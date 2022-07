Die Börsenhändler interessieren sich jetzt für die Apps und Webseiten, die es ihnen ermöglichen, mit wenigen Fingertipps oder Klicks auf ihren Mobiltelefonen und anderen Geräten zu handeln. Die Erstellung einer E-Trade-App wird dem Markt eine Lösung und Erleichterung für den Handel bieten. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Handels-App zu entwickeln, da der Markt und die Benutzer noch keine vollständige Handels-App gesehen haben. Sie sollten eine E-Trade-App erstellen, wenn Sie großartige Ideen haben, die für die Entwicklung von Börsen-Apps relevant sind. Wenn Sie über den Aufbau einer E-Trade-App nachdenken, dann folgen Sie dem Artikel, und Sie verfügen über alle grundlegenden Kenntnisse, die Sie über den Aufbau einer Börsenhandels-App wissen müssen.

Benötigen Sie eine Trading-App?

Die Menschen sind daran interessiert, Benutzern robuste Handelslösungen auf dem Markt anzubieten. Bevor Sie eine Trading-Investment-App erstellen, sollten Sie verstehen, warum eine App im Trading benötigt wird. Die App ist so konzipiert, dass sie dem Benutzer hilft, seine Aufgabe mit minimalem Aufwand zu erfüllen. Versuchen Sie, das Handelsprogramm so zu gestalten, dass es den Benutzern hilft, ihre eigene Strategie zu verfolgen, während sie den minimalen Geldbetrag ausgeben.

Es gibt zwei Arten von Markthändlern. Einer, der eine langfristige Investition tätigen wollte, und der andere, der sich für eine kurzfristige Investition interessierte. Stellen Sie sicher, dass App-Entwickler das Handelsnetzwerk entwerfen und dabei beide Arten von Benutzern im Auge behalten.

Arten von Handelsplattformen

Mit der Zeit entwickelt sich der Markt und passt sich an verschiedene Veränderungen an. Aus diesem Grund gibt es jetzt zwei verschiedene Arten von Handelsplattformen. Im Folgenden sind die Arten von Handelsnetzwerken oder Plattformen aufgeführt, die von den Menschen verwendet werden:

Traditionell orientiert

Kryptowährungsorientiert

Es handelt sich um die alte traditionelle Art des Handels, wie Währungen, Edelmetalle, ETFs und viele andere traditionelle Arten von Dingen. Diese Art des Handels ist auf dem Markt weit verbreitet und vertrauenswürdig. Da die Menschen mit traditionellen Aktien viel besser vertraut sind, fühlen sie sich sicher, wenn sie in sie investieren.

Traditioneller Handel kommt dem Entwickler von Trading-Apps zugute, da er der App mehrere Assets hinzufügen kann.

Diese Art von Handelssoftware ist neu auf dem Markt und bei den Benutzern sehr beliebt. Sie haben vielleicht schon von Namen wie Bitcoin, Ethereum usw. gehört. In der Kryptowährung müssen Sie auf viele Dinge achten, wie den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und die Verwaltung von Vermögenswerten mit wenigen Klicks in der App. Das Krypto-Asset kann auf zwei Arten ausgetauscht werden, zentralisiert und dezentralisiert.

Viele Händler sowie Benutzer interessieren sich für den Handel mit Kryptowährungs-Apps, sodass die Entwicklung einer effektiven App für den Krypto-Handel den Markt verändern wird.

Arbeiten an der Handels- und Investitions-App

Die Idee hinter jeder Trading-App ist fast dieselbe. Den Benutzern ein praktisches Modell zur Verfügung zu stellen, das ihnen hilft, ihr Geld zu handhaben, zu speichern, auszugeben, zu investieren, zu schützen und zu verleihen. Das Erscheinungsbild der App hängt von dem Segment der Branche ab, das Sie verwenden möchten. Einige der wesentlichen Elemente, um Echtzeit-Plattformbenutzer zu erfassen, sind unten aufgeführt:

Kapitalmärkte

Versicherungsdienstleistungen

Finanzierung & Crowdfunding

Vermögens- und Vermögensverwaltung

Zahlungen

Wichtige Funktionen von Börsen-Apps

Im Folgenden sind die wichtigen Funktionen der Markt-Apps aufgeführt, die Sie im Hinterkopf behalten sollten:

Check-in: Das Erstellen einer einfachen und sicheren Anmeldeoption ist für Ihre App sehr wichtig. Sie können viele Optionen verwenden, wie E-Mail- und Social-Media-Konten, und heutzutage können Sie sogar biometrische Überprüfungen für die neuen Geräte hinzufügen. Wenn Sie hohe Sicherheit und komplexe Anmeldeoptionen hinzufügen, werden Ihre App-Benutzer jeden sehr häufig erreichen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Handels-APIs ein gutes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und reibungslosen Anmeldeoptionen halten. Handelsüberwachung: Stellen Sie sicher, dass der App-Benutzer, wenn er einen Handel platziert, die Börsendaten bearbeiten und anzeigen kann, um die richtige Entscheidung zu treffen. Persönliche Daten des Benutzers: Es soll eine Seite hinzugefügt werden, auf der der App-Benutzer seine persönlichen Daten eingeben kann. Stellen Sie sicher, dass der App-Benutzer seine persönlichen Daten bearbeiten kann. Transaktionen und Zahlungen: Die Transaktionen und Zahlungen, die Handels-APIs verwenden, ermöglichen es dem App-Benutzer, sie zu kaufen und die Finanzierung zu überwachen. Einzahlung: Der Nutzer soll jederzeit den Status seiner Einzahlungen einsehen können. Wenn Sie eine Standard-App wünschen, sind diese Handels-APIs erforderlich. Suchleiste: Die Erstellung einer effizienten Suchleiste ermöglicht es dem Kunden, bequem nach den gewünschten Marktinformationen zu suchen. Analytik: Wenn der Benutzer seine Statistiken und das Ergebnis jeder Transaktion in einer Handelssoftware beobachten kann, können Benutzer eine bessere Entscheidung treffen. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Handelsnetzwerk über ein annalistisches Tool verfügt. Newsfeed: Sie fragen sich vielleicht, was der Newsfeed mit den Funktionen der Anlage-App zu tun hat. Diejenigen, die den Markt verstehen, wissen sehr gut, dass es von Vorteil ist, die Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten, da Sie die Aktien zu niedrigen Preisen über die App kaufen können. Nehmen wir an, eine berühmte Industrie wurde dabei erwischt, etwas Illegales zu tun. Die Preise werden fallen, was ein ausgezeichneter Zeitpunkt ist, sie zu kaufen. Die bessere Option wird sein, die Newsfeed-Option in Ihrer App zusammen mit den Meinungen der Marktexperten und einigen Finanzberichten hinzuzufügen. Hinzufügen der Filter in der Suchleiste: Hauptsächlich Filter nach Aktien helfen dem Benutzer bei der Navigation durch die Aktien, die er durchsuchen möchte. Auf diese Weise können Benutzer leicht erreichen, wonach sie suchen möchten. Das Hinzufügen der Filter in Ihren Handels-APIs macht das Leben des Benutzers sehr einfach. Push-Benachrichtigung: Push-Benachrichtigungen sind in allen Apps wichtig, ebenso in den Handels-APIs. Push-Benachrichtigungen sind der beste Weg, um Ihre Benutzer über neue Funktionen oder Updates zu informieren. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Markt-App oder Handels-APIs über eine Schaltfläche für Push-Benachrichtigungen verfügen.

Wichtige Funktionen in einer Börsen-App

Die Handelssoftware oder Apps, die das Vertrauen der Öffentlichkeit gewonnen haben, haben zwei Arten von Funktionen: Grundfunktionen und Premium-Funktionen. Die grundlegenden Funktionen der Handelssoftware bieten alle notwendigen Werkzeuge, um einen effektiven Handel zu tätigen. Aber mit den Premium-Funktionen der Handelssoftware erhält der Benutzer zusätzliche Tools in der App, die ihm helfen, fundiertere Entscheidungen über seinen Handel zu treffen.

Einige der grundlegenden Trading-App-Funktionen, die in jeder Trading-Software oder -App verwendet werden, werden im Folgenden erläutert:

Online-Dashboard

Das Aktienhandels-Dashboard soll dem Benutzer sortierte Börsendaten liefern, um seine Ziele leicht zu verfolgen und Experimente mit seiner Plattform zu machen und daraus zu lernen.

Stock Screener oder Stock Scanner

Die Algorithmen, die das Aktienscreening bereitstellen, erweisen sich als sehr effektiv. Diese Aktienhandelsalgorithmen liefern Ergebnisse, die dem Benutzer helfen, die Aktien zu vergleichen und zu verstehen.

Echtzeit-Streaming von Börsenmänteln und Charts

Sie finden die Funktion auf dem Dashboard der am häufigsten verwendeten Trading-Apps. Die Funktionen aktualisieren die Börsendaten jede Sekunde, was dem Benutzer hilft, eine bessere Strategie zu entwickeln.

Dies sind also die Funktionen der Investment-App, die Sie in Ihre Handelsplattformentwicklung einbeziehen müssen. Abgesehen davon, lassen Sie Ihre Handelsplattformentwicklung Finanzdienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften abdecken.

Richtlinien für die Entwicklung von Aktienhandels-Apps

Es ist sehr wichtig, ein Onboard-Team für das Design und die Entwicklung der Standard-App zu haben. Drei wichtige Personen sollten das Entwicklungsteam der Aktienhandels-App leiten. Einer ist der erfahrene Projektmanager, der Erfahrung mit Finanzen und anderen verwandten Problemen hat. Der andere ist ein professioneller IT-Architekt in Ihrer Trading-App-Entwicklung. Sie brauchen einen Business Analysten, der viel Erfahrung in der Finanzbranche hat. Während der Entwicklung der Trading-App müssen Sie Ihre Finanzen im Auge behalten.

Beginnen Sie mit der Arbeit der Handelsplattform; Entscheiden Sie sich zunächst, welches Produkt Sie auf Ihrer Plattform anbieten werden. Zunächst müssen Sie Umfragen zur Aktienhandels-App durchführen. Dies gibt Ihnen die Untertreibung der Benutzererwartung an eine neue Trading-App. Durch mehrere Besprechungen mit Ihrem Team zu den Umfragen haben Sie eine klare Vorstellung davon, was Ihre Trading-App bieten wird.

Definieren Sie vor dem Entwerfen von Handels-APIs, welche Aspekte Ihre Aktienhandels-App abdecken soll. Ist es für die Leute, die Englisch oder eine andere Sprache verstehen? Ist die Handelsplattform mit Android und IOS kompatibel? Verfügt Ihre Aktienhandels-App über eine Website? Alle diese Aspekte sollten abgedeckt werden, bevor Sie mit der Handelsentwicklung beginnen.

Haben Sie ein Echtzeit-Bedrohungs-Intelligence-Sicherheitssystem für Ihren Handel über Plattformen wie die in den Mobile-Banking-Apps. Das Entwicklungsverfahren für Handels-Apps muss wie mobile Banking-Apps sicher sein, da es sensible Benutzerdaten enthält und bestimmte Behörden die Sicherheit der Aktienhandels-App überprüfen. Verwenden Sie moderne Tools bei der Entwicklung von Trading-Apps wie Verschlüsselung auf Bankenniveau, Multi-Faktor-Authentifizierung und vieles mehr.

Mobile Website vs. mobile App

Das Erstellen einer Aktienhandels-App oder Handelssoftware erfordert ein gründliches Verständnis dafür, wie sie auf verschiedenen Mobilgeräten funktioniert.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Aktienhandelsplattform auf mobilen Geräten nutzbar ist, müssen Sie keine neuen Ressourcen hinzufügen, da die Ressourcen einer Website auf allen mobilen Geräten gut funktionieren.

Wenn Sie jedoch bereit sind, eine vollwertige mobile App zu erstellen, können Sie Funktionen hinzufügen, die den Kunden zusätzliche Unterstützung bieten. Die App erleichtert Ihnen auch die Interaktion mit Ihren Benutzern.

Heutzutage hat jeder ein Handy. Aus diesem Grund haben sich alle Investment-Trading-Apps auf Mobile-Banking-Apps verlagert. Wenn Sie also eine Handelsplattform starten, stellen Sie sicher, dass es besser ist, wenn Sie eine Aktienhandels-App anstelle einer Handelssoftware haben, die auf einem Desktop funktioniert.

Entwicklungsprozess für Trading-Apps

Nachdem alle grundlegenden App-Probleme behoben wurden, gehen wir zur Entwicklung der Trading-App über. Es gibt drei wichtige Dinge, die Sie mit Ihrem Entwicklungsteam für Trading-Apps ansprechen müssen.

Mobile Entwicklung: Sie benötigen IOS- und Android-App-Entwickler für Ihre Aktienhandels-App, da beide unterschiedliche Programmiersprachen verstehen. Für iOS-Apps benötigen Sie einen Entwickler, der Object C und Swift versteht. Der Android-App-Entwickler sollte Java oder Kotlin verstehen.

Backend-Entwickler: Der Backend-Entwickler ist die Person, die sich mit dem Server, den Handels-APIs und der für den Server erforderlichen App-Technologie befasst. Der Entwickler hat Kenntnisse in verschiedenen Sprachen wie Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle und vielen mehr. Der App-Entwickler trägt eine große Verantwortung, da er derjenige ist, der sicherstellt, dass der Server und die Datenbank auf Ihrer Anlagehandelsplattform korrekt funktionieren. Seine Aufgabe ist entscheidend, um die Funktionen der mobilen Plattform wie Anmeldung, Transaktionen und Benachrichtigungen zu starten.

Front-End-Entwickler: Front-End-Entwickler werden sich mit dem Design von Web-Apps und Web-Eingriffen befassen. Der Front-End-Entwickler wird normalerweise eingestellt, wenn Sie die Web-App erstellen. Der Frontend-Entwickler ist für den clientseitigen Teil verantwortlich. Ein guter Frontend-Entwickler versteht CSS, JavaScript und HTML und kann komplexe Plattformen mit Sprachen wie Angular oder React erstellen. Eine andere Sache, in der er gut sein muss, ist die Ajax-Technologie. Dies ermöglicht den Zugriff auf den Server ohne Neustart der Seite.

QA-Ingenieure und Designer: Der Designer ist für die UI/UX der App verantwortlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Entwicklungsbanner für Web-Apps und das Entwicklungsbanner für mobile Apps identisch sind.

Design des Handelssystems

Die Algorithmen des Anlagehandelssystems sind sehr empfindlich. Wenn Sie eine Handelsplattform starten, muss jeder Schritt genau und kalkuliert sein. Nachfolgend sind einige Faktoren aufgeführt, die Sie beim Entwerfen der App-Algorithmen berücksichtigen müssen.

Denken Sie an die Web- und Mobilplattform UI/UX, wenn Sie an Ihrer Idee arbeiten und die Anforderungen Ihrer Produkte prüfen.

Lassen Sie die App Usability-Tests durchlaufen, da dies Ihnen helfen wird, das Produkt nicht mehr mit dem ursprünglichen Plan in Einklang zu bringen.

Die UI/UX der Plattform soll den Markt des Aktienhandels unterstützen. Es gibt viele andere Tools, die die Entwickler dabei unterstützen, wie die App mit den Benutzern interagiert.

Rechtsfragen

Wenn Sie die App erstellen, sind Sie nicht neu in der Entwicklung der Stock-App und der Plattformen. Es gibt ein paar Dinge, an die wir Sie erinnern sollten, in Ihrer Webplattform und mobilen App erneut zu überprüfen. Diese sind:

Stellen Sie sicher, dass Ihre App über eine Genehmigung des Landes verfügt, mit dem Sie den Aktienhandel tätigen. Kurz gesagt, Sie benötigen eine Lizenz aus dem Land, in dem Sie Ihre Aktienhandels-App starten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Web- und Mobil-App den Regeln der Richtlinien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Finanzdienstleistungen entspricht, die Ihre Handlungen überwachen.

Auditieren Sie Ihre Konkurrenten

Wenn Sie eine mobile Investment-Trading-App erstellen, sollten Sie den Markt durchlaufen. Um zu verstehen, was andere Unternehmen anbieten und welche Funktionen bereits in den Investment-Trading-Apps verfügbar sind. Es gibt nur wenige Websites und mobile Trading-Apps, die sich auf dem Markt einen guten Ruf erworben haben.

Robin Hood

Die Anlagehandelsplattform von Robinhood bietet viele Funktionen wie das Erstellen einer persönlichen Liste von Finanzkreditdokumenten und Sicherheitspapieren, alle Plattformaktien von Unternehmen und das Abrufen von Echtzeitkursen. Die mobile Monetarisierung von Robinhood erfolgt auf Kosten der angesammelten Zinsen vom Konto der Benutzer

Etoro

Die mobile Anlagehandelsplattform von Etoro genießt das Vertrauen vieler Menschen. Es ermöglicht Ihnen, bekannte Händler zu kontaktieren und sogar ihre Transaktionen zu überwachen. Diese eine der besten Datenbanken für mobile Trading-Apps enthält die Informationen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Sie können ihren Handel einfach von der mobilen App aus überwachen, um die Risiken, Portfolios usw. zu bestimmen. Die mobile Etoro-App ist sehr hilfreich für diejenigen, die gleichzeitig lernen und verdienen möchten.

Yahoo Finanzen

Yahoo hat alle Aspekte abgedeckt, die eine Investment-Trading-App benötigt. Die mobile Plattform verfügt über viele Funktionen, z. B. können Sie die Kurse von Unternehmen in Echtzeit verfolgen, mobile Benutzer können erfahren, was auf dem Investmentmarkt passiert, Benutzer können die Investmentportfolios überwachen usw.

Stocktwits

Stocktwits ist genau wie Twitter, aber in der Welt der Börsenentwicklung. Benutzer, die diese Anlage-App installieren, verstehen, was andere über bestimmte Sicherheitspapiere denken. Kurz gesagt, es hilft dem Benutzer der mobilen Plattform zu verstehen, was auf dem Börsenmarkt passiert.

NetDania

Netdania ist eine mobilfreundliche Plattform mit vielen Flexibilitätsfunktionen, mit denen Sie sich auf dem Markt für Investment-Trading-Apps auszeichnen können. Möglichkeit, mit dem Währungs- und Aktienmarkt zu interagieren, den Wechselkurs in Echtzeit zu überwachen und vieles mehr.

Wie erstelle ich eine Trading-App?

Die Investment-Trading-Apps können erstellt werden, wenn Sie ein ganzes Expertenteam haben. Sie benötigen schließlich einen Projektmanager, Geschäftsanalysen und eine IT-Architektur für die App. Außerdem brauchen Sie viele Entwickler, die Ihr Programm entwickeln. Mobile App-Entwickler helfen Ihnen bei der Entwicklung der App für Android und IOS. Das Backend-Entwicklungsteam stellt sicher, dass die Datenbank und die Server koordinieren und ordnungsgemäß funktionieren. Das Front-End-Entwicklungsteam sorgt für den Kundeneingriff der Investment-App.

In was soll ich jetzt, 2022, investieren?

Börsen-App-Analysen sind für Nutzer sehr komplex. Aus diesem Grund kann niemand den Erfolg einer bestimmten Aktie über die Investment-Trading-Apps garantieren. Aber es gibt einige Handels-App-Aktien, die Benutzer im Auge behalten sollten.

Kurzfristige Einlagenzertifikate

Kurzfristige Staatsanleihenfonds

Anleihen der Serie I

Kurzfristige Unternehmensanleihenfonds

Welche Handels-App ist 2022 die beste?

Jede Trading-Investment-App hat ihre eigene einzigartige Funktion, die für eine bestimmte Art von Menschen geeignet ist. Wenn Sie beispielsweise investieren möchten, indem Sie alle Analysen durchführen, sind Robinhood oder Yahoo Finance möglicherweise für Sie geeignet.

Wie erstelle ich eine Online-Handelsplattform?

Die Entwicklung einer Online-Trading-App ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert viel Marktverständnis und ein Team aus den richtigen Experten. Sie brauchen starke Entwickler, die mehrere Programmiersprachen verstehen, um Online-Trading-Apps zu erstellen.

Sind Handels-Apps sicher?

Die Sicherheit der Handels-Apps ist den Entwicklern sehr wichtig. Sie stellen sicher, dass sie alle Aspekte abdecken, um ihre App sicher zu machen. Sie verwenden die verschiedenen Tools und führen die App durch mehrere Tests, um sicherzustellen, dass die App für Benutzer sicher ist.

Darüber hinaus stellt das Land, das den Handel mit der App zulässt, auch sicher, dass die App für Benutzer sicher ist und ordnungsgemäß funktioniert. Es gibt Regulierungsbehörden, die sicherstellen, dass die App ordnungsgemäß funktioniert.

Welche Handels-App eignet sich am besten für Anfänger?

Wenn Sie ein Anfänger sind und nur sehr wenig über Trading-Apps wissen. Dann könnte Etoro für Sie hilfreich sein. Es gibt einige andere Trading-Apps wie Merrill Edge und Robinhood, die auch für Anfänger sehr hilfreich sein können.