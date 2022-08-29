يشجع التحول الرقمي السريع للشركات والصناعات والمؤسسات المختلفة الشركات والمطورين على استكشاف طرق التطوير الحديثة التي تكون أسرع وأكثر كفاءة. تواجه الشركات ذات الموارد المحدودة صعوبة كبيرة في مواكبة أدوات وتقنيات التطوير المختلفة للبقاء على صلة. بالمقارنة ، أصبحت متطلبات العملاء والشركات أكثر تعقيدًا أيضًا بسبب زيادة الطلب على التطبيقات المخصصة لتعزيز التواجد الرقمي.

الشيء الجيد هو أن تطوير مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب الآن هو أكثر بكثير من مجرد استخدام لغات البرمجة التقليدية لترميز نظام. وبدلاً من ذلك ، فإن ظهور الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية وأنظمة التشغيل الآلي للتعليمات البرمجية يسمح لجميع أنواع الأعمال التجارية باستخدام أدوات حديثة بدون تعليمات برمجية مثل أدوات الإنشاء بالسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات بدون أي معرفة ومهارات تقنية مهمة.

الهدف النهائي لكل من التشغيل الآلي بدون رمز وأتمتة الكود هو إنشاء حلول برمجية وظيفية وتسهيل التحول الرقمي. ومع ذلك ، فمن المنطقي فقط أن تتساءل عن النهج الذي يجب أن تستخدمه لتلبية متطلباتك. استمر في القراءة لتتعلم جميع الاختلافات بين عدم وجود رمز وأتمتة التعليمات البرمجية واحصل على إجابات لجميع أسئلتك حول تقنيات التطوير سهلة الاستخدام هذه.

تزايد شعبية نهج تطوير عدم وجود كود

تعالج شعبية منصات التطوير الخالية من التعليمات البرمجية المشكلة الخطيرة المتمثلة في نقص مطوري البرامج العالميين. كما يوحي الاسم ، لا توجد حلول لتطوير الكود تعني أنك لست بحاجة إلى أي خبرة أو معرفة بالكود لتطوير تطبيق فعال وموثوق. من السهل إنشاء برنامج وفقًا لمتطلباتك من خلال واجهة السحب والإفلات. لذلك ، لم تقم أي أدوات أتمتة التعليمات البرمجية بتسوية ساحة اللعب في صناعة التطوير إلى حد كبير ، والآن يمكن لأي شخص لديه فكرة رائعة تطوير تطبيق.

تعد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا خيارًا أفضل من أدوات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية لأنه لا تزال هناك حاجة لمعرفة لغات البرمجة لاستخدام الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية. دعونا نناقش الاختلافات بين أتمتة التعليمات البرمجية المنخفضة ، وعدم وجود رمز ، وأتمتة التعليمات البرمجية لتحليلها وفهمها بمزيد من التفصيل.

أنواع مناهج التنمية

من أجل فهم الاختلافات بين الأنظمة الأساسية بدون رمز وأتمتة التعليمات البرمجية ، من المهم التعرف على ثلاثة من أساليب التطوير الرائدة.

نهج التنمية التقليدية

يعتمد تطوير البرامج التقليدية عادةً على فريق من المطورين الخبراء الذين يطورون سطورًا لا حصر لها من التعليمات البرمجية من البداية. يمكن مقارنة التنمية التقليدية ، على سبيل المثال ، ببناء منزل. إن العمل مع المهندسين المعماريين لاختيار التصميم المعماري ، وتوظيف شركة إنشاءات ، وإجراء تحليل شامل للتكلفة ، والإشراف على المشروع هي في الأساس الخطوات المتبعة في بناء منزل. غالبًا ما يكون لدى الشركات والشركات الكبيرة أقسام تقنية معلومات منفصلة لمتطلبات تطوير البرامج.

يتضمن نهج التنمية التقليدي:

بناءً على توصيات خبراء البرمجيات وفحص احتياجات الشركة ، حدد متطلبات البرنامج وميزاته

قم بتجميع فريق من الخبراء المتمرسين لقسم تكنولوجيا المعلومات لديك

أنشئ مجموعة التكنولوجيا المناسبة ، والتي تتضمن لغة البرمجة وقواعد البيانات التي اخترتها وما إلى ذلك

احصل على تقدير أولي للتكلفة لمناقشته مع جميع أصحاب المصلحة قبل المضي قدمًا في نهج التنمية التقليدي

توضح هذه الجوانب أن التطوير والبرمجة التقليدية تنطوي على الكثير من الأساليب اليدوية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

يوضح تاريخ تطوير الكود المنخفض أنه تم إنشاؤه لدعم المطورين المحترفين في إنشاء حلول برمجية سريعة لأنواع مختلفة من الشركات والعملاء. تساعد التعليمات البرمجية المنخفضة المحترفين على تقديم التطبيقات وتوسيع نطاقها بسرعة أكبر للأفراد والشركات باستخدام قوالب معدة مسبقًا وأدوات تصميم بسيطة بالسحب والإفلات. حتى التكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى كان بسيطًا ، وكميزة إضافية ، يمكنك إكمال دورة حياة تطوير البرامج بالكامل في مكان واحد ، بدءًا من التصميم والتطوير وحتى النشر والصيانة. يمكن الآن استخدام هذه التقنيات لإنشاء تطبيقات بواسطة المطورين المحترفين والهواة على حدٍ سواء. ومع ذلك ، ستحتاج إلى بعض المعرفة حول الترميز لاستخدام إمكانات أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل صحيح.

تطوير بدون كود

تُظهر حركة عدم وجود رمز أنه يمكن لأي شخص إنشاء تطبيقات الويب والجوال ، وهو الحل لحل المخاوف بشأن ندرة مهندسي البرمجيات في جميع أنحاء العالم. لا توجد منصات تعليمات برمجية ، كما يوحي اسمها ، لا تستدعي أي معرفة بالترميز. عند استخدام تطوير بدون رمز ، كل ما هو مطلوب هو سحب المكونات وإفلاتها على لوحة بيضاء أو قالب جاهز.

يتم التعبير عن منطق الأعمال بلغة إنجليزية بسيطة أو لغات أخرى مدعومة ، كما أن استيراد المواصفات الأخرى واختيارها أمر بسيط. يمكن للأشخاص الاستفادة من العديد من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية دون أي معرفة بالشفرات ، على عكس الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية حيث كان المطورون الذين يدفعون هو الطريقة الوحيدة للحصول على أفضل خدمة.

لا أتمتة الكود مقابل أتمتة الكود

الآن بعد أن أصبحت معتادًا على الكود المنخفض / لا يوجد رمز وأساليب التطوير التقليدية ، ستتمكن من فهم الاختلافات بين أتمتة الكود مقابل أتمتة الكود. دعونا نقارن مناهج التطوير هذه من حيث خصائصها.

خيارات التخصيص

الأدوات التي تحتاج إلى القليل من الترميز أو لا تحتاج إلى ترميز لا توفر مقدار التخصيص الذي يوفره الترميز التقليدي. اتخذ مطورو البرمجيات جميع القرارات النهائية ، وصولاً إلى أصغر التفاصيل. ومع ذلك ، هناك جانب ثان للحكاية. هذا يؤدي إلى الاعتماد المفرط على المطور. بغض النظر عن مدى ضآلة التعديل ، يجب أن يشارك المبرمجون. هذا قد يجعل فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل بجدية أكبر في الأسواق مع تغير التوقعات باستمرار. قد يؤدي إشراك مثل هذا الفريق الكبير إلى صعوبة التركيز على منطق عمل معين. لا تسمح أتمتة الكود للشركات بتطوير وتنفيذ حلول أعمال فعالة دون إنفاق الكثير من الموارد. لا يمكن لأي شخص استخدام أي نهج برمجي لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الجودة.

منحنى التعلم

بينما يرغب الكثير من الناس في الوقت الحاضر في تعلم كيفية برمجة التطبيقات وتطويرها ، من المهم ملاحظة أن تعلم طرق التطوير التقليدية ليس بهذه السهولة. يجب أن تكون ملتزمًا تمامًا به ومواكبة لغات وأطر البرمجة المختلفة. لديها منحنى تعليمي حاد للغاية يتضمن تعلم وممارسة لغات مختلفة لتطوير الواجهة الخلفية وتطوير الواجهة الأمامية وتطوير قواعد البيانات. من ناحية أخرى ، لا داعي للقلق بشأن مثل هذه المشكلات في طرق تطوير التعليمات البرمجية. يمكنك البدء في استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية وأدوات التحرير المرئية سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات دون تشفير أي شيء بنفسك.

الرقي

وغني عن القول أن إنشاء تطبيقات باستخدام منصات السحب والإفلات بدون تعليمات برمجية أبسط من التطوير التقليدي القائم على الترميز. ومع ذلك ، قد تضطر إلى اختيار الطريق الصعب عند تطوير تطبيقات تجارية متطورة حقًا ذات قدرات خاصة. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لإجراءات التطوير التقليدية في القدرة على ترميز أي وظيفة معقدة يمكن تصورها. ومع ذلك ، فإن التقدم في حلول عدم وجود رمز يسمح أيضًا لأنواع مختلفة من الشركات والشركات ببناء تطبيقات الويب والجوال التي يمكنها تلبية متطلبات الأعمال المعقدة.

تخصيص الموارد المالية

يستغرق تطوير التطبيقات باستخدام نهج الترميز الكامل وقتًا. يصعب على المطورين كتابة تعليمات برمجية معقدة للحصول على ميزات وتفاصيل فريدة. كما يتسبب في تكلفة عالية لتوظيف المبرمجين والمطورين المحترفين ومديري المشاريع. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بأنفسهم باستخدام أي منصات أتمتة التعليمات البرمجية. على الأكثر ، قد تتعامل الشركة الناشئة مع مجموعة صغيرة من المطورين الهواة أو المحترفين الملتزمين. يمكنك تطوير العمليات الآلية ، وتصميم التطبيقات واختبارها ، واستخدام الإصدارات المجانية من غالبية الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية حتى تكون جاهزًا لإطلاقها. سيساعدك شراء الإصدار المدفوع من حلول الكود هذه في الوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة لإدارة بدء التشغيل بدون رمز.

وقت المشروع

يلعب وقت المشروع دورًا مهمًا في معظم مشاريع التطوير. يتغير الطلب والظروف التجارية دائمًا بسبب الطبيعة المتطورة للسوق الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مستخدمي الأعمال أن يفترضوا أن المنافسين سيكونون قادرين على مواكبة التغيير السريع في هذا السوق من أجل النهوض بالشركة. يجب على مستخدمي الأعمال الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات العمل من أجل مواكبة مثل هذه الأسواق المتغيرة. إذا كنت تبحث عن تطبيق سريع وفعال ، فإن استخدام أسلوب التطوير بدون كود هو الخيار الأفضل لك. على العكس من ذلك ، إذا اخترت نهج التطوير التقليدي ، فهناك احتمال كبير بأن تواجه تأخيرات بسبب المتطلبات المتغيرة أو نقص خبرة المطورين. يمكن أن تكون هذه التأخيرات ضارة بالنجاح العام لعملك.

حماية

يهدف التطوير التقليدي إلى ضمان السلامة الكاملة للبرامج التي تم إنشاؤها باستخدام طريقة بدون رمز. من الممكن لجميع أنواع الأشخاص ، سواء كانت لديهم المعرفة التقنية أم لا ، إنشاء ثغرات أمنية غير مدركين لها نظرًا لأن معظم عمليات التطوير تستخدم قوالب وإضافات معدة مسبقًا. لتحديد أدوار المطور والوصول الخارجي ، تتضمن غالبية التقنيات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية وظائف التحكم في الوصول والإذن. في غضون ذلك ، يجب أن تراقب شهادات مثل ISO 27001 و SOC2 Type 2. استنادًا إلى معايير الصناعة ، يؤكد وجودها أمان أداة عدم وجود رمز. في تقنيات التطوير التقليدية ، لا يتمتع فريق تكنولوجيا المعلومات بالتحكم الكامل في الكود فحسب ، بل يمتلك أيضًا القدرة على إنشاء بنية أمنية معينة. العيب الوحيد هو أن التحديثات والإصلاحات للأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية يتم تثبيتها تلقائيًا ، ولكن بالنسبة للأدوات التقليدية ، يجب على المطور الرجوع إلى الكود لمعالجة أي ثغرات أمنية.

اندماج

تعتبر الأنظمة الأساسية بدون رمز هي الفائز الواضح عندما يتعلق الأمر بتوفير مجموعة واسعة من خيارات التكامل. نظرًا لعدم وجود حلول للتعليمات البرمجية تدور حول خيارات السحب والإفلات وتقديم أدوات تعليمات برمجية سهلة الاستخدام ، يمكنك الاعتماد عليها لإجراء تغييرات سريعة والتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى. تمتلك غالبية الأنظمة الأساسية بدون رمز شراكات مع شركات رائدة وحلول تشفير شائعة لتقديم أدوات تعليمات برمجية موثوقة. نتيجة لذلك ، يمكنك الاستفادة من هذه المكونات الإضافية المدمجة مسبقًا لتسريع تطوير تطبيق الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة.

الأسئلة الشائعة لا توجد طرق لتطوير الكود

ستساعدك الاختلافات التي تمت مناقشتها أعلاه على فهم الأنواع المختلفة لأساليب التطوير والتشفير بشكل كامل.

هل لا يوجد رمز له مستقبل؟

نعم! ليس هناك شك في حقيقة أن مناهج تطوير الكود المنخفض / عدم وجود رمز هي مستقبل صناعة الترميز . العديد من الدراسات تدعم هذه الادعاءات. على سبيل المثال ، يُظهر تحليل السوق الشامل الذي أجرته Business Wire أن صناعة الكود المنخفض والكود ستنمو إلى 27.23 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مقارنة بـ 4.32 مليار دولار في عام 2017. لذلك ، يُظهر أنه لا يوجد رمز هو المستقبل.

لماذا عدم وجود كود هو المستقبل؟

يتنبأ تقرير صادر عن شركة Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيتم بناء حوالي 75٪ من الحلول البرمجية باستخدام نهج عدم وجود رمز. يُظهر أن استخدام أدوات رمز السحب والإفلات سيستمر في الزيادة. فيما يلي الأسباب الرئيسية لعدم وجود رمز في المستقبل:

ارتفاع الطلب على تطبيقات المؤسسة

نما الطلب على تطبيقات المؤسسات المتطورة بسرعة. تحتاج العديد من الشركات إلى حلول تطوير سريعة ، وتقنيات الترميز التقليدية ليست كافية لتلبية هذه المتطلبات بشكل عاجل. في حين أنه لا توجد منصات تطوير التعليمات البرمجية تسهل على أصحاب الأعمال والمطورين المحترفين إنشاء حل برمجي بسرعة والبدء في التركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الأخرى.

قابلية التوسع

لا داعي للقلق بشأن قابلية التوسع ، أو معايير الترميز ، أو تخطيط الصفحة ، أو العلامة التجارية ، أو أحجام الشاشة إذا لم تستخدم أدوات تلقائية للتعليمات البرمجية. كما لوحظ بالفعل ، تتضمن بعض منصات التطوير بدون رمز نظامًا يتعامل مع جميع جوانب التطوير.

رشاقة

يجب أن تتكيف الشركات بسرعة مع بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وتغيير متطلبات العميل. تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لمستخدمي الأعمال بتعديل التطبيقات بسرعة وببساطة ، على عكس التطوير التقليدي. يمكن تحديث التطبيقات وإعادة تصميمها بسهولة بسبب إمكانيات تطوير السحب والإفلات المباشرة للمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. نتيجة لذلك ، قد تستفيد الشركات من إمكانيات السوق والقضاء على أي مخاطر.

الاستخدام السليم للموارد

يتمتع المستخدمون بخيار إنشاء تطبيقات باستخدام واجهة تصميم سهلة الاستخدام وبديهية ، وذلك بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. هذا يجعل من الممكن لأي شخص إنشاء تطبيقات دون أن يكون لديه فهم عميق للترميز أو البرمجة. دون الحاجة إلى توظيف شخص من الخارج ، قد تخصص الشركة أشخاصًا لديهم معرفة مباشرة بالمشكلة لتطوير التطبيقات والحلول بشكل مستقل. قد تضمن الشركات أفضل استخدام ممكن للموارد الداخلية من خلال وضع مهارات الإبداع وحل المشكلات في العمل أثناء تطوير التطبيقات.

ما هي أدوات التشغيل الآلي بدون كود؟

نظرًا لتوفر مجموعة كبيرة من أدوات عدم وجود رمز في السوق ، فقد تواجه مشكلات في تحديد أفضل أدوات التشغيل الآلي بدون رمز. فيما يلي أهم 5 أدوات أتمتة بدون رمز يجب أن تعرفها.

AppMaster

لا تحتاج التطبيقات التي لا تحتوي على كود إلى أن يكون لدى المستخدم أي معرفة برمجية. AppMaster هي عبارة عن منصة تتيح للمستهلكين ورجال الأعمال إنشاء تطبيقات من الدرجة الأولى دون الحاجة إلى كتاب أكواد. تتيح المنصة للمستخدمين توليد الدخل من خلال إنشاء تطبيقات لعملائهم دون مساعدة المبرمجين. لذلك ، يمكن للمرء أيضًا اعتبار ذلك من منظور تجاري. يمكنك نشر التطبيقات بدون رمز أينما تنتهي بمجرد انتهائها. يمكنك تخزين التطبيق على سحابة AppMaster و AWS و GCS و Azure ، من بين الخدمات السحابية الأخرى ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنك الاحتفاظ بها على سحابة خاصة. يتم أيضًا إنشاء التوثيق الفني تلقائيًا ، ويكون كود المصدر متاحًا في أي وقت. بفضل هذه الوظيفة ، ستتمتع بقدر أكبر من المرونة ولن تكون مرتبطًا بالمنصة بعد الآن.

AppyPie

يعمل Appy Pie على تسريع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى حد كبير. يمكنك من سحب العناصر وإفلاتها في التطبيق ، مما يسمح لك بتشغيلها في غضون دقائق. نظرًا لأن النظام الأساسي يتيح لك إنشاء مربعات الدردشة ومواقع الويب وأشياء أخرى ، فإنه سيوفر لشركتك ميزة على المنافسة. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في إدارة الأنشطة الوضيعة بفعالية من خلال التكامل والأتمتة الذكية لسير العمل باستخدام المشغلات والإجراءات. يمكنك حتى ربط أكثر من 300 تطبيق لتبسيط الأنشطة والتخلص من العمل اليدوي.

AppSheet

لجمع البيانات بكفاءة ، تتصل AppSheet بجداول بيانات Google و Excel بسهولة. يتيح ذلك إنشاء العديد من التطبيقات ويساعد مطوري تطبيقات الجوال والويب على البقاء على اطلاع. يمكن لأي شخص في فريقك استخدام النظام الأساسي لتصميم التطبيقات متعددة الأنظمة الأساسية وتوزيعها على الفور. لا يلزم وجود خبرة في الترميز أو الإلمام بلغات البرمجة. يقوم بأتمتة الإجراءات مع توفير تجربة مستخدم سلسة مع مجموعة ميزاته الغنية.

فقاعة

تضمن Bubble المرونة الإبداعية الكاملة لإنتاج محتوى ديناميكي وسهل الاستخدام للجوال وتخطيطات تطبيقات لإنشاء تطبيقات فريدة وموثوقة. لا تحتاج إلى أي خبرة في HTML أو CSS ، لأن Bubble عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية. تتحكم المنصة أيضًا في استضافة مواقع الويب وعملية النشر. تخزين البيانات وحجم حركة المرور وعدد المستخدمين كلها غير مقيدة. إنه يوفر أساسًا قابلاً للتطوير للبرامج متعددة المستخدمين وقابل للتخصيص تمامًا.

طاولة هوائية

تتوفر إدارة البيانات باستخدام Airtable لكل مؤسسة أو جهة تسويق. يسهل إنشاء قواعد البيانات وجداول البيانات باستخدام مربعات الاختيار والروابط والمرفقات والرموز الشريطية. تعمل تقريبًا كأداة لإدارة المشروع وسير العمل ، من بين العديد من الأغراض الأخرى. تتيح المنصة للفرق والأفراد المرونة في تصنيف المهام وتصفيتها وترتيبها بالطريقة التي يرونها مناسبة. والأفضل من ذلك ، يمكنه إنتاج صور للعديد من حالات الاستخدام وحفظها للوصول السريع إليها في أي وقت.

استنتاج

في نهاية المطاف ، فإن اختيار أفضل نهج تطوير ومنصة محددة لتحويل فكرتك إلى منتج حقيقي يتناسب مع متطلباتك المحددة. بشكل عام ، يجب عليك اختيار نظام أساسي بدون رمز قادر على إنشاء واجهة خلفية لك وتزويدك بخيارات السحب والإفلات لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام. باستخدام AppMaster ، يمكنك الاعتماد على العديد من أدوات ووظائف التحرير المرئي لتصميم تطبيقات متطورة وإنشاء خلفيات فعالة بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية.