يعد chatbot أداة ممتازة للأعمال ، مما يجعل التفاعل مع المستخدمين أسهل وأكثر كفاءة. في الوقت الحاضر ، من السهل إنشاء روبوتات محادثة. تسمح أطر عمل وأدوات إنشاء روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية بإنشاء روبوتات للمحادثة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

ما هو المطلوب بالضبط لإنشاء روبوتات محادثة؟ لقد أعددنا دليلاً سريعًا يحتوي على معلومات مهمة: أدوات لبناء روبوت ، والفرق بين منشئي الروبوتات وأطر العمل ، ومزايا روبوتات الدردشة ، ولماذا ننشئ واحدًا.

ما هو الشات بوت؟

روبوت المحادثة هو برنامج يحاكي الحوارات الواقعية مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الأجهزة كما هو الحال مع الإنسان الفعلي. تُستخدم روبوتات الدردشة بشكل كبير في قطاعات B2C و B2B حيث يلزم التفاعل المستمر مع العملاء.

ربما تكون قد رأيت روبوتات محادثة على مواقع وأنظمة أساسية مختلفة. عادة ، عند البحث عن منتج أو خدمة ، تفتح نافذة منبثقة تقدم المساعدة. يمكنك كتابة سؤالك هناك والحصول على إجابة فورية. نعم ، لقد كان روبوت محادثة.

فوائد إنشاء روبوت محادثة

إذا كنت تفكر في إنشاء روبوت محادثة ولكن لديك شكوك ، فتحقق من فوائد برامج الدردشة الحية وتأثيرها الإيجابي على الأعمال.

الفعالية من حيث التكلفة. على الرغم من أن تطوير روبوت المحادثة قد يتطلب إنفاق بعض الموارد ، فإن تنفيذه في العمليات التجارية سيوفر لك المال والوقت. يمكن أن تؤدي روبوتات الدردشة حجم العمل الذي يقوم به فريق الدعم المتوسط. بدلاً من عشرة مساعدين للعملاء ، يتعاملون مع التوظيف وتخصيص الموارد ، يمكنك إنشاء روبوت محادثة ومعالجة المزيد من طلبات المستخدمين بشكل أسرع وأسهل.

إشراك العملاء. تتمثل إحدى أهم فوائد روبوتات المحادثة في قدرتها على تحسين التفاعل مع المستخدمين. يمكن لروبوتات الدردشة معالجة مئات الاستعلامات من عملاء مختلفين في وقت واحد دون إبطاء الأداء. يحافظون على رضا العملاء ويزيدون الاحتفاظ بهم.

أتمتة العمليات التجارية. كونها مسؤولة عن العديد من المهام ، تعمل روبوتات المحادثة على تحسين العمليات وأتمتتها بشكل كبير. بدلاً من معالجة كل طلب يدويًا ، يمكنك توفير بعض الوقت مع برامج الروبوت وإنفاقه على مهام أكثر أهمية. يمكن للروبوتات جمع البيانات الضرورية من المستخدمين وتحسين تجربة العملاء.

اتصال شخصي. تتأكد روبوتات الدردشة من حصول كل مستخدم على خدمة. سيحصل العملاء على ردود مخصصة وتفاعل فردي مع مساعد الروبوت. حتى لو كان طلبًا موجودًا في قسم الأسئلة الشائعة ، يمكن للمستخدم الحصول عليه بسهولة أكبر ، مما يعزز رضاه.

تقود الجيل. يمكنك استخدام المعلومات حول العملاء التي تم جمعها بواسطة الروبوت أثناء الاتصال لإنشاء عملاء متوقعين. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء مسارات تحويل أكثر تخصيصًا للمبيعات وجذب المزيد من العملاء المتوقعين.

أنواع روبوتات المحادثة

يمكن تقسيم روبوتات المحادثة إلى مجموعتين رئيسيتين اعتمادًا على وظائفها:

روبوتات المحادثة المستندة إلى القواعد ؛ روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

روبوتات المحادثة المستندة إلى القواعد

روبوتات المحادثة هذه أكثر وضوحًا. يستخدم منطق if / else ويجيب على الاستفسارات التي تتبع السيناريوهات المحددة مسبقًا. يعتمد تفاعلها مع العميل على الكلمات الرئيسية. لا يستطيع الروبوت التعلم من الخبرة السابقة. يتم إجراء جميع التحسينات يدويًا.

الايجابيات:

سهل الإنشاء ؛

يكفي لإنجاز مهام بسيطة مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة ؛

تكلفة تطوير منخفضة.

سلبيات:

لا تعلم ذاتي

القدرة على الإجابة على مجموعة أسئلة محددة مسبقًا فقط ؛

يتطلب التحسين اليدوي.

روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي

روبوتات الذكاء الاصطناعي هي برامج أكثر تعقيدًا تُستخدم على نطاق واسع بسبب إمكانيات التعلم الذاتي. تستخدم روبوتات المحادثة هذه الشبكات العصبية للتعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليل النص. يمكنهم تقديم إجابات حتى للطلبات غير العادية.

الايجابيات:

القدرة على التعلم الذاتي.

يمكنه معالجة الطلبات غير القياسية الأكثر تعقيدًا ؛

قدِّم تواصلًا أكثر واقعية.

سلبيات:

تكلفة التطوير أعلى ؛

يعتبر بناء Chatbot أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

يبدو أن روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفوز بالمعركة. ومع ذلك ، كل شيء يعتمد على الغرض من الروبوت. تعد روبوتات المحادثة المستندة إلى القواعد أكثر من كافية للشركات الصغيرة لأتمتة بعض العمليات. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى قاعدة بيانات مناسبة لإنشاء روبوت ذكاء اصطناعي وتزويده بالبيانات للتعلم عليها.

كيفية إنشاء روبوت محادثة في 5 خطوات سهلة؟

لتسهيل تطوير روبوتات المحادثة ، قسّمها إلى خمس خطوات.

حدد الغرض من chatbot الخاص بك وحدد مكان وضعه

أجب عن السؤال الرئيسي ، "ماذا سيفعل الشات بوت الخاص بك؟" هل تريد من الروبوت الخاص بك أن يجيب على الأسئلة ، أو يولد عملاء محتملين ، أو يوجه استفسارات لدعم المديرين؟ حاول أن تكون محددًا ، حيث سيساعدك ذلك في تحديد ميزات الروبوت لاحقًا.

ثانيًا ، حدد مكان وضع chatbot. حدد قناة الاتصال الأساسية الخاصة بك وحدد المكان الذي تتفاعل فيه مع المستخدمين أكثر من غيره. يمكنك وضع الروبوت على موقعك ، في برامج المراسلة ، على ملفات التعريف الاجتماعية.

صمم محادثة chatbot وفكر في الرسالة الترحيبية

حدد الرسالة الأولى في chatbot الخاص بك. استخدمه كمحفز لبدء الاتصال ، مثل ، ابدأ بالتحية وتقديم بعض المساعدة للمستخدم.

ثم من المهم إنشاء تدفق محادثة في الروبوت. سيساعد على إنشاء روبوت محادثة بطريقة أكثر تنظيماً. يمكنك أيضًا التفكير في أنواع الأسئلة ، سواء لاستخدام أسئلة الاختيار من متعدد ، والسماح للمستخدمين بتحديد الاستعلام عن طريق النقر فوق زر السؤال أو كتابة الطلب.

اختر النظام الأساسي لبناء روبوتات المحادثة

في هذه الخطوة ، تحتاج إلى تحديد مجموعة التكنولوجيا. كما ذكرنا سابقًا ، يمكنك استخدام العديد من الأدوات لإنشاء روبوتات محادثة.

واحد منهم هو أدوات إنشاء روبوتات الدردشة الجاهزة للاستخدام والتي تسمح بإنشاء روبوتات محادثة بدون رمز. يشبه بناة الروبوتات ومنصات روبوتات الدردشة تلك المنشئين. يمكنك استخدامه بسهولة وإنشاء روبوت في لمح البصر. تحقق من المنشئين المشهورين: ChatBot و Chatfuel .

خيار آخر هو استخدام إطار عمل . إذا كان خيارك هو إنشاء روبوت محادثة باستخدام إطار عمل ، فمن الأفضل تفويض هذه المهمة لفريق التطوير. تعمل الأطر كمكتبات. يستخدمها المطورون ويرمزون إلى برنامج chatbot. الأطر الشائعة: Microsoft Bot Framework ، و IBM Watson .

اختيارك ، كما هو الحال دائمًا ، يعتمد على الغرض. استخدم إطار عمل إذا كنت ترغب في إنشاء روبوت محادثة سيكون حلاً مخصصًا بميزات أكثر تعقيدًا. إذا كانت سرعة تطوير chatbot والبساطة مهمة - فإن منصات chatbot هي الخيار الأفضل.

تدريب الروبوت الخاص بك

هذه الخطوة مطلوبة فقط لروبوت محادثة AI. قم بإعداد chatbot لفهم نوايا المستخدمين بشكل أفضل. كيف نفعل ذلك؟ يمكنك استخدام مجموعات البيانات الخاصة بك من رسائل البريد الإلكتروني المستلمة أو استفسارات الدعم وتعليم الروبوت الخاص بك لفهم الطرق المختلفة التي يمكن للعملاء من خلالها إرسال طلباتهم.

اختبر الشات بوت

مثل أي برنامج آخر ، يجب عليك اختبار chatbot. جرب سيناريوهات محادثة مختلفة لترى كيف سيتصرف الروبوت ويتحسن إذا لزم الأمر.

حلول بدون تعليمات برمجية لتطوير روبوتات المحادثة

نوصي باستخدام حل بدون رمز مثل AppMaster.io لإنشاء روبوت محادثة. جمعت أدوات بدون رمز أفضل من كلا الخيارين: البساطة من منصات chatbot ؛ القدرة على إنشاء أطر عمل نموذجية معقدة ومخصصة.

فوائد أدوات بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوت محادثة

لا حاجة لكود. لا شك أن الميزة الرئيسية هي عدم الحاجة إلى البرمجة أثناء إنشاء روبوت محادثة. يتم إنشاء كل شيء باستخدام محرر السحب والإفلات. على سبيل المثال ، في AppMaster.io ، يسمح لك محرر عمليات الأعمال بالعمل مع الكتل. حلول مخصصة. على عكس أدوات إنشاء روبوتات الدردشة ، توفر أدوات عدم وجود تعليمات برمجية الفرصة لإنشاء روبوتات مخصصة ومعقدة بتسلسلات محادثة أصلية. تكامل خدمات الطرف الثالث. تسمح لك الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، و AppMaster.io على وجه الخصوص ، بربط روبوتات الدردشة بتطبيقات وخدمات أخرى مثل جداول بيانات Google أو قاعدة البيانات لتوفير أداء أفضل للروبوت ووظائف أكثر تنوعًا. الفعالية من حيث التكلفة. يعد عدم وجود رمز خيارًا أرخص من استخدام إطار عمل وتوظيف مطور. يمكنك توفير الموارد والمال والوقت مع الاستمرار في الحصول على chatbot الذي يعمل بشكل مثالي.

لنلخص

ستصبح روبوتات الدردشة إضافة رائعة للعمليات التجارية. يمكنك استخدامه لتحسين العمليات التجارية ، وتوفير تجربة مستخدم مخصصة ، وتسريع العمل ، ومعالجة المزيد من الطلبات في وقت واحد.

بالنسبة إلى تطوير روبوتات الدردشة - نقترح استخدام أداة لا تحتوي على تعليمات برمجية لجعل بناء الروبوت بسيطًا مع استمرار الحصول على حل مخصص.