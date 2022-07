Was ist No-Code?

Kein Code ist unsere Zukunft. Derzeit liegt die Zahl der Programmierer bei 14 % und ist damit seit 2013 praktisch unverändert. Aber in den nächsten 10 Jahren deuten die technologischen Entwicklungen auf unglaubliche Veränderungen in der Entwicklung unserer Gesellschaft hin, und "No Coding" könnte genau das sein, was wir brauchen, um die Kluft zwischen den Digital Natives und den Digital Immigrants zu überbrücken - und um in unserer Gesellschaft insgesamt von Knappheit zu Überfluss zu gelangen.