigen, die viel reisen, können möglicherweise eine kleine Gebühr für eine mobile App zahlen, um einfacher und bequemer zu reisen. Bitte beachten Sie, dass Sie sich nicht für eine dieser Monetarisierungsoptionen entscheiden müssen: Sie können mehr als eine verwenden, aber achten Sie immer darauf, dass die Monetarisierungsoptionen die Benutzerfreundlichkeit der Benutzer nicht beeinträchtigen.

Wie viel kostet es, eine Reise-App zu erstellen?







Das erforderliche Budget, um eine Reise-App von Grund auf neu zu erstellen, kann von der Komplexität des Reise-App-Entwicklungsprozesses und auch von Ihren Fähigkeiten abhängen. Wenn Sie beispielsweise das gesamte Entwicklungsteam einstellen müssen, werden Sie mehr ausgeben, als wenn Sie selbst Entwickler sind und nur einige Mitarbeiter einstellen müssen. Darüber hinaus sind Funktionen wie die Kartenintegration komplizierter zu entwickeln und erfordern mehr Zeit und höhere Kosten. Wir können keine genauen Kosten für die Entwicklung einer Reise-App nennen, aber wir können sicherlich eine Bandbreite definieren: Die Erstellung einer Reise-App kann zwischen 12.000 und 50.000 US-Dollar kosten, einschließlich der Marketingkosten. Wie Sie sehen können, ist das Erstellen einer Reise-App nicht das günstigste Projekt. In einer Welt, in der Entfernungen immer kürzer werden, sind Reise-Apps jedoch für die Menschen unverzichtbar. Übersehen Sie während Ihres App-Entwicklungsprozesses keinen Aspekt dieser Liste, und Sie erhöhen Ihre Erfolgschancen!