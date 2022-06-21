تشهد صناعة التكنولوجيا اليوم تحولًا رقميًا سريعًا مؤخرًا. مصطلح التحول الرقمي هو عبارة "شاملة" تشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة لتحسين طريقة عمل المؤسسة. أصبح التحول الرقمي مهمًا بشكل متزايد للشركات العاملة في عالم اليوم سريع الخطى.

لكي تظل الشركات قادرة على المنافسة ، كان عليها التكيف مع المناخ التكنولوجي المتغير ، واحتضان التحول الرقمي في صناعة التكنولوجيا بوتيرة أسرع. وقد أدى ذلك إلى تغييرات تشغيلية في الوظائف والعمليات اليومية للمنظمات على كل المستويات. لقد أثر التحول الرقمي في مدى ارتباط الشركات بعملائها ، وكفاءة الخدمات اللوجستية ، وعمليات الإنتاج ، وقنوات المبيعات ، وحتى التسويق!

تغيير التسويق بدون تعليمات برمجية وأدوات منخفضة التعليمات البرمجية



أدى التحول الرقمي أيضًا إلى زيادة حركة الرمز المنخفض / عدم وجود رمز على مر السنين. في الواقع ، كان لها أكبر تأثير في مجال التسويق. لقد عملت حركة الرمز المنخفض / عدم وجود رمز على تبسيط الوظيفة الضرورية لتسويق الأعمال من خلال تقليل الحاجة إلى تطوير البرامج وخبراء الترميز. بدلاً من ذلك ، تم إنشاء هذه الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة لتمكين المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في الترميز من توفير حلول برامج تسويقية جاهزة بشكل أسرع.

أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة الشائعة التي أصبحت شائعة بواسطة المسوقين هي Salesforce و Wix و Canva. كانت أدوات الشفرة المنخفضة هذه في طليعة حركة الشفرة المنخفضة / عدم وجود رمز كأداة تطوير مفضلة لغير المبرمجين. حتى أن البرامج الأسهل في الاستخدام هي أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية تسمح للمسوقين بتطوير تطبيقات الأعمال دون معرفة تقنية. لا تتطلب أدوات عدم وجود تعليمات برمجية من المطورين برمجة البرنامج.

ما هو التسويق بدون كود؟



تساعد أدوات تطوير برامج No-Code المسوقين بدون خبرة في الترميز على إنشاء تطبيقات وحلول للهاتف المحمول لأعمالهم. عملت أدوات عدم وجود رمز على تسوية "ساحة اللعب" الرقمية وجعلت من السهل على الشركات التكيف مع التغييرات بسرعة. نتيجة لذلك ، تحولت مجموعة المهارات الخاصة بإنشاء حلول تقنية الأعمال الرشيقة من أيدي مطوري البرامج إلى فرق التسويق الرقمي.





سمحت عملية تطوير أكثر بساطة لتسويق التطبيقات بظهور "المطور المواطن". من خلال نظام أساسي سهل الاستخدام ، سيمكن التسويق بدون رمز المؤسسات من إنشاء تطبيقات الأعمال وحلول تكنولوجيا الهاتف المحمول مع القليل من المعرفة التقنية أو معدومها. ليست هناك حاجة للتسويق الرقمي (المطورين المواطنين) لكتابة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات برمجية. نتيجة لذلك ، تكون عمليات التسويق داخل الشركة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة. يوفر التسويق الرقمي بدون رمز أيضًا للشركات رؤى قيمة قائمة على البيانات حول تجارب العملاء مع أحدث منتجاتهم وخدماتهم الرقمية.

ما هو نهج عدم وجود رمز؟



يعيد نهج عدم وجود رمز التركيز مرة أخرى على سير عمل الفريق وتجارب العملاء ، مع التركيز على احتياجات مستخدمي البرامج هؤلاء. باستخدام تطبيقات برمجية بديهية ، تتيح الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية للأعمال الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية في عملياتها. يعمل نهج عدم وجود رمز لتطوير التطبيقات على مركزية قاعدة المعرفة داخل الشركة ، لذلك ليست هناك حاجة كبيرة إلى الاستعانة بمصادر خارجية للتشفير أو التعاقد مع مطورين خارجيين.

يمتلك المسوقون الرقميون الأدوات اللازمة لعدم وجود رمز في متناول أيديهم لإنشاء المحتوى الضروري للترويج لأعمالهم. بدلاً من فريق كامل من مطوري البرامج المتخصصين ، يعتمد نهج عدم وجود رمز على حل تقني يمكن للمسوق الرقمي معالجته بسهولة.

لماذا أصبح رمز No-Code ذو شعبية كبيرة؟



فعاله من حيث التكلفه



يقلل التطوير منخفض التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية من التكلفة الإجمالية لتشغيل الأعمال التجارية. يمكن للشركات شراء أدوات بسيطة بدون تعليمات برمجية لتلبية احتياجات التسويق الرقمي الخاصة بهم دون الاستعانة بفريق مكلف من المطورين للقيام بالبرمجة. المسوقون الرقميون الذين يستخدمون أدوات بدون تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات أعمال يقللون بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بالتوظيف الإضافي والتوظيف.

تحول أسرع



بالنسبة لفرق التسويق ، فإن التطوير بدون رمز منخفض يسهل تغيير الأعمال بطريقة لم يسبق لها مثيل! في الماضي ، كان يتم التعامل مع البرمجة وتطوير البرمجيات من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات وسوف يستغرق وقتًا طويلاً لإكماله. توفر الأدوات والأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية الآن للمسوقين عملية تطوير تطبيق رشيقة تساعد الشركات على التمحور بسرعة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

تقارير دقيقة



كما يوفر البرنامج منخفض الكود ، الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، بيانات دقيقة وأدوات إعداد تقارير مفصلة. توفر هذه التعليقات الحيوية ورؤى الأعمال حول فعالية عمليات سير العمل والإنتاجية واستجابة العملاء. تسمح هذه البيانات للشركات بالتكيف للبقاء قادرة على المنافسة بأسرع ما يمكن.

سهولة التخصيص



تعمل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية على تحسين تجربة المستخدم في كل مستوى من مستويات عملية تسويق الأعمال. مع عدم الحاجة إلى الترميز ، تسهل هذه الأدوات التخصيص السهل نسبيًا لميزات أي تطبيق تسويق رقمي. من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية والقوالب المعدة مسبقًا ، يمكن للمسوقين الرقميين إنشاء تطبيقات على أفضل وجه لتلبية احتياجات المستخدمين المقصودين.

عملية مبسطة



تعمل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية على تبسيط عملية سير العمل لفرق التسويق وأتمتتها وتبسيطها. تجعل تدفقات العمل الآلية هذه من السهل جدًا على المسوقين الرقميين العمل بشكل مترابط وفعال في مشاريع متعددة في وقت واحد. تقلل الحلول التقنية الخالية من التعليمات البرمجية من الحاجة إلى الترميز أو مهارات المطور. نتيجة لذلك ، يمكن لفرق التسويق الرقمي التركيز على عملياتها الأساسية بأقصى كفاءة لإفادة الأعمال.

ما مدى سرعة عدم وجود كود؟



هناك العديد من المزايا لاستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لتطوير البرامج والتطبيقات. ازدادت شعبية الحلول غير المشفرة ويتم تبنيها من قبل الشركات كأفضل حل للبقاء قادرة على المنافسة داخل السوق. يعد تطوير عدم وجود رمز أسرع بشكل ملحوظ من العملية التقليدية المتمثلة في الاستعانة بمصادر خارجية لترميز التطبيقات إلى فريق آخر.

باستخدام أدوات عدم وجود رمز ، يتم تقليل الوقت المستغرق لتطوير حلول البرامج ، حيث لا توجد حاجة للتشفير الفعلي. حتى الأقدم ، قامت الشركات التقليدية بتنفيذ أدوات بدون رمز بسرعة في عمليات التسويق الرقمي الخاصة بها ولاحظت تحسنًا في تجارب العملاء. بناءً على مزاياها العديدة ، استخدمت العديد من الشركات التقليدية ابتكارات بدون رمز كطريقة للمستقبل.

ما هي عيوب عدم وجود كود؟



قضايا أمنية

حقيقة أن أدوات عدم وجود رمز تتطلب القليل من المعرفة بالشفرة أو عدم وجودها أمر مناسب للمستخدمين. ومع ذلك ، نظرًا لأنه تم إنشاؤه ليكون في متناول جميع المستخدمين ، بما في ذلك جميع الأفراد الذين يشكلون فريق التسويق الرقمي للشركة ، فإن هذا يترك بعض القلق بشأن أمان البيانات. قد يقوم المتسللون عديمو الضمير أو الأفراد المهملون داخل فريق التسويق بمشاركة البيانات الخاصة أو التلاعب بالإعدادات أو منع المستخدمين الآخرين في الفريق من الوصول إلى التطبيق. تعد إجراءات حماية أمان البيانات المتقدمة ميزة أساسية للتطبيقات التي خضعت لاختبارات صارمة وترميز من قبل مطوري البرامج. ومع ذلك ، تعتمد أدوات البرامج غير المشفرة على بيئة مرئية وغالبًا ما تكون أبسط وأسهل في التسلل. يعتمد المسوقون على أدوات بدون تعليمات برمجية لراحتهم وبساطتهم ، لذا فهم يضحون بمستوى معين من الأمان في هذه العملية.

خفض الحكم الذاتي

تسمح أدوات بدون كود للشركات بإنشاء تطبيقات دون الاعتماد على خبرة الترميز من داخل فرق التسويق والإدارات الأخرى. ومع ذلك ، فإن الأدوات البرمجية التي تستخدمها فرق التسويق قد توفر حلاً رائعًا غير ترميز ، مع وجود قيود معينة. إذا واجهت أداة أو منصة لا تحتوي على رمز تغييرًا في الترميز أو البرامج أو شروط الاستخدام من المطورين الأصليين ، فستكون الشركات تحت رحمتهم. وبالمثل ، إذا أصبحت البرامج غير المشفرة قديمة ، ستضطر الشركات إلى إيجاد حلول بديلة والبدء من جديد في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا أضافت أداة no-code فجأة رسومًا جديدة باهظة للوصول إلى ميزات تطبيق معينة ، فقد يتعطل سير العمل أو استراتيجية التسويق الخاصة بشركة ما.

ما هي حدود عدم وجود كود؟



قضايا قابلية التوسع

تعتمد أدوات تطوير التسويق بدون كود على بيئات ترميز مرئية بسيطة بدلاً من منصات الترميز النصية. نظرًا لأن الترميز قد تم إنشاؤه بالفعل بواسطة مطورين خارجيين وتم تقديمه كحل لتقنية النموذج ، فإنه يخلق مشكلات التخصيص على المدى الطويل. تعمل التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بشكل أفضل مع تطبيقات البرامج البسيطة وتكون أقل مرونة بالنسبة لميزات البرامج الأكثر تعقيدًا.

من الصعب التفريق

تتيح سهولة الوصول إلى أدوات عدم وجود رمز لأي شخص لديه أموال كافية الحصول على نفس الوصول إلى أدوات التسويق كما هو الحال في عملك. هذا يعني أيضًا أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام القوالب المعدة مسبقًا لهذه الأنظمة الأساسية غير المشفرة قد تبدو مشابهة لتلك الخاصة بمنافسك!

لحسن الحظ ، هناك حلول مثل AppMaster لا تقتصر على قابلية التوسع. AppMaster لا يلزمك ؛ على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى ، يمكنك دائمًا أخذ شفرة المصدر الخاصة بك. مع AppMaster ، أنت محمي من نقاط الضعف تمامًا كما هو الحال في التطوير الكلاسيكي. إنه أكثر من مجرد تطوير بدون كود. AppMaster هو إنشاء كود بمساعدة الذكاء الاصطناعي يحاكي فريق التطوير. تحصل على نفس النتيجة مقابل أموال أقل وعشر مرات أسرع.

استنتاج

على الرغم من هذه القيود ، غيرت أدوات عدم وجود رمز كيفية تسويق الشركات لمنتجاتها وخدماتها. تساعد هذه الأدوات أيضًا في تبسيط سير عمل فرق التسويق من خلال تقليل الاعتماد على الترميز أو مطوري البرامج. يقومون بأتمتة العمليات وتوفير موارد التسويق القيمة ، مثل الوقت والطاقة والمال. بغض النظر عن حجم أو حجم عملك ، يمكن أن تساعد هذه الأدوات عملك في أن يكون جزءًا من التحول الرقمي العالمي! يمكن لفريقنا من مستشاري التكنولوجيا ذوي الكود المنخفض مساعدتك في اختيار أفضل الحلول لعملك! يسعدنا تحديد موعد للتشاور معك!