Es ist eine Herausforderung, alle Arzttermine, regelmäßige Beobachtungen und Analysen im Auge zu behalten, um gesund zu bleiben und sich nicht viel Zeit für die medizinische Versorgung zu nehmen. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der man lediglich eine bestimmte medizinische App herunterladen, auf dem Smartphone öffnen und dort seine Daten laden muss.

Persönliche medizinische Anwendungen kamen zur Rettung. Sie können jede Analyse und jedes Ergebnis, jeden Arzttermin und jeden verschriebenen Beleg verfolgen, in Ihren Kalender und Ihre Notizen eintragen und das persönliche medizinische Versorgungsmanagement auf eine ganz neue Ebene heben. Schauen wir uns die einzelnen verfügbaren medizinischen Anwendungen an und was es braucht, um eine zu entwickeln.

Was ist eine Medizin-App?

Der Begriff „Gesundheits-App“ oder „Medizin-App“ bezieht sich auf Smartphone- und Tablet-PC-Anwendungen, die gesundheitsbezogene Dienstleistungen erbringen. Da sie Patienten zu Hause und unterwegs zur Verfügung stehen, sind medizinische Apps Bestandteil von Mobile Health (mHealth) im Gesundheitswesen. In den App Stores stehen verschiedene Arten von medizinischen Apps zum Download zur Verfügung.

Viele dieser Apps zielen darauf ab, Verbrauchern dabei zu helfen, bessere Entscheidungen für ihren Lebensstil zu treffen, indem sie Informationen zu Gesundheit und Ernährung bereitstellen. Andere Technologien unterstützen Ärzte und Patienten bei der Kommunikation aus der Ferne, wie z. B. Apps für Menschen mit Diabetes, die Glukosewerte sofort an ihre Hausärzte übermitteln. Mehrere medizinische Anwendungen sind für Ärzte bestimmt – viele Apps integrieren mHealth mit elektronischen Krankenakten (EMR), sodass Ärzte ihre Patienten effizienter im Auge behalten können.

Es kann priorisierte Arten von medizinischen Apps geben:

Apps zur Verfolgung der Patientengesundheit;

Apps für Arzttermine und klinische Assistenz;

Medizinische Referenz- und Datenbank-Apps;

Professionelle Netzwerk-Apps;

Arzt-on-Demand-Apps.

Eine der beliebtesten Medizin-Apps für Ärzte ist beispielsweise Medscape. Es ist eine großartige Quelle für aktuelle medizinische Informationen, nicht nur, weil es eine hilfreiche Referenz zu Arzneimitteln ist. Es ist auch ein wertvolles Hilfsmittel, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in der Medizin auf dem Laufenden zu bleiben.

In einfachen Medizin-Apps müssen Nutzer alle Daten manuell eingeben, und die App wird typischerweise nur für Tracking-Analysen oder Körperparameter wie den Blutdruck verwendet. Es gibt nicht viele Funktionen und der Prozess ist viel weniger kompliziert. Grundlegende medizinische Anwendungen sind jedoch ineffizient oder zeitaufwändig, da alles manuell durchgeführt wird.

In anspruchsvolleren medizinischen Anwendungen können Sie Automatisierung, Integrationen, umfassende medizinische Berichte und sogar medizinische Beratung nutzen. Die Erstellung einer solchen Anwendung könnte mehr kosten und einen ausgefeilteren Tech-Stack mit APIs und verbessertem UX-Design erfordern. Deshalb ist es wichtig, die Erwartungen Ihrer Verbraucher zu verstehen, während Sie eine persönliche medizinische Anwendung entwickeln.

Was erwarten Menschen von medizinischen Apps?

Persönliche medizinische Anwendungen müssen mehrere grundlegende Fähigkeiten bereitstellen. Hier sind einige Beispiele.

Einfache Möglichkeiten, die App zu verwenden

Es ist hilfreich, unverwechselbare Funktionen in Ihrer App zu haben, aber die grundlegenden Funktionen sollten für Benutzer leicht verfügbar sein. Patienten werden keine App verwenden, die ihre bereits aufgewendete Pflege für sich selbst hinzufügt.

Patienten suchen nach einer Smartphone-App, die ihnen hilft, Zeit beim Planen, Ändern oder Stornieren ihres Arztbesuchs zu sparen. Patienten werden Ihre mobile App verlassen, wenn sie lange brauchen, um herauszufinden, wie sie funktioniert. So einfach ist das.

Ob Terminvereinbarung oder Online-Diagnose – eine erfolgreiche mobile Gesundheits-App macht alles unkompliziert zugänglich.

Es wird den Prozess für Ärzte beschleunigen, aber es kann auch viel Zeit und Arbeit für Patienten sparen. Es sollte den Patienten viel Zeit und Mühe ersparen, anstatt sie zu erhöhen.

Informationen, die detailliert und umsetzbar sind

Laut App-Download-Statistiken scheinen Patienten sehr an mobilen Gesundheitsanwendungen und -plattformen interessiert zu sein. Patienten laden diese Anwendungen herunter, weil sie im Gegenzug einen Vorteil bieten.

Das Bereitstellen von Informationen nur um ihrer selbst willen wird Ihre App nicht erfolgreich machen.

Patienten wollen alles wissen, was es über ihren Zustand, seine Gründe und wie sie dieses Wissen zur Verbesserung ihrer Gesundheit nutzen können, wissen müssen. Ihre Gesundheits-App muss Informationen zu einer bestimmten Situation liefern und Patienten durch den Wissenspool führen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung ansprechend ist, indem Sie interaktive Tools und nicht-technische Sprache verwenden.

Professionelle Hilfe ist immer verfügbar

Patienten sollten in der Lage sein, über die mobile Gesundheits-App problemlos mit Gesundheitsdienstleistern zu interagieren. Laut der Studie sind 75 % der Krankenhausbesuche „einfach“ und können per Telefon oder Video abgewickelt werden.

Die Bereitstellung eines Ortes, an dem Patienten und Ärzte interagieren können, würde beiden Seiten zugute kommen. Telegesundheitsdienste ermöglichen es Patienten, Zeit und Geld bei Krankenhausbesuchen zu sparen, und ermöglichen Ärzten gleichzeitig, sie persönlicher zu betreuen.

Stellen Sie auch hier sicher, dass diese Funktionen für die Endbenutzer einfach sind.

Soziales Netzwerk der Patienten

Patienten möchten miteinander interagieren und kommunizieren. Es ist wichtig, ein Element für soziale Netzwerke in Ihre Gesundheitssoftware aufzunehmen.

Die Integration sozialer Aspekte in Ihre App hat mehrere Vorteile. Wenn bei jemandem eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmter Zustand diagnostiziert wird, möchte er im Allgemeinen mit anderen kommunizieren, die ähnlich betroffen sind.

Patienten fühlen sich willkommen und als Teil einer fürsorglichen Gemeinschaft. Es ist möglich, dass Patienten sich mehr für Ihre Gesundheits-App interessieren, wenn sie beim Herunterladen über neue Versionen informiert werden.

Einfache und doch einzigartige digitale Erlebnisse

Verbraucher in der heutigen Welt wünschen sich ein einfaches und attraktives Benutzererlebnis. Laut Statistik werden 90 % der mHealth-Anwendungen nach dem Herunterladen nicht häufig verwendet. Eine schlechte Benutzererfahrung könnte der Grund dafür sein, dass so viele mobile Gesundheitsanwendungen keinen hervorragenden ersten Eindruck hinterlassen.

Daten zeigen, dass rund 21 % der Millennials eine App löschen würden, wenn sie ein schlechtes digitales Erlebnis bietet.

Daher muss Ihre mobile App über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen. Es ist wichtig hervorzuheben, dass diese Gesundheits-Apps hilfreich und ansprechend sind, insbesondere wenn es um die Datenvisualisierung geht.

Patienten neigen viel eher dazu, sie zu speichern und zu verwenden, wenn sie auffällige Visualisierungen haben.

Benutzer bevorzugen im Allgemeinen Websites und Designs mit entspannenden Farbtönen. Achten Sie außerdem darauf, Ihre Zielgruppe bei der Entwicklung des Gesamtauftritts im Auge zu behalten. Wenn Sie beispielsweise an ältere Menschen vermarkten, sollte Ihre Software aussagekräftigere Symbole und größere Kopien haben.

Tragbare verbundene Geräte

Wearable-Technologien wie Gesundheitstracker und Smartwatches liegen voll im Trend. Laut Juniper Research wird die Wearables-Branche im Gesundheitswesen bis 2023 einen Wert von 20 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die schnellere Akzeptanzrate bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Gesundheits-App zu entwickeln, die leicht mit tragbarer Technologie verknüpft werden kann.

Das tragbare Gerät kann wichtige Informationen wie Herzfrequenz, Blutzuckerspiegel, Zittern, Haltungskontrolle, Schlafzyklen und körperliche Aktivität überwachen. Diese Informationen können den Patienten dabei helfen, ihre Trainingsroutinen besser zu verstehen und ihnen mehr Kontrolle über ihre Gesundheit zu geben.

Warum brauchen Menschen medizinische Apps?

Es gibt einige Hauptgründe:

Patienten und Betreuer können die App verwenden, um ihnen bei der Überwachung ihres Gesundheitszustands wie Herzkrankheiten, Diabetes, Schwangerschaft, psychische Gesundheit und mehr zu helfen. Ermöglichen Sie Gesundheitsdienstleistern, die Gesundheitsakten eines Patienten überall zu teilen und darüber zu berichten. Behalten Sie den Überblick über Medikamente.

Wichtige Schritte bei der Erstellung einer medizinischen App

Der Entwicklungsprozess einer persönlichen medizinischen App beginnt wie jede andere App mit der Bestimmung der Zielgruppe und umfasst typische Phasen wie Konkurrenzrecherche, Feature-Set-Auswahl, Auswahl eines Technologie-Stacks und Codierung.

Verstehen Sie Ihren Benutzer

Als wir über Verbrauchererwartungen sprachen, bedeutete das, Ihre Kunden besser kennenzulernen. Viele Aktivitäten werden vereinfacht, wenn Sie Ihren Benutzer verstehen:

Entwicklung eines überlegenen Produkts;

Identifizieren von Produktmerkmalen;

Beispiele dafür sind die Ausarbeitung eines strategischen und vorteilhaften Werbeplans.

Sammeln Sie die notwendigen Informationen für eine Benutzerpersönlichkeit, indem Sie Recherchen durchführen und wichtige demografische Kriterien festlegen.

Denken Sie an die Sicherheit

Erhöhte Sicherheit ist eine sinnvolle Möglichkeit, die Informationen der Benutzer zu schützen. Was du tun kannst:

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch bekannt als zweistufige Verifizierung, ist eine Form der mehrstufigen Sicherheit, die sowohl ein Passwort als auch einen einmaligen Code verwendet, der an Ihr Telefon gesendet wird. Um sich vor möglichen Sicherheitsrisiken zu schützen, verkürzen Sie den Sitzungsmodus auf eine bestimmte Zeit; Personenbezogene Daten sollten mit Sorgfalt behandelt werden. Es ist nicht gut, bunte und aufmerksamkeitsstarke Schriftarten in medizinischen Apps zu verwenden. Daher ist es möglicherweise sicherer, sie an öffentlichen Orten zu betreiben.

Welche Funktionen gehören in eine medizinische App?

Beginnen Sie mit den wesentlichen Merkmalen jeder persönlichen medizinischen Anwendung.

Kontoautorisierung: Machen Sie diesen Vorgang schnell und einfach, aber denken Sie daran, dass er sicher sein muss, da Sie mit vielen privaten Informationen arbeiten.

Benutzerprofil: Damit Benutzer allgemeine Informationen über sie eingeben und ändern können.

Tracking: Erlauben Sie Benutzern, alle ihre Daten zu kontrollieren, schnellen Zugriff darauf zu erhalten und Filtern nach Zeitraum und medizinischen Kategorien bereitzustellen.

Kategorisierung: Benutzer müssen ihre medizinischen Dokumente und Arzttermine kategorisieren.

Benachrichtigungen: Lassen Sie sie über anstehende Termine benachrichtigen.

Außerdem können Sie Ihrer medizinischen App erweiterte Funktionen hinzufügen.

Wählen Sie einen Tech-Stack

Sobald Sie mit der Liste der Funktionen und dem Gesamtbild Ihrer medizinischen App zur App gekommen sind, entscheiden Sie sich für die Tools und Technologien, die Sie zum Erstellen der App verwenden werden. Diese Tools und Instrumente umfassen Bibliotheken, Programmiersprachen, Frameworks usw.

Für den Front-End-Teil sind es ReactJS und NextJS.

Der Backend-Stack umfasst häufig NestJS, Hasura und AWS Lambda.

Datenbanken müssen sicher sein und Abfragen schnell verarbeiten können. Zu den besten Optionen gehört Postgres.

Abhängig von der Komplexität Ihrer medizinischen App müssen Sie möglicherweise die API-Funktionalität und die Integration von KI-Lösungen in Betracht ziehen.

Es ist auch wichtig zu entscheiden, ob Sie sich für eine native Anwendung oder eine plattformübergreifende entscheiden, da dies eine Anpassung des technischen Stacks erfordert.

Erstellen Sie ein praktisches UX-Design

Die Datenverwaltung sollte mit der persönlichen Medizin-App einfach sein. Denken Sie an den Benutzerfluss und das Wechseln zwischen Bildschirmen. Zeigen Sie nur die notwendigen Informationen in einem Moment an, um die Benutzer nicht zu überfordern.

Wir empfehlen eine einfache Sprache, um alles leicht verständlich zu machen. Die Medizin-App muss sich nicht in unbekannte Fachbegriffe verstricken.

Testen und starten

Wenn die Entwicklungsphase der medizinischen App fast abgeschlossen und bereit ist, das erste MVP zu präsentieren, lassen Sie Ihr QA-Team alles ordnungsgemäß testen. Es wird hilfreich sein, Menschen mit medizinischem Bezug in den Prozess einzubeziehen.

Sobald alles überprüft und verbessert wurde, starten Sie Ihre medizinische App. Denken Sie daran, dass die Markteinführung nicht nur bedeutet, das Produkt in den Geschäften zu veröffentlichen. Hinter der erfolgreichen Durchführung der Anwendung steckt eine Marketingstrategie.

Tipps zum Erstellen einer leistungsstarken medizinischen App

Zusammenfassend ist hier eine Liste von Hinweisen, die Ihnen helfen, eine überzeugende persönliche medizinische Anwendung zu entwickeln:

Berücksichtigen Sie Ihre Kunden und deren Anforderungen. Halten Sie den Designprozess immer im Einklang mit den Bedürfnissen und Erwartungen Ihrer Benutzer, um ein nützliches medizinisches Gerät zu erhalten. Bitte halten Sie es einfach. Benutzer werden von dem benutzerfreundlichen UX-Design und der Datenvisualisierung begeistert sein. Kundenbetreuung ist ein Muss. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden wissen, dass ihre Daten sicher sind.

Eine medizinische App im Jahr 2022 zu entwickeln, ist ein ausgezeichnetes Konzept. Scheuen Sie sich nicht vor der hohen Konkurrenz. Benutzer möchten ihren Gesundheitszustand mit der mobilen App verwalten können. Sie können versuchen, Ihre erste medizinische No-Code-App auf unserer AppMaster.io -Plattform zu erstellen.