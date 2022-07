AppMaster Sicherheit

OWASP ist eine gemeinnützige Organisation, die über die wichtigsten Sicherheitslücken informiert. AppMaster hält sich an ihre Empfehlungen, so dass Sie sicher sein können, dass wir Ihnen den Rücken freihalten. Außerdem bemüht sich AppMaster aktiv um das branchenübliche Cybersicherheitsprogramm des American Institute of CPAs, SOC-2.