يحتاج أي تطبيق جيد إلى واجهة خلفية محكمة الإغلاق لدعمه. وأحد أهم أجزاء التطوير الخلفي هو دمج نظام قاعدة بيانات جيد. تُعرف PostgreSQL أيضًا باسم Postgres ، وتتميز بقابليتها للتوسع ودعم المجتمع الكبير الذي يقف وراءها من مجموعة التطوير العالمية PostgreSQL. تم تسمية PostgreSQL في البداية باسم POSTGRES ، في إشارة إلى حقيقة أنه تم إنشاؤه كبديل لنظام Ingres في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي.

تم تغيير عنوان المشروع إلى PostgreSQL في عام 1996 لتمثيل دعم SQL بشكل أفضل. يوفر نظام قاعدة البيانات المعاملات التي تتبع خصائص ACID - الذرية والاتساق والعزل والمتانة. تم إنشاؤه لإدارة مجموعة متنوعة من أحمال العمل ، بما في ذلك كل شيء من محطات العمل المنفصلة إلى مستودعات البيانات الكاملة أو التطبيقات التي لديها العديد من المستخدمين المتزامنين. يمكن الوصول إليه على أنظمة تشغيل مثل Windows و Linux و FreeBSD و OpenBSD ، بالإضافة إلى كونه قاعدة البيانات الافتراضية macOS Server.

ما هي PostgreSQL؟

PostgreSQL هي قاعدة بيانات ارتباطية قوية ومفتوحة المصدر على مستوى الأعمال. يسمح باستخدام استعلامات وبيانات JSON العلائقية وبيانات JSON غير العلائقية. تمتلك PostgreSQL مجتمعًا قويًا وراءها. PostgreSQL هو نظام إدارة قواعد بيانات موثوق للغاية يتمتع بمستويات ممتازة من الدعم والأمان والدقة. تستخدم العديد من الهواتف المحمولة وتطبيقات الويب PostgreSQL كقاعدة بيانات افتراضية. تستفيد أيضًا العديد من الحلول الجغرافية المكانية والتحليلية من PostgreSQL. أحدث إصدار لها هو PostgreSQL 15.

تدعم PostgreSQL أنواع البيانات المعقدة. في الواقع ، تم إنشاء قاعدة البيانات مع وضع عدد كبير من أنواع البيانات في الاعتبار. يشبه أداء قاعدة البيانات الخاصة بها أداء منافسيها ، مثل Oracle و SQL Server. توفر AWS خدمة قاعدة بيانات تتم صيانتها بالكامل لـ PostgreSQL مع خدمة Amazon Relational Database Service الخاصة بها. تُستخدم PostgreSQL أيضًا في بناء Amazon Aurora. يمكنك معرفة المزيد حول وثائق PostgreSQL هنا .

ميزات PostgreSQL الرئيسية

أحد أسباب شهرة PostgreSQL هو مجموعة ميزاتها. تساعد قاعدة البيانات في تطوير التطبيقات من خلال الحفاظ على سلامة البيانات. إنه يمكّن المسؤولين من إنشاء بيئات تتسامح مع الأخطاء. يمكن استخدامه أيضًا عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية ويعزز جميع لغات البرمجة الشائعة. سنرى القائمة الدقيقة لهذا لاحقًا.

توفر قاعدة البيانات أيضًا نظام قفل متقدم للغاية. كما أن لديها تحكمًا في التزامن مع العديد من الإصدارات. يحتوي خادم قاعدة بيانات PostgreSQL أيضًا على وظائف البرمجة الناضجة من جانب الخادم. يتوافق مع مواصفات ANSI SQL ، كما أن بنية شبكة العميل والخادم مدعومة بالكامل.

تتمتع PostgreSQL أيضًا بإتاحة عالية وخادم نسخ احتياطي. وهي متوافقة مع ANSI-SQL2008 والموجهة للكائنات. أصبحت القدرة على الاتصال بمستودعات البيانات الأخرى ، مثل NoSQL ، التي تعمل كمحور موحد للأنظمة متعددة اللغات ، ممكنة عبر دعم JSON لقاعدة البيانات. تتم دائمًا إدارة معلومات مجموعة قاعدة بيانات واحدة على وجه التحديد من خلال مثيل PostgreSQL واحد. مجموعة قواعد البيانات هي مجموعة من السجلات التي يتم الاحتفاظ بها في نفس المكان على نظام الملفات.

الاختلاف عن SQL

لقد رأينا أن PostgreSQL يدعم أحدث إصدارات SQL . ولكن كيف يختلف الاثنان بالضبط؟ تمتلك شركة Oracle Corporation الآن مشروع MySQL ، الذي يحتوي على العديد من الإصدارات المتميزة المتاحة والتي تتطلب من مستخدميها الدفع مقابل ذلك. في الوقت نفسه ، تعد PostgreSQL قاعدة بيانات مجانية ومفتوحة المصدر. على عكس PostgreSQL ، فإن MySQL متوافق تمامًا مع ACID عند استخدامه مع محركات NDB و InnoDB Cluster Collection.

تعمل MySQL بشكل جيد عند قراءة الأداء هو العامل الوحيد ، كما هو الحال في تطبيقات OLAP و OLTP. في الوقت نفسه ، يعد أداء PostgreSQL مثاليًا في التطبيقات التي تحتاج إلى معالجة عمليات البحث المعقدة. تكون MySQL أكثر اعتمادًا عندما تعمل مع مشاريع ذكاء الأعمال ، والتي غالبًا ما تكون صعبة القراءة. من ناحية أخرى ، تعمل PostgreSQL بشكل أفضل مع تطبيقات التحليلات والتخزين.

ما هي استخدامات PostgreSQL؟

تستخدم العديد من العلامات التجارية والشركات الشهيرة PostgreSQL كجزء من نهايتها الخلفية. يتضمن ذلك أسماء مثل Netflix و Uber و Instagram والمزيد. نظرًا لأنها قاعدة بيانات ، فهي تتيح للمستخدمين تخزين أنواع مختلفة من البيانات. إنه شائع بشكل خاص لأنه يخزن كميات كبيرة من البيانات المعقدة. تمتلك PostgreSQL العديد من التطبيقات البرمجية التي تستخدمها. وهذا يشمل ما يلي.

قطاع التمويل

PostgreSQL هو نظام DBMS ممتاز للقطاع المالي. كما ذكرنا من قبل ، فهو متوافق تمامًا مع ACID ، مما يجعله الخيار الأفضل لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت أو OLTP. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنه إجراء تحليل قاعدة البيانات ، ويمكن ربط البرامج الرياضية مثل Matlab و R به.

تخزين بيانات نظام المعلومات الجغرافية الحكومية ( GIS)

يُعرف GIS القوي الذي توفره PostgreSQL باسم PostGIS. يتم تضمين العديد من الميزات في هذه الوحدة للتعامل مع البيانات الهندسية في أشكال مختلفة. تلتزم PostGIS بالعديد من معايير SQL. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم مجتمع المصادر المفتوحة أبسط طريقة لإدارة البيانات QGIS Geodata GeoServer.

تصنيع

تستخدم الشركات الصناعية حاليًا PostgreSQL لتبسيط سير عملها بالكامل. يساعد استخدام قاعدة البيانات مفتوحة المصدر هذه كنهاية خلفية للبيانات في زيادة تحسين كفاءة سلسلة التوريد. تمكن الشركات من خفض نفقات التشغيل الخاصة بهم.

تطوير المواقع و NoSQL

التوسع هو بلا شك مشكلة كبيرة إذا كان موقعك يحتاج إلى التعامل مع عدد كبير من الطلبات كل ثانية. الخيار الأفضل ، في هذه الحالة ، هو PostgreSQL. تعمل قاعدة البيانات مع جميع أطر عمل الويب المعاصرة ، بما في ذلك Django و Node.js و PHP و Hibernate والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر ميزات النسخ المتماثل التي تتيح لك توسيع العديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات كما تريد.

معلومات علمية

عندما تنخرط في مسعى أكاديمي أو علمي ، سيُطلب منك إنتاج تيرابايت من المعلومات. وبالتالي ، من الأهمية بمكان إدارة هذه البيانات بأكثر الطرق فعالية ممكنة. تعد الميزات التحليلية الرائعة لـ PostgreSQL ومحرك SQL الفعال مثاليين لهذا الغرض. تسهل قاعدة البيانات عليك التعامل مع الكثير من البيانات.

فوائد استخدام PostgreSQL

تتمتع PostgreSQL بالعديد من المزايا الرئيسية التي تجعلها جذابة جدًا لمستخدميها ، من مجتمع المصادر المفتوحة إلى موثوقيتها. من خلال ترخيص مفتوح المصدر ، يمكن الوصول إلى شفرة مصدر PostgreSQL مجانًا. لهذا السبب ، يُسمح لك باستخدامه وتعديله واستخدامه كما تتطلب شركتك. لا تحتاج أيضًا إلى الكثير من التعليمات لفهم PostgresSQL لأنه سهل الاستخدام. قاعدة البيانات سهلة الصيانة والإدارة للاستخدام المتكامل والشركات.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي توفرها قاعدة البيانات.

ميزات PostgreSQL جيدة

تتمتع PostgreSQL بمجموعة ميزات قوية جدًا. يتضمن ذلك قدرته على Multi-Version Concurrency Control الإصدارات ( MVCC) وأداء قاعدة بيانات الاستعادة في الوقت المناسب. تحتوي قاعدة البيانات أيضًا على عناصر تحكم وصول محببة ومساحات جداول وقدرات إعادة إنتاج غير متزامنة. سواء من حيث كمية المعلومات التي يمكنها التعامل معها وعدد العملاء المتزامنين الذين يمكنهم دعمهم ، فإن PostgreSQL قابلة للتطوير للغاية. تسمح قاعدة البيانات أيضًا بمجموعات الأحرف الدولية ، Unicode ، بالإضافة إلى تشفير السلاسل متعددة البايت. يمكنه أيضًا تنفيذ المعاملات المتداخلة والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت وتسجيل الكتابة المسبقة.

قاعدة بيانات مفتوحة المصدر

يُسمح لك بتوظيف وتغيير واستخدام PostgreSQL بأي طريقة تريدها لأن شفرة المصدر الخاصة بها يمكن الوصول إليها من خلال ترخيص مفتوح المصدر. لا توجد رسوم ترخيص مرتبطة بـ PostgreSQL ، لذلك لا توجد فرصة للنشر الزائد. يكتشف مجتمع PostgreSQL الشغوف المشكلات ويصلحها بشكل متكرر ، مما يعزز أمان قاعدة البيانات.

الالتزام بالمعايير والاعتمادية

كما ذكرنا أعلاه ، فإن إحدى أفضل الميزات التي يوفرها خادم قاعدة بيانات PostgreSQL هي التسجيل المسبق. هذا يجعلها قاعدة بيانات شديدة المقاومة للأخطاء. بفضل العدد الهائل من المشاركين من المصادر المفتوحة ، فقد تم دمج نظام دعم مجتمعي قوي فيه. كما أنه يدعم المفاتيح الخارجية والمفتاح الأساسي والوصلات والعروض والمزيد في لغات البرمجة المختلفة.

هذه المصطلحات تعني نفسها كما في قاعدة بيانات SQL العادية. على سبيل المثال ، يعد المفتاح الأساسي لـ PostgreSQL حقلاً من مجموعة من الحقول التي يمكنها تحديد سجل بشكل واضح. يحتوي على غالبية أنواع البيانات التي تدعمها أحدث إصدارات SQL ، ولا سيما أنواع البيانات مثل INTEGER و NUMERIC و BOOLEAN و CHAR والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسهل تخزين الأشياء الثنائية الكبيرة مثل الصور أو الصوت أو مقاطع الفيديو.

تاريخ PostgreSQL

في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، أشرف البروفيسور مايكل ستونبريكر على بداية برنامج PostgreSQL في عام 1986. كان العنوان الأولي للمشروع ، POSTGRES ، إشارة إلى قاعدة بيانات إنجرس السابقة في بيركلي ، والتي تم إنشاؤها في عام 1977. POSTGRES ، التي أصبحت الآن واحدة من قواعد البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شهرة ، تهدف إلى تضمين الحد الأدنى من الوظائف اللازمة لخدمة مجموعة متنوعة من أنواع البيانات بشكل كامل. يريد أن يجعل استخدام العديد من أنواع البيانات أسهل.

على الرغم من أن PostgreSQL لا يزال يشار إليها كثيرًا باسم Postgres ، فقد تم تغيير اسم المشروع إلى PostgreSQL في عام 1996 للتأكيد على توافقه مع لغة استعلام SQL. تستمر قواعد البيانات المجانية والمفتوحة المصدر في الحصول على تحديثات دورية مهمة وثانوية من مجتمع ملتزم ومتعدد الثقافات من المطورين يُعرف باسم PostgreSQL Global Development Group. توفر الإصدارات 7.2 إلى 8.2 من PostgreSQL ميزات مثل دعم عدم الحظر والمخطط.

حالات الاستخدام الشائعة لـ PostgreSQL

فيما يلي تفصيل لبعض حالات الاستخدام الرئيسية لـ PostgreSQL:

قاعدة بيانات OLTP

PostgreSQL هو مستودع البيانات الرئيسي لتطبيقات البرامج عبر الإنترنت في نطاق الإنترنت. يتم استخدامه بواسطة الحلول والمنتجات المستخدمة من قبل كل من الشركات الناشئة والشركات القائمة.

قاعدة البيانات الجغرافية

تمكّن PostgreSQL الكيانات الجغرافية ويمكن استخدامها كمخزن بيانات جغرافية مكانية للعمليات القائمة على الموقع وأنظمة المعلومات الجغرافية عند دمجها مع وحدة PostGIS ( GIS).

المحاور الموحدة

يمكن لـ PostgreSQL الاتصال بمستودعات البيانات الأخرى ، وخاصة NoSQL ، والعمل كمركز متحد لأنظمة قواعد البيانات متعددة اللغات بفضل أغلفة البيانات الأجنبية وتوافق JSON.

مكدس LAPP مفتوح المصدر

LAPP هو اختصار لـ Linux و Apache و PostgreSQL و PHP و Python و Perl. يمكنك إنشاء تطبيقات برامج ديناميكية وصفحات ويب باستخدام PostgreSQL ، وهو بديل موثوق لمكدس LAMP.

دعم اللغة

تمت كتابة PostgreSQL بلغة C ، ويتكون توزيعها الأساسي من:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

هنا ، PL تعني اللغات الإجرائية.

تدعم PostgreSQL معظم لغات وبروتوكولات الترميز الشائعة ، مثل:

Python

Java

Perl

.شبكة

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL و AppMaster

جعل التطوير بدون رمز إنشاء تطبيقات البرامج أكثر سهولة لعامة الناس. ما كان في يوم من الأيام شيئًا لا يمكن إلا لمهندسي البرمجيات فعله ، أصبح الآن عملية ذات منحنى تعليمي أسهل بكثير. يسمح التطوير No-code للأشخاص بإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب.

يمكنك استخدام AppMaster لإنشاء كود المصدر لتطبيقاتك تلقائيًا. يمكن للمستخدمين تصدير الكود المصدري إذا رغبوا في ذلك. يمكنك إنشاء مشاريع رائعة بدون تعليمات برمجية باستخدام AppMaster والتي تكون بالكامل ضمن سيطرتك وملكيتك.

باستخدام مصمم قاعدة بيانات AppMaster.io ، يمكنك بسهولة تصميم قاعدة بيانات معقدة على مستوى المؤسسة. تعمل قاعدة البيانات على PostgreSQL ، باستخدام نظام DBMS متقدم ، مما يزيد بشكل كبير من موثوقية تطبيقاتك والتسامح مع الأخطاء. يمتلك DBMS ترخيصًا مفتوحًا ، ولا يتعين عليك دفع رسوم إضافية مقابل استخدامه.

نشر مشروع في خدمة سحابية و PostgreSQL

يستخدم محرك قاعدة البيانات في AppMaster PostgreSQL 13 ، مما يعني أنه يمكنك تحميل تطبيقك إلى أي سحابة متوافقة مع PostgreSQL ، مثل AWS أو Azure ليس فقط إلى AppMaster Cloud.

استنتاج

تعد PostgreSQL بلا شك واحدة من أكثر قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر تقدمًا والمجانية أيضًا. لقد راجعنا هنا أصل قاعدة البيانات ولماذا تعد اختيارًا جيدًا لأحد التطبيقات. يعد توافقه مع العديد من الأنظمة وأداء قواعد البيانات لاستخدام العديد من لغات البرمجة والبرمجيات الوسيطة الشائعة من بين فوائده العديدة. قاعدة البيانات جذابة أيضًا لأنها مجانية. كما أنه يدعم بيانات JSON ، والتي يمكن أن تكون ضرورية لبعض المشاريع.

تضمن قواعد بيانات PostgreSQL مفتوحة المصدر أيضًا أنها تتطور دائمًا. سيكون المجتمع الكبير الذي يقف وراءه مفيدًا أيضًا إذا واجهتك مشكلة في قاعدة البيانات في أي وقت. إذا كنت تختار من بين خيارات قاعدة البيانات المتاحة لتطبيقك ، فإن PostgreSQL يعد خيارًا يجب أن تفكر فيه بجدية.