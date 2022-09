Suchen Sie eine Gesundheitsanwendung oder App-Entwicklung für psychische Gesundheit nach der No-Code- Methode? Wenn JA, hilft Ihnen dieser Leitfaden möglicherweise dabei, Ihre Anwendung als App für psychische Gesundheit mit benutzerdefinierten Funktionen Ihrer Wahl zu erstellen. Das Finden perfekter Apps für die psychische Gesundheit oder die App-Entwicklung aus dem Scratch-Guide kann einschüchternd sein, vor allem in einer Welt, die von Technologieplattformen angetrieben wird, die zahlreiche Möglichkeiten bieten müssen.

In dieser Ära des geschäftigen Lebens haben Technologieplattformen viele tägliche Aufgaben aus Gründen der Bequemlichkeit und Leichtigkeit ersetzt. Je geschäftiger das Leben eines Menschen wird, desto weniger Zeit bleibt ihm, sich um seine körperliche und geistige Gesundheit zu kümmern. Jeder Einzelne befindet sich in einer Phase, in der er sich gegenseitig übertrifft, und die Suche nach dem Besten verschlechtert seine geistige Gesundheit auf die eine oder andere Weise. In diesem Szenario kommt die Rolle von Apps für die psychische Gesundheit zum Tragen, da Technologieplattformen im Zusammenhang mit Gesundheits-Apps eine einzigartige Grenze in der Unterstützung und Anzeige von Informationen für die psychische Gesundheit erschlossen haben. Mobile Apps ermöglichen Menschen, Ärzten und Forschern unerforschte Methoden, um auf Hilfe zuzugreifen, Verbesserungen zu überwachen, die Stimmung zu verfolgen und die Interpretation der psychischen Gesundheit durch die Entwicklung von Gesundheits-Apps zu verbessern.

Die Apps für psychische Gesundheit können, wenn sie mit einer Person verknüpft sind, relevante Informationen sammeln. Es verfügt über einen eingebauten Sensor, der Stimmungen und Änderungen des gewohnten Verhaltens erkennt und durch Signale unterstützt, wenn Hilfe benötigt wird, um eine Verbindung zum zuständigen Gesundheitsdienstleister herzustellen. Sie haben auch die Fähigkeit, Schlaf und Gedächtnis zu verbessern und negative Gedanken zu kontrollieren.

Die meisten Apps für psychische Gesundheit ermöglichen es Ihnen, über diese Apps auf einen Psychotherapeuten zuzugreifen und sich mit ihm zu verbinden, auch wenn Sie Ihre Identität nicht preisgeben möchten, und sie helfen Ihnen bei positiven Engagements durch Online-Artikel, tägliche Erinnerungen usw. Kurz gesagt, Eine App für psychische Gesundheit ist ein großartiges Tool, um psychische Probleme anzugehen und zu bewältigen.

Warum ist eine App für psychische Gesundheit notwendig?

Eine App für psychische Gesundheit ist ein Muss für jeden Einzelnen in jedem Bereich oder in jedem Teil der Welt, da im Technologiezeitalter weltweit Stress und psychische Gesundheitsprobleme zugenommen haben. Eine gute Psychiatrie-App sollte auf jedem Handy verfügbar sein, um die Psyche auf Kurs zu halten.

Apps für psychische Gesundheit bieten Einzelpersonen Unterstützung in Zeiten einer psychischen Krise, oder wenn bei jemandem eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, können beide Kategorien von einer App für psychische Gesundheit profitieren. Diese Apps bieten hilfreichen Zugang zu erweiterten Ratschlägen und Hilfen für ihre Symptome und Anstrengungen. Die Apps für psychische Gesundheit wären eine großartige Option für Benutzer, die wenig Zeit und Hilfsmittel haben oder zusätzliche Mittel für ihre psychischen Probleme benötigen.

Nicht nur für Patienten mit psychischen Erkrankungen, sondern diese Apps für psychische Gesundheit sind auch eine großartige Quelle und Plattform für Gesundheitsdienstleister. Sie können sich einfach über die App mit ihrem Patienten verbinden und ihr Wissen auf dem neuesten Stand halten, um ihre Patienten besser zu versorgen. Außerdem kann ein Arzt seinem Patienten eine gute Ernährungs- und Trainingsroutine anbieten; Die Verfolgung des Fortschritts der Patienten sowie der Symptome, der Stimmung und der Medikamentennachverfolgung kann auch über eine gute App für psychische Gesundheit erfolgen. Darüber hinaus können diese Gesundheitsdienstleister bei Bedarf über Online-Sitzungen mit Patienten in Kontakt treten. All dies liegt in einem Ziel: eine bessere Patientenversorgung zu bieten und die allgemeine psychische Gesundheitsbelastung auf der Erde zu verringern.

Vorteile einer App für psychische Gesundheit

Die App für psychische Gesundheit oder Therapie-App ist großartig für den Benutzer und den Gesundheitsdienstleister. Es gibt viele Apps für psychische Gesundheit auf dem Markt, aber alle haben einige gemeinsame Vorteile, die wie folgt lauten:

Einfache Verfügbarkeit

Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Patienten haben rund um die Uhr Verfügbarkeit und einfachen Zugang zueinander, wann immer dies erforderlich ist, über eine App für psychische Gesundheit.

Dunkelheit

Über eine App für psychische Gesundheit können Benutzer restaurative Behandlungsmöglichkeiten für psychische Gesundheit verfolgen, ohne andere um sie herum zu beeinträchtigen.

Vorwort zur Pflege

Eine App für psychische Gesundheit ist eine gute Initiative für diejenigen, die keine Behandlung erhalten oder diese vermieden haben. Die Ursache kann beliebig sein, einschließlich Schwierigkeiten, Termine zu bekommen oder Menschen gegenüberzutreten.

Kostenfreundlich

Viele Top-Apps für psychische Gesundheit mit kostenlosen Grundfunktionen oder In-App-Käufen kosten die Patienten weniger als eine herkömmliche Methode zur psychischen Gesundheitsversorgung.

Remote-Ansatz & umfassende Betreuung

Eine App für psychische Gesundheit kann Experten für psychische Gesundheit dabei unterstützen, Personen in abgelegenen Gebieten oder einer großen Anzahl von Menschen in spontaner Not, beispielsweise bei einer Naturkatastrophe usw., Zugang zur Versorgung zu verschaffen.

Ansprechender

Eine mobile App für psychische Gesundheit ist eine attraktivere und ansprechendere Behandlungsmethode als eine herkömmliche, die Patienten dazu ermutigen könnte, die Behandlung fortzusetzen.

Betreuung rund um die Uhr

Eine Psychiatrie-App kann täglich rund um die Uhr, jederzeit und überall Pflege leisten und die Psychiatrie unterstützen.

Konsequente Methode

Eine App für psychische Gesundheit und App-Plattformen sind in der Lage, jedem Einzelnen konsistente und gleichberechtigte Versorgung zu bieten.

Individuelle Betreuung

Eine App für psychische Gesundheit ist so konzipiert, dass alle Personen und Patienten eine personalisierte Sitzung erhalten, die nicht nur Unterstützung bietet, sondern auch neue Fähigkeiten der Personen verbessert und unterstützt.

Sachbezogene Datenerhebung

Das Einzigartige an Apps für psychische Gesundheit ist im Gegensatz zu herkömmlicher Therapie die Sammlung von Faktendaten, auf die mit einem Klick zugegriffen werden kann, einschließlich Bewegung, Stimmung, Standort und anderen relevanten Informationen des Patienten.

Top 3 Apps für psychische Gesundheit

Wenn jemand versuchen würde, die ultimative Liste der besten Apps für psychische Gesundheit zu erstellen, wäre das viel schwieriger, da die Konkurrenz auf dem Markt ziemlich hoch ist. Dennoch haben die Top 3 auf der Liste unten die beste Benutzerbindung und -erfahrung, einschließlich:

Mood Fit - Großartig für die allgemeine psychische Gesundheit

Dieser ist der oberste und beste auf der Liste. Das Hauptmerkmal der App und die Wahl als oberstes Merkmal ist, dass sie kostenlos verwendet werden kann und denjenigen, die sie benötigen, über die App eine umfassende psychische Gesundheitsversorgung bietet. Es hilft bei der Verfolgung von Stimmungen und gibt den Benutzern Vorschläge, was sie als nächstes tun können, um sie zu überwinden. Es bietet jedoch keine Beratung mit registrierten Therapeuten und hat In-App-Käufe. Es ist:

Veränderbar gemäß den Zielen des Benutzers.

Fähigkeit, den täglichen Fortschritt zu verfolgen.

Illustrierte Erklärungen mit empfohlenen Trainingseinheiten.

Tägliche Erinnerungen.

Bessere Hilfe - Großartig für die Therapie der psychischen Gesundheit

Bessere Hilfe ist eine App für psychische Gesundheit, die sich hervorragend für Online-Geistestherapien durch registrierte Therapeuten in Form von Video- oder Audiogesprächen eignet, die zwischen 240 USD und 600 USD pro Monat kosten. Diese App bietet jedoch keine Medikamentenanpassungen oder kostenlose Beratungen an. Es ist:

Verfügbar sowohl für iOS als auch für Android.

Erlauben Sie die Kommunikation über Audio-, Video- oder Textnachrichten.

Unbegrenzt Nachrichten zulassen.

Ruhe - Großartiges Meditationswerkzeug

Das dritte auf der Liste ist Calm, das einstellbare Programme und Aktivitäten anbietet, die die Benutzer dabei unterstützen, Angst zu überwinden, sie ruhig zu halten und es ihnen ermöglichen, besser zu meditieren. Es bietet einen Testplan für 1 Woche und ein Jahresabonnement von 70 USD oder 400 USD auf Lebenszeit. Es ist:

Bietet maßgeschneiderte Trainings- und Meditationspläne für einzelne Benutzer.

Beruhigende Musik und Soundeffekte.

Einfach und benutzerfreundlich.

Wie erstelle ich eine App für psychische Gesundheit?

10 wichtige Schritte, die Sie berücksichtigen sollten

Das Erstellen einer App für psychische Gesundheit erfolgt normalerweise durch eine spezielle Technik und Planung. Sie unterscheidet sich von anderen Apps, weil sie das sensible Thema psychische Gesundheit behandelt. Die Schritte bei der Entwicklung einer App für psychische Gesundheit umfassen die folgenden 10 Schlüsselschritte:

Marktforschung durchführen

Der erste entscheidende Schritt bei der Entwicklung einer App für psychische Gesundheit ist die Forschung. Sie müssen den Markt kennen. Wie viele Benutzer gibt es für eine App für psychische Gesundheit? Was sind die Fehler, mit denen sie in der aktuellen App-Einstellung konfrontiert sind? Was sind die grundlegenden Must-Have-Funktionen, die die anderen Apps auf dem Markt verwenden, damit Sie den Benutzern eine bessere Qualität und zusätzliche Funktionen bieten können?

Wählen Sie Ihr Publikum

Im zweiten Schritt legen Sie Ihre gewünschte Zielgruppe fest. Für wen sind Sie beispielsweise bereit , die App zu entwickeln , z. B. eine bestimmte Altersgruppe? Bestimmtes Geschlecht? Menschen mit konkreten Zielen? Patienten mit einer bestimmten Krankheit oder einer allgemeinen Zielgruppen-Targeting-App.

Wählen Sie Ihre Plattformen

Der dritte und wichtigste Schritt ist die Auswahl der Plattformen, die von mehreren Faktoren abhängt. Der Großteil der App-Entwicklung erfolgt für iOS- und Android- Plattformen. Aber zunächst ist es auch ein großartiger Ansatz, um Ihr Publikum zu erreichen und sich von Anfang an für eine Plattform für die App-Entwicklung zu entscheiden.

Listen Sie Ihre gewünschten Funktionen auf

Erstellen Sie eine Liste der grundlegendsten Funktionen, die für die App für psychische Gesundheit erforderlich sind. Sie müssen das Angebot anderer beliebter Apps als neue App hinzufügen. Als neue App müssen Sie einige zusätzliche Funktionen zu den Grundfunktionen hinzufügen, um Ihr Marketing und Ihre Popularität zu steigern.

Erstellen Sie einen Prototyp

Der nächste Schritt für die App-Entwicklung besteht darin, für jedes oben aufgeführte Feature einen Prototyp oder MVP zu erstellen, damit Sie sich ein Bild vom Design machen und Änderungen vornehmen können, bevor es in die eigentliche Entwicklung geht, damit das Produkt in vollem Umfang funktioniert und kann sei versichert. Es spart Ihre Kosten, um sicherzustellen, dass alles auf dem Spiel steht, bevor Sie direkt mit der App-Entwicklung beginnen.

Code oder kein Code

Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden, ob Sie Ihre App für psychische Gesundheit mit Codierung mit einem Team von beteiligten Entwicklern und Programmierern oder über eine No-Code-Plattform wie AppMaster erstellen möchten.

Kodierung

Die App-Entwicklung durch Programmiersprachen, auch Codierung genannt, ist eine traditionelle Methode zur Online-Entwicklung von Assets, sei es eine Website oder eine App. Dies erfordert viel Zeit, Geld und Mühe. Oft sind Teams von Entwicklern an einer App-Entwicklung beteiligt. Der Aufbau einer App für psychische Gesundheit durch Codierung muss alle erforderlichen Funktionen enthalten, und die App-Entwicklung muss auf Cybersicherheitsregeln gemäß HIPAA basieren.

No-Code-Technologie

Kein Code ist eine neue Option, wenn es um die App-Entwicklung geht. Wenn Sie diese Option für Ihre Entwicklung der psychischen Gesundheit wählen, benötigen Sie kein Team von Entwicklern, die an einem einzigen Projekt arbeiten. Darüber hinaus ist es kostengünstig, zeitsparend, erfordert weniger Personal und ist nicht technisch. Auch wenn Sie über ein wenig Vorwissen verfügen, können Sie Ihre gewünschte Mental-Health-App ganz einfach selbst bauen. AppMaster ist eine No-Coding-Plattform, die ein Backend bietet, an dem mit visueller Programmierung gearbeitet werden kann. Damit können Sie Ihre App für psychische Gesundheit mit der Drag-and-Drop- Methode mit weniger Zeit- und Kostenaufwand erstellen.

Testen Sie vor dem Start

Sobald die Entwicklung der App für psychische Gesundheit abgeschlossen ist, besteht der nächste Teil des Entwicklungsprozesses darin, die App für psychische Gesundheit vor ihrer endgültigen Einführung zu testen, um bevorstehende Probleme zu vermeiden. Um Ihre App effektiv zu testen, müssen Sie diese Testmethoden befolgen und korrigieren, wenn ein Problem auftritt:

Unit-Tests

Leistungstest

Funktionsprüfung

Belastbarkeitstest

Vermarkten Sie Ihre App

Immer wenn eine neue App auf den Markt gebracht wird, gibt es zwei Arten von Marketingphasen, eine vor dem endgültigen Start und die andere nach dem vollständigen Start der App. Wenn die App für Ihre Markenbekanntheit neu ist, müssen Sie Ihre App vermarkten und ein Bewusstsein dafür schaffen, was sie ist und wofür sie nützlich sein wird.

Starten Sie die App

Jetzt können Ihre Anwendungen für psychische Gesundheit gestartet werden, und Sie können sie auf der entsprechenden Plattform oder sowohl iOS als auch Android starten, wenn Sie eine hybridkompatible App erstellt haben.

Aktualisieren Sie weiter

Sobald die App auf dem Markt ist, verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer App, die Reaktion des Benutzers und die erbrachte Leistung. Dementsprechend können Sie die App weiterhin aktualisieren und bleiben.

Was sollte ich in meine App für psychische Gesundheit einfügen?

Die Anwendungen für psychische Gesundheit oder Stimmungsverfolgungsanwendungen müssen einige grundlegende Funktionen enthalten, um angelegt zu werden. Einige Funktionen sind anpassbar, andere sind ein Muss auf Plattformen wie Anwendungen für psychische Gesundheit, darunter:

Dashboard (getrennt für Benutzer und medizinisches Fachpersonal)

Anmeldeseite (Erstellen von Benutzerprofilen)

Zielsetzung

Fortschrittsverfolgung

Online-Communities

Gamifizierung

Teilen von Dateien

Benachrichtigungen und Erinnerungen

Online-Artikel zur psychischen Gesundheit

Chatbox (Nachrichten)

Anruf (Audio und Video)

Überwachung

Notfallunterstützung für psychische Gesundheit

Sicherheit

Mehrzweckplattform

Wie lange dauert es, eine durchschnittliche Tracker-App für psychische Gesundheit zu entwickeln?

Die durchschnittliche Zeit für die Erstellung herkömmlicher Programmieranwendungen oder einer App für psychische Gesundheit beträgt mit grundlegenden Funktionen etwa 2 bis 5 Monate. Für fortgeschrittenere Funktionen und Apps in größerem Umfang kann die App-Entwicklungszeit jedoch mehr als 6 Monate betragen. Wenn Sie sich dagegen für No-Code-Plattformen wie AppMaster entscheiden, kann es nur Wochen dauern, eine voll funktionsfähige App für psychische Gesundheit oder eine Therapie-App zu entwickeln.

Wie viel kostet es, eine App für psychische Gesundheit zu erstellen?

Die durchschnittlichen App-Kosten für die Erstellung einer App für psychische Gesundheit variieren je nach Umfang der App, für welche Plattform sie bestimmt ist, wie viele Funktionen Sie hinzufügen und ob Sie sich für die Entwicklung von Codierungs- oder Nicht-Codierungsplattformen entscheiden App. Eine durchschnittliche Teletherapie-App für psychische Gesundheit kostet mit den grundlegenden Funktionen der App für psychische Gesundheit mindestens 60.000 bis 80.000 USD. Dieser Geldbetrag ist für die traditionelle App-Entwicklungsmethode durch Codierung bestimmt. Mit einer No-Code-Plattform wie AppMaster kostet Ihre App viel weniger und Sie können sie durch Monetarisierung immer zurückerhalten. Sie können sich flexible Preispläne ansehen .

Muss ich Zertifikate vorlegen, um meine Lösung für psychische Gesundheit in App Stores aufzulisten?

Nein, im Moment ist es nicht erforderlich, Zertifikate in Ihrer App für psychische Gesundheit aufzulisten, aber es muss den Cybersicherheitsrichtlinien für HIPAA entsprechen.

Sind Apps für psychische Gesundheit reguliert?

Personenbezogene Daten werden für ein angemessenes Funktionieren der Teletherapie- oder Psychiatrie-Apps erhoben. Es enthält die sensiblen und persönlichen gesundheitsbezogenen Informationen des Patienten oder der Person. Um Apps für psychische Gesundheit zu regulieren, ist es daher notwendig, alle Anforderungen des Datenschutzes gemäß den Leitungsgremien zu erfüllen, um die App und den Benutzer sicher und diebstahlfrei zu halten.

Leider haben die meisten Apps für psychische Gesundheit und andere Gesundheits-Apps keine eigenen gesetzgebenden Kontrollgremien für dieses spezielle Thema. Ein App-Eigentümer und -Ersteller muss jedoch eine App für psychische Gesundheit gemäß den Datenschutzbehörden und -gesetzen entwickeln, dies kann jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein.

Das gesetzgebende Organ für die oben genannte Angelegenheit in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Es teilt ein Bundesgesetz darüber, wie die persönlichen Gesundheitsdaten des Einzelnen geschützt werden.

Personen und Institutionen im medizinischen Bereich oder einer App für psychische Gesundheit oder einer Therapieanwendung. Im Folgenden sind die Hauptkriterien aufgeführt, nach denen ein Besitzer einer App für psychische Gesundheit die App regulieren und gegebenenfalls ändern muss:

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheit, die eine Dateneingabe erfordern.

Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten.

Weitergabe personenbezogener Gesundheitsdaten.

Um Betrug, irreführende Details oder Informationsverletzungen zu vermeiden, müssen Entwickler, die eine Anwendung für psychische Gesundheit betreiben, mehrere Aspekte berücksichtigen. Die nachfolgenden Praktiken müssen konsequent eingehalten werden, sonst drohen dem Besitzer der Mental-Wellness-App oder der Teletherapie-App tiefgreifende rechtliche Konsequenzen. Die mentalen Wellness-Anwendungen oder Teletherapie-Apps müssen folgen:

Bestätigen Sie, dass es sich bei den Anwendungen nicht um medizinische Geräte handelt.

Daten falsch berechnen.

Beschränken Sie Genehmigungen und Genehmigungen.

Behalten Sie die Authentifizierung im Hinterkopf.

Stellen Sie sicher, dass die Drittanbieter Daten abschirmen.

Setzen Sie Security by Design um.

Erneuern Sie die Art der Kommunikation und Therapie, die Sie den Benutzern Ihrer Gesundheitsanwendungen und der von Ihnen befolgten Sicherheitsprotokolle bieten.

KI oder künstliche Intelligenz können für Ihre Therapieanwendung oder die Entwicklung von Apps für die psychische Gesundheit fruchtbar sein. Dies liegt daran, dass sich die Entwicklung der psychischen Gesundheit und die Stimmungsverfolgung vollständig auf das Verständnis der künstlichen Intelligenz als Ersatz für einen tatsächlichen Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder einen Patienten von Angesicht zu Angesicht verlassen können. Künstliche Intelligenz – KI ist ein großartiges Werkzeug, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie bereit sind, Ihre App für psychische Gesundheit zu entwickeln, oder wenn es um die Entwicklung von Gesundheits-Apps geht. Der beste Grund für den Einsatz von KI ist, dass sich auf künstlicher Intelligenz basierende Apps mit der Zeit besser an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen können.

Tools für künstliche Intelligenz wie AppMaster ermöglichen es Benutzern , jede Art von App zu entwickeln, die sie wollen, mit einem intelligenten Ansatz, niedrigen Kosten und Quellcode. AppMaster App Builder, der dazu neigt, Apps in kürzester Zeit mit Exzellenz zu erstellen.

Monetarisierungsstrategien - Geld verdienen mit Apps für psychische Gesundheit

Eine gute Sache an der App-Entwicklung ist, dass sie eine Monetarisierung erhalten kann, durch die Sie etwas Geld mit Ihren Apps verdienen können. Monetarisierung ist eine Art, mit Anwendungen oder Websites Geld zu verdienen, und die folgenden Methoden können die Monetarisierung durchführen:

Anzeigen

Die erste und beste Monetarisierungsmethode besteht darin, Anzeigen innerhalb der Anwendung zu schalten.

Die erste und beste Monetarisierungsmethode besteht darin, Anzeigen innerhalb der Anwendung zu schalten. In-App Käufe

Die zweite beliebte Monetarisierungsmethode sind In-App-Käufe und die Beibehaltung einiger Premium-Funktionen.

Die zweite beliebte Monetarisierungsmethode sind In-App-Käufe und die Beibehaltung einiger Premium-Funktionen. Bezahlte App

Die dritte Methode der Monetarisierung besteht darin, Ihre App kostenpflichtig statt kostenlos zu halten.

Das Endergebnis

Eine App für psychische Gesundheit oder mentales Wohlbefinden oder eine Therapieanwendung ist eine Art von mobiler App, die heutzutage aufgrund des erhöhten Stresses und der Angst unter den Menschen dringend von jedem benötigt wird. Diese App wird auf ihr Handy heruntergeladen; Menschen werden ihnen helfen, ihre Emotionen besser und auf produktive Weise zu kontrollieren. Diese Apps tragen dazu bei, die Erreichbarkeitszeit für Menschen in Not zu verlängern. Für Patienten, bei denen eine psychische Erkrankung wie Depressionen, Angstzustände usw. diagnostiziert wurde, ist die App für psychische Gesundheit auch für sie eine großartige Ressource.

Nicht nur das, wenn Sie im Gesundheitswesen tätig sind und insbesondere, wenn Sie Psychologe oder Psychiater sind, diese Apps für psychische Gesundheit sind auch eine großartige Ressource für Sie, da die App es Ihnen ermöglicht, Patientenakten zu verfolgen und Hilfe zu leisten Bedürftigen rechtzeitig zu helfen, um größere Krisen zu vermeiden.

Mit diesem Ansatz reduzieren diese Apps für psychische Gesundheit die allgemeine Belastung durch Stress und Angst und ermöglichen es den Menschen, jederzeit und überall eine bessere psychische Gesundheitsversorgung zu erhalten.

Unabhängig vom Benutzer, wenn Sie eine App für psychische Gesundheit oder eine Therapie-App erstellen möchten, wird dies durch Monetarisierung auch ein Werkzeug zum Geldverdienen für Sie sein; Gleichzeitig wird es den Menschen in vollem Umfang helfen. AppMaster ermöglicht Ihnen die Entwicklung jeder Art von App, die Sie benennen. Es wird eine einfache Drag-and-Drop-Methode durch visuelle Codierung und ein leistungsstarkes Backend verwenden. Melden Sie sich noch heute an und beginnen Sie diese erstaunliche App-Entwicklungsreise über AppMaster. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unser Expertenteam wenden, das Sie rund um die Uhr begleitet.