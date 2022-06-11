لقد طورت أوقات النمو الحاجة إلى جميع أنواع التطبيقات بغض النظر عن الفئة. يمكننا أن نرى منصات تطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية للعديد من التطبيقات الدينية واللياقة والتعليم والتسوق وغيرها من التطبيقات. تتخيل الحالة ، وهناك صانع تطبيقات بناء لها.

غالبًا ما تكون العديد من التطبيقات قادرة على جذب عملاء جدد أيضًا. لا يهم إذا كنت تنوي عملًا جديدًا أو تبدأ في التفكير في خدمة أوبر إضافية. لقد كتبنا هذا المقال كدليل لأي تطبيق. إذا أنشأت تطبيقًا لأول مرة ، فأنت لا تعرف أي لغة برمجة. أو ربما تقوم بإنشاء تطبيق على هاتفك ولكنك تفشل في القيام بذلك. حسنًا ، فإن منصة تطوير التطبيقات هذه هي أفضل خيار لك.

خطوات سهلة حول كيفية إنشاء تطبيق في عام 2022:



أفضل جزء من جهاز تطبيق تثبيت AppMaster هو أنه لا يشجع على حركة الكود. وبالتالي ، لا تحتاج إلى مهارات برمجة مكثفة لتطوير تطبيقك الأول. يجب اتباع هذه الخطوات لأنها تصور واجهة المستخدم المثالية لعميلك. اتبع قائمة التحقق أدناه للحفاظ على جميع الأنشطة مرتبة ومتناسقة بحيث يمكنك تجنب أي ظروف غير مؤكدة.

الخطوة 1: إنشاء فكرة تطبيق



الأشخاص الذين ليسوا على دراية بما يجب أن يكون عليه تخطيط جهاز تثبيت التطبيق الخاص بهم ، مطالبون باتباع هذه الخطوة. يجب أن تكون رؤيتك دقيقة. لماذا تقوم بإنشاء تطبيق؟ كل شيء مهم! حقيقة أن حوالي 4 ملايين تطبيق موجود بالفعل على النظام الأساسي عبر الإنترنت. أنت لا تريد المخاطرة بأن تطغى عليك.

نحن نتفهم أنه قد يتم تخويفك من خلال إنشاء تطبيق في مثل هذا السوق المشبع. ولكن يمكن جعله أسهل! يجب أن يجيب مفهوم صانع التطبيقات الممتاز على مشكلة أو مشكلتين ملحتين إذا كنت تتطور لصالح شركة قائمة. قد يفضل مستخدمو التطبيقات الخاصة بالعمل موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا للهاتف المحمول لشركة التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، أو يمكنك اختيار تطبيق لتلقي وتنظيم مواعيد العملاء.

الخطوة 2: تحديد أهداف التطبيق وميزاته



حان الوقت الآن لتحديد الهدف من إنشاء التطبيق. قد يساعدك إذا وجدت سببًا لوجود حاجة بالضبط لإنشاء تطبيق مخصص لعملك. يتيح لك اتباع هذا الإجراء وضع خطة للميزات التي تريد تقديمها في تطبيقك. يمكنه أيضًا تحديد المشكلات التي تخطط لحلها من خلال التطبيق. يأخذ مستخدمو التطبيق وأهدافهم في الاعتبار كل شيء من الموقف إلى استراتيجيتك. ضع في اعتبارك ما يلي لمساعدتك في تحديد الغرض من جهاز تثبيت التطبيق الخاص بك:

لماذا تحتاج التطبيق؟ (ما هي المشكلة التي يمكنه حلها؟)

كيف قررت على جمهورك المستهدف؟

كيف يمكن لمصمم التطبيق مساعدة هذا الجمهور في حل مشكلاتهم؟

ما هي الميزات المطلوبة لمستخدمي التطبيق لمعالجة هذه المشكلات؟

ملاحظة تحذيرية:

حاول التركيز على كيفية امتلاء القسم الذي يحتوي على معلومات "لطيفة الحصول عليها" بالميزات التي يتم توجيهها نحو تجربة العميل. هذا لأن الهدف المقصود من إنشاء تطبيق هو الحفاظ على تفاعل جمهورك مع العمل. علاوة على ذلك ، تريد إجراء المعاملات التجارية لكلا الطرفين. ومن ثم ، فأنت تريد التأكد من أن عميلك لا يتردد في زيارة موقع الويب الخاص بك. بمجرد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة حول لماذا ومن وماذا وكيف ، يمكنك البدء في تحديد أهدافك وغاياتك.

الخطوة 3: تحقق من صحة فكرتك من خلال أبحاث السوق



الآن بعد أن طورت خطة ، يمكنك التركيز على تحقيقها. أولاً ، تريد التأكد من أن المنتج / الخدمة التي تنوي بيعها لها سوق يلبي احتياجاتها. إنه ضروري لأنه إذا كان بإمكانك دراسة المنتج في السوق وتعيينه كمعيار لك ، فستكون قادرًا على الأداء بشكل أفضل وبشكل ملحوظ في المرحلة الأولية من إطلاقك. تتطلب المرحلة الأولية قدرًا كبيرًا من البحث ، ومتجر التطبيقات الخاص بك هو أفضل مكان للبدء.

إذا اخترت تطبيقًا لحل مشكلة مشابهة لمشكلتك ، فهذا يعني أن منتجك له سوق خاص به. تأكد دائمًا من أنك تدون الملاحظات بنشاط ، خاصةً عند إنشاء تطبيق يستهدف سوقًا متخصصًا. يتم توجيه الجمهور المستهدف والميزات نحو العميل المحتمل المحدد. ما الذي تحتاج إلى ملاحظته من هذه التطبيقات المتخصصة ما يجعلها مناسبة؟ أين ينقصهم؟ وإلى أي مدى يمكنك تجاوز تقدمهم؟

يجب أن تتناول أبحاث السوق المناسبة لمنافسيك ، على الأقل ، الأسئلة التالية:

من هم منافسي المباشر وغير المباشر؟

ما هي الميزات التي يفتقدونها والتي يريدها العملاء؟

كيف يمكنني تحسين الحل الحالي المقدم من منافسي؟

ما هي نماذج الأعمال التي يستخدمونها ، وما مدى فعاليتها؟

ملاحظة تحذيرية:

لاحظ أن أبحاث السوق الخاصة بك لا يجب أن تكون محدودة عند اختيار متجر التطبيقات. للحصول على الحالة المزاجية حول عملائك المستهدفين حقًا ، من الضروري أن تتحدث معهم مباشرة عند إنشاء التطبيق. افعل ذلك من خلال الإعلانات التي تستهدف ديموغرافياتهم ، واطلب منهم المشاركة في استطلاع مقابل الحصول على بطاقة هدايا أو بعض المكافآت ذات القيمة.

الخطوة 4: حدد طريقة التطوير الخاصة بك



الآن بعد أن أصبحت جاهزًا لبدء وإنشاء تطبيق. حتى إذا كنت تريد البحث عن تطبيق بدون رمز ، فلا يزال من الأفضل اختيار خيار قبل التعمق في عملك.

يجب مراعاة العوامل التالية عند تحديد ما يجب استخدامه:

هل تقوم بتطوير الويب أو iOS أو Android؟

هل تريد صانع تطبيق أصلي بالكامل أم مختلط؟

ما هو وضعك المالي؟

ما هي المنصات التي لا تحتوي على كود والتي يمكنك استخدامها لتحقيق هدفك؟

نقترح عليك تجربة AppMaster ليكون خيارًا موثوقًا به. إنه محبوب من قبل العديد من الأشخاص ولديه مجموعة واسعة من الميزات لتختار من بينها وتعمل معها.

باستخدام أدوات مثل AppMaster ، يمكنك حتى تحويل مواقع Bubble إلى تطبيقاتك!

الخطوة 5: إنشاء إطار سلكي ونموذج تطبيق



آخر شيء عليك أن تقرره قبل البدء في العمل على واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك هو إنشاء التخطيط. هذا هو المكان الذي يأخذ فيه خيالك الشكل المناسب. كل ما يدور في ذهنك من المفترض أن يكون موجودًا على التطبيق. هذا جزء مكثف من التطبيق بأكمله. نظرًا لأنك لا تريد إفساد أي شيء خططت له لأن كل ما يتم إنتاجه في هذه المرحلة سيستمر على المدى الطويل. أول شيء تحتاج إلى التركيز عليه هو الإطار السلكي ، والذي يشير إلى التخطيط الأبيض والأسود الذي يُقصد به أن يكون إنشاءًا تقريبيًا. الفكرة هي الحفاظ على الميزات الضرورية متوافقة ومخطط لها لنموذج بالحجم الطبيعي.

الهدف من أي نموذج بالحجم الطبيعي هو جعلها واقعية ولكن ثابتة. لا تريد بذل جهد إضافي ، ولكنك تريد أن ترى كيف سيبدو تطبيقك للمستخدم. يمكنك استخدام الصور والأيقونات والشعارات وكل شيء ممكن لجعلها تبدو واقعية دون بذل جهد لجعل التطبيق فعالاً.

ملاحظة تحذيرية:

أحد العوامل الحاسمة التي تحتاج إلى تطويرها هو تصميم نموذج بالحجم الطبيعي تريد وضعه في المنظور. إذا أنشأت تطبيقًا ، فسيصبح مثل نموذج بالحجم الطبيعي. وبالتالي ، حدد الألوان وأنماط الخطوط وأنواع الرموز بشكل صحيح. تريد التأكد من أنه يبدو ممتعًا لعينيك من منظور عميلك. من الشائع أن يختار الأشخاص نموذجًا أوليًا حتى يتمكنوا من التفاعل مع التطبيق. تمكنهم من فهم الأزرار والميزات التي يمكنها العمل بشكل صحيح. وبالتالي ، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا قادرين على حل أي نقص في الأداء.

الخطوة 6: بناء التطبيق



أكمل الآن تصميم وتخطيط تطبيقك. يمكنك أخيرًا إعادته إلى الحياة. الخطوة الأولى هي تصميم الصفحات ، والتي ستكون شاشات العرض الخاصة بك على التطبيق. بمجرد إنشاء تصميم الشاشة ، ستحتاج إلى تصميم العملية التي ستخصص التنقل في تطبيقك. لهذا ، نقترح أن تجعله طبيعيًا ومباشرًا وتجنب استخدام أي محتوى مبهرج يبتعد عن المحتوى الرئيسي الخاص بك. هذه خطوة قوية عند إنشاء تطبيق. بمجرد الانتهاء من تخطيط التطبيق الخاص بك ، تحتاج إلى تحديد المحتوى الخاص به. كل شيء من روابط العلامات التجارية والمحتوى والمقالات والإعلانات وخلف الكواليس ضروري.

ملاحظة تحذيرية:

بمجرد أن تبدأ في التطور ، يصبح الانشغال بالحاجة إلى المزيد أمرًا سهلاً. تبدأ في ملاحظة الميزات الأخرى التي قد تعمل على تحسين تجربة مستخدم التطبيق. ومع ذلك ، فأنت لا ترغب في التصرف بناءً على ذلك. عندما تنشئ تطبيقًا ، حاول أن تجعله سهلاً وبسيطًا. تذكر أن الهدف هو إشراك مستخدم التطبيق في أسرع وقت ممكن. حافظ على الاستراتيجية. يمكن إضافة أي ميزات أخرى تتخيلها إلى قائمة الرغبات الخاصة بك وبناءها لاحقًا. لا تعقد تطورك من خلال تضمين ميزات غريبة.

الخطوة 7: الاختبار ومراقبة الجودة



بمجرد الانتهاء من تصميم التطبيق الخاص بك ، عليك أن ترى أن هذا لا تشوبه شائبة في السوق. وعليك أن تفهم أن أي ثغرات قد تمت تغطيتها. تحتاج إلى التحقق من واجهة المستخدم بناءً على التفضيل الذي حددته قبل تصميم التطبيق. بالطبع ، يريد شخص ما مواجهة أي عيب عند إنشاء تطبيق. هذا هو السبب في أن الناس يميلون إلى اختبار منتجاتهم عدة مرات قبل اعتبارها المنتج النهائي. ليس هذا فقط ، ولكن حتى بعد الإنشاء ، يفضل المبرمجون اختباره بانتظام.

الخطوة 8: الإعداد النهائي والنشر



نعلم جميعًا أنك متحمس لأن تصميم تطبيقك يصل إلى نهايته. ومع ذلك ، فإنه لا يزال لا ينتهي. الخطوة الأساسية أمامك مباشرة! نقترح عليك مراجعة الإرشادات قبل النشر حتى تكون واثقًا من الوفاء بالامتثال. املأ معلومات تطبيقك أيضًا. هذا هو المكان الذي تضع فيه عناصر مثل اسم البرنامج والوصف والعنوان والعناوين الفرعية والنص ولقطات الشاشة للتطبيق ومقدمات الفيديو والشعار / الرمز وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا وضع الكلمات الرئيسية التي سيتم استخدامها لترتيب مستخدم التطبيق الخاص بك في هذا القسم. أخيرًا ، يجب عليك إرسال النسخة النهائية من التطبيق بتنسيق الملف المناسب. يجب أن تفهم أن تلقي الرفض أمر متوقع عند إنشاء تطبيق ؛ لا داعي للذعر. انظر بالتفصيل عندما تتلقى رفضًا وحاول تحسين الثغرات لديك ، وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.

الحكم النهائي:



نحن نتفهم حجم المسؤولية التي تتحملها لإنشاء تطبيق بنفسك. يصبح الأمر معقدًا حتى لو تم إنشاؤه باستخدام نظام أساسي بدون رمز. احتفظ دائمًا بقائمة مرجعية حتى تتمكن من اتباع إجراء مخصص. أنت لا تريد ترك أي شيء دون رقابة. بعد كل شيء ، التطبيق هو وسيلة الاتصال الخاصة بك مع جمهورك المستهدف. AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يخدم احتياجاتك بشكل صحيح ، وستحقق النتائج المرجوة في أي وقت من الأوقات. كما يسمح لك بإعادة هندسة التطبيق من وقت لآخر.

أسئلة مكررة:

كيف يمكنني إنشاء تطبيقي الخاص؟



إنشاء مفهوم التطبيق.

إجراء تحليل السوق التنافسي.

حدد خصائص تطبيقك.

إنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية لتصميم التطبيق.

قم بإنشاء تصميم رسومي لتطبيقك.

إنشاء استراتيجية تسويق التطبيق.

قم بإنشاء التطبيق باستخدام أحد هذه الخيارات.

أدخل تطبيقك في متجر التطبيقات.

كم سيكلف بناء التطبيق؟

تتنوع العوامل التي تحدد سعر تطبيق الهاتف المحمول. يشير أيضًا إلى مدى تعقيد تطبيقك. حوالي 40 دولارًا في الساعة هو متوسط التكلفة المحددة لتطبيق بسيط. وهو ما يؤدي إلى ما يصل إلى حوالي 40،000 دولار إلى 60،000 دولار. أثناء وجود تطبيق معقد ، تحتاج إلى التخلي عن حوالي 300000 دولار.

من ناحية أخرى ، فقد أنقذك AppMaster من المتاعب. ما عليك سوى إنشاء تطبيق دون الحاجة إلى تعلم برمجته.

هل يمكنني إنشاء تطبيق مجانًا؟

هناك الكثير من مطوري التطبيقات المجانيين في السوق ، مثل AppMaster وغيرها الكثير. لتصميم التطبيقات لكلا النظامين الأساسيين للجوّال ، يمكنك الحصول على الإمكانيات الكاملة لمنصة تطوير تطبيقات شهيرة مثل AppMaster.

هل يمكنني إنشاء تطبيق بنفسي؟

منصة تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، AppMaster مكنت الكثير من الناس من الاعتماد عليها. أتاح AppMaster للأشخاص من أي خلفية استخدام وإنشاء تطبيق بمفردهم. لا تحتاج إلى معرفة برمجية باستثناء عين للفن!

كيف يمكن لتطبيق مجاني أن يدر أرباحًا؟

يتم استخدام التسويق والمبيعات داخل التطبيق والرعاية والتسويق بالعمولة لتحقيق الدخل من التطبيقات المجانية.

كيف يكسب مطورو التطبيقات المال؟

الإعلانات هي الطريقة الأسهل والأقوى لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة لسحب الأموال من التطبيقات المجانية. كل ما يحتاجون إليه هو تضمين إعلانات في منتجاتهم وجمع الإيرادات من شبكة إعلانية تابعة لجهة خارجية.