Das Immobiliengeschäft ist eine boomende Branche, die zu den fünfzehn besten Marktplätzen der Welt zählt. Der Gesamtwert des weltweiten Immobilienmarktes erreichte satte 326 $. Fünf Billionen im Jahr 2020 (laut The Private Property Reporter vom 24. November 2021). Das Immobiliengeschäft ist natürlich sehr lukrativ und hart umkämpft. Infolgedessen suchen Immobilienmakler und Immobilienverwaltungen ständig nach neuen Wegen, um ihre Kundschaft zu erreichen.

Tage der offenen Tür, Kaltakquise, Website-Listings und herkömmliche Werbung haben in der Vergangenheit funktioniert. Aber in der heutigen schnelllebigen digitalen Welt, in der vielbeschäftigte Kunden sofortigen Echtzeitzugriff auf Immobilieninformationen benötigen, sind mobile Immobilien-Apps zu einer praktischen Immobilienlösung geworden. Darüber hinaus hat sich das Profil der heutigen Immobilienbesitzer und Nutzer mobiler Immobilien-Apps auf junge Unternehmer, Sportler, Prominente und Tech-Mogule ausgeweitet. Andere sind eifrige Erstkäufer von Immobilien und vorsichtige Immobilienverkäufer, für die zuverlässige und schnelle Immobilieninformationen von entscheidender Bedeutung sind.

Traditionelles Immobiliengeschäft

Traditionelle Immobilieninvestoren und Immobilienentwicklungsakteure haben nach wie vor großes Interesse am Immobilienmarkt. Sie haben sich jedoch an moderne Mittel angepasst, um Informationen über Immobilienangebote von Immobilienmaklern zu erhalten. Unternehmungslustige und erfolgreiche Immobilienmakler wissen es zu schätzen, dass sich die Bedürfnisse ihrer Kundschaft an die Technik von heute anpassen. Trotz aller Veränderungen bleibt die Tatsache bestehen, dass der Immobilienmarkt so lukrativ ist wie eh und je. Dies bedeutet, dass es eine große Chance gibt, in den Markt für die Entwicklung mobiler Immobilien-Apps einzusteigen.

Wie werden mobile Immobilien-Apps verwendet?

Personen, die ihre Immobilie mieten, kaufen oder verkaufen möchten, verlassen sich auf mobile Immobilien-Apps, um Käufer, Verkäufer und Mieter zu finden. Sie verwenden Immobilien-Apps, um eine Immobilie aufzulisten, nach einer geeigneten Immobilie für Transaktionen zu suchen und Interessenten ausfindig zu machen. Zu den Nutzern der mobilen Immobilien-App gehören Käufer, Verkäufer oder Mieter, die nach Immobilien zum Kauf, Verkauf oder zur kurz- oder langfristigen Vermietung suchen. Mieter verwenden mobile Immobilien-Apps, um Immobilienangebote für ihre Ferienunterkünfte, Kurzzeitmieten oder langfristigen Mietverträge zu finden. Immobilienverwalter, die in der Immobilienverwaltung und -instandhaltung tätig sind, sind ebenfalls begeisterte Nutzer von mobilen App-Plattformen für Immobilien. Sie verwenden mobile Immobilien-Apps, um Verwaltungsaufgaben zu erledigen und mit Mietern oder Bewohnern der von ihnen verwalteten Immobilie zu kommunizieren. Immobilienentwicklungsunternehmen verwenden mobile Immobilien-Apps, um potenziellen Kunden neue Immobilienentwicklungen anzukündigen. Die Informationen zu diesen Entwicklungen umfassen häufig 3D-Architekturmodelle des abgeschlossenen Projekts.

Immobilienmakler sind auch begeisterte Nutzer mobiler Immobilien-Apps, um Kunden mit ihren idealen Immobilienarrangements zu verbinden. Zu ihren Kunden zählen diese Käufer, Verkäufer, Mieter, Immobilienentwicklungsunternehmen und Agenturen. All diese Benutzer benötigen einen bequemen, detaillierten und sofortigen Zugriff auf Immobilieninformationen von mobilen Immobilien-Apps. Je zuverlässiger die mobile Immobilien-App ist, desto schneller können diese Nutzer ihre idealen Unterkunfts- und Immobilienlösungen erhalten.

Welches ist das beste Immobilien-App-Entwicklungsunternehmen?

Bevor Sie die beste Immobilien-App erkunden, ist es wichtig zu beachten, dass Immobilien-Apps in verschiedene Kategorien eingeteilt werden können. Jeder App-Typ verfügt über verschiedene Funktionen, die den einzigartigen Bedürfnissen seiner Benutzer auf dem Immobilienmarkt für Immobiliendienstleistungen gerecht werden.

Apps zur Immobilienbewertung

Diese mobilen Immobilien-Apps ermöglichen es Benutzern, den Wert ihrer Immobilie nach Belieben zu schätzen. Ihre App-Entwicklungsfunktionen ermöglichen es Benutzern, Standort, Metriken, Fotos und Videos der Immobilie zu übermitteln. Immobilienbewertungs-Apps manipulieren Daten von Benutzern zusätzlich zu ihrer umfangreichen Datenbank, um zu einem geschätzten Immobilienwert zu gelangen. Mobile Apps wie Trulia analysieren die Demografie der Nachbarschaft wie Einkommensklasse, Attraktivität, Bildungsniveau und sogar Sicherheitsstatistiken innerhalb des Gebiets! Diese Daten werden verwendet, um eine vergleichende Analyse durchzuführen und den geschätzten Immobilienwert zu ermitteln.

Apps zur Immobiliensuche

Die beliebteste mobile Immobilien-Business-App für den Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien weltweit ist Zillow. Aufgrund ihrer vielen interaktiven Funktionen, der intuitiven Navigation, der umfangreichen Datenbank und der Multi-Plattform-Integration wurde sie immer wieder zur beliebtesten Immobilien-App gewählt. Benutzer erstellen Kontoprofile für Immobilien-Apps und können mit ihrem genauen Such- und Filtertool durch die Millionen von Einträgen navigieren.

Apps für Mietobjekte

Die mobile App von Apartments.com verfügt über eine umfangreiche Immobiliendatenbank mit Tausenden von Mietobjekten, die potenziellen Käufern zur Verfügung stehen. Diese mobile App gilt aufgrund ihrer vielen Funktionen als eine der besten mobilen Immobilien-Apps in dieser Kategorie. Käufer können Mietobjekte direkt in der Immobilien-App anzeigen, filtern und sich bewerben.

Wie erstellt man eine Immobilien-App?

Forschung. Bevor der Entwicklungsprozess für Immobilien-Apps beginnt, müssen Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, wie Benutzer von bestehenden mobilen Immobilien-Apps bedient werden. Identifizieren Sie Mängel auf dem Markt für mobile Immobilien-Apps und verwenden Sie die Daten, um Lösungen für mobile Immobilien-Apps zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden. Sie können die Planungs- und Recherchephase auch nutzen, um eine SWOT-Analyse der konkurrierenden mobilen Immobilien-Apps zu finden, um ihre Stärken zu identifizieren und eine ähnliche Strategie umzusetzen. Die Analyse vor der Entwicklung ist der Schlüssel zur Bestimmung, welche Art von mobiler Immobilien-App für Sie am besten geeignet ist.

Bestes Unternehmen für Immobilien-Apps. In der Welt der Entwicklung mobiler Immobilien-Apps gibt es viele Möglichkeiten für Personen, die Immobilien-Apps erstellen möchten. Jedes Unternehmen hat seine Stärken, die es nutzt, um Immobilien-App-Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen. AppMaster ist eine No-Code-Plattform, mit der Sie Lösungen für die Immobilienbranche erstellen können, um ihren Benutzern zu helfen. Diese Plattform ist aufgrund der flexiblen Suite von App-Lösungen einer der Top-Dienstleister in ihrem Bereich. Sie können eine einfache, abgespeckte mobile MVP-Immobilien-App mit wesentlichen Funktionen erstellen und komplexere Funktionen mit benutzerdefinierten App-Entwicklungslösungen bereitstellen. Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung mobiler Apps erstellen sie Immobilien-Apps mit speziellen Funktionen für ihre breite Palette von Benutzern.

Wie vermarkte ich meine Immobilien-App?

Bloggen

Machen Sie Ihre mobile Immobilien-App bekannt, indem Sie Werbe-Webinhalte in Form von Blog- und Artikelbeiträgen veröffentlichen. Auch kurze Informationsartikel auf Plattformen wie LinkedIn sind eine tolle Möglichkeit, sich über die mobile App zu informieren.

Sozialen Medien

Bewerben Sie Ihre Immobilien-Marketing-Apps in sozialen Medien durch die Verwendung von gesponserten Anzeigen auf Social-Media-Websites wie Facebook, YouTube und Instagram. Influencer-Marketing und Videos zur Benutzererfahrung auf TikTok und YouTube sind nützlich, um zu zeigen, wie die App funktioniert.

Website-Anzeigen

Die Platzierung von Anzeigen auf Immobilien-Websites, -Plattformen und -Foren trägt dazu bei, das Bewusstsein unter Immobilienmaklern und der Immobiliengemeinschaft zu schärfen.

Wie viel kostet es, eine mobile Immobilien-App zu erstellen?

Die Erstellung von mobilen Immobilien-Apps, die für Käufer, Verkäufer und Immobilienmakler nützlich sind, kann variieren. Diese App-Entwicklungskosten variieren je nach Benutzertyp, Komplexität der Funktionen und Kategorie der Immobilienanwendung. Das App-Entwicklungsteam, der Technologie-Stack und die Anzahl der Arbeitsstunden spielen ebenfalls eine Rolle bei den Kosten für die Entwicklung von Immobilien-Apps.

Die Entwicklung von Immobilien-Apps mit komplexen benutzerdefinierten Funktionen wie Geolokalisierung, Suchfiltern und Push-Benachrichtigungen für Benutzer kann am oberen Ende der Skala über 70.000 USD kosten. Für die Entwicklung von Immobilien-Apps am unteren Ende kann ein MVP mit Basisfunktionen bereits ab 25.000 USD beginnen: Je komplexer die Lösung zur Entwicklung von Immobilien-Apps, desto bedeutender die Investition.

Glücklicherweise können Sie viel bei der Entwicklung sparen, wenn Sie den No-Code-Ansatz wählen und auf die AppMaster-Plattform verweisen. Der Vorteil modernster benutzerfreundlicher Funktionen in einer benutzerdefinierten Immobilien-App kann sie zur bevorzugten mobilen App für Privatpersonen, Eigentümer und Immobilienmakler machen.