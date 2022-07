Sollten Sie 2022 eine Dating-App erstellen? Es scheint, als gäbe es bereits genug Auswahl auf dem Markt. Der Erfolg von Tinder und Badoo weckt jedoch das Interesse von Unternehmern am Aufbau von Dating-Apps.

Ein riesiges Publikum (Millionen von App-Benutzern weltweit) verbringt etwa 2 Stunden pro Tag in der App. Diese Apps haben ihre Rentabilität und Nachfrage bei den Nutzern bewiesen. Besonders während einer Pandemie, als wir alle einen Mangel an sozialer Kommunikation erlebten und versuchten, ihn online zu beheben.

Das Erstellen einer Dating-App von Grund auf kann nicht einfach sein. Sie müssen eine lange Liste von Aufgaben erledigen: von der Zuweisung von Ressourcen über die Einstellung eines Entwicklungsteams bis hin zum Durchlaufen aller Phasen der App-Entwicklung.

Bevor Sie mit dem Entwicklungsprozess beginnen, sollten Sie einige Dinge tun:

Verstehen Sie die Zielgruppe;

Definieren Sie, welche Funktionen enthalten sein sollen;

Wählen Sie den zu verwendenden Abgleichalgorithmus aus;

Konkurrenten analysieren.

Vor diesem Hintergrund können wir ungefähr sagen, wie schwierig es sein wird, eine Dating-App zu erstellen, und wie viel es kosten wird.

Warum Dating-Apps so beliebt sind

Menschen finden es einfacher und weniger stressig, sich online zu treffen, was sie in Dating-Apps tun können. Anwendungen ermöglichen es Benutzern, sich gegenseitig die Profile anzusehen und die erhaltenen Informationen auszuwerten, bevor sie Maßnahmen ergreifen.

Auch eine große Anzahl an verfügbaren Apps schreckt die Nutzer nicht ab. Sie sind bereit, Premium-Pläne zu bezahlen und zu kaufen, wenn die Dating-App eine umfangreichere Datenbank und großartige Funktionen bietet.

Gleichzeitig schaffen Entwickler und Unternehmer neue Lösungen und füllen Geschäfte mit neuen Optionen.

Darüber hinaus zieht die Nische des Online-Dating das Publikum an, das Hauptnutzer von Smartphones ist und bezahlen kann. So generieren sie gute Einnahmen. Allein im Jahr 2021 erhielten Dating-Apps weltweit über 5 Milliarden US-Dollar. Kein Wunder, dass Unternehmen in den Markt eintreten wollen.

In Anbetracht der anhaltenden Pandemie, des Zeitmangels zum Ausgehen und der Sucht nach Online-Aktivitäten wird die Popularität von Dating-Apps weiter zunehmen. Wenn Sie sich entscheiden, einen Platz in der Nische einzunehmen, bereiten Sie sich gut vor und seien Sie bereit für den Wettbewerb.

Entwicklung von Dating-Apps

Der Entwicklungsprozess erfordert eine gute Vorbereitung. Bevor Sie eine echte Dating-Anwendung erstellen, beginnen Sie mit einigen wichtigen Schritten.

Zielgruppe

Beginnen Sie damit, Ihre Zielgruppe zu lernen – wer werden Ihre zukünftigen Benutzer sein?

Um die Zielgruppe zu segmentieren, können Sie Psychometrie und Demografie verwenden .

Demografische Daten helfen dabei, eine durchschnittliche Benutzerpersönlichkeit zu erstellen, während psychografische Daten Sie zum passenden Algorithmus führen und reibungslose Übereinstimmungen erzielen.

Identifizieren Sie zunächst demografische Merkmale. Normalerweise beinhalten sie Alter, Geschlecht, Familienstand, Bildung, Beruf, Wohnort. Diese grundlegenden Informationen können von den App-Benutzern beim Erstellen des App-Kontos eingegeben werden.

Psychografie misst Folgendes:

Persönlichkeitsmerkmale;

Interessen;

Lebensstil;

Meinungen;

Werte.

Die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen hilft Ihnen zu verstehen, wie sich Benutzer verhalten und warum sie dies tun. Mithilfe dieser Daten können Sie effektive Marketingkampagnen erstellen und sich auf ein personalisierteres Erlebnis innerhalb der Benutzer-App-Interaktion konzentrieren.

Um diese Daten zu sammeln, führen Sie Umfragen und Umfragen durch, analysieren Sie das Publikum der Wettbewerber und führen Sie Recherchen durch. Je mehr Sie über Ihre potenziellen Kunden wissen, desto bessere Erfahrungen können Sie liefern.

Algorithmen für Dating-Apps: Best Practices

Die Kernfunktionalität jeder Dating-App ist der Profilabgleich. Um genauere Übereinstimmungen zu erhalten, müssen Sie verstehen, wie diese Algorithmen funktionieren.

Alle Apps können basierend auf Matching-Techniken in vier Hauptgruppen unterteilt werden:

Ortsbasierend;

Berechnungsbasiert (mathematischer Algorithmus);

Verhaltensanalyse;

Fortgeschritten: Implementierung von KI und AR.

Ortsbasierend. Die meisten Dating-Apps verwenden Geodaten für Matchings. Benutzer dürfen Entfernungslimits festlegen, sodass die App Profile von Personen anzeigen kann, die sich in der Nähe befinden. Der Ort funktioniert hier als Ausgangspunkt. Personen, die Ihnen nahe stehen, erscheinen auf Ihrer Liste. Durch die Analyse allgemeiner Informationen (Alter, Fotos, Interessen), die auf dem Profil platziert sind, entscheidet der Benutzer, ob er mit Likes/Swipes oder weiterer Kommunikation fortfahren möchte.

Berechnungsbasiert. Dieser Algorithmus verwendet die Antworten von Personen und berechnet Kompatibilitätsprozentsätze, um bessere Übereinstimmungen zu erzielen. Die Berechnungen basieren auf den Informationen der Benutzer in ihren Profilen oder durch Umfragen.

Der mathematische Algorithmus könnte unvollkommen sein, da Menschen dazu neigen, ihre Persönlichkeit falsch darzustellen und versuchen, die bessere Version zu sein. Stattdessen wird empfohlen, die Verhaltensanalyse zu verwenden.

Verhaltensanalyse. Hier analysieren Sie alle Daten über den App-Benutzer – soziale Netzwerke, Wiedergabelisten, besuchte Seiten usw. Dieser Typ ist etwas teuer, da er die Implementierung von Big-Data-Lösungen erfordert.

Fortgeschrittene: KI und AR. Matching-Algorithmen können KI und AR verwenden. In diesem Fall basieren passende Empfehlungen in der Dating-App auf einer komplexen Datenanalyse. Es kann Gesichtserkennung, biologische Daten beinhalten. KI-basierte Algorithmen bieten genauere Übereinstimmungen und Empfehlungen.

Viele schlagen vor, dass es besser ist, sich auf die Nische wie Standort oder Interessen zu konzentrieren. Die Algorithmen verwenden also einen Datentyp, um Übereinstimmungen zu erstellen.

Die potenziellen Übereinstimmungen Ihrer Dating-App können auf Likes basieren – beliebte Profile werden mehr Benutzern angezeigt. Es ist ein einfach zu entwickelndes System, solange es keine persönlichen Daten und komplexe Analysen erfordert.

Wettbewerbsanalyse

Schauen Sie sich Ihre Mitbewerber an: Welche Funktionen haben ihre Apps, welches Feedback hinterlassen Nutzer, was ist gut und was falsch an der App? Es wird Ihnen helfen zu verstehen, wie Sie an die App-Entwicklung herangehen und welche Funktionen enthalten sein sollten.

Werfen wir einen Blick auf Tinder.

Tinder bietet standortbasierte Matching-Algorithmen. Es wird aber auch darauf geachtet, wie viel Zeit der Nutzer in der App verbringt. Je mehr Sie die App verwenden, desto mehr Daten sammelt sie und kennt Ihre Präferenzen, um Sie schneller mit potenziellen Übereinstimmungen zu verbinden.

Tinder ordnet Profile auch nach der Anzahl der Likes, die sie erhalten. Benutzer, die die meiste Aufmerksamkeit erregen, werden in der App gut sichtbar sein.

Zum Beispiel ist Bumble eine weitere Dating-App, die auch eine Wischfunktion bietet. Aber im Gegensatz zu Tinder können nur Frauen zuerst Nachrichten senden. Darüber hinaus verschwinden Matches, wenn innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Matching niemand eine Nachricht sendet. Außerdem war jeder, den Sie in der App sehen, innerhalb der letzten 30 Tage aktiv, was bedeutet, dass Sie keine Chance haben, ein inaktives Konto zu überqueren.

Wie Sie sehen, können Sie neben Standardalgorithmen verschiedene einzigartige Funktionen integrieren und Ihren Matching-Mechanismus erstellen.

Feature-Set, das Sie in die App aufnehmen sollten

Nachdem Sie den Algorithmus definiert haben, können Sie die Standardfunktionen auswählen, die die App haben soll. Es gibt einige grundlegende Funktionen, die alle Dating-Apps haben.

Anmelden – Mit dieser Funktion beginnen Benutzer mit der Interaktion mit Apps. Um ihnen ein besseres Benutzererlebnis zu bieten, schließen Sie die Anmeldung über beliebte Quellen wie E-Mail, soziale Netzwerke oder Telefonnummer ein. Geolokalisierung — Geodaten sind eine der wichtigsten Funktionen in Dating-Apps. Die primäre Auswahl der Profile für Übereinstimmungen basiert auf dem Standort der Benutzer. Ihre Aufgabe hier ist es, möglichst flexible Geoeinstellungen zu erstellen. Ermöglichen Sie Benutzern beispielsweise, zu steuern, wann die App auf ihren Standort zugreifen kann, lassen Sie sie die Entfernung angeben, die von potenziellen Übereinstimmungen entdeckt werden soll, und bieten Sie ihnen die Verwaltung der Geolokalisierung an. Benutzerprofile – ein weiteres wichtiges Merkmal, das nicht ausgeschlossen werden kann. Durch Profilseiten sollten Benutzer eine gute Präsentation von ihnen erstellen. Das Benutzerprofil sollte es den Leuten ermöglichen, Fotos und Videos zu präsentieren, und einige grundlegende Fragen unterstreichen ihre Interessen. Es ist das wichtigste Werkzeug des Publikums, um die Aufmerksamkeit anderer auf die Dating-App zu lenken. Matching-Mechanismus – ob Wischen oder Liken, so beginnen App-Nutzer miteinander zu interagieren. Machen Sie diese Funktion deutlich, damit die Benutzer leicht verstehen können, was sie tun müssen: nach rechts wischen, doppeltippen, wie ein Symbol klicken oder irgendetwas anderes. Privater Chat – ermöglichen Sie die Kommunikation in Ihrer Dating-App. Für eine bessere und zufriedenstellendere Benutzererfahrung können Sie Benutzern erlauben, nicht nur Nachrichten, sondern auch Medien (Gifs, Sticker) zu senden. Sie können Videoanrufe oder Audionachrichten verbinden, um die Kommunikation lebendiger zu gestalten. Benachrichtigungen – lassen Sie Benutzer ihr Dating-Leben nicht verpassen. Das App-Publikum muss zeitnahe Benachrichtigungen über die Aktivität erhalten. Aber es ist wichtiger, ihnen zu erlauben, die Benachrichtigungseinstellungen anzupassen: Aktivieren und deaktivieren Sie sie, wählen Sie die Arten von Aktivitäten aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Zahlungs-Gateways – diese sind unerlässlich, um Einnahmen zu generieren. Wenn Benutzer bereit sind, Geld in der Dating-App auszugeben, lassen Sie sie es bequem über Online-Zahlungen tun.

Neben diesen Grundfunktionen gibt es einige Funktionalitäten, die während der Entwicklung oft übersehen werden.

Denken Sie an die Sicherheit . Die Leute teilen viele persönliche Informationen in der App, also implementieren Sie die Überprüfung. Wir empfehlen dringend, Multi-Faktor-Authentifizierung anstelle von Passwörtern zu verwenden.

Überprüfen Sie als Nächstes die Profilkarten . Normalerweise enthalten sie nicht viele Informationen, geben Sie den Benutzern also die Möglichkeit, sie zu erweitern.

Es wird eine großartige Ergänzung sein, Benutzern zu ermöglichen, versehentliche Likes rückgängig zu machen. Die meisten Apps haben diese Funktion nicht oder bieten sie kostenpflichtig an. Wenn Sie dies in Ihre Bewerbung aufnehmen, kann dies zu Ihrem Wettbewerbsvorteil werden.

Und bieten Sie mehr Suchfilter, außer Alter, Geschlecht und Standort. Benutzer von Dating-Apps werden es zu schätzen wissen, da es hilft, genauere Einstellungen vorzunehmen.

Technologie-Stack

Nachdem Sie eine klare Vorstellung davon haben, wie Ihre Dating-App aussehen wird, können Sie zum Entwicklungsteil wechseln.

Der herausfordernde Prozess besteht hier darin, ein zuverlässiges und professionelles Team zu finden und einzustellen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie über Ressourcen verfügen müssen, um ihre Arbeit zu bezahlen. Wenn Sie vorhaben, ein Entwicklungsteam einzustellen, nehmen Sie sich Zeit, um so viel wie möglich über die Kandidaten zu erfahren: Sehen Sie sich ihr Portfolio an, überprüfen Sie die Berufserfahrung, analysieren Sie die Arbeitsbedingungen und den voraussichtlichen Termin.

Eine weitere Option ist ein internes Entwicklungsteam oder einzelne Entwickler. Wenn dies der Fall ist, erfordert es weniger Kosten, aber mehr Zeit, um eine Dating-App zu erstellen.

In beiden Fällen sollten Sie den Tech-Stack verstehen, der heutzutage für die Entwicklung vorzuziehen ist:

Programmiersprachen: Swift für iOS, Kotlin für Android;

Datenbank: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, neuestes Android Studio;

Webserver: Nginx, Apache;

Cloud-Speicher: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Soziale Autorisierung: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK

Zahlungsgateway: Stripe, PayPal

Allgemeine Hilfsprogramme: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Die wesentlichen Komponenten Ihrer App sind leistungsstarke Server, sichere Datenbanken und APIs, da Sie viele Daten speichern und über verschiedene Dienste sammeln.

Wie viel Geld braucht man, um eine Dating-App zu entwickeln?

Internetquellen teilen unterschiedliche Schätzungen, und der Gesamtpreis für die Entwicklung von Dating-Apps variiert zwischen 50.000 und 150.000 US-Dollar. Klingt nach viel Geld.

Der Grund für solch enorme Kosten liegt darin, dass es mindestens fünf Entwicklungsstufen gibt, in die Sie investieren müssen:

Geschäfts- und Marketinganalysen;

Projektmanagement;

UI- und UX-Design;

Entwicklung und Prüfung;

Instandhaltung.

In jeder Phase geben Sie mindestens ein paar Tausend Dollar aus. An jedem Schritt sind verschiedene Fachleute beteiligt, die bezahlt werden müssen. Betrachten Sie die durchschnittliche Entwicklungszeit von drei Monaten und die durchschnittliche Vergütung des Entwicklers von etwa 40 US-Dollar pro Stunde, was sich bereits auf 20.000 US-Dollar summiert.

Die Entwicklungskosten werden durch die Komplexität der App beeinflusst. Wenn Sie sich für grundlegende Funktionen und eine einfache Benutzeroberfläche entscheiden, können Sie den Preis natürlich erheblich senken. Aber die Ergebnisse werden die gleichen sein.

Deshalb ist es immer besser, alles genau zu planen und klar zu verstehen, ob Sie bereit sind, solche Ressourcen bereitzustellen.

Monetarisierungsstrategie

Und nicht zuletzt – Monetarisierung. Alle Investitionen können, wenn sie richtig ausgegeben werden, zurückerstattet werden. Die zentrale Frage dabei: Wie wollen Sie mit Ihrer App Umsatz generieren?

Zu den beliebten und effektiven Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, gehören:

Bezahlte Anzeigen;

Abonnementpläne;

In-App Käufe;

Premium-Feature-Upgrades.

Tinder ist ein hervorragendes Beispiel für die Verwendung von bezahlten Anzeigen und Premium-Funktions-Upgrades. Premium-Pläne erweitern die Funktionalität der App erheblich, stellen sicher, dass App-Benutzer ihr Geld nicht verschwenden, und generieren Einnahmen für Sie.

Abschließende Gedanken

Das einzige, was wir sicher wissen, Dating-Apps sind hier, um zu bleiben. Die Schaffung eines weiteren ist eine potenziell vielversprechende und profitable Idee. Die Nachfrage steigt, und genau das brauchen Sie.

Denken Sie daran, ein frisches Konzept zu entwickeln, Ihre Zielgruppe zu identifizieren und eine Werbestrategie vorzubereiten. Wenn Sie nicht bereit sind, 40.000 US-Dollar für die App-Entwicklung zu zahlen, erkunden Sie No-Code. No-Code-Plattformen und insbesondere AppMaster.io werden viel weniger kosten und dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern. AppMaster.io bietet automatisch generiertes Backend, PostgreSQL-unterstützte Datenbank, API-Funktionalität und ermöglicht die Erstellung nativer Anwendungen. Probieren Sie es aus und erstellen Sie die erste Version Ihrer App in einigen Wochen.