Gibt es einen geschäftlichen Grund, im Jahr 2022 eine Fitness-App zu entwickeln? Gibt es genügend Fitness-Apps auf dem Markt? Welches ist die Zielgruppe für eine moderne Fitness-App? Wie kann man eine Fitness-App erstellen und erfolgreich werden? Wir haben versucht, diese Fragen in diesem Artikel zu beantworten.

Warum sind Fitness-Apps immer noch beliebt?

Die Pandemie hat die Welt verändert. Die Menschen verstehen, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und jeden Tag Aufmerksamkeit braucht, nicht nur einmal, wenn man selbst oder ein Familienmitglied bereits im Krankenhaus liegt. Im ersten Quartal 2020 wurden Gesundheits- und Fitness-Apps 593 Millionen Mal heruntergeladen.

Fitnessstudios wurden geschlossen, also brauchten die Menschen einen "Fitness-Trainer für die Hosentasche", um zu Hause zu trainieren. Die Pandemie-Situation ist in einigen Ländern immer noch aktuell. Doch auch ohne Pandemie bietet eine Fitness-App den Nutzern viele Vorteile, anders als ein Fitnessstudio-Abonnement oder der Besuch eines Fitnesstrainers. Die wichtigsten von ihnen:

Der Preis einer Fitness-App ist viel niedriger als der Preis eines Abonnements für ein Fitnessstudio oder der Besuch eines privaten Fitnesstrainers; die Möglichkeit, fast jederzeit und überall zu trainieren (im Urlaub, auf Reisen, zu Hause, auf der Straße in Ihrer Region, bei der Arbeit); die riesige Auswahl an Sportpraktiken - Sie können Yoga, Qigong, Rehabilitationsübungen, klassische Fitness, sportliche Tänze und fast alles, was Sie wollen und was in Ihrer Region nicht verfügbar ist, lernen; eine Fitness-App ist oft verständlicher als ein Live-Gruppentraining - die Geschwindigkeit eines Trainers in einer Gruppe erlaubt es oft nicht, die Übungen korrekt auszuführen und sie so oft zu wiederholen, wie man sie braucht, um sie sich zu merken oder sie richtig auszuführen; der Fortschritt in einer Fitness-App ist leicht zu verfolgen - die Leute haben keine Zeit, daher ist eine Fitness-App, die ihre Fitnessaktivitäten und Ergebnisse aufzeichnet, ein Muss. Dank der ständigen Analyse der Daten, die von der Fitness-Anwendung aufgezeichnet werden, können die Menschen ihre Tagespläne erstellen und ihre Routine korrigieren; ein einfaches Setzen und Erreichen von Fitness-Zielen - die Menschen können ihre eigenen Ziele in Fitness-Anwendungen leicht setzen. Derjenige, der seinen Körper am besten kennt, setzt sich Ziele, die er auch erreichen kann.

Eine Fitness-App von Grund auf zu entwickeln ist nicht einfach. Es kann in die Hauptaufgaben unterteilt werden:

die Zielgruppe erkennen;

die Wettbewerber analysieren;

Funktionen für eine App definieren;

den besten Algorithmus auswählen;

den Technologie-Stack für eine Fitness-App auswählen;

das Budget festlegen;

einen Plan zur Monetarisierung und Skalierung erstellen.

Lassen Sie uns all diese Punkte genau überprüfen. Wenn Sie sich entscheiden, einen Platz in der Nische der Fitness-Apps einzunehmen, bereiten Sie sich gut vor und führen Sie diese Schritte durch.

Fitness-App-Entwicklung

Der App-Entwicklungsprozess erfordert eine gute Vorbereitung. Bevor Sie eine Fitness-App entwickeln, sollten Sie die folgenden Schritte überprüfen und durchführen.

Ermittlung der Zielgruppe

Die Ermittlung der Zielgruppe für Ihre Fitness-App bedeutet, wer wird Ihre zukünftige Fitness-App nutzen? Um die Zielgruppe richtig zu segmentieren, können Sie psychometrische oder/und demografische Methoden verwenden.

Demografische und statistische Daten helfen bei der Erstellung einer durchschnittlichen Benutzer-Persona, während psychografische Daten Sie zum Matching-Algorithmus führen.

Ermitteln Sie die demografischen Merkmale Ihrer zukünftigen Benutzer-Persona, wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Bildung, Beruf, Wohnort, Haupthobbys. Diese Informationen können die Nutzer bei der Registrierung eingeben.

Versuchen Sie auch, die Hauptprobleme mit der Gesundheit und dem Körperzustand eines zukünftigen App-Nutzers mit physischen Indikatoren zu erkennen:

Gewicht;

Gewicht;

Taillen- und Hüftumfang;

Pulsdruck;

Blutzucker;

Wasserverbrauch pro Tag;

typische Ernährung oder Ernährungstyp;

Kalorienaufnahme;

chronische Krankheiten, und so weiter.

Und versuchen Sie auch, psychometrische Parameter zu ermitteln:

Lebensstil;

Meinungen;

Werte;

Fitness/Gesundheitsziele.

Diese Parameter werden Ihnen helfen zu verstehen, wie sich Ihre zukünftigen Nutzer verhalten und warum sie so handeln. Sie können Ihre App ansprechender, ergonomischer und wertvoller gestalten und mit diesen Daten auch effektive Marketingkampagnen erstellen. Erstellen Sie ein persönliches Porträt Ihres zukünftigen Kunden vor der Nutzung Ihrer App, und erstellen Sie ein persönliches Porträt Ihres Kunden nach der Nutzung Ihrer App. Die Anfangs- und Endbilder Ihrer Nutzer helfen Ihnen dabei, Schritte zwischen diesen Zuständen zu entwickeln.

Um diese Daten zu sammeln, sollten Sie Nachforschungen anstellen, Umfragen und Erhebungen durchführen und die Zielgruppen Ihrer Mitbewerber analysieren. Je mehr Sie über die potenziellen Nutzer Ihrer zukünftigen Fitness-App wissen, desto besser können Sie ihnen ein Produkt anbieten.

Konkurrenzanalyse

Die Konkurrenzanalyse ist ein wichtiger Schritt bei der App-Entwicklung und der Erstellung einer Marketingstrategie. Schauen Sie sich Ihre Konkurrenten an und beantworten Sie solche Fragen:

Welche Funktionen haben ihre Fitness-Apps? Welches Feedback hinterlassen ihre Nutzer? Welche Vor- und Nachteile haben ihre Fitness-Apps?

Sie können Funktionen mischen und anpassen, neue Mechanismen schaffen und verschiedene Funktionalitäten kombinieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sie können die Schwächen Ihrer Konkurrenten nutzen, um populärere und hilfreichere Fitness- oder Gesundheitsanwendungen zu entwickeln. Sehen wir uns einige Beispiele an.

Strava

Strava könnte genau das Richtige für Sie sein, wenn Sie das Gefühl der Zugehörigkeit und der sozialen Verbindung lieben, das mit Fitness einhergeht. Das Programm richtet sich an Läufer, Radfahrer und Schwimmer, die sich gerne in freundschaftlicher Konkurrenz messen, während sie an ihrer Bestform arbeiten. Sie können sich mit anderen Nutzern anderer Fitness-Apps an Strava-Übungsherausforderungen beteiligen, Fotos von Ihren Trainingseinheiten hochladen und die Fitnessaktivitäten Ihrer Freunde verfolgen. Darüber hinaus bietet die App einige wichtige Funktionen wie die Überwachung von Distanz, Geschwindigkeit und Dauer Ihres Trainings.

Strava Summit, die kostenpflichtige Version der App, enthält viele der Funktionen, die die Nutzer am meisten schätzen. In der App können Sie Ihre Fitness- oder Renntrainingsziele erstellen und erhalten maßgeschneiderte Trainingsprogramme und Echtzeit-Feedback, um Ihr Training effektiver zu gestalten.

Sie können sich auch mit Ihren Freunden in Segmenten messen, Ihre früheren Leistungen vergleichen und ein tieferes Verständnis für Ihre Trainingsgewohnheiten und Ihre Leistung erhalten, indem Sie sich erweiterte Leistungsstatistiken ansehen.

Profis:

Einfaches Zuordnen, Aufzeichnen, Verfolgen und Analysieren von Trainingseinheiten;

Große Unterstützung beim Wettkampftraining;

Kostenlose monatliche Fitness-Herausforderungen motivieren Sie;

Beschreibt ein Nutzer als soziale Medien für Menschen, die aktiv sein wollen.

Nachteile:

Mangelnde Musikintegration;

Die meisten Funktionen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement.

Freeletics

Wenn Sie ein Fan von kurzen, schweißtreibenden und hocheffizienten Workouts sind, werden Sie die Fitness-App Freeletics lieben. Der Schwerpunkt liegt auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht - wie z. B. Burpees, Kniebeugen und Sit-ups -, die Sie überall und jederzeit ausführen können. Die kostenlose Version der Software enthält 20 HIIT-Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, 25 individuelle Workouts und 20 audiobasierte Trainingseinheiten.

Freeletics Coach ist ein KI-gestützter persönlicher Trainer, der Aktivitäten auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, Ihrer Ziele, Ihres Fitnessniveaus und Ihrer Vorlieben zusammenstellt.

Die Premium-Version der Software eröffnet Ihnen eine Welt der Möglichkeiten für Ihr Fitnessprogramm und Ihren persönlichen Fortschritt. Der KI-gestützte Coach kombiniert HIIT-Training, Achtsamkeit, Fitnesswissen und Motivation, um Sie beim Erreichen Ihrer Ziele zu unterstützen. Außerdem ist er für Anfänger und erfahrene Sportler gleichermaßen benutzerfreundlich.

Profis:

5- bis 30-minütige Workouts, die Sie jederzeit und überall durchführen können;

Angeleitet von erfahrenen Trainern, die Sie bei jedem Workout motivieren;

Hochwertige Video-Workouts stellen sicher, dass Sie richtig trainieren;

14-Tage-Geld-zurück-Garantie für das Freeletics Coach-Abonnement.

Nachteile:

Kostenlose Inhalte sind begrenzt;

Kostenlose Trainingsprogramme sind nicht individuell anpassbar;

Nutzer sagen, dass der Dehnungsteil des Trainings sich ein wenig gehetzt anfühlt.

Map My Run

MapMyRun ist eine langjährige Lauf-App. Sie hat ihre Beliebtheit aufgrund ihrer umfangreichen Funktionen und ihrer aktiven Benutzergemeinschaft beibehalten. Die mehr als 70 Millionen Laufrouten der App sorgen dafür, dass Sie immer einen neuen Weg ausprobieren können, und sie zeichnet Ihre Strecke, Geschwindigkeit, Höhenmeter, den Kalorienverbrauch und andere Daten während des Laufs genau auf. Außerdem können Sie sich bei Ihren GPS-verfolgten Läufen Audio-Coaching in Echtzeit anhören.

Das Beste an Map My Run sind die großartigen visuellen Karten, die es bietet. Mit dem einfachen Online-Tool können Sie im Voraus eine Streckenkarte erstellen, und nach dem Training können Sie jedes Element Ihres Laufs direkt in der Karte überprüfen. Die virtuelle Mitgliedschaft umfasst auch die Live-GPS-Verfolgung, mit der Sie Ihren Standort in Echtzeit mit Familie und Freunden teilen können, um sich zusätzlich zu schützen.

Profis:

Die meisten Funktionen sind kostenlos;

Kann neben dem Laufen über 600 weitere Aktivitäten verfolgen;

Erfasst die Laufleistung von Schuhen, damit Sie wissen, wann es Zeit ist, sie auszutauschen;

Expertengeführte Trainingsprogramme sind mit der MVP-Mitgliedschaft verfügbar.

Nachteile:

Kann den Akku des Telefons bei längeren Läufen entleeren;

Unterstützt nicht mehr die Musikintegration;

Nutzer berichten von Problemen mit der Apple Watch-Integration.

Definierende Funktionen für eine Fitness-App

Jede Fitness-Anwendung hat eine einzigartige Reihe von Funktionen, die ihren Nutzern helfen, ihre Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen. Hier sind jedoch die wichtigsten Aspekte, die jede hervorragende Fitness-App haben sollte:

Benutzer melden sich an, wenn sie mit der Nutzung von Anwendungen beginnen. Binden Sie die Anmeldung über gängige Quellen wie E-Mail, soziale Netzwerke und Telefonnummern ein, um eine bessere Benutzererfahrung zu ermöglichen. Die Nutzer sollten in der Lage sein, ihre Gesundheits- und Körperzustandsinformationen vom ersten Tag des Trainings an zu behalten; Verbindung zu externen Geräten. Ihre Fitness-App muss so viele Tracker wie möglich unterstützen. Hersteller von Wearables und mobile Plattformen bieten Entwicklern die Möglichkeit, weitere hilfreiche Informationen wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Art der Übungen sowie Dauer und Intensität der körperlichen Aktivität zu sammeln und zu speichern; Sekundengenaue Aktivitätsverfolgung. Diese Funktion hilft bei der Berechnung genauerer Fitnessbedürfnisse und -anforderungen. Nutzer können diese Funktion nutzen, um verschiedene Aktivitäten zu verfolgen, was ihnen helfen kann, ihre Fitnessfortschritte im Laufe der Zeit zu vergleichen; Geolocation. Die App kann auch dazu verwendet werden, eine Route auszuwählen und sie über die berührungsbasierte Schnittstelle einzugeben. Mit dieser Funktion können die Benutzer zahlreiche Geh-, Lauf- und Fahrradrouten erstellen. Sie hilft auch bei der Anzeige und Verfolgung von Entfernungen, wenn Jogger oder Radfahrer die von der Software bereitgestellte Karte nutzen. Neben der Möglichkeit, diese Daten einzusehen, Benachrichtigungen - lassen Sie die Nutzer nicht ihre Fitness- und Körperpflege-Routinen verpassen. Die Nutzer der App müssen rechtzeitig über Aktivitäten informiert werden, die sie erledigen müssen. Es ist jedoch wichtig, dass sie die Benachrichtigungseinstellungen ändern können: aktivieren und deaktivieren Sie sie und wählen Sie aus, über welche Arten von Übungen sie benachrichtigt werden sollen; Zahlungsgateways sind notwendig, um Einnahmen zu erzielen. Ermöglichen Sie es Kunden, bequem über das Internet zu bezahlen, wenn sie bereit sind, Geld für Kern- oder Bonusroutinen in der Fitness-App auszugeben; Bedenken Sie den Schutz. Einzelpersonen werden viele persönliche Informationen in der App preisgeben, daher sollten Sie eine Verifizierung verwenden. Verwenden Sie anstelle von Passwörtern eine Multi-Faktor-Authentifizierung.

Diese grundlegenden Funktionen sind die minimale Basis für eine erfolgreiche Fitness- oder Gesundheits-Wellness-Anwendung.

Algorithmen für Fitness-Apps: Best Practices

Eine Trainingsanleitung ist das wesentliche Merkmal jeder Fitness-Software. Algorithmen benötigen Ausgangsdaten eines Nutzers, um das Training genauer vorhersagen zu können.

Basierend auf passenden Ansätzen können Anwendungen in vier Kategorien unterteilt werden:

Datenbasiert;

Berechnungsbasiert (mathematischer Algorithmus);

Verhaltensanalyse;

Implementierung von KI und AR.

Die verschiedenen Funktionen der App, wie z. B. lehrreiche Inhalte darüber, wie man gesund und fit bleibt, wie man seine Einstellung zum Training verbessern kann und sogar Videos mit Übungsanleitungen, halten das Interesse der Nutzer aufrecht.

Diese Funktion zielt darauf ab, mehr Anreize zu bieten und die Nutzer dazu zu bringen, die Nutzung der App nicht zu beenden. Belohnungen, Abzeichen und Wettbewerbe sind Methoden, die den Nutzern eine starke Mentalität vermitteln, um ihre Ziele zu erreichen und motiviert zu bleiben.

Das Hinzufügen von Social-Media-Funktionen zu Ihrer App ermöglicht es den Nutzern, ihre Ergebnisse bekannt zu machen und bietet kostenlose Werbung, da sie ihre Ergebnisse auf ihren Social-Media-Konten teilen können. Es ist auch wichtig, Social-Media-Seiten für Ihre Anwendung einzurichten, damit die Menschen sehen können, worum es geht, während sie sich engagieren.

Um den App-Benutzern die bedeutendsten gesundheitlichen Ergebnisse zu liefern, müssen all diese grundlegenden und unterschiedlichen Merkmale berücksichtigt werden.

Technologie-Stack für eine Fitness-App

Kompetente und erfahrene Mitarbeiter zu finden und einzustellen ist hier eine schwierige Aufgabe. Ganz zu schweigen davon, dass Sie finanzielle Mittel für Ihre Beschäftigung benötigen. Wenn Sie beabsichtigen, ein Entwicklungsteam einzustellen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um so viel wie möglich über potenzielle Mitarbeiter zu erfahren:

Sehen Sie sich ihr Portfolio an;

Studieren Sie ihren beruflichen Werdegang;

Analysieren Sie die Arbeitsbedingungen und die erwarteten Fristen.

Eine weitere Alternative ist die Einstellung eines internen Entwicklungsteams oder eines einzelnen Entwicklers. Das spart Geld, dauert aber länger, um ein Fitnessprogramm zu erstellen.

In beiden Fällen sollten Sie die gängigsten Technologie-Stacks kennen, die heutzutage für die Entwicklung verwendet werden:

Programmiersprachen: Swift für iOS, Kotlin für Android;

Datenbank: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, aktuelles Android Studio;

Web-Server: Nginx, Apache;

Cloud-Speicher: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Soziale Autorisierung: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Zahlungsgateway: Stripe, PayPal;

Allgemeine Dienstprogramme: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Da Sie viele Informationen speichern und abrufen werden, benötigen Sie viel Speicher und Rechenleistung.

Was ist ein Budget für die Entwicklung von Fitness-Apps?

Nach Internetquellen variiert das Budget für die Entwicklung von Fitness-Apps zwischen 30.000-70.000 $ und kann sogar über 100.000 $ liegen. Aber der kombinierte Umsatz, der durch die Gesundheits- und Fitness-Apps im Apple App Store und bei Google Play generiert wird, steigt im Jahr 2020 auf 837 Millionen Dollar, gegenüber 592 Millionen Dollar im Jahr 2019.

Es gibt mindestens fünf Entwicklungsphasen, in die Sie bei der Erstellung einer Fitness-App investieren müssen:

Geschäfts- und Marketinganalyse;

Projektmanagement;

UI- und UX-Design;

Entwicklung und Tests;

Wartung.

Jede Phase erfordert zahlreiche Fachleute, die vergütet werden müssen. Die Komplexität der App beeinflusst die Kosten der Entwicklung. Wenn Sie sich auf das Wesentliche beschränken und ein einfaches Design verwenden, können Sie zweifellos Kosten einsparen. Deshalb ist es in der Regel besser, alles vor der Entwicklung zu planen.

Monetarisierungsstrategie

Natürlich ist es auch wichtig, sicherzustellen, dass die Fitness-Anwendung, die Sie erstellen, lohnende Ergebnisse liefert. Es gibt verschiedene Methoden zur Monetarisierung Ihrer App. Sie können verschiedene Möglichkeiten nutzen, um von Ihrem Trainingsprogramm zu profitieren oder Geld zu bekommen:

Bezahlte Apps - Die Nutzer müssen Ihr Fitnessprogramm kaufen, um die Vorteile zu nutzen. Eine Möglichkeit ist es, eine kostenlose Testversion anzubieten und dann Gebühren zu erheben oder die Nutzer zu ermutigen, ein Abonnement abzuschließen, um Ihre App weiter nutzen zu können. In-App-Käufe - Wenn Sie eine kostenlose Fitnesssoftware für die Nutzer entwickeln möchten, können Sie trotzdem Geld verdienen, indem Sie die Nutzer dazu ermutigen, etwas in Ihrer App zu kaufen, z. B. eine zusätzliche leistungsstarke Funktionseinstellung oder Premium-Inhalte, die sie nur erhalten, wenn sie die bestimmte Funktionalität kaufen. Werbung - Fitnessunternehmen könnten daran interessiert sein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Werbekampagnen über Ihre App durchzuführen, die Sie auf einer Kosten-pro-Kilometer-Basis abrechnen können. Gratis-Apps - Geben Sie die App mit den wesentlichen Fitness-Tracking-Funktionen kostenlos heraus und erlauben Sie den Nutzern, für zusätzliche Funktionen zu bezahlen. Die Nutzer werden ermutigt, Premium-Funktionen zu kaufen, die sie möglicherweise benötigen, um langfristig ein besseres Fitness-Ergebnis zu erzielen.

Abschließende Gedanken

Wir wissen, dass die Pandemie ein Verfallsdatum hat, aber es ist klar, dass Fitness-Apps überleben werden. Die Entwicklung einer neuen App ist ein gutes und potenziell erfolgreiches Konzept. Denken Sie daran, ein einzigartiges Konzept zu entwickeln, Ihre Zielgruppe zu bestimmen und einen Marketingplan zu erstellen. Wenn Sie es sich nicht leisten können, 40.000 Dollar für die Anwendungsentwicklung zu bezahlen, sollten Sie sich no-code.AppMaster.io ansehen. Es verfügt über Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Produkt an die Kunden zu bringen, ohne etwas zu programmieren. AppMaster.io verfügt über vorgefertigte Backend-Funktionen mit PostgreSQL-Datenbank. Erstellen Sie in ein paar Wochen einen Prototyp Ihrer Anwendung und beginnen Sie dann mit der Arbeit an der endgültigen Version.