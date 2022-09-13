إذا كنت تبحث عن أفضل برنامج جداول بيانات مجاني في عام 2022 ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. سيناقش منشور المدونة هذا بعضًا من الخيارات الأكثر شيوعًا ويساعدك على تحديد الخيار المناسب لك. هذه البرامج مجانية للاستخدام ولكنها تقدم ميزات ووظائف مختلفة. اذا هيا بنا نبدأ!

ما هو برنامج جداول البيانات؟

برامج جداول البيانات هي تطبيقات كمبيوتر تحاكي ورقة عمل ورقية. إنها تسمح للمستخدمين بإدخال البيانات الرقمية ومعالجتها في تنسيق شبكة الصفوف والأعمدة. توفر برامج جداول البيانات أيضًا صيغًا مضمنة تعمل على أتمتة حساب العمليات الحسابية ، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة. تستخدم الشركات من جميع الأحجام هذا النوع من البرامج لتتبع المخزون وساعات عمل الموظفين وغيرها من المعلومات المهمة.

ما هي فوائد استخدام برنامج جداول البيانات؟

هناك العديد من الفوائد لاستخدام تطبيقات جداول البيانات. الميزة الأكثر وضوحًا هي أنه يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد مقارنة بأداء نفس المهام يدويًا. يمكن أن يساعدك برنامج جداول البيانات أيضًا على تجنب الأخطاء ، حيث يمكنه إجراء العمليات الحسابية تلقائيًا.

فيما يلي المزيد من الفوائد المحددة لبرنامج جداول البيانات:

يعد تطبيق جداول البيانات طريقة رائعة لتتبع أموالك

يمكنك استخدام تطبيقات جداول البيانات لتتبع دخلك ونفقاتك وإنشاء الميزانيات ومراقبة تقدمك المالي بمرور الوقت. يمكن أن يكون هذا أداة قيمة لكل من الأفراد والشركات. يمكن أن تساعدك برامج جداول البيانات أيضًا في العثور على طرق لتوفير المال واتخاذ قرارات مالية أفضل.

يمكن أن يساعدك في تخطيط وتنظيم الأحداث أو المشاريع

إذا كنت تخطط لحدث أو مشروع ، يمكن أن تكون تطبيقات جداول البيانات أداة قيمة لتنظيم جميع المعلومات الضرورية. يمكنك استخدامه لإنشاء جداول وتتبع المهام والمواعيد النهائية وتخصيص الموارد.

يمكنك استخدامه لتخزين البيانات لمشاريع البحث

إذا كنت تجري بحثًا ، يمكن أن تكون تطبيقات جداول البيانات طريقة قيّمة لإنشاء استطلاعات الرأي وتتبع النتائج وتحليل نتائجك.

إنها أداة رائعة للشركات لاستخدامها في وضع الميزانية والتنبؤ

يمكن للشركات استخدام تطبيقات جداول البيانات لإنشاء ميزانيات وتتبع تقدمها المالي بمرور الوقت. يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان تخصيص الموارد وكيفية تنمية الأعمال التجارية.

يمكنك أيضًا إنشاء رسوم بيانية ومخططات باستخدام برنامج جداول البيانات

يمكنك استخدام برنامج جداول البيانات لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات ، والتي يمكن أن تساعد في تصور البيانات. يمكن أن يكون هذا أداة قيمة للعروض التقديمية أو التقارير.

يمكن استخدام برنامج جداول البيانات للتعاون عبر الإنترنت

تحتوي العديد من تطبيقات جداول البيانات على ميزات مضمنة تسمح بالتعاون عبر الإنترنت. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تعمل في مشروع مع أعضاء الفريق الموجودين في أجزاء مختلفة من العالم.

ما هي عيوب استخدام برنامج جداول البيانات؟

فيما يلي بعض عيوب تطبيقات جداول البيانات:

قد يكون من الصعب استخدام برامج جداول البيانات

إذا لم تكن مرتاحًا لاستخدام أجهزة الكمبيوتر ، فقد يكون من الصعب فهم برامج جداول البيانات واستخدامها. هذا يمكن أن يؤدي إلى الأخطاء والإحباط. حتى إذا كنت معتادًا على أجهزة الكمبيوتر ، فلا يزال من الصعب استخدام جميع ميزات تطبيقات جداول البيانات. إذا لم تكن حريصًا ، يمكنك بسهولة ارتكاب أخطاء قد يكون لها تأثير سلبي على عملك.

في بعض الأحيان ، هناك نقص في الدعم لبعض الميزات

إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق جداول بيانات لإنشاء جداول بيانات معقدة ، فقد تجد نقصًا في الدعم لبعض الميزات. هذا يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على النتائج التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تتوافق بعض الميزات مع كافة برامج جداول البيانات. هذا يمكن أن يجعل من الصعب العثور على البرنامج المناسب لاحتياجاتك.

قد تكون بعض برامج جداول البيانات باهظة الثمن

إذا كنت ترغب في استخدام تطبيقات جداول البيانات الأكثر شيوعًا ، فقد تجد أنها باهظة الثمن. يمكن أن تزيد رسوم الترخيص بمرور الوقت ، خاصة إذا كنت تستخدم البرنامج لمشاريع متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب بعض تطبيقات جداول البيانات اشتراكًا لاستخدام جميع ميزاتها. قد يكون هذا مكلفًا ، وقد لا يستحق ذلك إذا كنت بحاجة إلى البرنامج لفترة قصيرة فقط.

تتمتع بعض برامج جداول البيانات بوظائف محدودة مقارنة ببرامج الأعمال الأخرى

بينما يعد تطبيق جداول البيانات أداة قوية ، إلا أن له حدوده. على سبيل المثال ، لا يمكن استخدامه بشكل فعال لإدارة علاقات العملاء (CRM) أو تخطيط موارد المؤسسة (ERP). بالإضافة إلى ذلك ، تعمل بعض تطبيقات جداول البيانات فقط مع أنواع معينة من البيانات. هذا يمكن أن يجعل من الصعب استخدام البرنامج لاحتياجاتك الخاصة.

على الرغم من هذه العيوب ، تظل تطبيقات جداول البيانات خيارًا شائعًا للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى إدارة كميات كبيرة من البيانات. تفوق فوائد استخدام تطبيق جداول البيانات عيوب العديد من المستخدمين. يمكن أن يساعدك استخدامه بشكل صحيح في توفير الوقت والمال واتخاذ قرارات مالية أفضل.

إذا كنت تفكر في استخدام برنامج جداول بيانات لعملك ، فإليك قائمة بأفضل برامج جداول البيانات المجانية في عام 2022.

ما هي أفضل برامج جداول البيانات المجانية؟

أوراق جوجل

جداول بيانات Google هو تطبيق جداول بيانات يتيح للمستخدمين إنشاء جداول بيانات وتنسيقها عبر الإنترنت أثناء التعاون مع مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي. إنه جزء من مجموعة مستندات Google لأدوات الإنتاجية ، والتي تتضمن أيضًا محرر مستندات Google (تطبيق معالجة النصوص) ، والعروض التقديمية من Google (تطبيق عرض تقديمي) ، ونماذج Google (أداة استطلاع). على الرغم من وجود العديد من تطبيقات جداول البيانات في السوق ، فإن Google Sheets لديها العديد من الميزات التي تجعلها خيارًا جيدًا للشركات من جميع الأحجام.

ميزات جداول بيانات Google

فيما يلي بعض الفوائد العديدة لجداول بيانات Google

التعاون في الوقت الفعلي : يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس الورقة في وقت واحد ، ويتم حفظ جميع التغييرات تلقائيًا. هذا يجعل من السهل على أعضاء الفريق العمل معًا في المشاريع دون الحاجة إلى القلق بشأن إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا أو فقدان التغييرات.

: يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس الورقة في وقت واحد ، ويتم حفظ جميع التغييرات تلقائيًا. هذا يجعل من السهل على أعضاء الفريق العمل معًا في المشاريع دون الحاجة إلى القلق بشأن إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا أو فقدان التغييرات. سجل الإصدارات : تتتبع جداول بيانات Google كل تغيير يتم إجراؤه على المستند ، بحيث يمكن للمستخدمين دائمًا الرجوع وعرض نسخة سابقة إذا احتاجوا إلى ذلك. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يعمل عدة أشخاص على ورقة في نفس الوقت ، وتريد معرفة من قام بإجراء التغييرات.

: تتتبع جداول بيانات Google كل تغيير يتم إجراؤه على المستند ، بحيث يمكن للمستخدمين دائمًا الرجوع وعرض نسخة سابقة إذا احتاجوا إلى ذلك. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يعمل عدة أشخاص على ورقة في نفس الوقت ، وتريد معرفة من قام بإجراء التغييرات. الوظائف الإضافية : تحتوي جداول بيانات Google على مكتبة متنامية من الوظائف الإضافية التي تعمل على توسيع وظائفها وتسمح للمستخدمين بعمل المزيد باستخدام أوراقهم. يمكن تثبيت الإضافات ببضع نقرات فقط وغالبًا ما تكون مجانية أو منخفضة التكلفة.

مايكروسوفت اكسل

Microsoft Excel هو برنامج جداول بيانات تم إصداره لأول مرة في عام 1987. وهو جزء من مجموعة منتجات Microsoft Office ومتوفر لأنظمة Windows و macOS و Android و iOS. يستخدم Excel لتخزين البيانات ومعالجتها وإنشاء المخططات والرسوم البيانية. تجعله ميزاته العديدة أداة قوية للشركات والمستخدمين الفرديين.

ميزات Excel

تشمل بعض ميزاته الأكثر شيوعًا ما يلي:

الصيغ : تسمح لك الصيغ بإجراء عمليات حسابية على بياناتك. يمكنك استخدامها لتلخيص أعمدة أو صفوف من البيانات أو حساب المتوسطات أو البحث عن القيم الدنيا أو القصوى في نطاق من الخلايا.

: تسمح لك الصيغ بإجراء عمليات حسابية على بياناتك. يمكنك استخدامها لتلخيص أعمدة أو صفوف من البيانات أو حساب المتوسطات أو البحث عن القيم الدنيا أو القصوى في نطاق من الخلايا. الجداول المحورية: تساعدك الجداول المحورية في تلخيص كميات كبيرة من البيانات وتحليلها. إنها مفيدة بشكل خاص للعثور على الأنماط أو الاتجاهات في بياناتك.

المحورية: تساعدك الجداول المحورية في تلخيص كميات كبيرة من البيانات وتحليلها. إنها مفيدة بشكل خاص للعثور على الأنماط أو الاتجاهات في بياناتك. وحدات الماكرو : يتم تسجيل مجموعات من التعليمات التي يمكن تشغيلها لأتمتة المهام المتكررة وحدات الماكرو.

: يتم تسجيل مجموعات من التعليمات التي يمكن تشغيلها لأتمتة المهام المتكررة وحدات الماكرو. التنسيق الشرطي: يسمح لك التنسيق الشرطي بتنسيق الخلايا بناءً على شروط معينة ، مثل ما إذا كانت قيمة الخلية أكبر من رقم معين أو أقل منه.

الشرطي: يسمح لك التنسيق الشرطي بتنسيق الخلايا بناءً على شروط معينة ، مثل ما إذا كانت قيمة الخلية أكبر من رقم معين أو أقل منه. المخططات والرسوم البيانية : يمكن لبرنامج Excel إنشاء مجموعة متنوعة من المخططات والرسوم البيانية بناءً على بياناتك. هذه طريقة رائعة لتصور بياناتك ورؤية الأنماط أو الاتجاهات التي قد لا تكون واضحة على الفور بخلاف ذلك.

LibreOffice احسب

LibreOffice عبارة عن مجموعة مكتبية قوية ومجانية ومفتوحة المصدر تأتي مع العديد من التطبيقات ، أحدها هو تطبيق جداول البيانات LibreOffice Calc الممتاز. على الرغم من وجود العديد من تطبيقات جداول البيانات ، فإن LibreOffice Calc يتميز عن غيره بفضل مجموعة الميزات الواسعة وسهولة الاستخدام والمرونة.

ميزات LibreOffice Calc

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل LibreOffice Calc هو أفضل برنامج جداول بيانات موجود:

LibreOffice Calc متوافق مع مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات : أحد الأشياء الرائعة في LibreOffice Calc هو أنه يمكنه فتح الملفات وحفظها في مجموعة واسعة من التنسيقات ، بما في ذلك تنسيق Microsoft Excel .xlsx. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مشاركة ملفات LibreOffice Calc مع الزملاء أو الأصدقاء الذين يستخدمون برامج جداول بيانات مختلفة دون أي مشاكل في التوافق.

: أحد الأشياء الرائعة في LibreOffice Calc هو أنه يمكنه فتح الملفات وحفظها في مجموعة واسعة من التنسيقات ، بما في ذلك تنسيق Microsoft Excel .xlsx. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مشاركة ملفات LibreOffice Calc مع الزملاء أو الأصدقاء الذين يستخدمون برامج جداول بيانات مختلفة دون أي مشاكل في التوافق. يحتوي LibreOffice Calc على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام : على عكس برامج جداول البيانات الأخرى التي يمكن أن تكون مربكة ويصعب التنقل فيها ، تم تصميم LibreOffice Calc ليكون بديهيًا قدر الإمكان. حتى إذا لم تستخدم جدول بيانات من قبل ، فستتمكن من معرفة كيفية استخدام LibreOffice Calc دون أي مشاكل.

: على عكس برامج جداول البيانات الأخرى التي يمكن أن تكون مربكة ويصعب التنقل فيها ، تم تصميم LibreOffice Calc ليكون بديهيًا قدر الإمكان. حتى إذا لم تستخدم جدول بيانات من قبل ، فستتمكن من معرفة كيفية استخدام LibreOffice Calc دون أي مشاكل. LibreOffice Calc قابل للتخصيص بدرجة كبيرة : يمكنك تغيير شكل ومظهر البرنامج ليناسب تفضيلاتك وإضافة ميزات أو إزالتها لتخصيص البرنامج وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال ، إذا لم تكن بحاجة إلى جميع الميزات المتقدمة التي تأتي مع LibreOffice Calc ، فيمكنك تعطيلها ولا تقلق بشأن ازدحام مساحة عملك.

من ناحية أخرى ، إذا كنت بحاجة إلى هذه الميزات المتقدمة ، فيمكنك تمكينها ببضع نقرات فقط. هذا المستوى من التخصيص هو أحد الأشياء التي تجعل LibreOffice Calc متميزًا عن برامج جداول البيانات الأخرى.

أباتشي أوبن أوفيس احسب

في عالم برامج جداول البيانات ، هناك عدد قليل من المرشحين الأوائل الواضحين. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم التغاضي عن أحد برامج جداول البيانات: Apache OpenOffice Calc.

ميزات Apache OpenOffice Calc

فيما يلي بعض ميزات Apache OpenOffice Calc.

إنه سهل الاستخدام : حتى إذا كنت جديدًا في برنامج جداول البيانات ، فستتمكن من معرفة كيفية استخدام Calc بسهولة. تم تمييز جميع الميزات بوضوح ويسهل العثور عليها ، بحيث يمكنك البدء في عملك على الفور دون إضاعة الوقت في محاولة اكتشاف مكان كل شيء.

: حتى إذا كنت جديدًا في برنامج جداول البيانات ، فستتمكن من معرفة كيفية استخدام Calc بسهولة. تم تمييز جميع الميزات بوضوح ويسهل العثور عليها ، بحيث يمكنك البدء في عملك على الفور دون إضاعة الوقت في محاولة اكتشاف مكان كل شيء. خيارات التخصيص المتقدمة : في حين أن Apache OpenOffice قد يكون سهل الاستخدام ، فإن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى خيارات التخصيص. على العكس من ذلك ، تقدم Calc مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص البرنامج وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال ، يمكنك تغيير تنسيق الأرقام الافتراضي وإنشاء أنماط خلية مخصصة وإضافة وحدات الماكرو الخاصة بك.

: في حين أن Apache OpenOffice قد يكون سهل الاستخدام ، فإن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى خيارات التخصيص. على العكس من ذلك ، تقدم Calc مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص البرنامج وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال ، يمكنك تغيير تنسيق الأرقام الافتراضي وإنشاء أنماط خلية مخصصة وإضافة وحدات الماكرو الخاصة بك. التوافق مع البرامج الأخرى : Calc متوافق مع العديد من البرامج الأخرى ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستخدام الشخصي والتجاري. على سبيل المثال ، يمكنك بسهولة تصدير جداول بيانات Calc إلى تنسيق PDF أو HTML للمشاركة بسهولة. يمكنك أيضًا فتح وتحرير الملفات التي تم إنشاؤها في برامج جداول البيانات الأخرى مثل Microsoft Excel أو Lotus 1-2-3.

: Calc متوافق مع العديد من البرامج الأخرى ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستخدام الشخصي والتجاري. على سبيل المثال ، يمكنك بسهولة تصدير جداول بيانات Calc إلى تنسيق PDF أو HTML للمشاركة بسهولة. يمكنك أيضًا فتح وتحرير الملفات التي تم إنشاؤها في برامج جداول البيانات الأخرى مثل Microsoft Excel أو Lotus 1-2-3. نطاق واسع من الوظائف : يأتي تطبيق Calc مع مجموعة واسعة من الوظائف المضمنة التي تجعل من السهل إجراء العمليات الحسابية المعقدة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الدالة SUM لإضافة عمود من الأرقام بسرعة أو وظيفة AVERAGE لحساب متوسط نطاق من الخلايا. هناك أيضًا وظائف مصممة خصيصًا للحسابات المالية والتحليل الإحصائي والمزيد.

: يأتي تطبيق Calc مع مجموعة واسعة من الوظائف المضمنة التي تجعل من السهل إجراء العمليات الحسابية المعقدة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الدالة SUM لإضافة عمود من الأرقام بسرعة أو وظيفة AVERAGE لحساب متوسط نطاق من الخلايا. هناك أيضًا وظائف مصممة خصيصًا للحسابات المالية والتحليل الإحصائي والمزيد. مصدر مجاني ومفتوح : ربما يكون أحد أفضل الأشياء في Calc هو أنه مجاني ومفتوح المصدر. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص استخدامه دون دفع أي رسوم ترخيص. هذا يعني أيضًا أن الكود الموجود خلف Calc متاح لأي شخص لفحصه وتعديله وتوزيعه على النحو الذي يراه مناسبًا.

رقمى

إذا كنت تبحث عن برنامج جداول بيانات قوي ومجاني ، فهناك خيار آخر يجب مراعاته وهو Gnumeric. Gnumeric هو برنامج متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في كل شيء من إعداد الميزانية إلى تحليل البيانات.

ميزات Gnumeric

فيما يلي قائمة بمميزاته:

دعم تنسيقات الملفات المتعددة : يمكن لـ Gnumeric قراءة وكتابة الملفات بتنسيقات متنوعة ، بما في ذلك Microsoft Excel (.xls) ، والقيم المفصولة بفواصل (.csv) ، وجدول بيانات OpenDocument (.ods). هذا يجعل من السهل مشاركة الملفات مع الآخرين ، بغض النظر عن نوع برامج جداول البيانات التي يستخدمونها.

: يمكن لـ Gnumeric قراءة وكتابة الملفات بتنسيقات متنوعة ، بما في ذلك Microsoft Excel (.xls) ، والقيم المفصولة بفواصل (.csv) ، وجدول بيانات OpenDocument (.ods). هذا يجعل من السهل مشاركة الملفات مع الآخرين ، بغض النظر عن نوع برامج جداول البيانات التي يستخدمونها. أدوات تحليل البيانات القوية : يحتوي Gnumeric على العديد من الميزات المضمنة التي تجعل من السهل تحليل بياناتك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام وظيفة "SORT" لفرز بياناتك حسب معايير متعددة ، وظيفة "PIVOT" لإنشاء جداول محورية ، ووظيفة "FILTER" لتصفية بياناتك حسب معايير معينة.

: يحتوي Gnumeric على العديد من الميزات المضمنة التي تجعل من السهل تحليل بياناتك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام وظيفة "SORT" لفرز بياناتك حسب معايير متعددة ، وظيفة "PIVOT" لإنشاء جداول محورية ، ووظيفة "FILTER" لتصفية بياناتك حسب معايير معينة. واجهة قابلة للتخصيص: يتيح لك Gnumeric تخصيص الواجهة لتناسب احتياجاتك. يمكنك تغيير تخطيط شريط الأدوات وإضافة الأزرار أو إزالتها وحتى إضافة وحدات ماكرو مخصصة. هذا يجعل من السهل تخصيص البرنامج لسير العمل المحدد الخاص بك.

قابلة للتخصيص: يتيح لك Gnumeric تخصيص الواجهة لتناسب احتياجاتك. يمكنك تغيير تخطيط شريط الأدوات وإضافة الأزرار أو إزالتها وحتى إضافة وحدات ماكرو مخصصة. هذا يجعل من السهل تخصيص البرنامج لسير العمل المحدد الخاص بك. دعم البرمجة النصية : يدعم Gnumeric مجموعة متنوعة من لغات البرمجة النصية ، بما في ذلك Python و Perl. يتيح لك ذلك أتمتة المهام وتوسيع وظائف البرنامج.

: يدعم Gnumeric مجموعة متنوعة من لغات البرمجة النصية ، بما في ذلك Python و Perl. يتيح لك ذلك أتمتة المهام وتوسيع وظائف البرنامج. مجاني ومفتوح المصدر : تم إصدار Gnumeric بموجب رخصة جنو العمومية العامة (GPL) ، مما يعني أنه مجاني للتنزيل والاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، الكود المصدري متاح لأي شخص يريد المساهمة في المشروع.

جداول بيانات مكتب WPS

إذا كنت تبحث عن بديل لبرنامج Microsoft Excel ، فقد تكون جداول بيانات WPS Office هي ما تحتاجه تمامًا. يقدم برنامج جداول البيانات هذا العديد من الميزات المشابهة لبرنامج Excel ، بما في ذلك دعم أكثر من 60 نوعًا من المخططات ومصادر البيانات ، بالإضافة إلى الميزات التعاونية التي تسهل العمل مع الآخرين في جداول البيانات الخاصة بك.

ميزات جداول بيانات WPS Office

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض الميزات الرئيسية لجداول بيانات WPS Office:

مصادر البيانات والمخططات : تتمثل إحدى الميزات البارزة لجداول بيانات WPS Office في قدرتها على الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات ، بما في ذلك قواعد البيانات الشائعة مثل MySQL و SQL Server و Oracle. هذا يجعل من السهل استيراد البيانات إلى جداول البيانات الخاصة بك حتى تتمكن من التعامل معها بسهولة أكبر.

: تتمثل إحدى الميزات البارزة لجداول بيانات WPS Office في قدرتها على الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات ، بما في ذلك قواعد البيانات الشائعة مثل MySQL و SQL Server و Oracle. هذا يجعل من السهل استيراد البيانات إلى جداول البيانات الخاصة بك حتى تتمكن من التعامل معها بسهولة أكبر. الميزات التعاونية : هناك شيء رائع آخر حول WPS Office Spreadsheets وهو أنه يتضمن العديد من الميزات التعاونية التي تجعل من السهل العمل مع الآخرين في جداول البيانات الخاصة بك. على سبيل المثال ، يمكنك مشاركة جداول البيانات الخاصة بك مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني أو في الوقت الفعلي من خلال وظيفة الدردشة المضمنة في البرنامج. يمكنك أيضًا منح الآخرين حق الوصول لتعديل جدول البيانات أو تقييد وصولهم حتى يتمكنوا من عرضه فقط.

أرقام أبل

Apple Numbers هو تطبيق جداول بيانات يعد جزءًا من مجموعة إنتاجية iWork. على الرغم من أنه قد لا يكون معروفًا مثل Microsoft Excel ، إلا أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه للمستخدمين فيما يتعلق بالميزات والوظائف.

ميزات أرقام Apple

دعنا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام Apple Numbers.

Apple Numbers سهل الاستخدام : حتى إذا لم تستخدم جدول بيانات من قبل ، فستتمكن من إنشاء جداول بيانات ذات مظهر احترافي في وقت قصير باستخدام Apple Numbers. الواجهة بديهية وسهلة التصفح ، لذا ستكون جاهزًا للعمل في لمح البصر.

: حتى إذا لم تستخدم جدول بيانات من قبل ، فستتمكن من إنشاء جداول بيانات ذات مظهر احترافي في وقت قصير باستخدام Apple Numbers. الواجهة بديهية وسهلة التصفح ، لذا ستكون جاهزًا للعمل في لمح البصر. Apple Numbers مليء بالميزات : يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من إنشاء مخططات ورسوم بيانية جميلة إلى عمليات حسابية مالية متقدمة باستخدام Apple Numbers. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من القوة ، فهناك المئات من الصيغ المضمنة التي يمكنك استخدامها لأتمتة المهام الشاقة.

: يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من إنشاء مخططات ورسوم بيانية جميلة إلى عمليات حسابية مالية متقدمة باستخدام Apple Numbers. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من القوة ، فهناك المئات من الصيغ المضمنة التي يمكنك استخدامها لأتمتة المهام الشاقة. تدعم Apple Numbers التعاون : باستخدام iCloud ، يمكنك بسهولة مشاركة جداول البيانات الخاصة بك مع مستخدمين آخرين والعمل عليها معًا في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات وملاحظات إلى خلايا محددة حتى يتمكن الجميع من رؤية عملية تفكيرك.

: باستخدام iCloud ، يمكنك بسهولة مشاركة جداول البيانات الخاصة بك مع مستخدمين آخرين والعمل عليها معًا في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات وملاحظات إلى خلايا محددة حتى يتمكن الجميع من رؤية عملية تفكيرك. تتوافق Apple Numbers مع Microsoft Excel : إذا كنت بحاجة إلى مشاركة جداول البيانات الخاصة بك مع مستخدمين ليس لديهم جهاز Mac ، فلا مشكلة! يمكن لـ Apple Numbers تصدير جداول البيانات الخاصة بك بتنسيق Excel بحيث يمكن لأي شخص فتحها دون أي مشاكل.

: إذا كنت بحاجة إلى مشاركة جداول البيانات الخاصة بك مع مستخدمين ليس لديهم جهاز Mac ، فلا مشكلة! يمكن لـ Apple Numbers تصدير جداول البيانات الخاصة بك بتنسيق Excel بحيث يمكن لأي شخص فتحها دون أي مشاكل. تتوفر Apple Numbers على جميع أجهزتك : باستخدام iCloud ، ستتم مزامنة جداول البيانات الخاصة بك تلقائيًا عبر جميع أجهزتك ، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت بغض النظر عن مكان وجودك. وإذا كنت تريد الوصول إلى جداول البيانات الخاصة بك في وضع عدم الاتصال ، فإن تطبيق iOS يتيح لك القيام بذلك.

ما هي برامج جداول البيانات المجانية التي تختارها للأعمال؟

سترغب في التفكير في بعض الأشياء عند اختيار برنامج جداول البيانات للأعمال. أولا ، ما هي الميزات التي تحتاجها؟ هل تحتاج إلى صيغ معقدة وتصورات للبيانات؟ أم أن ورقة أساسية كافية؟ ثانيًا ، ما مدى سهولة استخدامه؟ لا تريد قضاء ساعات في اكتشاف كيفية إنشاء مخطط بسيط. وأخيرًا ، هل هو متوافق مع البرامج الأخرى التي تستخدمها؟ ستحتاج إلى التأكد من أن برنامج جداول البيانات الذي تختاره يمكنه فتح وتعديل الملفات التي تم إنشاؤها في برامج أخرى مثل Excel.

الأسئلة المتداولة حول أفضل برامج جداول البيانات المجانية في عام 2022

ما هو أفضل برنامج جداول بيانات مجاني؟

تتوفر العديد من خيارات برامج جداول البيانات المجانية ، ويعتمد الخيار الأفضل لك على احتياجاتك الخاصة. على الإنترنت LibreOffice Calc أو Apache OpenOffice Calc. قد يكون كل ما تحتاجه إذا كنت بحاجة إلى جدول بيانات أساسي لإدخال البيانات والعمليات الحسابية البسيطة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات المتقدمة ، مثل الجداول المحورية أو وحدات الماكرو ، فقد تحتاج إلى التفكير في Microsoft Excel.

هل يوجد برنامج مجاني مثل Microsoft Excel؟

على الرغم من وجود العديد من البرامج التي تقدم ميزات مشابهة لبرنامج Microsoft Excel ، إلا أنه لا يوجد برنامج مجاني تمامًا يقدم جميع الميزات نفسها. ومع ذلك ، تقترب العديد من البدائل المجانية ، مثل Gnumeric و OpenOffice Calc.

هل يوجد برنامج جداول بيانات مجاني؟

تتوفر العديد من خيارات برامج جداول البيانات المجانية ، مثل Apache OpenOffice Calc و Google Sheets و LibreOffice Calc و Gnumeric. تقدم هذه البرامج مجموعة كبيرة من الميزات وهي متوافقة مع تنسيقات الملفات الأكثر شيوعًا.

ما هو أفضل برنامج لاستخدامه في عمل جدول بيانات؟

هناك العديد من البرامج التي يمكن استخدامها لعمل جدول بيانات. ومن أشهرها Microsoft Excel و Google Sheets و Apple Numbers. لكل برنامج نقاط قوته وضعفه ، لذا من المهم اختيار البرنامج الذي يناسب احتياجاتك.

يعد Microsoft Excel خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء جداول بيانات معقدة تحتوي على العديد من الميزات. يحتوي على العديد من الصيغ والوظائف التي يمكنك استخدامها لمعالجة البيانات. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب استخدام Excel إذا لم تكن معتادًا على واجهته.

تعد جداول بيانات Google خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى التعاون مع أشخاص آخرين في جدول بيانات. من السهل مشاركة المستندات وتحريرها ، ويمكنك الوصول إليها من أي مكان. ومع ذلك ، لا تحتوي جداول بيانات Google على العديد من الميزات مثل Excel.

Apple Numbers هو خيار برنامج جداول بيانات مجاني جيد في عام 2022. يحتوي على العديد من ميزات Excel ولكنه أسهل في الاستخدام ومتوفر مجانًا على Mac App Store. يمكن لـ Numbers فتح ملفات Excel وتعديلها ، لذا فهو خيار جيد إذا كنت بحاجة إلى العمل مع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

افكار اخيرة

قد يكون اختيار أفضل برنامج جداول بيانات مجاني في عام 2022 أمرًا صعبًا - حيث تتوفر العديد من الخيارات الرائعة (والمجانية!). ولكن من خلال النظر في احتياجاتك وتقييم خياراتك ، ستتمكن من العثور على الأفضل لاحتياجاتك. لذا خذ بعض الوقت في التفكير في الميزات التي تحتاجها ومدى سهولة استخدام البرنامج قبل اتخاذ القرار.