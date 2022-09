Suchen Sie nach einer Notruf-App? Oder Sie freuen sich auf die Entwicklung Ihrer Notfallalarm-App per No-Code-Technologie . Wenn JA, bietet Ihnen dieser Artikel möglicherweise eine Lösung. Ein Notfall ist eine ernste, unvorhersehbare und normalerweise zerstörerische Situation, die sofortiges Handeln erfordert. Diese Notfälle können überall und überall auftreten, ob zu Hause, im Büro oder in einer kollektiven Situation in einem Bereich. Sie können alles sein, von einer Naturkatastrophe bis hin zu extremen Wetterbedingungen, einem verlorenen Kind, einer Pandemie, einem Stromausfall, einem Notfall in der Familie oder anderen situativen Krisen. Alles mit einer App kann mit nur einem Knopfdruck verwaltet werden.

Unabhängig von der Situation, wann immer ein Notfall eintritt, kann eine einfache App eine Lösung bieten, deren natürliches Ziel es ist, Maßnahmen als Reaktion auf diesen Notfall zu ergreifen. Die Aktion wird oft als Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnet. Wenn sich jemand in einer Alarmsituation befindet, kann dies die allgemeine Sicherheit gefährden. Deshalb kommt es zu dieser Kampf- oder Flucht- oder Angstsituation, die einen Adrenalinschub (ein Stresshormon, das bei einer Bedrohung freigesetzt wird) und das Bedürfnis, etwas zu tun, weiter entwickelt.

Eine Notfall-App dient Sicherheitszwecken und für den Fall, dass bei der Arbeit, zu Hause oder draußen an einem öffentlichen Ort etwas außer Kontrolle gerät. Es gibt einige gefährdete Umstände, die zu einem Notfall führen, oder ein Notfall kann ungebeten eintreten.

Laut den Statistiken stieg der Anteil der Menschen, die gewalttätigen Angriffen oder gewalttätigen Notfällen ausgesetzt waren, jedes Jahr auf der ganzen Welt von Jahr zu Jahr weiter an. Dazu gehören Angriffe, sexuelle Übergriffe, Diebstähle usw. Unter diesen Umständen wäre eine Notfall-App auf dem Mobiltelefon eine großartige Option, um sich selbst mit einem Knopfdruck zu helfen. Hier sprechen wir nicht nur über die oben genannten Pannen, sondern auch über Naturkatastrophen, gesundheitliche Notfälle und andere persönliche Notfälle aus Sicherheitsgründen.

Was macht die Notruf-App?

Der Zweck der Entwicklung einer Notfallwarn-App oder einer Sicherheitswarn-App besteht darin, eine Notfallnachricht oder Push-Button- Benachrichtigungen an Ihre Lieben, Ihre Mitarbeiter oder jeden anderen auf der Liste zu übermitteln, um sie mit einem Knopfdruck über den dringenden Bedarf an Hilfe zu informieren. Die Notfallalarm-App teilt wichtige Informationen und übermittelt sie an die Stelle Ihres Kontakts.

Eine Notfallbenachrichtigungs-App-Methoden-App hilft Ihnen bei einem Notfall, einer Sicherheitsverletzung oder einer Katastrophe, die notwendigen Details mit einem Tastenklick an Ihren Ansprechpartner zu übermitteln. Im Bedrohungsfall wird eine Push-Notfallbenachrichtigung oder ein Button in der Safety- und Security-App generiert, damit die zuständige Person zeitnah informiert werden kann.

Es ähnelt dem Farbcode-Warnsystem oder einem Sirenenknopfsystem, das in Krankenhäusern oder Organisationen in Notfällen verwendet wird. Es liefert gleichzeitig Details, auch wenn das Internet ausgefallen ist, und dieses Tastensystem benötigt Sekunden, um den entsprechenden Kontakt zu benachrichtigen.

Arten von Notfallwarnungen und -benachrichtigungen

Das Hauptziel dieser Notfall-App und Sicherheitswarn-App ist es, im Notfall mit einem einfachen Knopfdruck zu benachrichtigen, Pannen zu verhindern und die allgemeine Lebensqualität und Sicherheit zu verbessern. Diese Apps funktionieren basierend auf der Schaltfläche GPS- Koordinaten und sorgen dafür, dass Sie überall und überall sicher sind. Dies sind häufigere Arten von Notfällen, die häufig auftreten und bei denen die Notfall-App am vorteilhaftesten ist:

Persönliche Sicherheit

Persönliche Sicherheit und Sicherheit sind die Hauptgründe für die Verwendung einer Notfallalarm-App-Entwicklung. Eine alleinstehende Person ist vielen Bedrohungen wie Diebstahl, Entführung, Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und Verlust ausgesetzt, wenn sie einen neuen Ort besucht. Diese Apps können Ihnen helfen, sich mit Ihren bekannten Personen, Ihrer Familie oder der Polizei in Verbindung zu setzen, um sofort Hilfe zu erhalten. Sie müssen nur diese Panikknopf-Apps drücken, und eine Benachrichtigungs-App wird effektiv an die Kontaktstelle gesendet, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Sicherheit der Mitarbeiter

Unternehmen sollten diese Notruf-Apps oder Sicherheitswarn-App-Systeme auf Knopfdruck mit der App verbinden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter zu gewährleisten. Dies gilt für jeden Job und bietet eine einzige Lösung für alle Probleme der Organisation. Einfach den Button drücken und benachrichtigt werden. Aber einige Jobs brauchen sie mehr als andere, wie Polizeiangebote, Sicherheits- oder Sicherheitskräfte, Bergleute, Feuerwehrleute usw.

Gesundheitliche Notfälle

Gesundheitliche Notfälle sind ebenfalls keine Seltenheit, und wenn sie auftreten, können Sie von überall Vorteile erhalten, indem Sie Benachrichtigungen per Knopfdruck über die Entwicklung von Notfallalarm-Apps oder Sicherheitsalarm-Apps erhalten. Diese Notfallalarm-Apps benachrichtigen das Krankenhaus oder einen Krankenwagen im Falle einer Krankheit, eines Unfalls oder eines Gesundheitsnotfalls. Gleichzeitig werden Ihre Familie und Freunde benachrichtigt und erhalten Zugriff auf Ihren Standort.

Familiensicherheit

Die Notfall-Apps sind auch so konzipiert, dass Sie und Ihre Familie mit einem einfachen Klick auf eine Schaltfläche sicher sind. Besonders wenn Sie alte Eltern oder Kinder zu Hause haben, während Sie bei der Arbeit oder außer Haus sind, werden Sie von diesen Sicherheitswarn-Apps per Knopfdruck benachrichtigt, wann immer sie Sie brauchen.

Sicherheit während der Fahrt

Fahrer haben einen großen Vorteil von diesen Sicherheitswarn-Apps. Dazu gehören Taxifahrer, LKW-Fahrer oder das Fahren eines Privatfahrzeugs. Die Sicherheitswarn-Apps ermöglichen es ihnen, Tasten zu drücken und unterwegs sicherer und selbstbewusster zu sein. Dadurch werden Übergriffe, Diebstähle, Unfälle und andere Notfälle durch GPS-Koordinaten und Push-Benachrichtigungen oder Schaltflächen an die Familien und zuständigen Behörden verhindert.

Sicherheit von Behinderten

Menschen mit Behinderungen haben Schwierigkeiten, einige allgemeine Aufgaben zu erledigen, wie z. B. nach etwas zu greifen. Diese Sicherheitswarn-Apps und Notfallwarn-Apps helfen ihnen mit einem einfachen Klick, wenn Sie abwesend sind oder der Hausmeister abwesend ist. Oder selbst wenn sie alleine leben, benachrichtigen diese Alarm-App-Entwicklungssysteme die zuständigen Stellen, die ihnen in ihrer Not helfen können. Dies gibt ihnen Sicherheit, auch wenn sie alleine sind, mit nur einem Knopfdruck.

Gibt es eine App für das Notrufsystem?

Ja, es gibt viele beliebte Apps, die man im Notfall behalten kann und die einfach per Knopfdruck funktionieren. Einige Apps befinden sich alle in einem Sicherheitswarnsystem. Die anderen dienen speziellen Notrufzwecken. In einer Notsituation müssen Sie eine Notfallalarm-App installiert und mit Ihrem Telefon verbunden haben, sowie bei Bedarf ein Tastendrucksystem. Zu diesen Notfällen gehören Diebstahl, Unfall, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder Krankheit. Diese Notfallalarm-Apps stellen sicher, dass Sie direkt nach dem Klicken auf die Schaltfläche eine schnelle Lösung und relevante Hilfe erhalten.

Oft kommen die Notfälle unerwartet und uneingeladen ohne vorherige Benachrichtigung und sind manchmal lebensbedrohlich. Hier ist eine Liste verschiedener Notfallalarm-Apps, die Sie bei dringendem Bedarf und in verschiedenen Szenarien einfach per Knopfdruck verwenden können, darunter:

Erste Hilfe - Katastrophenbereitschafts-App (Gesundheitsnotfall)

Diese Notfall-App für Gesundheit und Katastrophen wird vom Roten Kreuz entwickelt und ist für iOS und Android verfügbar. Es ist eine der besten Lösungen unter den Apps für Gesundheitsnotfälle. Es enthält die relevanten Informationen und Anweisungen für Zeiten, in denen Sie keinen Zugang zum Gesundheitsbereich haben und Hilfe benötigen. Dinge wie die Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) oder die Durchführung während starker Blutungen, Erstickungsanfälle, Verbrennungen, allergischer Attacken oder Knochenbrüche.

Nicht nur diese, sondern teilen Sie auch die Informationen und drücken Sie Push-Benachrichtigungen für Naturkatastrophen oder Notfälle wie Überschwemmungen, Erdbeben, Erdrutsche oder Dürren. Erste-Hilfe-Apps enthalten Daten und Checklisten, was vor, während oder nach einem Notfall zu tun ist. Sie haben Fragen und Antworten, um Ihren Informationsstand zum Thema und Anweisungen oder die Telefonnummer der nächstgelegenen Krankenhausfakultät zu testen.

FEMA - Bundesamt für Katastrophenschutz (Katastrophenalarm)

FEMA ist ein Teil des Department of Homeland Security in den Vereinigten Staaten von Amerika und ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar . Es ist die beste Lösung für eine Notfall-Alarm-App in Echtzeit bei Katastrophen. In dieser App können Sie die Art der Benachrichtigungsschaltfläche und die Benachrichtigungen, über die Sie benachrichtigt werden möchten, vollständig steuern. Die Katastrophen wie Überschwemmungen, Gewitter, Hurrikane, Regen und extremes Wetter können von der FEMA leicht überwacht werden.

Die FEMA funktioniert, indem sie Notfallwarnungen für Katastrophen bereitstellt, die sich auch hervorragend für die Bereitstellung von Evakuierungsoptionen, Warnungen vor Entführungen, zivilen Gefahren, Unruhen, Telefonausfällen, radiologischen Gefahren, Problemen mit Kernkraftwerken, Explosionen und vielem mehr eignen.

AccuWeather (Wetterwarnung)

AccuWeather gibt, wie der Name schon sagt, Wetterwarnungen aus und ist für iOS und Android verfügbar. Es ist die beste Lösung für eine Echtzeit-Wetterwarn-App, da die meisten Katastrophen wetterbedingt sind. Es ist berühmt für zeitnahe Push-Benachrichtigungen über Wetterereignisse und allgemeine wetterbezogene Informationen. Es ist ein großartiger Hurrikan-, Überschwemmungs- und Extremwetter-Tracker. Es zeigt die erwartete Temperatur für den kommenden Tag oder die kommende Woche an und gibt an, ob es windig, schneit oder sonnig sein wird.

Darüber hinaus eignet es sich hervorragend für alle Standorte und liefert tägliche, wöchentliche und monatliche wetterbezogene detaillierte Vorhersagen. Die Radarkarte unterstützt mehrere Überlagerungen, um extreme Temperaturen, zerstörerische Gewitter, tropische Wirbelstürme, Schneefall und mehr anzuzeigen.

Life 360 (Familienalarm & Tracker)

Life 360 bietet Familienverfolgungs- und Warnfunktionen für diejenigen, die sie benötigen. Es ist für iOS und Android verfügbar. Es bietet eine Lösung zur Standortverfolgung für Ihre Familie, die in Notfällen benötigt wird. Life 360 kann Ihnen helfen, den Ort Ihrer Lieben zu entdecken, einschließlich Ihrer Freunde und Familie. Diese App benachrichtigt Sie, wenn Ihre Familienmitglieder an den genannten Orten ankommen und abreisen.

Es bietet Ihren Familienmitgliedern und Freunden ständige Schaltflächenoptionen zur Standortüberwachung, damit sie im Notfall verfolgt werden können. Wenn es beispielsweise eine Schulkrise oder einen Sturm gibt, können Sie sie verfolgen und ihnen sofort helfen, indem Sie sie erreichen oder andere relevante Hilfsoptionen an sie senden.

Life 360 verfügt über eine integrierte Option „Text an alle“, mit der Sie eine Nachricht an alle Mitglieder der von Ihnen hinzugefügten privaten Gruppe senden können. Darüber hinaus ruft eine All-in-One-Option namens Help Alert gleichzeitig die eingeschlossenen Personen in dieser Gruppe an, sendet Nachrichten und E-Mails.

Zello - Walkie-Talkie-App (Notrufe)

Zello ist eine Walkie-Talkie-App für Notrufe und ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Diese App bietet eine Notrufoption für die Personen und Personengruppen, die Sie im Notfall kontaktieren möchten. Es stellt den Kontakt zwischen Ihnen und Ihrer Familie und Ihren Freunden her. Sie können private Gruppen erstellen und Nachrichten und Anrufe an bestimmte Personen senden oder öffentliche Gruppen bilden, auf die jeder zugreifen und denen er je nach Interesse beitreten kann, um ein Update zu sehen.

Was ist bei der Entwicklung von Sicherheits-Apps zu beachten?

Wenn Sie sich entschieden haben, eine Sicherheitsalarm- oder Notfallalarm-App zu erstellen, müssen Sie die 3 wichtigsten Dinge im Auge behalten, damit Ihre App entwickelt und erfolgreich funktioniert. Ohne diese ist es schwierig, das Entwicklungsprojekt für Sicherheits-Apps abzuschließen. Dazu gehören:

Erster Entwurf

Eine Notruf-App muss so konzipiert sein, dass sie den Nutzern einen einfachen und sofortigen Zugang zur Sicherheitshilfe ermöglicht. Die Gestaltung der Notruf-App muss gemäß den Bestimmungen einfach zu handhaben und benutzerfreundlich sein.

Der nächste Schritt besteht darin, mithilfe von Entwicklern einen Code zu erstellen oder eine No-Code-App-Entwicklungsplattform wie AppMaster zu verwenden, wenn Sie sich für eine einfachere Methode entscheiden. Dadurch werden diese Designs zum Leben erweckt.

Während der ersten Ausarbeitung müssen Sie eine klare Vorstellung von Ihren Zielbenutzern und dem Notfall haben, auf den Sie abzielen.

Die Erfindung einer Sicherheitswarn-App erfordert die Bewertung potenzieller Notfälle und wie sie den Benutzern in Not helfen wird.

Projektgrundlagen

Skizzieren Sie die klaren Anforderungen für Ihre Apps.

Sie sollten wissen, wie viele Entwickler oder Teams Sie einstellen sollten.

Detaillierte Dokumentation des Projekts und die Stellenbeschreibungen für jeden Einzelnen.

Beauftragen Sie einen geschulten Projektmanager mit der Leitung Ihres Entwicklungsteams. Dadurch werden Missverständnisse in der Kommunikation vermieden.

Wenn Sie sich für eine No-Code-App-Entwicklungsplattform wie AppMaster für Ihre Sicherheits-App-Entwicklung entscheiden, wäre dies eine großartige Option, da Sie all diese wesentlichen Dinge einfach vermeiden und bei Bedarf nur einen No-Code-Entwickler oder ein No-Code-Projekt einstellen können allein von sich aus.

Qualifiziertes Entwicklungsteam

Wenn es um den Schutz von Benutzern geht, muss die Sicherheitswarn-App in puncto Zuverlässigkeit exzellent sein. Warnungen und Aktualisierungen dürfen während einer Krise nicht versäumt werden.

Es wäre hilfreich, wenn Sie sich für den dedizierten Entwicklungsstapel von Entwicklern und APIs entscheiden würden.

Sie muss perfekt getestet sein, modernste Funktionalität implementieren und genaue Integrationen in die App ermöglichen.

Wenn Sie jedoch eine No-Code-App-Entwicklungsplattform wie AppMaster verwenden, können Sie all diese Tech-Stacks problemlos unter einer Plattform und der Entwicklung von Sicherheits-Apps bereitstellen.

Was sollte die Panikknopf-App beinhalten?

Unabhängig davon, ob Sie eine Organisation mit Remote-Mitarbeitern oder mehreren Bürostandorten haben, Ihre Organisation kann erstaunliche Vorteile aus den Funktionen einer Notfallalarm-App ziehen, die Sie, Ihre Organisation und Ihre Mitarbeiter vor riskanten Situationen bewahren kann.

Eine Notfallalarm-App ermöglicht es Benutzern, eine Notfallbenachrichtigungs-App an andere Personen zu senden, damit sie in einer Stunde der Not Hilfe erhalten. Mit dieser App können Sie alle sicher und gesund halten. Im Folgenden sind einige grundlegende Funktionen aufgeführt, die eine Panikknopf-App enthalten sollte.

Verfolgung von GPS-Koordinaten

Da die Mitarbeiter von einem Standort zum anderen fahren müssen. GPS-Koordinaten können dies tun. Sie können während der Bürozeiten mit jeder riskanten Situation konfrontiert werden und Hilfe benötigen. Jeder hat heute Zugriff auf Mobiltelefone und kann verschiedene Funktionen nutzen, um die Notfallbenachrichtigungs-App und Ihren Standort an andere Mitarbeiter, Freunde, Familie und das Sicherheitszentrum zu übermitteln.

Panik-Button-Apps

Panikschaltflächen-Apps sollten für den Benutzer leicht zugänglich sein. Ein Button sollte eine einfache Notfall-Button-App sein, die mit nur einem Klick auf diesen Button in Sekundenschnelle Benachrichtigungen an die richtige Person senden kann. Außerdem aktiviert es sofort die GPS-Koordinateneinstellungen. Es kann die Audiofreigabe nur einen Knopfdruck entfernt an die Person senden, die ein Benutzer im Notfall zu koordinieren versucht hat.

Mitteilungen

Eine Push-Benachrichtigung oder Schaltfläche ist ein Muss, das eine Notfall-App haben sollte. Um die Notfallbenachrichtigung im Notfall an die Sicherheitszentrale, Freunde oder Familie zu übermitteln. Damit die Menschen von der alarmierenden Situation erfahren und schnell handeln können.

Benachrichtigungskanäle

Eine Notfall-App sollte sich nicht nur auf eine einzige Benachrichtigung verlassen, um Personen zu senden, sondern es gibt eine Liste mit mehreren Kanälen, die Sie in Ihrer Notfall-App haben können, um Ihren Notfallalarm zu übermitteln. Im Folgenden sind einige Optionen aufgeführt, die Notfall-Apps möglicherweise haben.

Text

Eine einfache Textnachricht ist ein großartiger Kanal, um wichtige Nachrichten in einer alarmierenden Situation zu übermitteln.

Mit dieser Funktion kann der Empfänger eine Benachrichtigung in Form eines Sprachanrufs erhalten. Der Empfänger erhält einen normalen Anruf und erhält Ihre Nachricht per Audio.

E-Mail ist ein guter Kanal, um Benachrichtigungen über die alarmierende Situation zu senden, aber E-Mails werden meistens übersehen. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie die E-Mail anpassen und zulassen, dass sie an den Posteingang des Empfängers gesendet wird. Außerdem können Sie eine Benachrichtigung für diese erhaltene E-Mail in Form einer SMS oder eines Telefonanrufs erstellen.

Sie müssen eine Nachricht oder eine Notfallbenachrichtigungs-App senden oder die Taste direkt an die mobile App drücken. Dazu müssen Ihre Familie, Freunde und Mitarbeiter dieselbe App haben, um die Benachrichtigung über dieselbe App zu erhalten und sofort zu reagieren.

Dies ist etwas kompliziert, da der Empfänger eine Notfallbenachrichtigungs-App auf dem Computerbildschirm des Benutzers erhält. Und um diesen Benutzer zu sehen, darf er keinen anderen Bildschirm öffnen; andernfalls verschwindet es.

Social Media ist auch eine gute Option, um mit nur einem Klick Notfallnachrichten an die Personen in Ihrem Social Media-Konto zu senden. Es liefert Ihre Notfallbenachrichtigungs-App an alle, die Ihnen folgen, obwohl dies nicht nur ein zuverlässiger Kanal ist, sondern bei Bedarf Unterstützung bietet.

Wie viel kostet es, eine Notfallalarm-App zu erstellen?

Die Entwicklung einer Notfall- oder Sicherheitsalarm-App kostet je nach Entwicklungsmethode. Der Aufbau dieser App-Entwicklung wird für die traditionelle Entwicklungsmethode viel kosten. Sie müssen für das Entwicklerteam und andere Dinge im Bauprozess dieser App-Entwicklung bezahlen, die Sie im Durchschnitt für die Grundfunktionen 90.000 USD bis 100.000 USD oder sogar mehr kosten, wenn Sie die erweiterten Funktionen einbeziehen.

Ohne Codierungsplattformen wie AppMaster sind die Gesamtentwicklungskosten jedoch viel geringer. Sie können Ihre Zeit und Ihr Geld sparen, indem Sie sich für diese Methode entscheiden. Sehen Sie sich die Preise für das Entwicklungsprojekt für Sicherheits-Apps an.

Was ist die beste App für Notfallbenachrichtigungen?

Es ist schwierig, die beste Notfallalarm-App oder Sicherheitsalarm-App zu deklarieren. Erstens hängt es von der Art des Notfalls ab, den Sie in der App benötigen, daher wird die Auswahl variieren. Die oben genannten Apps zeigen jedoch die beste Liste von Notfallalarm-Apps unter der großen Vielfalt, die auf verschiedene Szenarien abzielt. Bevor Sie sich für die beste Notfall-App entscheiden, denken Sie daran, dass sie die oben genannten Grundfunktionen aufweisen muss. Wenn Sie eine Notfallalarm- oder Sicherheitsalarm-App für die Funktionen Ihrer Wahl benötigen und keine auf dem Markt Ihren Anforderungen entspricht, entwickeln Sie eine mit einer No-Code-Plattform von AppMaster, die keine Vorkenntnisse oder Programmierung erfordert.

Das Endergebnis

Eine Notfall- oder Sicherheitsalarm-App ist ein Muss in einer Welt, in der die Kriminalitätsraten täglich steigen. Ein Sicherheitsalarm oder eine Notfallalarm-App ist eine gute Wahl für die persönliche Sicherheit, Wetteraktualisierungen oder Benachrichtigungen über Endemien / Pandemien oder Naturkatastrophen im Falle von Diebstahl, Verbrechen, einem verlorenen Kind usw. Diese Notfallalarm-Apps und Sicherheitsalarm-Apps wird die Sicherheit der Benutzer und ihrer Lieben gewährleisten. Außerdem helfen sie, einen Notfall oder ein Missgeschick von vornherein zu verhindern.

Die Entwicklung einer Notfall- oder Sicherheitsalarm-App erfordert jedoch eine immense Planung, Personal, großartige Strategien und ein hohes Budget. Die gute Nachricht liegt in der Verwendung von No-Code-Technologie und Plattformen wie AppMaster zum Erstellen dieser Notfallalarm-Apps. Mit AppMaster können Sie eine Notfall- oder Sicherheitsalarm-App-Entwicklung mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und ohne Programmierkenntnisse erstellen. Nicht nur das, es ist auch budgetfreundlich und zeitsparend. Warten Sie nicht länger, melden Sie sich noch heute an und beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung Ihrer App.