API (واجهة برمجة التطبيقات) هو برنامج واجهة يساعد على التفاعل مع البرامج الأخرى مثل واجهة المستخدم (UI). إنها نقطة الدخول الأساسية لموقع الويب والتطبيق ، بما في ذلك تكامل الجهات الخارجية ، مما يجعل الحياة سهلة للمطورين. هذه المقالة مخصصة لأولئك الذين يفكرون في استخدام واجهات برمجة التطبيقات في مشاريع الترميز الخاصة بهم. دعونا نرى ، ما هي واجهات برمجة التطبيقات؟

توفر واجهات برمجة التطبيقات طريقة لتطبيق ما للتفاعل مع بعضها البعض. على سبيل المثال ، يمكن لأحد التطبيقات طلب بيانات من تطبيق آخر والحصول على البيانات في المقابل. يمكن أن يسمح مكون API (واجهة برمجة التطبيقات) أيضًا بوظائف تطبيق واحد ، ويمكن للتطبيق الثاني استخدامه. يعرّف اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) واجهة برمجة التطبيقات بأنها "مجموعة من التعريفات والبروتوكولات والخدمات الفرعية لبناء تطبيقات البرامج."

كيف أتعلم تكامل API؟

تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات في جميع أنواع التطبيقات ، من المشاريع الصغيرة مثل المشاريع المدرسية إلى الخدمات العالمية واسعة النطاق مثل خرائط Google أو Facebook. على سبيل المثال ، زر التغريد الشهير في Twitter هو خدمة واجهة برمجة تطبيقات يمكن للكود القابل للتنفيذ الاتصال به وإرسال تغريدة نيابة عن المستخدم (على الرغم من أن هذا قد تغير في الإصدارات الأخيرة مع كون معظم الوظائف جزءًا من الصفحة).





الجميع فضولي لمعرفة هذه الميزات الخاصة لواجهات برمجة التطبيقات ووظائفها. لفهم أفضل ، يجب أن تتعلم واجهات برمجة التطبيقات من أساسياتها. دائمًا ما تكون وثائق واجهة برمجة التطبيق هي الأفضل ، ولكن إذا كان كل ما لديك هو موقع ويب W3C API ، فلا يزال بإمكانك اكتشاف الكثير - وبسرعة!

يحتوي W3C على نقطة دخول API ، حيث يمكنك العثور على روابط لأدوات وموارد وأمثلة والعديد من العناصر القيمة الأخرى. إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows أو Linux ، فإن W3C لديها أداة توثيق خدمة API عبر الإنترنت تتيح لك اختبار API وواجهات برمجة تطبيقات مختلفة. هناك أيضًا أدوات تستند إلى HTML5 وتطبيقات متوافقة مع الأجهزة المحمولة. إلى جانب W3C ، تمتلك Google بعض الموارد الجيدة:

توفر Google العديد من واجهات برمجة التطبيقات للوصول إلى المعلومات من خدماتها. واحدة من تلك واجهات برمجة التطبيقات هي خرائط جوجل API. تعد هذه الأداة طريقة رائعة للتعرف على واجهات برمجة التطبيقات نظرًا لأنها تستخدم HTML و JavaScript ، والتي يجب أن تكون مألوفة لأي شخص يقوم بتطوير تطبيق ويب للأعمال.

الخطوات المختلفة المتضمنة في تعلم تكامل API هي:

افهم ما تفعله واجهات برمجة التطبيقات.



فهم الأنواع المختلفة لواجهات برمجة التطبيقات.



تعرف على W3C API و Google API.



حدد الخدمات المتاحة التي يمكن الوصول إليها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.



قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات لإنتاج نظام أو برنامج يعمل مع التعليمات البرمجية الخاصة بك واختبار API.



تعلم وفهم الأدوات ولغة البرمجة النصية ولغات البرمجة والأطر وأسلوب التصميم لدمج نظامك مع نظام موجود من خلال تكامل API.



حاول تنفيذ المجموعات اللازمة للتفاعل مع خدمة يتم تنفيذها من خلال واجهة برمجة التطبيقات وتعلم كيفية اختبار مجموعات API في التعليمات البرمجية الخاصة بك ، مثل نموذج كائن JSON أو نموذج كائن <name> ، إلخ.



كيف أبدأ API؟

هناك مفتاح لإنشاء API. من أسهل الطرق استخدام خدمة عبر الإنترنت. تتيح لك العديد من الخدمات عبر الإنترنت تطوير واختبار واجهة برمجة التطبيقات مجانًا أو بتكلفة ضئيلة. أحد الأمثلة على ذلك هو AppMaster بدون كود ، وهو نظام أساسي ممتاز وموثوق للغاية لبناء وتنفيذ واجهات برمجة التطبيقات . المواصفات جزء لا يتجزأ من إنشاء مفتاح API أثناء تصميمه وتوثيقه. ستخبر المواصفات (أو المواصفات) المطورين الآخرين بكيفية استخدام API الخاص بك وما يجب عليهم فعله للتفاعل معها.

ما الذي أحتاجه للبدء؟

ستحتاج إلى بعض العناصر للبدء في اختبار API الخاص بك:

اسم المجال

مكان لاستضافة الكود ، مثل GitHub أو SourceForge

خادم HTTP بحيث يمكنك تشغيل التعليمات البرمجية محليًا

بأي لغة يجب كتابة API الخاص بي؟

لا توجد قواعد لإنشاء مفتاح API. يعتمد ذلك على احتياجاتك ، ولكن بعض الخيارات الشائعة تشمل:

بي أتش بي

جافا

روبي

شبكة

ما فائدة إنشاء API؟

يتيح لك إنشاء مفتاح API الخاص بك الحفاظ على التعليمات البرمجية الخاصة بك منظمة وإصدار عملك. أنشئ تطبيقًا داخليًا لشركة أو مؤسسة. يمكنك استخدامه لتقديم خدمة لا يستطيع الموظفون الآخرون الوصول إليها ما لم يتلقوا إذنًا محددًا لمشاهدتها. ومع ذلك ، تأتي العديد من المزايا الأخرى مع مفتاح إنشاء مفتاح API أكثر من معظم لغات البرمجة.

أنت تقلل مقدار التعليمات البرمجية المتكررة اللازمة لإنشاء تطبيقك

يمكنك إنشاء بيئة مستخدم أكثر أمانًا ، حيث يمكن لأشخاص محددين فقط الوصول إلى البيانات وفقًا لتقديرهم.

نقاط نهاية API

نقاط نهاية API هي طرق محددة يمكن للمعلن استخدامها للتفاعل مع تطبيقك لاستخراج المعلومات. يمكن أن تتضمن هذه الطرق JSON و XML وغيرها. يجب أن يحتوي كل عنوان URL على تقنية مطلوبة ، مثل GET أو POST.





استخدام نقاط نهاية API

نقطة نهاية API هي موقع رقمي تحصل فيه API على طلب مورد. لذا ، فإن نقطة النهاية هي في الأساس عنوان URL (محدد موقع المعلومات) يوفر معلومات عن الموارد. فيما يلي بعض النقاط المهمة حول خصائص نقطة نهاية API.

حدد اسم عنوان URL لنقطة النهاية واستخدمه



حدد واستخدم طريقة HTTP



تحديد نص الطلب ومعلماته



حدد استراتيجية المصادقة إذا لزم الأمر



يتم إرفاق معلمة إضافية بكل نقطة نهاية للراحة. تمامًا كما تفعل عند إنشاء وظيفة بلغات برمجة أخرى ، يجب عليك تضمين نقاط النهاية أو نقاط النهاية هذه مع شفرة المصدر الخاصة بك ، لذا تأكد من إعلان نقاط النهاية أو نقاط النهاية في ملف رأس أعلى كود المصدر.



ما هي نقطة نهاية API؟



نقطة النهاية هي مكون API

نقطة النهاية هي موقع المورد

يقوم API باسترداد الموارد باستخدام عناوين URL لنقطة النهاية

نقطة النهاية هي أحد طرفي قناة الاتصال

ما هي API للمبتدئين؟

مفتاح API للمبتدئين هو مجموعة من الأساليب والوظائف التي يستخدمها التطبيق أو البرنامج للتواصل مع تطبيق أو برنامج آخر. تُعرف أيضًا باسم "الأساليب" في علوم الكمبيوتر.

يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات للحصول على معلومات من برامج أخرى والحصول على البيانات والمزيد. على سبيل المثال ، في عالم iPhone ، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات متاحة على تطبيقك لتلقي البيانات من تطبيق آخر ، مثل تلك التي أنشأها Facebook و Twitter وما إلى ذلك ، من خلال متجر تطبيقات Apple.

فيما يلي بعض الأنواع المختلفة لواجهات برمجة التطبيقات:

واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى XML

تُعرف هذه أيضًا باسم واجهات برمجة تطبيقات خدمات الويب وواجهات برمجة تطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية). الاختلاف الوحيد بين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المستندة إلى XML و Web Service API هو بناء الجملة الخاص بها. تدعم واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى XML جميع متصفحات الويب الرئيسية ، بما في ذلك Internet Explorer و Safari و Chrome و Firefox على أنظمة التشغيل Windows و OSX و Linux ؛ Internet Explorer 9+ على Windows Phone ومتصفحات الويب الأخرى. - واجهة برمجة تطبيقات RESTful: هذا نوع من واجهة برمجة التطبيقات الحديثة. يستخدم نطاقًا تردديًا أقل من التنسيقات الأخرى مثل SOAP. صافي.

واجهات برمجة تطبيقات SOAP





هذه أنواع أقدم لاختبار API. يستخدم XML ولكن له بناء الجملة الخاص به. يتم تحميل خدمات الويب وتنزيلها باستخدام بروتوكول HTTP كبروتوكول. HTTP هو أحد البروتوكولات الأكثر استخدامًا في معظم الأجهزة المتصلة بالإنترنت ، من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية.

استدعاءات الإجراءات البعيدة (RPC)

تستخدم استدعاءات الإجراءات عن بُعد SOAP أعلى HTTP للاتصال بين العميل والخادم في مفتاح API. إنها طريقة جديدة نسبيًا لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات. يتضمن نقاط النهاية عن بعد للعميل لإرسال واستقبال التفاصيل وأوامر المرور.

لغة نمذجة الكائنات العامة (GOML): هذا تنسيق أحدث لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات التي لا تحتفظ بتفاصيل من الطلبات السابقة. بدلاً من ذلك ، تسمى الطريقة دالة في لغات البرمجة الأخرى. العيب الوحيد هو أنه لا يحتوي على نظام أحداث ، لكن Apple استخدمته لعمل "swoosh" في خدمة تطبيقات iPhone والكاميرا.

هل تتكامل مع API؟

بمجرد اكتشاف وتصميم وإنشاء واجهة برمجة تطبيقات لتطبيق جديد ، فإن الخطوة التالية هي دمج التطبيق في بقية نظامك. بمجرد القيام بذلك ، حان الوقت لبدء البرمجة.

قبل أن تبدأ في دمج مفتاح API في مشروعك ، هناك شيئان يجب عليك القيام بهما:

تعرف على كيفية استخدام وإنشاء نماذج البيانات المطلوبة.

تعرف على كيفية التعامل مع جميع أنواع البيانات المختلفة.



بمجرد أن تتعلم كيفية القيام بذلك بنجاح ، فإن الخطوة التالية هي في الواقع أن تبدأ في إنشاء التطبيق الخاص بك للمشروع. تحتاج إلى التفكير في نوع المعلومات التي تريد جمعها وكيف تريد تقديمها في نقاط نهاية API.

عند تصميم نظامك ، من الضروري التفكير في المعلومات المطلوبة ونوع العلاقات الموجودة بينهما.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

قم بإنشاء نظام عبر الإنترنت يتتبع المحتوى على موقع الويب.

يحتوي الموقع على العديد من المقالات بالعناوين والمؤلفين (مجموعة البيانات).

يحتوي موقع الويب على صور مصغرة لكل مقالة (مجموعة بيانات).

يختار المستخدم مقالة من الصفحة الرئيسية (الأمر).

يمر الأمر عبر برنامجك ويطلب مقالة محددة من قاعدة البيانات.

هل API سهل التعلم؟

إذا قررت إنشاء تطبيق باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (مفتاح واجهة برنامج التطبيق) كنقطة بداية ، إذن نعم! يوجد تطبيق جديد كل يوم. تم تصميم نقاط نهاية API وإنشائها مع زيادة التعقيد ، مما يجعلها سهلة الاستخدام والفهم. مع وجود عدد من واجهات برمجة التطبيقات في السوق ، يسهل على المطورين العثور على ما يحتاجون إليه.

أيضًا ، عندما تتعلم كيفية استخدام API (واجهة برمجة التطبيقات) ، سيكون إنشاء تطبيق بنفس التقنية أمرًا ضروريًا. يعد AppMaster مطور النظام الأساسي بدون رمز مثالاً على هذه الخدمة لبناء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بسرعة. تعد نقاط نهاية API ضرورية أثناء تعلم API (واجهة برنامج التطبيق). نقاط نهاية API عديدة ومتنوعة.

نقاط نهاية API هي الطرق الأساسية والقيمة أثناء دمج API في المشروع. أثناء تطوير مفتاح API ، عليك التفكير في طرق مختلفة مثل الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف (CRUD) جنبًا إلى جنب مع المعلمات. عليك أن تصف كل هذه المعلمات قبل العمل في مشروعك. فيما يلي بعض الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها للتفاعل مع نقاط نهاية API:

احصل على

تُستخدم هذه الطريقة لاسترداد البيانات من عنوان URL. يتم استخدامه أيضًا للحصول على المحتوى الكامل لصفحة HTML في واجهة برمجة التطبيقات. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الحصول على جميع المعلومات حول مستخدم معين في واجهة برمجة التطبيقات ، فستطلب ملف التعريف الخاص به على الخادم. سيرسل الخادم بعد ذلك الرد.

بريد

إذا كنت ترغب في إعادة إرسال البيانات إلى الخادم الخاص بك وحفظها ، فهذه الطريقة هي ما تحتاجه. يتم استخدامه لإنشاء إدخال جديد في API الخاص بك. للقيام بذلك ، حدد نوع الطلب في واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك (على سبيل المثال ، مشاركة مدونة).

وضع

تستخدم هذه الطريقة لتحديث البيانات في قاعدة البيانات. في واجهة برمجة التطبيقات (API) ، إذا كنت تريد تغيير المعلومات في قاعدة بيانات معينة ، فستستخدم هذه الطريقة. سيرسل الخادم بعد ذلك إشعارًا يوضح ما إذا تم تحديث البيانات بنجاح أم لا.

حذف

تقوم هذه الطريقة بإزالة إدخال من قاعدة البيانات الخاصة بك. لإجراء هذا الطلب ، تحتاج إلى استدعاء عنوان URL المقابل في برنامج API الخاص بك. لفهم كيف يتم تنفيذ هذه الطرق بواسطة متصفحك ، يجب عليك دراسة نقاط نهاية API و API.

هل يمكنني إنشاء API الخاص بي؟

نعم ، يمكنك إنشاء API الخاص بك من مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات المتاحة ، ومن السهل إنشاء واحدة جديدة. تحتاج إلى تحميل الكود إلى GitHub أو تنزيل SDK عبر الأنظمة الأساسية والبدء في تطوير API الخاص بك. أيضًا ، يمكن للمرء أن يأخذ المساعدة من نظام أساسي معروف ، AppMaster ، لإنشاء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به.





من الممكن أيضًا إنشاء نوع بيانات مخصص أو عامل تصفية ولكن ليس ضروريًا. إذا كنت ترغب في العمل باستخدام نوع بيانات فريد أو وظيفة عامل التصفية ، فأنت بحاجة إلى موفر هوية لتوفير هذه الوظيفة لعملائك عند اختبار API (واجهة برنامج التطبيق).

يستغرق التعلم وقتًا طويلاً وسيستغرق وقتًا لفهم الموضوع دون تعليمات أو تفسيرات مناسبة. إنه قابل للتطبيق بدقة على تطوير API ؛ وبالتالي ، سيكون من الأفضل التحقق من كيفية تصميم المطورين الآخرين لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. بمجرد أن تكون على دراية بالموضوع ، ثم باستخدام AppMaster ، يمكنك البدء في إنشاء تطبيق واجهة برمجة التطبيقات (API) لمشروعك. إذا كنت تريد استخدام مفتاح API موجود ، فابدأ. ولكن ، إذا كنت ترغب في إنشاء التطبيق الخاص بك وتحديثه مع الزمن ، فجرّب AppMaster لتطوير التطبيق لعملك.

بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات ، يمكنك إنشاء العديد من التطبيقات كما تريد. أيضًا ، يمكنك بدء البرمجة بأي لغة برمجة تلبي احتياجاتك. ومع ذلك ، نظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات يتم إنشاؤها بشكل مختلف تمامًا عن أنواع البرامج الأخرى ، يجب أن يبدأ الشخص الذي لديه خبرة في البرمجة في تعلم العملية من البداية. يجعل AppMaster مهمة البرمجة أسهل كثيرًا ويساعدك على إنشاء تطبيق أكثر موثوقية وإبداعًا لعملك.

هناك الكثير من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها من تطوير مفتاح API. بادئ ذي بدء ، سيصبح تطبيقك أكثر جاذبية للمستخدمين لأنه يمكن أن يوفر معلومات عن الموارد. أيضًا ، يمكنك بسهولة إدارة بياناتك بشكل أفضل لأنه يمكن للتطبيق الوصول إليها بسهولة في أي مكان. يتم أيضًا الاهتمام بقضايا الأمان المتعلقة باختبار API (واجهة برمجة التطبيقات) من خلال عدم الاضطرار إلى إرسال أي بيانات حساسة عبر الشبكة. إنه يضمن عدم وصول أي شخص إلى اختبار API (واجهة برمجة التطبيقات) ، والذي قد يتسبب بخلاف ذلك في حدوث مشكلات لاحقًا.

افكار اخيرة

يمكن أن تكون واجهات برمجة التطبيقات (API) مفيدة جدًا لعملك لأنها ترسل وتستقبل البيانات من السحابة وتعمل كمفتاح. من المرن اختبار API (واجهة برمجة التطبيقات) ، بحيث يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيق بسهولة. أيضًا ، ليست هناك حاجة لخدمة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك للاتصال بالواجهة الخلفية الخاصة بك ، حيث أن API (واجهة برنامج التطبيق) ستقوم بذلك نيابة عنك. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق يجمع البيانات ، فابدأ في النظر في تطوير واختبار ميزات API (واجهة برنامج التطبيق) التي تقدمها AppMaster. AppMaster عبارة عن نظام أساسي يهدف إلى مساعدة الشركات على إنشاء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم في غضون دقائق دون أي خبرة. الغرض من النظام الأساسي هو تبسيط عمليات إنشاء واختبار API في أي وقت من الأوقات.

يوفر النظام الأساسي جميع الوظائف الرئيسية لاختبار API وتطوير تنفيذ API. بمجرد إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) ، يمكنك استخدام هذا كنقطة بداية لإنشاء تطبيقاتك. بعد ذلك ، يمكنك الترويج لخدماتك والحصول على المزيد من العملاء. قم بزيارة AppMaster للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيقات التي لا تحتوي على كود وتطوير API.