في الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا حاضرة بشكل متزايد في حياتنا اليومية ، فإننا نساعد في ما يسمى "دمقرطة التكنولوجيا" مما يعني أنه في الوقت الحاضر ، لا يستطيع المزيد والمزيد من الناس استخدام التكنولوجيا فحسب ، بل يمكنهم أيضًا ابتكارها.

اليوم ، يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب وموقع ويب للتجارة الإلكترونية وتطبيق جوال أو تطبيق ويب بفضل أدوات عدم وجود رمز. عندما يتعلق الأمر بإنشاء الترميز والتطبيقات ، لا يزال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة. لا يزال العديد من أصحاب الأعمال وحتى المطورين مقتنعين ، على سبيل المثال ، بأن الترميز لا يزال أفضل طريقة لإنشاء تطبيق. في الوقت نفسه ، تعد الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية مصدرًا رائعًا حتى لأولئك الذين لديهم فهم عميق للغات البرمجة.

ستكشف هذه المقالة عن أكبر خمسة مفاهيم خاطئة تتعلق بتطوير عدم وجود كود.

ما هو تطوير بدون كود؟

كما قد تكون خمنت ، فإن عدم وجود رمز ليس طريقة جديدة للتشفير. لكن شعبيتها تزداد بشكل كبير كل عام. بدلاً من إنشاء تطبيق من البداية وكتابة سطور وأسطر من التعليمات البرمجية ، يستخدم تطوير no-code أدوات بدون تعليمات برمجية.

أدوات بدون كود هي منصات مصممة للسماح للمطورين بمستويات مختلفة من الخبرة لإنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة دون استخدام نهج الترميز التقليدي. تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين باستخدام الوحدات النمطية وعناصر الواجهة والكتل المنطقية التي تم إنشاؤها واختبارها مسبقًا بواسطة مطوري هذه الأنظمة الأساسية لتطوير تطبيقاتهم ، بما في ذلك استخدام السحب والإفلات.

ما هو الفرق بين أدوات بدون كود وأداة منخفضة الكود ؟

عند الحديث عن المفاهيم الخاطئة بشأن عدم وجود رمز ، في بعض الأحيان يتم الخلط بينه وبين نهج الكود المنخفض. لكن هناك فرق بين النهجين.

الكود المنخفض ، على وجه الخصوص ، مشابه لـ no-code لكن:

توفر المنصات منخفضة التعليمات البرمجية منطقة حيث يمكن للمطورين ويحتاجون إلى إضافة تعليمات برمجية لتطوير الوظائف ؛

هناك القليل من الأتمتة

يحتاج المطورون إلى فهم عميق للغات البرمجة.

مقارنةً بالرمز المنخفض ، فإن عدم وجود رمز يسمح لمزيد من الأشخاص بالتعامل مع تطوير التطبيقات. المعرفة المطلوبة هي مجرد بعض الإلمام باستخدام البرامج وفكرة واضحة عن النتيجة النهائية التي يريد المطور الحصول عليها.

أفضل أداة بدون رمز: AppMaster

عندما يتعلق الأمر بعدم وجود رمز ، فإن أحد أهم الجوانب التي يجب مراعاتها هو عدم استخدام أداة التعليمات البرمجية. تعتمد النتيجة النهائية إلى حد كبير على جودتها.

AppMaster هي واحدة من أكثر أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية الموصى بها والمتاحة اليوم. تم تصميمه لجعل عمل المحترفين أسهل من خلال السماح للأشخاص ذوي الخبرة الأقل بإنشاء تطبيقاتهم المحمولة والمطورين المحترفين لقضاء وقت أقل في المهام الروتينية.

يوفر AppMaster واجهة نظيفة والعديد من وحدات التكامل والقدرة على الحصول على الكود المصدري لتطبيقك. كما سنكتشف قريبًا ، فإن أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول أدوات عدم وجود تعليمات برمجية هو عدم الحاجة إلى تشفير. كما سنرى في الفقرة التالية ، الترميز موجود ولكن يتم إنشاؤه تلقائيًا. يجب أن توفر أداة no-code الخاصة بك وصولاً سهلاً إلى الكود المصدري لتصدير الكود الذي تم إنشاؤه والوصول إليه وحتى تحريره إذا كنت معتادًا على لغات البرمجة المستخدمة.

أكبر 5 مفاهيم خاطئة حول عدم وجود رمز

أدى ظهور منصات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية إلى ظهور العديد من المفاهيم الخاطئة. فيما يلي عدد قليل منهم:

عدم وجود رمز يعني عدم وجود تشفير على الإطلاق

كما ذكرنا ، هذا هو أول سوء فهم كبير حول عدم وجود رمز. لا يعني إنشاء تطبيق باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية أن الترميز ليس في أي مكان. لا يزال الترميز هو أساس البرمجة ، ولكن يتم إنشاؤه تلقائيًا بدلاً من كتابته وإضافته يدويًا بواسطة المطور.

لا يزال الترميز موجودًا ، وإذا كانت الأداة بدون رمز التي تستخدمها ذات جودة عالية مثل AppMaster ، فيمكن الوصول إلى الترميز أيضًا.

يحتاج مطورو البرامج بدون أكواد إلى فهم عميق للترميز. رقم! وهذا هو الاختلاف الرئيسي مع الأساليب الأخرى ، وليس غياب الترميز! باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ، يمكن للأشخاص الذين لديهم فهم ومعرفة أساسية بلغات البرمجة تحرير الكود وتصديره واستخدامه كما يحلو لهم. في المقابل ، لا يزال بإمكان الأشخاص الذين لا يعرفون أي لغة برمجة إنشاء التطبيق الذي يحتاجون إليه ، بينما تقوم أداة no-code بإنشاء التعليمات البرمجية الخلفية لهم.

لا يوجد كود يقضي على المطورين

لا يريد نمو أدوات ونهج عدم وجود تعليمات برمجية استبعاد دور وأهمية المطورين. على العكس من ذلك ، يجب اعتباره موردًا للمطورين في المقام الأول.

تسمح أدوات عدم وجود تعليمات برمجية للمطورين بإنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يصبح عملهم متاحًا ، ويمكنهم الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل. هذا وضع مربح للجانبين للمطورين وأولئك الذين يوظفونهم: يمكن للمطورين القيام بمزيد من العمل في وقت أقل. نتيجة لذلك ، يمكنهم خفض أسعارهم والعثور على المزيد والمزيد من العملاء. من ناحية أخرى ، يمكن لأصحاب المشاريع خفض تكاليف تطوير التطبيقات. عندما تصبح العملية أكثر سلاسة ، وتصبح التكاليف أقل ، يصبح الانتقال الرقمي لأعمال النمل أسهل.

ومع ذلك ، فإن أدوات عدم وجود رمز - التي توفر أحيانًا حلول السحب والإفلات التي لا تتطلب أي ترميز يدوي وبالتالي فهي سهلة الاستخدام - تسمح لأي شخص بإنشاء التطبيق الذي يحتاجه لأعماله.

لا تسمح أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية بالتخصيص

هذا مفهوم خاطئ كبير آخر يمنع الكثيرين من استغلال مزايا أدوات عدم وجود تعليمات برمجية.

لقد تحدثنا عن AppMaster أعلاه في هذه المقالة. لنأخذ هذا التطبيق عالي الجودة بدون رمز كمثال للكشف عن هذا المفهوم الخاطئ.

كما ذكرنا ، أثناء إنشاء تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك دون كتابة التعليمات البرمجية يدويًا ، يتم إنشاء الرمز تلقائيًا. يمكنك الوصول إلى هذا الرمز ، ويمكنك:

تصديره

تحريره.

ومع ذلك ، فإن التطبيقات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster تسمح بالتخصيص العميق على مستوى مزدوج:

استخدام عناصر عدم وجود كود داخل النظام الأساسي ؛

الوصول إلى الكود الخلفي والتحرير داخل أو خارج النظام الأساسي بدون رمز.

لا يوجد رمز للتطبيقات البسيطة وخفيفة الوزن

هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أنه لا يمكن استخدام أي كود إلا عندما تحتاج إلى تطوير تطبيقات بسيطة للغاية. هذا ليس صحيحًا: لا يمكن استخدام أي رمز للتطبيقات المعقدة ومشاريع مواقع الويب فحسب ، بل يمكنه أيضًا تسهيل العملية ومساعدتك في الحصول على نتائج أفضل.

يساعدك امتلاك نظام أساسي بدون رمز على تبسيط التعقيد الكبير إلى مهام أصغر. يمكنك التحكم في المهام الفردية مع الاستمرار في الحصول على عرض شامل وفهم لمشروعك بشكل أكثر كفاءة باستخدام أداة مرئية مثل أداة عدم وجود رمز يمكن أن تكون.

يمكننا أن نتعمق أكثر من ذلك. لا يوجد رمز يجعل جانبًا آخر بسيطًا: التحديث. سواء كنت تنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا بسيطًا أو معقدًا ، فستحتاج إلى تحديثه باستمرار. إذا كنت مطورًا ، فأنت تعرف بالفعل كيف يمكن أن يكون تحديث الكود يدويًا مرهقًا ولا ينتهي أبدًا. مع تحديث أدوات بدون تعليمات برمجية ، تصبح تطبيقات الأجهزة المحمولة أو المشاريع الأخرى أسهل كثيرًا.

عدم وجود كود لا يترك مساحة للمرونة

الاعتقاد الخاطئ الأخير بشأن عدم وجود رمز هو أنه يحد من المطور في بعض النواحي: على سبيل المثال لأن أدوات عدم وجود رمز لها ميزات محدودة ؛ لذلك ، فإن عملية التطوير والإبداع الخاصة بك تقتصر على تلك الميزات.

هناك الكثير ليقوله عن هذا. بادئ ذي بدء ، لا يمكن لأداة عدم وجود رمز أن تحد من عملك إلا إذا اخترت الأداة الخاطئة. عندما تختار النظام الأساسي بدون رمز عالي الجودة ، فليس لديك حدود.

لماذا لا يوفر رمز عدم وجود قيود؟

لنفترض أنك اخترت نظامًا أساسيًا بدون رمز مثل AppMaster (أحد أفضل الأنظمة المتداولة) وقصر نفسك على استخدام الواجهة المتوفرة (بدون تشفير نفسك). في هذه الحالة ، لديك قيود صفرية بسبب المستوى العالي للعناصر المقدمة والتكامل بينها. بالطبع ، من الضروري أن تختار نظامًا أساسيًا عالي الجودة بدون رمز مثل AppMaster.

نظرًا لأن الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster تضمن الوصول إلى التعليمات البرمجية الخلفية ، فليس لديك قيود لأنه يمكنك تحرير الكود بأي طريقة تريدها. يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك: تصدير الكود الخلفي ومواصلة تطوير تطبيق موقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول خارج أداة no-code.

هل المنصات التي لا تحتوي على كود لها أي حدود؟

لتقديم أقصر إجابة: الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لها قيود إذا اخترت النظام الأساسي الخاطئ لتطوير التطبيقات بدون رمز. كما ذكرنا عدة مرات في هذه المقالة ، من الضروري أن تعتمد فقط على أدوات عالية الجودة بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster. ما القيود التي قد تواجهها إذا اخترت نظامًا أساسيًا منخفض الجودة بدون رمز؟

تحديد القوالب

عند إنشاء تطبيق باستخدام أداة بدون تعليمات برمجية ، فعادة ما تبدأ من نموذج متوفر. يجب تجنب الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تكون قوالبها شديدة الصلابة وغير مرنة بدرجة كافية للحصول على حرية التخصيص الكاملة.

ما عليك سوى اختيار الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تمنحك التحكم الكامل في التطبيق الذي تقوم بإنشائه. لماذا ا؟ لأنك لا تريد حدودًا لإبداعك ، ولكن أيضًا لأنك تريد التحكم الكامل في الأمان والموثوقية.

يكون التحكم في أيدي موفري التطبيقات بدون رمز عندما لا تتحكم بشكل كامل في التطبيق الذي تقوم ببنائه.

عدم وجود ملكية الكود

تأكد من أن النظام الأساسي بدون رمز الذي تختاره لا يسمح لك فقط بالبناء بحرية كاملة والتحكم في التطبيق الذي تقوم بإنشائه ، كما أنه يوفر الوصول إلى الشفرة.

يمكنك فقط التحكم الكامل في ما تقوم ببنائه من خلال الوصول إلى الكود.

هل يمكن لشركتك الاستفادة من التطوير بدون كود؟

أصبح نهج عدم وجود رمز أكثر أهمية ، خاصة بالنسبة للشركات. الميزة الرئيسية هي أنه يقلل من تكلفة إنشاء تطبيق أو تطبيق ويب مخصص للجوال.

في الوقت الحاضر ، لا يمكن للشركات البقاء على قيد الحياة بدون وسائل التواصل الاجتماعي. يعد التواجد على الإنترنت أمرًا حيويًا ، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي - في كثير من الحالات - تزويد عملائهم بتطبيق ويب يمكنهم التفاعل معه أو تطبيق جوال لتصفح عروض الأعمال من هواتفهم الذكية.

ومع ذلك ، فإن عدم وجود رمز ليس مفيدًا فقط في إنشاء تطبيقات مخصصة لعملاء الأعمال. كما تعلم ، في بعض الأحيان ، يمكن لأتمتة بعض العمليات أن تجعل العمل وسير العمل في الشركة أكثر سلاسة وأسهل وأسرع ؛ لذلك ، يمكن زيادة الإنتاجية. يعد إنشاء تطبيقات مخصصة بدون رمز حلاً رائعًا لأتمتة هذه العمليات. لم تعد الشركات بحاجة إلى توظيف فرق تطوير باهظة الثمن لإنشاء تطبيقات مخصصة بسيطة لتسهيل سير عملها.

من المحتمل أن تكون الشركات التي لم تبدأ بعد في التحول الرقمي الخاص بها خائفة من التكاليف التي قد يتطلبها مثل هذا التغيير. بالنسبة لهم ، من الضروري معرفة أن هناك نهجًا بدون رمز يمكنه خفض التكلفة مع تحسين جودة النتائج.

استنتاج

هذه المقالة مخصصة لأي شخص يحتاج إلى إنشاء تطبيق أو تطبيق ويب مخصص لأعماله أو للاستخدام الخاص ولكنه يخشى الاعتماد على عدم وجود أدوات تشفير. يعتمد خوفك على بعض الأفكار المتعلقة بتطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية والتي تعتبر ، مع ذلك ، مفاهيم خاطئة. نأمل أن تساعدك هذه المقالة في فهم قيمة نهج عدم وجود رمز. لقد قمنا أيضًا بتسليط الضوء على الحدود التي يمكن أن تحتويها الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، ولكننا أوضحنا لك أيضًا كيفية التغلب عليها: الاعتماد فقط على الأنظمة الأساسية المتطورة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.