تقوم العديد من الشركات بتطبيق برنامج CRM في عملياتها اليومية لأنه أداة حيوية لزيادة المبيعات وتطوير الأعمال. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الخيارات المتاحة. حدد تطبيق CRM بأي قوة وبأي سعر. السقوط الوحيد هو تنوعها. سيكون من الصعب تنفيذ البرنامج الجاهز للاستخدام لتلبية احتياجاتك الخاصة. هذا هو السبب وراء قيام العديد من الشركات بإنشاء برامج CRM مخصصة. وجد معظمهم الطريقة المثلى لإنجاز ذلك في أي وقت من الأوقات - استخدم أدوات no-code. تركز أدوات Zoho Creator أو AppMaster.io على إنشاء برامج أعمال قوية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. نحن هنا نشارك بعض النصائح حول إنشاء CRM مخصص في أي وقت باستخدام النظام الأساسي AppMaster.io فقط.

مراجعة سريعة لإدارة علاقات العملاء

قبل أن نتعمق في تفاصيل التطوير ، دعنا نصف بإيجاز CRM. إدارة علاقات العملاء أو CRM هي تقنية أو برنامج يستخدم لإدارة العلاقات والتفاعلات بين الشركة وعملائها. الغرض من التطبيق واضح ومباشر: فهو يساعد على تحسين العلاقات وزيادة المبيعات وتنمية الأعمال. من خلال إدارة علاقات العملاء المطورة جيدًا ، يمكنك البقاء على اتصال مع العملاء ومساعدتهم ودعمهم في رحلتهم حتى نقطة البيع. يعد برنامج CRM أداة إدارة فعالة وقيمة تساعد في إدارة جهات الاتصال وجذب العملاء المتوقعين وبناء علاقات قوية مع العملاء وزيادة المبيعات.

لماذا نبني CRM مخصص؟

يعد CRM أمرًا ضروريًا لأي عمل يهدف إلى بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها. ولكن ماذا لو كنت لا ترغب في دمج برنامج جاهز للاستخدام أو ببساطة لا يمكنك شرائه؟ ربما تريد المزيد من التحكم في البيانات؟ لكنك لا تريد أن تضيع الوقت والموارد في التنمية؟ كما قلنا سابقًا ، التطبيقات المعدة مسبقًا ليست مناسبة دائمًا لشركتك. يمكن أن تحتوي على العديد من الميزات غير الضرورية التي لن تستخدمها ولكنك ستدفع مقابلها.

هذا هو السبب في أن إنشاء تطبيق CRM مخصص أكثر عملية ولا يتضمن سوى الميزات التي يحتاجها فريقك. تتمثل أكبر ميزة للحل المخصص في القدرة على التحكم في كيفية عمل كل شيء والحصول على أقصى قيمة من تطبيق الإدارة. ستحصل على المرونة المطلوبة وستقوم بتطوير التطبيق مع نمو أعمالك. لن تكون هناك ضرورة لتغيير البرنامج عندما يكون هناك تغيير داخل العمليات الداخلية للشركة.

فوائد استخدام CRM مخصص

يعد استخدام CRM المخصص مفيدًا جدًا للشركات.

1. السيطرة الكاملة على البيانات. أنت تعرف بالضبط كيف يتم تلقي البيانات ونوع البيانات التي تحصل عليها ، حيث تحدد هذه التفاصيل في النماذج. قد تكون تفاصيل الاتصال أو معلومات شخصية أخرى عن العميل.

2. تتلاءم مع احتياجات الشركة. يعني بناء CRM المخصص تضمين الميزات التي يحتاجها موظفوك فقط. بصفتك منشئ التطبيق ، يمكنك إعداد خط أنابيب العميل ، وبناءً على ذلك ، يمكنك تطوير قائمة الميزات وتفاصيل البيانات التي ستحتاجها في CRM الخاص بك.

3. لا حاجة لإنفاق الأموال على تراخيص البرمجيات باهظة الثمن. يمكنك تحقيق مبيعات ولا تقلق من أنها ستغطي نفقاتك على التراخيص وتنفيذ البرامج ، وهي ليست رخيصة. علاوة على ذلك ، سيساعد إنشاء تطبيق مخصص في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون الأموال وزيادة المبيعات باستخدام أدوات مبيعات فعالة في متناول يدك.

4. بداية سريعة وسهلة. الوقت هو أحد أصولك الرئيسية. سيوفر إنشاء تطبيق CRM مخصص بدون تشفير أسابيع من التطوير. ستكون عملية تنفيذ البرنامج أسهل بكثير ، مما يسهل بدء العمل مع النظام على الفور.

كيفية إنشاء CRM مخصص بدون تشفير

لا تعقد عملية بناء CRM مخصص. يمكنك توفير الوقت والمال باستخدام العديد من خيارات البرامج بدون رمز لإنشاء CRM مخصص. هناك العديد من الخيارات المتاحة لإنشاء تطبيق CRM مخصص. وجد العديد من أصحاب الأعمال طريقة بسيطة لإنشاء CRM مخصص. يستخدمون أدوات مثل Zoho Creator. Zoho Creator هي أداة مثالية تتضمن تطبيقات أعمال مسبقة الصنع ، حيث يمكن تخصيص جميع التفاصيل وفقًا لاحتياجاتك. اختار النظام الأساسي منخفض الكود اتجاه الأعمال ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبناء CRM مخصص. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Zoho العديد من الأدوات والمعلومات القيمة للشركات حول إنشاء حلول أعمال مخصصة.

اخترنا طريقة أخرى ونود أن نقدم لك تقليل الجهد وبناء CRM باستخدام الأداة بدون رمز AppMaster.io. يتمتع AppMaster.io بالعديد من المزايا التي تجعل بناء CRM أكثر كفاءة. أقوى وظيفتين في النظام الأساسي هما مصمم نماذج البيانات ومحرر عمليات الأعمال. هذه هي الجوانب الحاسمة في CRM المصمم جيدًا ، حيث تحتاج إلى قاعدة بيانات قوية ومنطق أعمال مرن مصمم خصيصًا للعمليات التنظيمية. لنلقِ نظرة على العديد من الخطوات البسيطة التي يجب عليك اتباعها إذا كنت تخطط لإنشاء تطبيق CRM مخصص.

إنشاء قاعدة بيانات

البيانات هي أهم جزء في برنامج CRM. يجب أن تكون المعلومات المقدمة عبر النماذج منظمة جيدًا وتساعدك على بناء التواصل مع العميل. لذا فإن أول عملية تطوير هي إنشاء قاعدة بيانات. من الناحية العملية ، سيكون هناك نوعان من المستخدمين يتفاعلون: العملاء وأعضاء فريقك. لذا تأكد من تطوير نماذج لكليهما. يجب أن تتضمن النماذج جميع الحقول الضرورية: بدءًا من الاسم وانتهاءً بتفاصيل المبيعات. يجب أن تفهم من هم العملاء المحتملين وأن تحلل سلوكهم ونواياهم.

يتم تخزين جميع المعلومات المقدمة من خلال الاستمارات في قاعدة البيانات. هذه المعلومات هي أحد الأصول الحاسمة التي ستستخدمها لإدارة المبيعات والعملاء المتوقعين. يحتوي على تفاصيل الاتصال وبيانات العملاء وسلوك الشراء. على سبيل المثال ، في AppMaster.io ، يسمح مصمم نموذج البيانات ببناء قاعدة بيانات باستخدام الكتل المرئية فقط. ما عليك سوى سحبها إلى اللوحة ، وإنشاء العديد من نماذج البيانات كما تريد ، وتعيين الحقول والعلاقات فيما بينها.

تحديد الميزات

عند إنشاء CRM مخصص ، يجب عليك تضمين جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة البيانات المقدمة من العملاء بشكل فعال. واحدة من أهم الخطوات هي الخطوة عند تحديد ميزات CRM. بعض الميزات التي يجب مراعاتها هي:

1. معلومات الاتصال. تفاصيل الاتصال أمر حيوي. طالما أن CRM يساعدك على التواصل مع العملاء المحتملين وتحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء يدفعون ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية الاتصال بهم.

2. تاريخ الشراء. يمكن أن تساعدك هذه البيانات في تتبع المنتجات أو الخدمات التي اشتراها عملاؤك في الماضي ومقدار ما أنفقوه. لذلك ، سيكون لدى أي عميل ملف تعريف يمكنك من خلاله العثور على كل شيء عن مشترياته. علاوة على ذلك ، يجب أن تتضمن البيانات تفاصيل حول كيفية عثور العميل على علامتك التجارية وفي أي نقطة تم اتخاذ قرار شراء المنتج.

3. التكاملات. غالبًا ما يكون برنامج CRM متصلاً بالشبكات الاجتماعية لتحليل جهات الاتصال أو بوابات الدفع لتتبع المعاملات. يمكن أن تساعد عمليات تكامل الجهات الخارجية في CRM في أتمتة المهام وجعل الوصول إلى البيانات أكثر سهولة.

4. تاريخ التفاعل. يمكنك تحديد فرص المبيعات بكفاءة أكبر وتقديم خدمة أفضل عند تتبع تفاعل العملاء. هنا يجب أن تحصل على معلومات حول التفاعل بين العميل والموظف لتقييم التجربة على كلا الجانبين.

5. قمع المبيعات. تجذب مسارات المبيعات العملاء المحتملين وتعزز مبيعاتك. من المفيد تتبع جميع الأنشطة والحملات الترويجية ومراقبتها عبر CRM. أنشئ نماذج للحملات لنقل جميع البيانات إلى CRM الخاص بك. وبالتالي يمكنك تصنيف التفاصيل المقدمة وبناء حملات مستقبلية بشكل أفضل.

6. التقارير ولوحة القيادة التحليلية. CRM هو أداة تحليلية. لوحة القيادة هي ما يجب عليك إضافته إلى التطبيق. للحصول على تقرير كامل ومفصل جيدًا ، قم أولاً ببناء النماذج التي تتوافق معه. على سبيل المثال ، ستحتاج إلى حالات العملاء المتوقعين لتحديث تحركاتهم عبر خط أنابيب المبيعات. أضف الحالات فقط وفقًا لرحلة العميل التي طورتها. لا تتردد في إضافة العلامات والتفاصيل الأخرى لتقييم تحويل العملاء المتوقعين بشكل مناسب.

من الجدير بالذكر أن AppMaster.io يتيح بسهولة إنشاء جميع الميزات المدرجة. من خلال وظائف API الخاصة به ، يمكنك إضافة أي عمليات تكامل بحرية ؛ باستخدام محرر عمليات الأعمال القوي ، يمكنك إنشاء عمليات تشغيلية بأي درجة من التعقيد والتسلسل والمرونة.

إنشاء تسلسل هرمي للمستخدمين

اجعل الأمر أسهل للفريق ووفر الوصول إلى بيانات محددة بناءً على دور المستخدم. يمكن للتسلسل الهرمي للمستخدمين في النظام حماية الأعمال من الأخطاء وتسريب البيانات. علاوة على ذلك ، سيكون لجميع العمليات هيكل واضح حيث يكون صاحب العمل الفردي مسؤولاً عن مهمة معينة ولن يكون قادرًا على غزو التفاعل مع العميل.

استنتاج

دعونا نلخص: