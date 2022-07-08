في عام 2022 ، من المتوقع أن يكون PWA قادرًا على تقديم أفضل ما في العالمين: سهولة الوصول والراحة في تصفح الويب ، مع واجهة مستخدم أسرع وأكثر مرونة ، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ، مما يجعلها مقبولة للغاية. ومع ذلك ، حتى ذلك الحين ، قد يكون من المفيد الالتزام بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية إذا كان مشروعك يتطلب سرعة أو أداءً عاليًا.

مقارنة بين تطبيقات الويب التقدمية. التطبيقات الأصلية: كل ما يجب أن تعرفه

تقدم تطبيقات PWAs العديد من المزايا التي تجعلها أفضل بكثير من تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية. نظرًا لأنها مصنوعة باستخدام الويب ، يمكن لـ PWA الوصول من أي متصفح هاتف ذكي ، بغض النظر عن نظام التشغيل ، وتقديم تجربة مماثلة للهاتف الذكي. يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت PWA على الشاشة الرئيسية لهاتفهم بسرعة وسهولة عن طريق إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية دون الوصول إلى متجر التطبيقات.

بدأت PWAs بالفعل في استبدال تطبيقات أو تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية في بعض المناطق ، مثل تطبيقات دفق الفيديو حيث تكون واجهات المستخدم شديدة التحمل غير ضرورية. ومع ذلك ، من الضروري أن نفهم أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في المستقبل.

هل ستحل PWA محل التطبيقات الأصلية؟

على الرغم من أن تطبيقات الويب التقدمية (PWA) أفضل من تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ، إلا أنها ليست بالضرورة أكثر ملاءمة أو سهولة في الاستخدام. يمكن أن يتمتع تطبيق الأعمال الخاص بك بمرونة كبيرة عند إنشاء تطبيق محمول أصلي لأنه يمكنك تصميم الواجهة بالطريقة التي تريدها. لن يكون لديك خيار المرونة هذا إذا قررت تطوير PWA بدلاً من تطبيق جوال أصلي لمتطلبات عملك.

على عكس تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ، يجب أن تلتزم تطبيقات PWAs بتقنيات تطوير مواقع الإنترنت مثل HTML و CSS ، مما يعني أنه لا توجد طريقة لتخصيصها بما يتجاوز التغييرات البسيطة مثل الألوان والخطوط. لن يكون هناك خيار لتسريع الأجهزة ، على الرغم من أن الرسوم المتحركة ستبدو سلسة تمامًا مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية.

في حين أن هذه العيوب قد تبدو كثيرة بالنسبة لبعض الشركات ، فلا ينبغي أن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة للآخرين لأن معظم الشركات لن تحتاج إلى تخصيصات كبيرة. على سبيل المثال ، لن تحتاج شركة مع العديد من العملاء والعملاء إلى عرض محتوى كل رسالة يعرضها تطبيقه. ومع ذلك ، سيظل مستخدموها يقدرون سهولة الوصول إلى المحتوى باستمرار.

ما الفرق بين التطبيق الأصلي وتطبيق الويب؟

تختلف تطبيقات الويب التقدمية (PWA) عن تطبيقات الويب الأصلية في بعض الطرق المفيدة. على سبيل المثال ، يمكن تثبيتها على الشاشة الرئيسية مثل التطبيقات الأصلية ، ولكن يمكن أيضًا تشغيلها في وضع عدم الاتصال مثل التطبيقات الأصلية. يتمثل الاختلاف الكبير الآخر في أن تطبيقات مواقع الإنترنت التقدمية تستخدم التوجيه من جانب العميل لتحديد المحتوى الذي يبحث عنه المستخدم ، بينما يعتمد تطبيق الويب الأصلي على التوجيه من جانب الخادم لاتخاذ نفس القرار.

سيستخدم PWA التوجيه من جانب العميل عندما يزور المستخدم موقع الإنترنت لأول مرة ولكنه سيتحول إلى التوجيه من جانب الخادم بمجرد تثبيته على الشاشة الرئيسية. يسمح التوجيه من جانب العميل لتطبيق موقع الإنترنت التقدمي ، بخلاف التطبيقات الأصلية ، بإرسال الأوامر والبيانات من العميل إلى الخادم ، بينما يمنع التوجيه من جانب الخادم تطبيق موقع الإنترنت التقدمي من إرسال أي بيانات.

يعتمد المحتوى الذي يمكنك عرضه في تطبيق موقع إنترنت تقدمي على مقدار المعلومات المتاحة عبر الإنترنت. على سبيل المثال ، افترض أنك تستخدم موقعًا للتجارة الإلكترونية على الإنترنت لبيع دمى الدببة. في هذه الحالة ، قد ترغب شركتك في تجنب إنشاء تطبيق موقع إنترنت تقدمي لأن منتجات دمية دب سيكون من الصعب عرضها بدون خادم. من ناحية أخرى ، إذا كنت تنشئ تطبيقًا لمتجر ملابس أو مجوهرات يبيع منتجات عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أن يكون من الجيد إنشاء تطبيق موقع إنترنت تقدمي.

هل ينبغي للمرء أن يختار التطبيق الأصلي؟

إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى أجهزة معينة على هاتف ذكي ، فمن الأفضل تجنب إنشاء PWAs ولكن انتقل إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية. سيكون هذا هو الحال أيضًا إذا كان عملك يخطط للوصول إلى معلومات حساسة لا يمكن الوصول إليها من خلال متصفح.

لهذا ، يمكنك الذهاب من خلال منصة معروفة لا تحتوي على كود ، AppMaster ، والتي يمكن أن تساعدك في بناء تطبيق أصلي أو تطبيق جوال بسرعة. تقدم الشركة أدوات متنوعة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية بسهولة والتي تتوافق مع متطلباتك ، بما في ذلك أداة السحب والإفلات ، ومجموعة أدوات تتيح لك التحكم في التطبيق الأصلي وتصميمه ، ومحرر غير متصل بالإنترنت لإنشاء وظائف غير متصلة بالإنترنت.

فوائد استخدام AppMaster:

يمكن للمستخدمين استخدامه لإنشاء تطبيقات جوال أصلية قابلة للتخصيص بسهولة.

يدعم Kotlin / Jetpack يمكن أن يعمل مع Swift UI الذي يمكن الوصول إليه عبر جميع الهواتف المحمولة.

يمكن إنشاء التطبيق في وقت قصير ويمكن تشغيله بسرعة على متجر Google Play.

يدعم جميع أنواع أنظمة التشغيل مثل Android و iOS.

تتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لتطوير تطبيقات الويب وتخصيصها.

يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية على هذا النظام الأساسي الوصول إلى جميع أنواع أجهزة الاستشعار والأجهزة الموجودة على الهاتف الذكي.

يمكنك تطوير تطبيقات مواقع الإنترنت التي يمكن تشغيلها في الخلفية.

مستوى جديد من الإنجاز لتجربة التطبيق في وضع عدم الاتصال.

يمكن للشركات استخدام تطبيقات أو تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية التي تم إنشاؤها هنا لزيادة مشاركة العملاء.

ما الفرق بين تطبيق الويب وتطبيق الويب التقدمي؟

تطبيق الويب هو تطبيق تم إنشاؤه باستخدام مستعرض شبكة قياسي مثل Internet Explorer و Chrome و Firefox و Safari. يتمثل الاختلاف بين تطبيق الويب والتطبيق التدريجي في أن الأخير تم إنشاؤه باستخدام HTML5 و CSS3 و JavaScript بدلاً من الوظائف الخاصة بالمتصفح.

يعد تطبيق Gmail و Facebook Messenger و Apple Mail أمثلة معروفة لتطبيقات الويب التي يمكنك التعرف عليها بسهولة. تم إنشاؤها باستخدام JavaScript و HTML5. لديهم نفس عنوان URL ولكن امتدادات ملفات مختلفة. امتداد تطبيق الويب هو .html ، في حين أن PWA هو تطبيق متصفح. عملية بنائها مختلفة تمامًا ، والتي تكمن في شفرة المصدر الخاصة بها.

أصبحت تقنية تطبيق الويب التقدمي شائعة لأنها توفر طريقة أخف لإنشاء تطبيق يعمل على جميع أنظمة التشغيل. تتيح تطبيقات الويب التقدمية للمستخدمين إنشاء مجموعة من مواقع الإنترنت وصيانتها جنبًا إلى جنب مع الإشارات المرجعية وعلامات التبويب الخاصة بالمتصفح من خلال منحهم تخزينًا ثابتًا للبيانات والتخزين المؤقت لوقت التحميل. يمكن أيضًا إضافة تطبيقات PWAs إلى الشاشات الرئيسية للجوّال وتقديم تجربة مستخدم تشبه التطبيقات.

هل PWA أفضل من رد الفعل الأصلي؟

إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيقات أصلية ، فإن React Native هو إطار عمل مفتوح المصدر يسمح لك بإنشاء تطبيقات iOS و Android في نظام بيئي يتبع إطار عمل Facebook React. React Native عبارة عن نظام أساسي للاتصال أحادي الاتجاه ، مما يعني أنه لا توجد طريقة للخادم للتواصل مرة أخرى مع العميل. ستتيح هذه الميزة للمطورين إنشاء تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية.

من ناحية أخرى ، فإن تطبيقات مواقع الإنترنت التقدمية هي تقنيات شبكات تستخدم JavaScript على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. يسمح PWA للمستخدمين بالوصول إلى صفحات الشبكة من الإشارات المرجعية للمتصفح الخاص بهم وسيمكنهم من تحميل المحتوى على الفور دون الحاجة إلى خادم. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء مواقع الإنترنت والوصول إليها باستخدام أي هاتف محمول أو نظام تشغيل.

ما هي ميزة PWA على التطبيق الأصلي؟

تتيح PWAs للمستخدمين الوصول إلى موقع الإنترنت بسلاسة دون الحاجة إلى تشغيل تطبيق. لذلك ، سيسمح للمستخدم بالوصول إلى مواقع تطبيقات الويب التقدمية من الشاشات الرئيسية وتشغيلها دون اتصال دون أي مشاكل.

تسمح PWAs أيضًا للمطورين بالتركيز على بناء الأجزاء الأساسية من مواقعهم بدلاً من تطوير شيء من قبل العديد من المطورين ، بما في ذلك مطوري التطبيقات الأصليين.

تطبيقات PWAs أقل طلبًا للمطورين أيضًا عند مقارنتها بالتطبيقات الأصلية. بالإضافة إلى ذلك ، تشغل تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطبيق موقع الإنترنت التقدمي مساحة أقل على القرص الثابت للجوال ولا تتطلب اتصالاً بالإنترنت عند فتحها أو تحديثها.

استنتاج

نظرًا لأن PWAs مبنية باستخدام تقنيات الويب ، فهناك حاجة أقل للمطورين لإنشاء إصدارات مختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر تطبيق الويب التقدمي للمستخدمين تجربة مشابهة للتطبيقات الأصلية ، مما يجعله أداة قوية للشركات والشركات الناشئة.

تطبيقات PWAs هي حل فعال للمطورين الذين يتطلعون إلى تقليل الوقت والمال الذي يتم إنفاقه في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت. ومع ذلك ، فإن تطبيقات الإنترنت التقدمية ليست الحل الأنسب لتطبيق كثيف الأجهزة يتطلب وصول الهاتف الذكي إلى أجهزة معينة.