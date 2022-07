Viele Dinge haben sich verändert, seit wir, jeder auf seine Weise, mit der Pandemie und ihren Folgen konfrontiert sind. Einige Folgen waren äußerst schwerwiegend, andere hatten mit unseren Gewohnheiten zu tun: Unsere Gewohnheiten haben sich geändert, und ein Großteil dieser Änderung hat mit der Technologie zu tun: Die Technologie hält uns alle in Verbindung und wahrt gleichzeitig die soziale Distanz. Unsere Art, einzukaufen, zu arbeiten und zu kommunizieren, hat sich verändert: Videochats sind immer häufiger geworden, und mit der Zeit sind sie immer fortschrittlicher geworden, so dass Videokonferenzen möglich sind, ohne dass die Menschen reisen müssen.

Was bedeutet das für Entwickler oder Unternehmer? In diesem Artikel werden wir erörtern, wie man eine Video-Chat-App erstellt, aber wir analysieren auch den Markt, um zu verstehen, warum und wie Sie dieses neue Geschäft starten können.

Warum in Video-Chat-Apps investieren?



Einfach gesagt, ist es jetzt an der Zeit, in Video-Chat-Apps zu investieren, weil die Nachfrage nach dieser Art von Videogesprächs-App wächst. In den ersten Monaten der Pandemie ist die Suche nach Videokonferenz-Apps bereits um 500 % gestiegen, und die weltweiten Zahlen für den mobilen Videochat-Verkehr steigen seit 2020 weiter an. Es wird erwartet, dass sie bis 2028 noch weiter ansteigen werden! Das bedeutet, dass es noch nicht zu spät ist, in dieses Geschäft einzusteigen! Die Konkurrenz ist natürlich schon groß, aber wenn Sie Ihre Nische eingrenzen und verstehen, was Ihr Publikum für Videokonferenzen und Videoanrufe braucht, haben Sie die Möglichkeit, erfolgreich in den Markt einzusteigen!

Hinzufügen einer Videokonferenz-Chatfunktion in eine bestehende App



Die Nachfrage nach Videochat-Apps ist auch eine wachsende Nachfrage nach Videochatfunktionen. Die Nutzung bestehender Apps könnte durch das Hinzufügen von Video-Chat-Funktionen verbessert werden. Die Investition in eine Videochat-App bedeutet also nicht nur, dass Sie eine neue Konferenz-App erstellen müssen, sondern auch, dass Sie eine Videochat-Funktion für Ihre bestehende App oder eine Videochat-Funktion erstellen können, die andere Entwickler leicht in ihre Apps integrieren können.

Videochat-Apps und Videokonferenz-Apps

Die Technologie der Videogespräche ist nicht nur wichtig, weil sie es den Nutzern ermöglicht, aus der Ferne mit ihrer Familie und ihren Freunden zu sprechen. Im Gegenteil, Videotelefonie ist sogar noch wichtiger im geschäftlichen Umfeld.

Videokonferenz-Apps werden immer wichtiger: Die Menschen scheinen nicht mehr bereit zu sein, zu den alten Gewohnheiten zurückzukehren, als wir noch zu einer Konferenz reisten oder physisch in die Klasse gingen, um an einem Kurs teilzunehmen. Videokonferenz-Apps ermöglichen es Menschen aus der ganzen Welt, eine virtuelle Umgebung zu teilen und Videokonferenzen in einem virtuellen Büro abzuhalten. Dies ist ein weiterer Grund, heutzutage in Videokonferenz-Apps zu investieren: Die von Ihnen entwickelte Technologie kann so viele Anwendungen haben.

Anwendungen einer Videochat-Funktion



Videogespräche: Das erste, woran wir alle denken, wenn wir an eine Videochat-App denken, sind gemeinsame Videogespräche. Wir alle haben während der Pandemie Videoanruf-Apps benutzt, um mit unserer Familie und unseren Freunden in Kontakt zu bleiben, und wir alle benutzen sie immer noch.



Das erste, woran wir alle denken, wenn wir an eine Videochat-App denken, sind gemeinsame Videogespräche. Wir alle haben während der Pandemie Videoanruf-Apps benutzt, um mit unserer Familie und unseren Freunden in Kontakt zu bleiben, und wir alle benutzen sie immer noch. Bildung: Die Videoanruf-Technologie wurde während der Pandemie sehr wichtig, damit die Studenten weiterhin am Unterricht teilnehmen konnten. Natürlich sind diese Arten von Videogesprächs-Apps komplexer als einfache Videogespräche: Sie müssen mehr Benutzer innerhalb desselben Gesprächs verwalten. Dennoch sind sie, wie wir gleich besprechen werden, einfacher zu verwalten als eine Videokonferenz-App.



Die Videoanruf-Technologie wurde während der Pandemie sehr wichtig, damit die Studenten weiterhin am Unterricht teilnehmen konnten. Natürlich sind diese Arten von Videogesprächs-Apps komplexer als einfache Videogespräche: Sie müssen mehr Benutzer innerhalb desselben Gesprächs verwalten. Dennoch sind sie, wie wir gleich besprechen werden, einfacher zu verwalten als eine Videokonferenz-App. Konferenzen: Wie bereits erwähnt, sind Videogespräche in der Arbeits- und Geschäftswelt sehr wichtig geworden, da sie es Kollegen und Mitarbeitern ermöglichen, auf effiziente Weise in Kontakt zu bleiben. Videokonferenz-Apps sind sogar noch komplexer als die für den Bildungsbereich, da sie nicht nur die Teilnahme vieler Benutzer am selben Gespräch ermöglichen müssen, sondern auch die effiziente Teilnahme aller Benutzer an der Konversation.

Wie man Videochat-Apps und Funktionen erstellt



Nachdem wir nun erörtert haben, wie profitabel es sein kann, Video- und Videokonferenz-Apps als Geschäftsidee zu erstellen, können wir nun darüber sprechen, wie man es macht. Es gibt zwei Möglichkeiten, Videokonferenz- und Videochat-Apps zu erstellen: entweder von Grund auf oder mit Hilfe eines Tools zur Entwicklung von Videochat-Apps. Die Entwicklung von Videokonferenz-Apps kann sehr anspruchsvoll sein, und wir werden gleich herausfinden, warum. Aus diesem Grund kann die Verwendung eines Entwicklungs-Tools für Videogespräche den Prozess vereinfachen, effizienter machen und die Kosten optimieren.

Video-App-Entwicklung von Grund auf: die Herausforderungen



Ressourcen

Wenn Sie eine Videochat-App von Grund auf erstellen, benötigen Sie eine Menge Ressourcen in Bezug auf Infrastruktur und Budget. Die Ressourcenanforderungen sind sogar noch höher, wenn es sich bei Ihrer Anwendung um eine Videokonferenz-App handelt. Insbesondere benötigen Sie einen großen und leistungsstarken Server irgendwo auf der Welt, der über eine Bandbreite und Kapazität verfügt, die den gesamten Datenverkehr, der über Ihre Videokonferenzanwendung läuft, bewältigen kann. Eine solche Infrastruktur hat einen sehr hohen Preis!

Langer Entwicklungsprozess

Eine Videochat-App von Grund auf zu entwickeln, würde mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Verwendung eines Entwicklungswerkzeugs für Videogespräche. Wenn der Entwicklungsprozess von Grund auf neu beginnt, erfordert er immer mehr Zeit, Energie und Fähigkeiten, als wenn Sie ein Video-Chat-App-Entwicklungstool verwenden. Außerdem bedeutet eine längere Entwicklungszeit auch höhere Kosten.

Video-App-Entwicklung mit einem App-Entwicklungstool: die Vorteile



Niedrigere Kosten

Die Verwendung eines Video-Chat-App-Entwicklungstools ist mit geringeren Kosten verbunden als ein Entwicklungsprozess von Grund auf. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Die Zeit wird optimiert, und weniger Zeit bedeutet geringere Kosten

Sie brauchen weniger Entwickler: Das bedeutet ebenfalls geringere Kosten.

Sie brauchen weniger Mitarbeiter (anders als Entwickler): Hochwertige Tools zur Entwicklung von Videochat-Apps verfügen über integrierte Funktionen, mit denen Sie die von Ihnen erstellte Videochat-App planen, vermarkten und vermarkten können. Das bedeutet, dass Sie alles unter Kontrolle haben und weniger Experten in den verschiedenen Bereichen einstellen müssen.

Einfachere Implementierung

Wie wir bereits erwähnt haben, ist es nicht nur wichtig, Audio-/Videokonferenz-Apps zu erstellen, sondern auch Videokonferenz-Tools in bestehende Anwendungen zu implementieren: Das alles ist mit einem Video-Chat-App-Entwicklungstool einfacher.

Einfacheres Marketing

Da Videochat-App-Entwicklungstools viele integrierte Funktionen haben, verwalten Sie auch andere Aspekte als die Entwicklung: Marketing ist einer davon.

Einfachere Monetarisierung

Ein Videochat-App-Entwicklungsprozess geschieht nie um seiner selbst willen: Es ist eine Geschäftsidee, was bedeutet, dass die Monetarisierung eine Ihrer Herausforderungen ist. Wie können Sie mit Ihrer Videokonferenz-Anwendung oder Ihrem Videokonferenz-Tool tatsächlich Geld verdienen? Es wäre hilfreich, wenn Sie die Anwendung monetarisieren würden: Sie können ein Abonnement anbieten oder den Nutzern während der Nutzung Ihrer Anwendung Werbung zeigen. In beiden Fällen müssen Sie Monetarisierungsmodelle implementieren, und das ist mit einem Video-Chat-App-Entwicklungstool leichter zu bewerkstelligen.

Bessere Upgrade-Fähigkeit

Wir haben bisher noch nicht über die Upgrade-Fähigkeit gesprochen. Dies ist ein Thema, das viel mit dem Wettbewerb zu tun hat: Weil die Konkurrenz im Bereich der Videokonferenz-Chat-Anwendungen so groß ist, ist Ihre Entwicklungsarbeit nie abgeschlossen. Sie müssen die Funktionen ständig aktualisieren, um die Anwendung effizient zu pflegen und den Benutzern neue, für sie nützliche Funktionen zu bieten. Wenn Sie ein Video-Chat-App-Entwicklungstool verwenden, ist es natürlich einfacher, Funktionen und Code zu aktualisieren, als wenn Sie keine Support-Plattform haben.

Bonus: Empfohlenes App-Entwicklungstool



Das Video-Chat-App-Entwicklungstool, mit dem Sie alle oben genannten Vorteile nutzen können, ist AppMaster.io. Es verfügt nicht nur über alle genannten Funktionen, sondern auch über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Entwicklungs- und Management-, Planungs- und Marketingprozess einfacher und effizienter macht.

Erstellen Sie eine Videochat-App: Alles, was Sie beachten müssen



Wenn Sie sich zwischen der Entwicklung von Grund auf und der Entwicklung mit einem Entwicklungstool entschieden haben, ist es an der Zeit, mit der Planung Ihrer Entwicklungsreise zu beginnen und Ihre Geschäftsidee in ein tatsächliches Geschäft zu verwandeln. Bei Videochat-Anwendungen gibt es zwei Hauptaspekte zu berücksichtigen: die benötigte Infrastruktur und die bereitzustellenden Funktionen.

Hardware



Wenn es um die Infrastruktur geht, gibt es eine wichtige Entscheidung, die Sie treffen müssen, bevor Sie mit der Entwicklung beginnen. Sie müssen sich entscheiden zwischen:

Erstellung einer Cloud-Infrastruktur (as-a-service)



Selbstgehostete Endpunkt-Infrastruktur. Eine selbst gehostete Infrastruktur ist mit höheren Kosten verbunden und erfordert ein spezielles Team, das nur für ihre Wartung zuständig ist. Eine Cloud-Infrastruktur kann die Kosten optimieren und den Prozess vereinfachen.

Software



Dies ist wahrscheinlich der Kern Ihres Entwicklungsprozesses. Am besten wäre es, wenn Sie mit der Erstellung einer Anwendung mit bestimmten verfügbaren Funktionen beginnen würden. Welche Funktionen sollten Sie implementieren?

Must-have-Funktionen für Videokonferenz- und Videochat-Anwendungen



Grundlegende Funktionen



Eine Videochat-Anwendung ist in erster Linie eine Anwendung, die es den Benutzern ermöglicht, sich gegenseitig per Video anzurufen. Das ist das Erste, was Sie entwickeln müssen; dann können Sie damit beginnen, Funktionen hinzuzufügen, die Ihre Videokonferenz-App einzigartig machen. Und was sind das für Funktionen?

Push-Benachrichtigung



Wenn ein Video-Chat-Anruf oder eine Textnachricht eintrifft, muss der Benutzer durch eine Benachrichtigung informiert werden: Ihre Anwendung muss über eingehende Videoanrufe und Texte informieren.

Gruppen-Videochat



Dies ist für Videokonferenz-Apps unerlässlich. Gruppen-Videochats ermöglichen es vielen Benutzern, an einem Videoanruf teilzunehmen. Es gibt zwei Haupttypen von Gruppen-Videochats:

Bei dem einen gibt es einen Hauptsprecher, und die anderen Benutzer sind hauptsächlich Zuhörer: Das ist einfacher zu bekommen (es ist eine Art Live-Streaming, nur dass es privat ist), und es ist die Art, die in Bildungsumgebungen verwendet wird, wo ein Lehrer spricht und Schüler zuhören. Die zuhörenden Benutzer, wie z. B. die Schüler, müssen jedoch die Möglichkeit haben, zu interagieren: z. B. durch einen Videochat oder die Möglichkeit, in das Gespräch einzugreifen.

Ein Videogespräch, bei dem es viele Benutzer gibt, alle aktive Sprecher und Zuhörer. Das ist es, was Sie brauchen, wenn Sie eine Videokonferenzanwendung für Geschäftsleute entwickeln. Videokonferenzen bedeuten schließlich, dass ein virtueller gemeinsamer Raum geteilt wird, in dem jeder an der Konversation teilnehmen kann (dies ist die grundlegende Funktion, aber es gibt noch viele andere Dinge, wie wir gleich sehen werden, die Sie Ihren Benutzern während ihrer Videokonferenz erlauben können).

Bildschirmfreigabe



Die Funktion der Bildschirmfreigabe ist diejenige, die es allen Teilnehmern einer Videokonferenz oder eines einfachen Videochats ermöglicht, einen Bildschirm gemeinsam zu nutzen: ein (oder mehrere) Bildschirme werden angezeigt und von allen Teilnehmern gesehen. Diese Funktion ist fast schon grundlegend für Videokonferenzanwendungen: Benutzer, die an einem Projekt zusammenarbeiten, müssen Inhalte gemeinsam nutzen, egal ob es sich um eine Präsentation, ein Dokument oder etwas anderes handelt. Neben Videokonferenz-Apps ist die Bildschirmfreigabe auch für Bildungszwecke von grundlegender Bedeutung.

Kontaktliste



Dies ist eine weitere wichtige Funktion aller Videochat-Apps. Videokonferenz-Apps, gewöhnliche Videochats oder E-Learning-Plattformen benötigen eine Kontaktliste.

Kontaktlisten sind nicht so komplex zu implementieren, aber man muss sie effizient gestalten. Wenn Benutzer in ihrer Kontaktliste nach unten blättern, müssen sie auf einen Namen tippen, um ihn anrufen zu können. Genauso einfach sollte es sein, während eines Videochats die Kontaktliste zu öffnen und einen weiteren Benutzer zum Videochat hinzuzufügen. Virtuelle Geräuschunterdrückung



Dies ist besonders wichtig für Videokonferenz-Apps: Fernarbeit kann sehr anstrengend werden, wenn das Gespräch nicht klar ist - die virtuelle Geräuschunterdrückung ist ein Algorithmus, der die Stimmen der Benutzer von den Umgebungsgeräuschen trennen kann und letztere absenkt, damit das Gespräch klarer wird. Wenn Sie Ihre Videokonferenz-App auf ein neues Niveau bringen wollen, ist die Implementierung von virtueller Geräuschunterdrückung der richtige Weg.

Textnachrichten



Videochats werden so genannt, weil die Benutzer sich nicht nur sehen und miteinander sprechen können, sondern sich auch gegenseitig Texte schicken können. Diese Funktion wird jedoch bei Videokonferenz-Apps und Video-Chat-Apps für den Bildungsbereich noch wichtiger, da die Benutzer mit einer Textnachricht in das Gespräch eingreifen und über einen Chat interagieren können, ohne die sprechende Person zu unterbrechen.

Benutzerdefinierte Masken und Effekte



Für die Entwicklung von Audio-Video-Apps für den Freizeitbereich, d. h. wenn die von Ihnen erstellte Anwendung von den Benutzern nur für Gespräche mit Freunden und der Familie verwendet wird, kann die Verwendung von benutzerdefinierten Masken oder Effekten die Audio-Video-Anrufe interessanter machen. Das ist etwas, das Ihre Video-App von der Konkurrenz abheben kann, und das ist aus geschäftlicher Sicht immer wichtig.

Erstellen Sie eine Audio-Video-App für Videoanrufe: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung



Suchen Sie den Markt

Wir haben bereits einige Einblicke in den Markt für Audio-Video-Chats gegeben, aber was Sie in dieser ersten Phase Ihrer Reise zur Entwicklung einer Business-App tun müssen, ist, nach Ihren Nutzern zu suchen. Wie wir gesehen haben, gibt es verschiedene Arten von Videochat-Apps, die jeweils von bestimmten Personengruppen genutzt werden (Studenten, Geschäftsleute, Teenager, Familien usw.). Sie müssen wissen, an wen Sie sich mit Ihrem Unternehmen wenden, damit Sie wissen, in welche Richtung Ihr App-Entwicklungsprozess gehen wird.

Berücksichtigen Sie Ihr Budget

Zuallererst müssen Sie die Kosten abschätzen, da Sie sonst nicht in der Lage sind, die Rentabilität Ihres Unternehmens zu beurteilen. Dann beeinflusst Ihr Budget die Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen: die Anzahl der Entwickler, die Sie einstellen können, die Infrastruktur, die Sie kaufen können, und so weiter.

Planen Sie Ihren App-Entwicklungsprozess

Dieser Artikel ist für diesen Zweck sehr nützlich: Sobald Sie wissen, welche Art von Zielgruppe Sie mit Ihrer Geschäftsidee ansprechen wollen, wissen Sie, welche Funktionen Ihre Video-Chat-App benötigen wird.

App-Entwicklungsphase

Jetzt ist es an der Zeit, alle Ihre Funktionen in Ihre Video-Chat-App oder Ihre Videokonferenz-Tools in Ihre bestehende App zu implementieren. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Geschäftsidee auch darin bestehen könnte, Videokonferenz-Tools für Dritte anzubieten. Die Nachfrage ist so groß, dass diese Art der App-Entwicklung profitabel sein kann.

Wählen Sie das Monetarisierungsmodell

Wie wir im Laufe dieses Videos schon mehrfach erwähnt haben, ist Ihr App-Entwicklungsprozess geschäftsorientiert, denn Sie wollen natürlich Geld damit verdienen.

Daher müssen Sie verstehen, wie Sie Ihre Chat-Video-App oder Ihr Videokonferenz-Tool monetarisieren können. Sie haben drei Hauptoptionen:

Die Anwendung kostenlos anbieten und während des Anrufs Werbung einblenden (dies ist nicht ideal für Videogesprächs-Apps, da die Werbung den eigentlichen Anruf stört)

Für das Herunterladen der App oder des Tools eine Zahlung verlangen. Dies ist das ideale Monetarisierungsmodell, wenn Sie anderen Entwicklern ein Videokonferenz-Tool zur Verfügung stellen.

Monatsabonnement: Dies ist ideal für Videogesprächs-Apps. Es verlangt von den Nutzern, jeden Monat eine kleine Gebühr für die Nutzung der Anwendung zu zahlen

Vermarktung Ihrer Videochat-App

Wenn Ihre Videochat-App fertig ist, ist Ihr Monetarisierungsmodell implementiert und es ist an der Zeit, die Nutzer über Ihre Anwendung zu informieren. Marketing ist der Kern des Geschäfts: Wenn niemand weiß, dass es Ihre Video-Chat-App gibt, wird sie auch niemand herunterladen. Angenommen, jemand weiß, wie sie besser ist, mehr Spaß macht, sich besser für Videokonferenzen eignet oder - ganz allgemein - was sie einzigartig oder besser als die Konkurrenz macht. In diesem Fall wird sie niemand herunterladen.

Fazit



In diesem Artikel haben wir Ihnen nicht nur gezeigt, wie Sie Videochat-Anwendungen erstellen, sondern auch, wie Sie sie in ein profitables Geschäft verwandeln können. Wir haben auch Informationen über die Optimierung des Entwicklungsprozesses und der Kosten gegeben. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Einsatz eines App-Entwicklungstools der Schlüssel dazu sein kann, Ihren Prozess effizienter zu gestalten, die Kosten zu senken und schon bald Gewinne zu erwirtschaften.