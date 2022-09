Es liegt in der Natur des Menschen, seine Haustiere zu lieben. Tierbesitzer lieben es, sich um ihre Haustiere zu kümmern und eine herzliche Bindung zu ihnen zu pflegen. Auch Hunde sind keine Ausnahme. Sie gehören zu den beliebtesten Haustieren ihrer Besitzer. Auch wenn Sie keinen Hund haben, werden Sie ihn eher lieben und mit ihm spielen. Die menschliche Zuneigung zu Hunden hat viele Menschen dazu inspiriert, Tierbesitzer zu werden. Schließlich hat die massive Zunahme von Haustierbesitzern der Heimtierbranche jedes Jahr zu Wachstum verholfen. In dieser geschäftigen Welt können Hundebesitzer nicht genug Zeit finden, um mit dem Hund spazieren zu gehen und nach einem Hundeausführdienst zu suchen. Heute hat die enorme Durchdringung von Hundeausführanwendungen einen weiteren Horizont für Hundeausführdienste für Hundebesitzer gesetzt. Diese angereicherten Apps für Hundespaziergänge haben

ermöglichte es den Besitzern, Hundeausführdienste in Anspruch zu nehmen, ohne ihre Häuser zu verlassen. Laut der jüngsten Umfrage von PetKeen ist die Hundeausführbranche zwischen 2016 und 2021 um 17 % gewachsen, mit einem Wert von 979,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Ihre Umfrage behauptet auch, dass Hundebesitzer jährlich 70 Milliarden US-Dollar für Hundeausführdienste ausgeben.

Laut dieser Umfrage von PetKeen ist es also offensichtlich, dass Hundeausführer auf Abruf sind und die Hundeausführindustrie bis 2023 höchstwahrscheinlich wachsen wird. Nach Durchsicht dieser Statistiken ist es offensichtlich, dass die Zukunft von Hundeausführern rosig ist für einen Hundespaziergang. Darüber hinaus engagieren Hundebesitzer gerne eine Person für das Gassigehen, um ihre Haustiere vor Krankheiten zu schützen. Planen Sie, in das Gassi-Geschäft einzusteigen? Möchten Sie Hundebesitzern Hundeausführdienste auf Abruf anbieten? Wenn Sie in der Hundeausführbranche wachsen möchten, ist es entscheidend, eine robuste Hundeausführanwendung zu entwickeln, um diesem Geschäft Wirkung zu verleihen. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, eine Hundeausführanwendung ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Wenn ja, können wir Ihnen in dieser Hinsicht helfen, und in diesem Artikel helfen wir Ihnen, eine robuste Hundeausführ-App zu erstellen, die die Hundebesitzer dazu verleiten kann, Ihre Dienste zu buchen. Bevor wir beginnen, lassen Sie uns die Gründe enthüllen, warum Hundebesitzer eine On-Demand-Hundeausführ-App benötigen.

Warum brauchen wir eine On-Demand-App zum Gassigehen?

Zweifellos ist ein Hund ein süßeres Haustier, das Sie zu Hause halten können. Sie sind pelzig vor Niedlichkeit. Aber einen Hund bei Ihnen zu Hause zu halten, fügt Ihrer Verantwortung mehr hinzu. Der Grund dafür ist, dass Hunde konsequente Pflege, Fütterung, Bewegung und eine Person brauchen, die Zeit mit ihnen verbringen kann, um zu spielen und spazieren zu gehen, um ihre Energie aufzufrischen.

Darüber hinaus müssen Sie die Zeit in Ihrem täglichen Leben angeben, in der Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen können. Um Ihrer Verantwortung gerecht zu werden, ist es unmöglich, eine Person für alle Aufgaben einzustellen. Sie können jedoch einen Hundeausführer beauftragen, um die Hundeausführdienste auf Abruf auszulagern. Ein Dog Walker übernimmt die Verantwortung, mit Ihrem Haustier Gassi zu gehen. Mit der Popularität von On-Demand-Apps zum Gassigehen mit Hunden fällt es Haustierbesitzern möglicherweise leicht, einen kompetenten Hundeausführer einzustellen, der ihre Hunde besitzen wird.

In dieser geschäftigen Welt haben Hundebesitzer aufgrund ihrer Arbeitsverpflichtungen und anderer Zeitpläne nicht genug Zeit, um sie mit ihren pelzigen Freunden zu verbringen. Der Zeitmangel und die vollen Terminkalender haben also einen Bedarf an einer On-Demand-App für Hundespaziergänge geschaffen. Das ist der Grund, warum der Markt für Gassi-Apps in den letzten Jahren floriert hat. Aufgrund der Beliebtheit dieser Hundeausführ-Apps ist es eine großartige Idee, Ihre eigene Hundeausführ-App mit einem No-Code-Tool zu erstellen. Lassen Sie uns näher auf die Details eingehen, wie Sie eine elegante Hundeausführanwendung erstellen, auch wenn Sie keinen technischen Hintergrund haben. Lass uns anfangen.

Wie erstelle ich eine App wie WAG?

Bevor Sie Ihre eigene On-Demand-App für einen Hundespaziergang erstellen, müssen Sie die Apps der Mitbewerber analysieren, um den Markt für Hundespaziergänger-Apps zu verstehen. Die Mitbewerberanalyse hilft Ihnen dabei, erweiterte Funktionen hinzuzufügen, um Ihre Hundespaziergang-App interaktiver zu gestalten. Wir empfehlen Ihnen, Rover, Wag und Barkly Pets zu analysieren, die benutzerfreundliche Apps für Spaziergänger und Hundebesitzer anbieten. Diese Hundeausführ-Apps stellen sicher, dass ein Hundebesitzer den richtigen Hundeausführer anstellt, der sich von der Fütterung bis zum Gassigehen um sein Haustier kümmern kann. Lassen Sie uns näher auf die Details dieser On-Demand-Anwendungen für Hundespaziergänge eingehen:

Barkley-Haustiere

Im Gegensatz zu anderen Hundeausführ-Apps ist Barkley Pets eine On-Demand-Hundeausführ-App, die Treffen zwischen dem Tierbesitzer und dem Hundeausführer ermöglicht, um den besten Ausführer für ihren Hundespaziergang zu mieten. Diese Hundeausführ-App erhebt keine Provision für die Einstellung von Hundeausführern. Darüber hinaus berechnet Barkly Wanderern keine Gebühren für ihre Wanderdienste. Stattdessen erhebt diese Anwendung eine Abonnementgebühr von 8,50 $/Monat von den neuen Wanderern, nachdem sie 100 $ verdient haben. Aus diesem Grund interessieren sich viele Hundeausführer für ihre Monetarisierungspolitik.

Wedeln

Wag ist eine beliebte Hundeausführ-App, die Haustierbesitzer mit verschiedenen Dienstleistungen anzieht. Die Dienste dieser App ermöglichen Tierbesitzern, ihnen beim Gehen, Füttern und anderen On-Demand-Diensten zu helfen. Abgesehen von diesen Diensten bietet diese Haustier-App Informationen über Hundefutter, Gesundheit, Aktivitäten und Verhalten. Das herausragende Merkmal von Wag ist, dass es Schließfächer für Hundebesitzer bereitstellt, um ihr Eigentum zu sichern. Der Zweck des Schließfachs besteht darin, die Hausschlüssel der Eigentümer sicher aufzubewahren. So können Wanderer jederzeit auf die Home-Schlüssel zugreifen.

Rover

Rover wurde 2011 eingeführt und ist eine beliebte Hundeausführ-App. Es hat die große Aufmerksamkeit von Hundeliebhabern auf sich gezogen und die vielen On-Demand-Apps für Hundespaziergänge ersetzt. Rover handelt in der Regel mit 300.000 Hunden in 10 Ländern mit 95 % positiven Bewertungen. Sie wundern sich vielleicht über die Erfolgsformel dieser beliebten App für einen Hundespaziergang. Wir enthüllen die Top-Features, die diese Dog-Walking-App von anderen Apps abheben.

Erstens bietet Rover eine elegante Benutzeroberfläche für Hundebesitzer und Hundeausführer. Die App bietet Spaziergängern und Besitzern eine intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist. Die Registrierung und Bestellung von Hundediensten in der Rover-App dauert nur wenige Minuten. Zweitens bietet diese beliebte Hundeausführanwendung verschiedene Dienste, um das Leben des Hundes zu verjüngen. Neben Spaziergängen können Hundebesitzer bei Bedarf die Dienste der Hundepension und der Tagesbetreuung in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bietet diese App auch Hundebesitzern die Möglichkeit, ihre pelzigen Freunde zu pflegen. Drittens ist Rover eine Wander-App, die für ihr einzigartiges Wertversprechen (UVP) bekannt ist. Die UVP versichert das Eigentum der Hundehalter und der Hunde. Diese App bietet 1 Million Dollar als Versicherung im Falle von Sachschäden und 25.000 Dollar für jedes Missgeschick, das mit dem Hund passiert ist. Nach der Konkurrenzanalyse dieser Hundeausführ-Apps ist es an der Zeit, Ihr Unternehmen zu starten, indem Sie professionelle Hundeausführdienste anbieten.

Wie erstelle ich eine Hundeausführ-App?

Lassen Sie uns nach der eingehenden Analyse dieser On-Demand-Apps für einen Hundespaziergang die wichtigsten Schritte und Funktionen enthüllen, die Sie Ihrer Hundespaziergangs-App hinzufügen müssen:

Identifizieren Sie Ihre Geschäftsidee

Wenn Sie planen, Ihr Gassi-Unternehmen zu starten, besteht der erste Schritt darin, eine starke Geschäftsstrategie für Ihre On-Demand-App für Hundespaziergänge zu entwickeln. Nachdem Sie Ihre Geschäftsstrategie identifiziert haben, können Sie Ihre gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsziele festlegen. Sie können planen, sich in Ihrem Geschäft im Gassi-Service als Haustieragentur oder als Einzelunternehmen hervorzuheben. Um mehr Umsatz mit Ihrer Gassi-App zu erzielen, können Sie weitere Dienstleistungen anbieten, darunter Hundegesundheit, Tagesbetreuung, Hundefütterung und Pflegedienste. Bei der Erweiterung Ihrer Unternehmensdienste müssen Sie jedoch vorsichtig mit Ihrer Kapazität umgehen. Wir empfehlen Ihnen, mit Gassi-Diensten zu beginnen und Ihren Geschäftsumfang in Zukunft zu erweitern.

Marktforschung

Marktforschung hilft Ihnen, die Marktsituation zu verstehen. Wenn Sie planen, Ihr On-Demand-Hundeausführgeschäft zu starten, müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

Ihre Zielgruppe

Das Problem und Ihre Lösung, um es zu lösen

Neueste Trends in der Heimtierbranche

Wie bereichern Sie das Leben der Haustiere?

Darüber hinaus müssen Sie Ihre Konkurrenten in der Heimtierbranche recherchieren. Bei der Konkurrenzforschung müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

Die beliebte Gassi-App in Ihrer Nähe

Dienste, die von den On-Demand-Apps zum Gassigehen angeboten werden

Die Leistung Ihrer Konkurrenten

Merkmale bereits bestehender Hundeausführanwendungen

Das Auffällige ist, dass Sie sich durch die Konkurrenzrecherche Inspirationen für Ihre Business-App holen können. Es bedeutet nicht unbedingt, ihre Geschäftsideen zu kopieren. Wenn Sie möchten, dass Ihre Hundeausführ-App in der Menge auffällt, müssen Sie einzigartige Funktionen hinzufügen. Zu diesem Zweck können Sie eine neue Idee entwickeln, die Ihrer App für einen Hundespaziergang einen Mehrwert verleihen kann. Sie sollten die beste Hundeausführ-App für Hundeausführer und Besitzer entwickeln, die das Leben der Haustiere verbessern kann.

Arbeiten Sie mit einem Geschäftspartner zusammen

Wenn Sie mit Ihrer Gassi-App erfolgreich sein möchten, ist es am besten, mit einem Geschäftspartner zusammenzuarbeiten. Für eine Geschäftspartnerschaft brauchen Sie eine Person mit dem gleichen Interesse und der gleichen Glaubwürdigkeit, um Ihr Geschäft weiter voranzubringen. Verschiedene Haustiermarken sind in Märkten wie Tiernahrung, Tierpflegezentren, Schulungszentren und Pflegeinstituten für Haustiere erhältlich. Arbeiten Sie mit solchen Unternehmen zusammen, um Ihr Unternehmen von der Hundeausführ-App abzuheben. Wählen Sie nach eingehender Wettbewerbsanalyse, Vergleichen mit Wettbewerbern und Marktforschung die besten Funktionen für die beste Hundeausführ-App aus. Um eine profitable Hundeausführ-App für Hundeausführer und Hundebesitzer zu erstellen, ist es praktisch, eine detaillierte Liste der Funktionen zu erstellen, die Sie hinzufügen möchten.

Leitfaden zur Entwicklung von On-Demand-Apps zum Gassigehen

In der heutigen Zeit ist das Gassigehen mit Hunden zu einer Mode für Hundebesitzer geworden; Einen Hund zu haben ist nicht so einfach, weil man gesellschaftlich gewisse Verpflichtungen hat. Besitzer von Hunden arrangieren für sie spezielles Tierfutter, Baden, Reisen und Spaziergänge für sie. Der Besitzer muss einen großzügigen Lebensstil für Ihren Hund einrichten.

Der Besitzer ist dafür verantwortlich, seinen Hund zu pflegen und zu trainieren; Wenn der Besitzer keinen ordnungsgemäßen Zugriff auf diese Informationen hat, stehen Hundespaziergangs-Apps zur Verfügung, um eine authentische Anleitung zu erhalten. Die Informationen der Wander-App helfen dem Besitzer, einen Hund zu haben. Die unten aufgeführte Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen bei der Entwicklung einer Hundeausführ-App.

Wie funktioniert eine Gassi-App?

Diese Hundeausführ-App ist praktischer für vielbeschäftigte Hundeeltern; Durch die Verwendung macht sich Power keine Gedanken über das Gehen mit dem Hund. Die Methode zur Verwendung dieser Hundeausführ-App ist: Der Besitzer des Hundes (Benutzer) meldet sich mit einer E-Mail bei der App an und registriert sich dann und gibt auch Hundedetails in der App an, nachdem er alle Details des Hundes erwähnt und einen Spaziergänger gemietet hat vom nächsten Ort. Diese Hundespaziergangs-App ist eine ausgezeichnete Quelle, um Spaziergänger zu verdienen, und ist für den Besitzer einfach.

Ist die Entwicklung einer Hundeausführ-App rentabler?

Die Menschen lieben es, Hunde zu haben, und es braucht Zeit, um mehr Hundespaziergänger-Apps zu entwickeln; Auch Hunde kümmern sich um ihr geliebtes Leben. Laut der Umfrage der American Pet Products Association (APPA) besitzen 63,3 Millionen Menschen einen Hund. Dieser Verein erhebt auch ihre Arbeitszeiten und den Besitz des Hundes. Heutzutage arbeiten die Menschen viel und haben gesellschaftliche Zusammenkünfte und Zeit mit der Familie, aber sie lieben es auch, einen Hund zu haben. Diese Hundespaziergänger-Apps sind jedoch eine hervorragende Option, um sich um den Hund zu kümmern. Hundespaziergänger-Apps werden immer beliebter, weil die Menschen jetzt einen geschäftigen Lebensstil haben. Diese Hundespaziergänger-Apps sind ein zeitsparendes, effizientes Werkzeug zum Verdienen und schaffen auch mehr Geschäftsmöglichkeiten für Hundesitter.

Um eine robuste Hundeausführ-App für Hundebesitzer und Hundeausführer zu erstellen, müssen Sie die entscheidenden Funktionen kennen, die zwingend hinzugefügt werden müssen. Zu diesem Zweck können Sie die Funktionen von Wag überprüfen. Lass uns einen Blick darauf werfen.

Anmelden/Profil einrichten

Beliebte Hundeausführ-Apps haben eine benutzerfreundliche Oberfläche. Der Besitzer meldet sich an und richtet ein Profil auf diesen Apps zum Gassigehen ein. Im Bedarfsfall bucht ein Hundebesitzer einen Gassi und plant die Zeit für den Hundespaziergang ein. Darüber hinaus bieten diese Apps die Möglichkeit, einen Spaziergänger zu entfernen, wenn der Besitzer beschließt, alleine mit dem Hund spazieren zu gehen.

Hundedetails eingeben

In dieser Funktion erwähnen Sie alles über die Vorlieben und Abneigungen Ihres Hundes, wie Hundeverhalten, ob der Hund Allergien oder Lieblingsfutter hat, und Informationen zu Medikamenten. Diese Informationen helfen dem Spaziergänger dabei, einen guten Tag für den Hund zu gestalten.

Spaziergang buchen

Ein On-Demand-Spazierdienst für Ihr Haustier hat effiziente Funktionen, wenn er in Form einer Anwendung vorliegt. Wann immer Sie diese Spazierdienste für Ihr Haustier in Anspruch nehmen, müssen Sie die Gehzeit angeben, da dies für den Spaziergänger und das Gehen mit dem Hund bequem ist. Als Hundebesitzer müssen Sie bei der Buchung eines Gassi-Services Zeit für die Bequemlichkeit Ihrer Hunde angeben.

GPS-Verfolgung

Diese Verfolgungsfunktion ist sehr hilfreich für Hundebesitzer, die sich mehr um ihre Haustiere sorgen. Es hilft dem Hundebesitzer zu wissen, welchen Weg der Spaziergänger geht und ob dieser Weg für das Tier geeignet ist oder nicht.

Spaziergang einplanen

Mit dieser Funktion können Sie den Spaziergang Ihres Haustieres langfristig planen. Dies ist praktischer für diejenigen, die einen sehr vollen Terminkalender haben. Spaziergänger kommen einfach und nehmen den Hund mit.

Zahlungsmethode der App zum Gassigehen mit Hund

Der einfachste Weg, die Servicegebühr zu bezahlen, ist die In-App-Zahlung für Hundeausführer. Hektik und Hektik gibt es bei der Bargeldübernahme allerdings nicht. Jede bequeme Methode kann für Lastschrift oder Gutschrift verwendet werden.

Bewertungen

Die Überprüfung ist eine sehr nützliche Funktion in der Spazier-App, bei der der Hundebesitzer Feedback hinterlässt, das zur Verbesserung der Spazierdienste beiträgt. Benutzer hinterlassen Bewertungen sowohl in Situationen der Zufriedenheit als auch der Unzufriedenheit, und diese Bewertung oder Bewertung hilft anderen Personen bei der Einstellung des Rollators. Basierend auf diesem Feedback ziehen es Wanderer also immer vor, gute Wanderdienste anzubieten.

Push-Benachrichtigung

Push-Benachrichtigungen sind der beste Weg, um Benachrichtigungen über Ihren Hund zu erhalten. Mit Hilfe von Push-Benachrichtigungen wissen Sie alles vom Abholen bis zum Absetzen Ihres Hundes. Sie können auch Wanderrouten, Zahlungstransaktionen und den Buchungsstatus verfolgen.

Erweiterte On-Demand-Funktionen der Hundeausführ-App

Wir enthüllen die erweiterten Funktionen einer Hundeausführ-App. Sie können Ihre Gassi-App erweitern, indem Sie diese Funktionen hinzufügen. Durch das Hinzufügen dieser Funktionen zu Ihrer App kann sich Ihre App von anderen Apps abheben.

Hunde spielen Datum

Jedes Lebewesen möchte Kontakte knüpfen, und auch Hunde möchten sich mit ihren Freunden treffen. Besuchen Sie täglich Hundeparks und stellen Sie sicher, dass Ihr Haustier glücklich ist. Und eine weitere wichtige Sache ist, Ihren pelzigen Welpen vor großen Hunden zu retten, weil der Spaß der kleinen ruiniert ist.

Veranstaltungen und Verkaufsbenachrichtigungen

Diese Hundespaziergangs-App bietet Ihnen immer dann eine Möglichkeit, wenn eine Veranstaltung oder ein Verkauf in der Nähe stattfindet. Nehmen Sie an diesen Veranstaltungen teil und treffen Sie sich mit anderen Hundebesitzern, um mehr über andere Hunde zu erfahren. Diese Veranstaltungen werden organisiert, um Hundedienste, Training und Futter für den Hund zu organisieren, was den Besitzern hilft, Haustiere besser zu verstehen.

Community-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Hundebesitzern und Betreuern, zusammenzukommen und über ihre Haustiere zu sprechen. Tauschen Sie Informationen über Ihren Hund mit einem Spaziergänger aus; Dies ist der beste Weg, um eine Gemeinschaft von Hundeausführern aufzubauen.

App-Entwickler einstellen

Um eine interaktive Hundeausführ-App zu erstellen, ist es entscheidend, einen professionellen Entwickler einzustellen. Vor allem, wenn Sie Ihr Geschäft mit Gassigehen beginnen, empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren, wenn Ihr Budget knapp ist. Dieses No-Code-Tool hilft Ihnen, Ihre App sehr schnell zu erstellen.

Wie können Sie Ihre Hundeausführ-Apps monetarisieren?

E-Commerce-Integration

E-Commerce ist die beste und vorteilhafteste Plattform für den Verkauf von Waren, in Verbindung mit anderer Software, die CRM und ERP dazu beitragen, Ihren Umsatz zu steigern. Der Internetverkauf ist auch zeitsparend; Sie können Ihren Produktdetailpreis, die Lagerverfügbarkeit und die Geldtransaktion angeben.

Aktionsverkauf und Provision

Die Provision ist eine bemerkenswerte Option, um Ihr Produkt zu verdienen und zu verkaufen. Wenn Ihr Produkt online verkauft wird, wird ein bestimmter Betrag direkt an den Verkäufer weitergegeben. Der Aktionsverkauf ist der beste Weg, um Geld zu verdienen, bezahlte Partnerschaften einzugehen und Anzeigen in Ihrer Hundeausführ-App zu schalten. Dies hilft Ihnen bei der Partnerschaft mit anderen hundebezogenen Unternehmen. Wenn Sie von den Hundeunternehmen eine Partnerschaft eingehen, stellen Sie sicher, dass sie das Leben der Hunde bereichern.

Fazit

Wir hoffen, dass Sie sich über die Hundeausführ-App und die Bedeutung dieser Anwendung für Hundebesitzer im Klaren sind. Um eine robuste Anwendung für den Hundespaziergang zu erstellen, empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren. Das Schöne an dieser No-Code-Plattform ist, dass sie Drag-and-Drop- Funktionen für die App-Erstellung bietet. Darüber hinaus bietet dieser No-Code-App-Builder auch ein Backend, sodass Sie auf den Code für die Dog-Walking-App zugreifen können, auch wenn Sie die Plattform nicht verwenden. Probieren Sie AppMaster aus und unterstützen Sie Ihr Geschäft für Hundeausführer und Hundebesitzer.