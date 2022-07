In der Vergangenheit waren die Dienste eines App-Entwicklungsteams erforderlich, um eine mobile Anwendung zu erstellen. Dies war in der Regel sehr zeitaufwändig und dauerte Wochen, Monate oder sogar Jahre bis zur Perfektion. Heute sind wir nicht mehr auf einen komplizierten Entwicklungsprozess angewiesen, um unsere eigenen mobilen Anwendungen zu erstellen. Mit der no-code, low-code App-Entwicklung kann ein bürgerlicher Entwickler oder Benutzer eine App in wenigen Minuten erstellen! Diese Möglichkeit der App-Erstellung kann für Personen, die ihre eigene mobile Diät- und Ernährungs-App erstellen möchten, sehr hilfreich sein.

Wie erstellt man eine Diät- und Ernährungs-App?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine mobile Diät- und Ernährungs-App zu erstellen? Die Entwicklung einer mobilen Diät- und Ernährungs-App wäre sehr hilfreich für gesundheitsbewusste Nutzer, die auch unterwegs von Ernährungsinformationen profitieren möchten. Angesichts der steigenden Zahl von Nutzern mobiler Diät- und Ernährungs-Apps gibt es eindeutig eine gesunde Nachfrage nach der Entwicklung mobiler Diät-Apps. Unabhängig davon, ob die Anwendung eine No-Code- oder Low-Code-Entwicklung erfordert, gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen müssen, um eine Diät- und Ernährungs-App zu erstellen, die Ihren Nutzern zugute kommt.

Google Android Studio

Android Studio ist ein Software-Tool zur App-Entwicklung, das vom Tech-Giganten Google entwickelt wurde und mit dem mobile Diät- und Ernährungsanwendungen für Nutzer erstellt werden können. Die App-Entwicklungssoftware ist kostenlos, so dass es wenig bis gar nichts kostet, mit der Erstellung Ihrer mobilen Diät- und Ernährungs-App zu beginnen. Dieses Tool für die Entwicklung mobiler Apps ist vielseitig, da es mit Windows, macOS, Linux und ChromeOS kompatibel ist.

Schritt 1: Laden Sie Android Studio von der Android Developer Website von Googles App-Entwicklungskonsole herunter.

Schritt 2: Wenn der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie, sofern Sie Windows verwenden, die .exe-Datei, um das Programm auf Ihrem Gerät zu installieren. Geben Sie dem Programm in dem Fenster, das in der Taskleiste angezeigt wird, die Erlaubnis zur Ausführung, indem Sie auf "Ja" klicken, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Wenn der Bürgerentwickler ein macOS-Benutzer ist, wird der Download als .dmg-Datei angezeigt. Ziehen Sie einfach das Android Studio-Symbol in das Mac-Anwendungsmenü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Öffnen", um den Download und die Installation des Android Studio-Programms zu starten.

Schritt 3: Wählen Sie auf dem Bildschirm die Option "Ein anderes Android Studio-Projekt starten", um das Modul auszuwählen, von dem aus der Benutzer mit der Erstellung der Diät- und Ernährungs-App beginnen möchte.

Schritt 4: Geben Sie der zu entwickelnden Diät- und Ernährungs-App einen passenden Namen. Am besten wäre es, wenn der Name einzigartig, für die Endnutzer aussagekräftig und leicht auszusprechen und zu buchstabieren ist. Dies würde sicherstellen, dass der Name Ihrer mobilen Diät- und Ernährungs-App leicht zu finden ist und in der Google-SEO-Rangliste besser abschneidet.

Schritt 5: Wählen Sie die Art des zu verwendenden Software Development Kit (SDK). Wählen Sie aus den verfügbaren voreingestellten App-Entwicklungsformaten. Ein SDK ist eine Zusammenstellung von Software-Tools für die Entwicklung mobiler Diät- und Ernährungs-Apps.

Schritt 6: Wählen Sie über das Dashboard des Programm-Managers die App-Entwicklungsfunktionen aus, die für die Diät- und Ernährungsanwendung erstellt werden sollen. Dieser Abschnitt der App-Entwicklungskonsole enthält die Designfunktionen, Menüleisten und Elemente. Benutzer können hier Objekte einbetten, Codestücke einfügen und andere App-Entwicklungsfunktionen ausführen.

Schritt 7: Schließen Sie die Entwicklung der Funktionen der mobilen Diät- und Ernährungs-App ab und speichern Sie die Änderungen an der Diät- und Ernährungs-App. Benutzer können im Android Studio Software-Entwicklungshandbuch nachschlagen, um Probleme zu lösen, die während der App-Entwicklung auftreten.

Schritt 8: Testen der mobilen Diät- und Ernährungs-App, um sicherzustellen, dass die Funktionen für die Benutzer von Nutzen sind.

Schritt 9: Debuggen und Fehlerbehebung bei Fehlern, Verzögerungen, langsamen Suchergebnissen, Bugs und anderen App-Entwicklungsproblemen, die die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen. Aktualisieren Sie die Funktionen der mobilen Diät-App und entwickeln Sie sie weiter, falls erforderlich.

Schritt 10: Bewerben Sie Ihre mobile Diät- und Ernährungs-App und stellen Sie sie den Nutzern vor!

Wie kann ich eine Ernährungs-App ohne Programmierkenntnisse erstellen?

AppMaster

Dieser App-Builder ermöglicht es Benutzern, Diät- und Ernährungs-Apps für Windows, iOS und Android zu erstellen. Es gibt keine Beschränkungen für die Anzahl der verschiedenen Diät- und Ernährungs-Apps, die Benutzer erstellen können. Auch bei der Skalierbarkeit gibt es keine Einschränkungen, da die Benutzer beliebig viele Funktionen für mobile Diät- und Ernährungs-Apps hinzufügen oder aktualisieren können. Es ermöglicht den Benutzern, gesunde Diät- und Ernährungs-Apps unabhängig von ihrer Programmiererfahrung zu erstellen. Diese Diät- und Ernährungs-App steht ganz oben auf der Liste der besten mobilen Diät- und Ernährungs-App-Ersteller, da sie viele Funktionen bietet.

AppMaster hilft Anfängern bei der Erstellung von Diät- und Ernährungs-Apps mit den Fähigkeiten eines erfahrenen Entwicklers dank seiner intuitiven Drag-and-Drop-Schnittstelle. Es ist eines der beliebtesten App-Entwicklungstools für die Erstellung mobiler Diät- und Ernährungsanwendungen. Sie können gesunde Ernährungseinblicke und Diätverfolgung erstellen, die den Benutzern helfen zu verstehen, was funktioniert und was nicht. Weitere Funktionen des Diät- und Ernährungs-App-Builders sind Benutzerumfragen, Treueprogramme, benutzerdefinierte Layouts, Schnittstellen zu sozialen Medien, benutzerdefinierte Mahlzeitenpläne und In-App-Nachrichten. Die Kosten liegen zwischen 5 und etwa 165 Dollar pro Monat.

Ist eine App für Ernährung?

Der Nutzen von Diät- und Ernährungs-Apps kann nicht genug betont werden! Diät- und Ernährungs-Apps helfen ihren Nutzern, ihr Gewicht und ihre gesunde Kalorienzufuhr zu halten und zu verwalten. Sie liefern ihnen wertvolle Gesundheitsdaten, mit denen sie ihre Kalorien-, Ernährungs- und Fitnessziele genau verfolgen können, um gesund zu bleiben. Lassen Sie uns die fünf besten mobilen Diät- und Ernährungs-Apps auf dem Markt und die vorteilhaftesten Funktionen für ihre Nutzer besprechen.

Aqualert: Water Tracker



BMI-Rechner



Edo



MyFitnessPal



Nuna



Aqualert: Water Tracker

Gesunde Ernährung konzentriert sich nicht nur auf die Lebensmittel, die wir essen, sondern basiert auch auf unserer Flüssigkeitszufuhr oder Wasseraufnahme. Wasser zu trinken ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um die allgemeine Gesundheit und Fitness aufrechtzuerhalten; viele von uns benötigen jedoch die Hilfe von Wasser-Tracking-Apps, um dies zu tun. Aqualert ist mit Android und iOS kompatibel und passt sich ständig an den Flüssigkeitsbedarf seiner Nutzer an. Es weist die Nutzer darauf hin, nach einem bestimmten Zeitplan zu trinken, um eine maximale Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten. Auf diese Weise können die Nutzer diese Diät-App auch als interaktives Wasseraufnahme-Tagebuch verwenden, um ihre Wasseraufnahme im Laufe der Zeit zu verfolgen.

BMI-Rechner

BMI-Rechner (Body Mass Index) helfen den Nutzern mit ihrer innovativen Art der Messung der Gesundheitsdaten der Nutzer, gesund zu werden. Die Nutzer von BMI-Rechnern erreichen ihre Ziele für ein gesundes Gewicht, indem sie ihren Body-Mass-Index überprüfen und verfolgen. Die Nutzer geben ihr Gewicht, Alter, ihre Größe und ihr Geschlecht ein, und die App berechnet ihren idealen BMI. Der eingebaute BMI-Rechner ist mit Mobiltelefonen mit Android- und iOS-Betriebssystemen kompatibel und ist eine wertvolle App, die zu verschiedenen Fitnessanwendungen hinzugefügt werden kann.

Edo

Edo ist eine äußerst bequeme und informative Diät- und Ernährungsanwendung, die den Nutzern hilft, sich gesunde Ernährungsziele zu setzen. Es verwendet Barcode-Scanner oder -Lesegeräte, um die Nährwertangaben auf den Etiketten von Lebensmitteln zu überprüfen. Außerdem erleichtert sie die Verfolgung des Gesundheitszustands und bewertet den aktuellen Nährstoffbedarf und das Lebensmittelprofil des Nutzers. Die Nutzer können ein individuelles Diät- und Lebensmittelprofil erstellen, das auf ihren Kalorienbedarf, ihre persönlichen Vorlieben, ihre Altersgruppe, ihre Religion und ihre gesundheitlichen Vorerkrankungen abgestimmt ist. Edo ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel.

MyFitnessPal

Unter den besten mobilen Diät- und Ernährungs-Apps ist MyFitnessPal wahrscheinlich die von allen Nutzern am meisten bevorzugte. Seine umfangreiche Nährwertdatenbank enthält genaue Daten zu über 6 Millionen Lebensmitteln weltweit und wird ständig aktualisiert. Diese Diätanwendung verwendet Barcodeleser, um Lebensmittelprodukte mit der Kamera der App zu untersuchen und so auf Daten zu Kalorien und Nährwerten zuzugreifen. Mit dieser mobilen Diät-App kann ein individuelles Benutzerprofil auf der Grundlage der verzehrten Lebensmittel erstellt werden. Die Daten dieser Diät-App sind auf zahlreichen Geräten wie Handys und Tablets zugänglich. Die Diät-App MyFitnessPal nutzt auch die individuellen Gesundheitsprofile ihrer Nutzer und gleicht sie mit den entsprechenden Fitnesszielen und -aktivitäten ab. Die kostenlose App ist auf iOS und Android verfügbar.

Nuna

Nuna ist mehr als eine einfache Diät- und Ernährungs-App und eher ein Gesundheitscoach. Sie wurde entwickelt, um den Nutzern gute Essgewohnheiten beizubringen und sie bei der Auswahl nahrhafter Lebensmittel zu unterstützen. Es ist eine gute mobile Diät- und Ernährungs-App, um Ernährungsziele, Kalorienzufuhr und allgemeine Gesundheit zu verfolgen. Nuna ist mit iOS und Android kompatibel und liefert den Nutzern vollständige Nährwertangaben zu den verzehrten Lebensmitteln.



Wie funktionieren Diät- und Ernährungs-Apps?

Nutzer von Diät- und Ernährungs-Apps sollten die App herunterladen oder auf die Seite mit den Online-Einträgen zugreifen, wo sie diese einsehen können:

Zugriff auf die Nährwert- und Kaloriendaten des Nutzers



Fotos der Lebensmittel hinzufügen



Ist es möglich, aktuelle Workouts und gesunde Aktivitäten hinzuzufügen



Inspirierende Fitness-Zitate hinzufügen



Gesundheitsziele setzen



Wie zeichnet der Nutzer seine Workouts auf?

Der Benutzer tippt auf die Trainingsschaltfläche



Wählen Sie die Übungen aus



Geben Sie die Dauer ein



Workouts werden aufgezeichnet, sobald sie abgeschlossen sind



Wie funktioniert die visuelle Aufzeichnung von Lebensmitteln?

Die App verlangt vom Benutzer, dass er die Kalorien der über den Tag verzehrten Lebensmittel aufzeichnet. Sie können die Kaloriendaten manuell eingeben oder Fotos der verzehrten Lebensmittel machen. Die Tracking-App ermöglicht es den Nutzern dann, die Nährwert- und Kaloriendaten dieser Lebensmittel chronologisch zu speichern. Je nach Kalorienbedarf gibt es auch für Ihr Unternehmen eine gesunde mobile Ernährungs- und Diät-App-Lösung! Letztendlich entscheiden Sie, was am besten zu Ihren Bedürfnissen oder denen Ihrer Nutzer passt. Unser Team von Fachleuten bietet No-Code-App-Services nach Ihren Bedürfnissen und kann Ihnen helfen, Ihre Diät- und Ernährungs-App von der Beratung bis zur Fertigstellung zu erstellen. Verbinden Sie sich mit AppMaster. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen!