SaaS ، أو باختصار البرنامج كخدمة ، تعني حرفياً البرنامج كخدمة. قد يبدو غريباً بعض الشيء ، لكن مفهوم SaaS أقرب إلينا مما يبدو. الوصول إلى الإنترنت واسع الانتشار ، والتكنولوجيا تتطور بشكل أسرع وأسرع ، لذلك نحن نستخدم الخدمات السحابية بشكل متزايد. هذا هو بالضبط ما تمثله SaaS - تقديم البرامج المثبتة بواسطة مزود الخدمة عبر الإنترنت.

تاريخ موجز ل SaaS

تعود أصول هذه الحلول إلى أواخر التسعينيات عندما بدأت حلول SaaS الأولى في الظهور استجابة لتطبيقات SaaS لمشاركة البرامج الأقدم والأقل كفاءة ، مثل SASP (موفر خدمة تطبيقات SaaS). تضمنت حلول SaaS السابقة العديد من القيود (بما في ذلك التثبيت الإلزامي للبرامج المحلية).

ما هو نظام SaaS؟

في مبيعات البرامج التقليدية ، يشتري المستخدمون التراخيص ويقومون بتثبيت البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. تعمل SaaS على تغيير ذلك. يمتلك المستخدمون أداة قوية تحت تصرفهم ، على الرغم من أنهم لا يشترونها. في مقابل رسوم الاشتراك ، لا يتلقون سوى تسجيل دخول وكلمة مرور من مزود الخدمة ، وبفضل ذلك ، بعد دخول الموقع المقابل ، يمكن للمستخدمين استخدام جميع وظائف البرنامج بالكامل.

تم تخفيض تكاليف الشركة بشكل كبير كحل مباشر. يمكن أن تكسب SaaS قاعدة مستخدمين ضخمة ، لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لأسباب أخرى غير مجرد التخفيضات المحتملة في التكلفة. يفضل أصحاب الأعمال تطبيقات SaaS عبر الإنترنت لأسباب مماثلة مثل حرية وتنقل أفضل. لا تحتوي أنظمة خدمة SaaS على قيود جغرافية أو زمنية ويمكن استخدامها في أي مكان. يعمل المكتب الافتراضي عندما يمكن الوصول إليه عن بُعد ، مثل الملفات والبريد الإلكتروني والعديد من تطبيقات SaaS المكتبية ، دون الحاجة إلى التواجد فعليًا في الشركة.

يوفر هذا مزايا لا تقدر بثمن للمستخدمين الذين يسافرون بشكل متكرر وكذلك للشركات ذات الهيكل التنظيمي الموزع أو الذين يستخدمون العمل عن بعد. تجربة المستخدم لا تمتلك البرنامج ، لذلك لا يحتاجون إلى تثبيته على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، ولا يقومون بصيانتها. تقع مسؤولية جميع التحديثات والإدارة والدعم دائمًا على عاتق مزود الخدمة. يعد هذا بلا شك تحسنًا كبيرًا مقارنة بتطبيقات SaaS السابقة ، والتي كانت تستند إلى شراء البرامج ، وفي معظم الحالات ، انتهى بها الأمر. تعمل تطبيقات SaaS على تغيير نهج SaaS التقليدي وتوفر أداة فعالة لا تحتاج إلى شرائها بنفسك. يتلقى مستخدم جديد حق الوصول إلى النظام الأساسي من مزود الخدمة مقابل رسوم اشتراك شهرية ، وبعد إدخال معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة به ، يمكنه استخدام الوظائف الكاملة للبرنامج.

اتجاهات تطوير SaaS

وفقًا لإحصاءات DiS ، يقدم أكثر من 100 بائع برمجيات في السوق الأوروبية تطبيقات SaaS. يقدم العديد من مزودي الخدمة تقريبًا تطبيقات Saas التعاونية لمستخدميهم. أصبح تبادل البرامج عن بُعد بدون بنية أساسية للخادم ودون الحاجة إلى تثبيت برنامج على كمبيوتر العميل ممكنًا فقط مع التطور الأوسع لشبكات الإنترنت. في أوروبا ، وفقًا للمكتب الإحصائي المركزي (GUS) ، تتمتع أكثر من 93٪ من الشركات بإمكانية الوصول المستمر إلى الإنترنت ، و 53٪ لديها وصول إلى النطاق العريض. جعلت التطورات في التكنولوجيا إقراض البرامج أو تأجيرها ، بدلاً من شراء ترخيصها ، أحد أكثر البدائل إثارة للاهتمام للحصول على أنظمة تطبيقات SaaS جديدة من الشركات. نتيجة لذلك ، يتوفر أكثر من 200 عنوان من برامج SaaS الجاهزة ، بدءًا من الشركات الدولية مثل Microsoft و SAP إلى الشركات المحلية مثل net CRM و wCompany.

تُستخدم تطبيقات SaaS بشكل شائع في مجالات الأعمال مثل المزادات عبر الإنترنت ، والتجارة عبر الهاتف المحمول ، والخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتسوق عبر الإنترنت ، ودعم الأعمال. البرنامج الذي يتم توفيره غالبًا للشركات هو المحاسبة عبر الإنترنت ، وإدارة علاقات العملاء (لإدارة العلاقات مع العملاء والأطراف المقابلة) ، ونظام إدارة المحتوى ، والموارد البشرية ، وأدوات وبرامج المكتب لتحسين تجربة المستخدم وكشوف المرتبات ، بالإضافة إلى محرري الرسوم (فيجما ، فوتوشوب) ، وهي أدوات لا غنى عنها للمصممين للعمل معها. اتجاه التطوير الثاني هو الخدمة المقدمة عند الطلب (البرمجيات مثل dem و هكذا) ، موجهة بشكل أساسي إلى المستخدمين غير التجاريين. الشركات المتخصصة في تأجير الأفلام أو ألبومات الموسيقى عبر الإنترنت ، مثل VOD ، رائدة في هذا المجال.

تعد تطبيقات SaaS عبر الإنترنت أكثر من قياسية

SaaS هو حل رائع للمستخدمين الذين لديهم حساسية من البرامج باهظة الثمن والتي تجعل من الصعب بشكل عام الاستمتاع بأسلوب الحياة الحديث. كما يعني أيضًا الوصول السريع إلى مستندات الشركة من أي مكان في العالم. تحتاج ببساطة إلى الوصول إلى الإنترنت لإنجاز مهامك المهنية إلى أقصى حد ممكن. أصبحت مثل هذه الحلول ذات أهمية متزايدة للاستراتيجيات المتكاملة التي تفكر "أبعد من" مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخطط للتوسع على نطاق واسع. تعد سهولة استخدام تطبيقات SaaS وأمانها من الحجج الإضافية لصالحها. يتم تشفير جميع البيانات التي يتم إدخالها في نظام الخدمة وحفظها على خوادم محددة لمنع الوصول غير المرغوب فيه والتدمير.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن طول عمر السجلات المحفوظة بهذه الطريقة. ومع ذلك ، لا تزال هذه التقنية جديدة تمامًا للمستخدمين ، وبالتالي فإن عرض الخدمات يتجاوز بشكل كبير الطلب الحالي. يحتاج المجتمع إلى وقت للتعود على حلول SaaS التكنولوجية الجديدة ، خاصةً إذا كان استخدامها مرتبطًا بالتدفقات النقدية أو مخاطر تكنولوجيا المعلومات. عندما تم إطلاق المتاجر والمزادات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ، لم يكن معظم الأمريكيين يثقون في المعاملات عبر الإنترنت. استغرق التسوق عبر الإنترنت عدة سنوات ليصبح طبيعيًا تمامًا. كان الأمر نفسه مع الخدمات المصرفية الإلكترونية والبريد الإلكتروني. اليوم ، أصبحت حلول SaaS للعديد من المشكلات بدون خدمة الإنترنت شبه مستحيلة. في هذا السياق ، تظهر تطبيقات SaaS في السوق والتي يمكن أن تغير حياة الكثير من الناس ، ولكن الأمر يستغرق وقتًا للحصول على تجربة المستخدم بالكامل.

أصبح توفير العديد من الأنظمة وتطبيقات SaaS عبر الإنترنت واسع الانتشار الآن. تعود الشعبية المتزايدة لمثل هذا الإجراء إلى أسباب الراحة والأسباب الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر فرصًا غير محدودة لتطوير الشركة من خلال الوصول إلى البيانات من أي مكان يمكنك الاتصال بالشبكة. لهذا السبب يستحق الاتصال بنظام خدمة SaaS والتفكير في استخدامه في مؤسستك.

ما هي أمثلة SaaS؟

يعد إعداد قائمة بالميزات التي يجب أن تتوفر في البرنامج مسبقًا أمرًا مفيدًا لتجنب الندم على اختيارك. بالإضافة إلى سهولة الاستخدام ، من الأهمية بمكان الانتباه إلى جميع الوظائف المعروضة ، وخيارات التكامل ، وتخصيص القالب ، والجوانب الأخرى المماثلة ولكن المهمة بنفس القدر. تتضمن الخطوات التالية قراءة مراجعات الأنظمة وتحديد الأنسب لاحتياجاتك الخاصة.

عند اختيار SaaS ، من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام للأدوات الأكثر شيوعًا. تتكون من:

يمكن للمؤسسات الصغيرة والوكالات والمقاولين المستقلين استخدام بونساي لإدارة أعباء العمل بشكل أكثر فعالية وتوسيع شركاتهم. بونساي هو حل مباشر لجميع جوانب الأعمال التجارية والتمويل. تساعد تطبيقات SaaS المستخدمين في أتمتة كل خطوة من خطوات دورة تفاعل العملاء ، بما في ذلك إعداد عملاء جدد وتوقيع العقد وجدولة المواعيد ورسالة الشكر بعد دفع الفواتير.

كانت Salesforce واحدة من أولى الشركات التي أطلقت تطبيقات SaaS في السحابة. على الرغم من كونها واحدة من العديد من العلامات التجارية المستخدمة اليوم ، إلا أن العلامة التجارية صمدت ولا تزال القناة الرئيسية للتواصل مع الشركات والمستهلكين. تعد خبراتهم في إدارة علاقات العملاء (CRM) حلاً قويًا ، وكان الانتقال إلى SaaS كبيرًا.

Dropbox هي واحدة من أكثر الخدمات المستخدمة على نطاق واسع للتخزين السحابي. يعود سبب جاذبيته جزئيًا إلى حقيقة أنه يخدم المستخدمين الأفراد والشركات. لقد وجدنا التمييز الأساسي في أدوات التعاون في خطة العمل. يمكنك تحميل الملفات ومزامنتها مع المجلدات المحلية ووضع علامة مائية عليها والمزيد باستخدام Dropbox ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بها في السحابة.

متى يجب استخدام SaaS؟

لتوضيح متى يمكنك استخدام البرنامج كخدمة ومدى استخدام السحابة على نطاق واسع. دعنا نتحدث عن العمل اليومي في منظمة - Saas هو الخيار الأمثل لذلك. خاصة عندما يحتاج أكثر من فرد إلى الوصول إلى تطبيقات SaaS محددة. يحدث هذا غالبًا مع العاملين في الموارد البشرية. البرامج مثل حلول الموارد البشرية المستندة إلى الخدمة السحابية ، مثل KARO HRMS أو P&I Loga HR وكشوف المرتبات ، تكتسب شعبية. هل ما زلت تتصبب عرقًا باردًا وتشعر بالقشعريرة من فكرة إبقاء البرنامج بأكمله "بالخارج"؟ ربما يكون هذا النوع من الخدمة شيئًا تستخدمه بالفعل.

كل ما هو مطلوب هو استخدام بريدك الإلكتروني للوصول إليه عبر الإنترنت. على خوادم مزود الخدمة ، يحتفظون بالاتصالات والبرامج. عادة ، نستخدم متصفح الويب لتسجيل الدخول والوصول إلى هذه المواقع. تعمل خدمة SaaS بهذه الطريقة. يدفع المستخدمون مقابل استخدام البرنامج فقط ، وليس الترخيص. بدلاً من الحاجة إلى تثبيت تطبيقات SaaS على أجهزتهم ، يحصل المستخدمون على وصول كامل إليها في المقابل. عندما نستخدم محرك أقراص افتراضيًا لتخزين البيانات ، يمكننا أيضًا استخدام حلول SaaS (مثل Google Drive و OneDrive).

ما هي فوائد SaaS؟

تتمثل الفائدة الهائلة لاعتماد حلول SaaS في أنك لست بحاجة إلى شراء ترخيص ، والذي يرتبط عادةً بعدد محدود من أجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدام البرنامج عليها. بفضل حلول SaaS السحابية ، يمكنك استخدام الأداة بشكل مستقل عن الموقع أو المعدات (بشرط أن تفي بالشروط الأساسية ، مثل الوصول إلى الإنترنت). يتم الآن تعديل تطبيقات SaaS أكثر فأكثر لتعمل على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير الوقت والمال باستخدام البرنامج بطريقة SaaS. قد يكون لتنفيذ البرامج التقليدية نفقات إضافية ، مثل تكلفة الأجهزة المطلوبة للتشغيل السليم للبرنامج. لا داعي للقلق من أن نتحمل رسومًا غير متوقعة أثناء النشر أثناء استخدام البرنامج في السحابة لأن المورد سيوفر البنية التحتية اللازمة. الاستفادة من البرامج المستندة إلى الخدمة السحابية له ميزة ضمان الوصول إلى أحدث إصدار من البرنامج. يمكننا التأكد من أننا لن نفوت أي تحديثات مهمة ضرورية للتشغيل السليم للبرنامج والأمان لأن مزود الخدمة مسؤول عن جميع الالتزامات المتعلقة بالموقع.

يوفر استخدام الخدمة والبرامج الموزعة من خلال نظام تطبيقات SaaS في مؤسستك بعض المزايا. بادئ ذي بدء ، يتيح الاستخدام الفوري للبرنامج دون الحاجة إلى التثبيت ، مما يضمن الاستقلال ويعزز تنقل أصحاب الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، يمكّنك نظام خدمة SaaS من تقليص النفقات المتعلقة بشراء الآلات وتوسيع البنية التحتية للشركة ، لا سيما النفقات المتعلقة بشراء الخوادم وتخصيص مساحة لهذه الأجهزة. تعوض معدلات الاشتراك الأرخص نسبيًا عن تكاليف الشراء المرتفعة نسبيًا لبرامج معينة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن صيانة وتحديث المنتج الذي تم شراؤه مسبقًا يتطلب تكاليف. في حالة البرنامج في نظام SaaS ، يتم تضمين هذه الخدمة في رسوم الاشتراك. التكنولوجيا ، مثل SaaS ، لا تزال لها عيوب كبيرة. العيب الرئيسي هو الاعتماد الكامل على الإنترنت ، والذي يرتبط بالشكوك الأكثر شيوعًا حول تكليف الموزع بصيانة جميع البيانات المهمة للشركة.

تعد برامج المحاسبة وبرامج CRM SaaS لإدارة علاقات المستخدمين والأنظمة التي تساعد في عمل الموارد البشرية من بعض الخدمات التي يتم تقديمها بشكل متكرر من خلال نظام SaaS. يتطور قطاع الخدمة المقدم من خلال نظام SaaS بشكل ديناميكي ، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. في أوروبا ، يقوم نظام SaaS حاليًا بالبحث عن مجالات السوق مع مقدمي الخدمات المحتملين. ومع ذلك ، فإن الشركات على استعداد متزايد لاستخدام البرامج التي يوفرها الموزعون الذين بدأوا بالفعل في استخدام النظام. يسمح لك التحليل الأعمق للموضوع بمراقبة المقترحات التي أعدتها الشركات العاملة في نفس النوع من النشاط. الأوروبيون بطيئون في التعود على الابتكارات التكنولوجية ، لذلك يستغرق تطوير النظام بالكامل وقتًا. تعد SaaS خيارًا جيدًا إذا لم يكن لشركتك الناشئة ميزانية كبيرة. المستخدمون الذين يرغبون في معرفة ما إذا كان اقتراحهم سيؤدي إلى ميزانية ناجحة بشكل متكرر يختارونها أيضًا. يُعرف نموذج SaaS هذا ، المعروف باسم "البرنامج كخدمة" ، بفعاليته لكل من المؤسسات الصغيرة والكبيرة جدًا. ومع ذلك ، من المهم موازنة جميع مزايا وعيوب هذه الحلول قبل اتخاذ القرار النهائي للتأكد من أنها ستفيد شركتك.

تطور SaaS: كيف تغير؟

أدت زيادة كفاءة الإنترنت وتخفيف مخاوف المستهلكين بشأن أمان هذه الحلول والاعتمادية عليها إلى جعل تطوير الخدمة المقدمة من خلال نظام SaaS ممكنًا. بفضل تطور معايير تطبيق SaaS والوظائف الموسعة لمتصفحات الويب ، يمكن للمستخدمين الآن التعامل مع نظام خدمة موجود على خادم بعيد والحصول على تجربة مستخدم. لقد طورت حلول تطبيقات SaaS تفاعلية لانتشار المعايير المستخدمة في تطوير مواقع الويب. نتيجة لذلك ، تطور كل متصفح إلى إعداد حيث يمكن أن تعمل البرامج المنفصلة دون تعارض. تعمل جميع البرامج بشكل صحيح عند استخدامها من خلال متصفحات الويب نتيجة لتوحيد الحلول المستخدمة لهذا الغرض ، مما يجعلها في متناول جميع المستخدمين بغض النظر عن النظام الأساسي للأجهزة ونظام خدمة التشغيل. Saas لها تأثير كبير على مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام والشركات الناشئة بشكل خاص. نظرًا لنظام خدمة SaaS ، فإن الشركات التي تستخدم تقنية بدون رمز تتطور بنجاح كبير. إحدى هذه الشركات هي AppMaster. يركز موظفو هذه الشركة على النتائج ويستخدمون أيضًا أساليب SaaS لتطوير تطبيقات مثل:

تطبيقات الويب

تطبيقات الهاتف الجوال

بالإضافة إلى خلفية شائعة جدًا.

بفضل هذه الشركة ، يوجد مكان لتشغيل تطبيقات SaaS بدون رمز ، مما يسهل بدوره الحصول على تجربة مستخدم جيدة. نحن لا ننكر أن البرمجة هي مستقبلنا ، ولكن لماذا لا نساعد في الحصول على تجربة المستخدم التي طال انتظارها؟