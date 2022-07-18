JavaScript هي لغة برمجة ويب تساعد مطوري الويب على جعل صفحات الويب الثابتة أكثر ديناميكية لتجربة مستخدم أفضل. في السنوات الأخيرة ، كانت أطر عمل JavaScript في أعلى مستوياتها والتي توفر خريطة طريق لبناء تطبيقات العميل. أصبحت هذه الأطر شائعة في تطوير الويب لأنها توفر تجربة مستخدم أفضل مع أنظمة فصل الكود.

عند تصميم الواجهة الأمامية لتطبيقات الويب ، من الضروري معرفة كيفية ترميز أطر عمل JavaScript هذه. عند العمل كمطور ويب ، قد تحتاج إلى معرفة بمكتبات مثل React أو Angular أو Svelte. قد تتساءل عن إطار العمل هو الخيار الأفضل

لتطبيقات الويب. في هذه المقالة ، سنناقش ماهية JavaScript ، ووظيفة أطر عمل JavaScript ، وأفضل إطارات عمل JavaScript في عام 2022 حتى تتمكن من الاختيار. دعنا نتعمق في التفاصيل:





JavaScript هي لغة برمجة متعددة الأنماط لتطبيقات الويب القائمة على الأحداث والموجهة للكائنات والقائمة على النماذج الأولية. في البداية ، استهدفت شفرة JavaScript جانب العميل فقط ، ولكن في السنوات الأخيرة ، تم استخدامها أيضًا كجانب خادم للويب.

اليوم ، JavaScript هي لغة البرمجة الشائعة على الويب. إنها اللغة الوحيدة على الويب مع العديد من الأطر المتاحة. تسمح أطر عمل JavaScript للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير بمساعدة الأدوات القياسية. لديهم العديد من مكتبات كود JavaScript مع قوالب كود JS التي تساعد على إكمال مهام البرمجة القياسية. يخلط معظم الناس بين أطر الويب والمكتبات بسبب وظائفهم ، لكنهم مختلفون في مهامهم ونطاقهم.

تحتوي مكتبة JavaScript على تعليمات برمجية مجمعة وفئات وطرق ووظائف يمكن إعادة استخدامها لتطوير تطبيق ويب. تقدم هذه المكتبات كود JavaScript يمكن للمطورين إعادة استخدامه. على عكس كود JavaScript بواسطة مكتبات JavaScript ، تحدد أطر عمل JavaScript تصميم تطبيقات الويب ، وتستدعي مكتبة JS ، وتستخدم الكود داخلها لإكمال التطبيق. توفر هذه الأطر خارطة طريق كاملة لبناء تطبيقات الويب بدلاً من حل واحد. أضاف المطورون هذه الأطر إلى مجموعة الأدوات الخاصة بهم عند تطوير حلول الويب لعملائهم. تتمثل فائدة استخدام هذه الأطر في أنه يمكنك تصميم صفحات ويب متعددة باستخدام مكوناتها القابلة لإعادة الاستخدام.

قبل اختراق الأطر الحديثة ، كانت jQuery هي المكتبة الشعبية التي يستخدمها المطورون لكتابة كود JavaScript متوافق مع جميع متصفحات الويب. تم تلخيص جميع الوظائف في مكتبة بسيطة وسهلة التعلم يستخدمها المطورون على صفحات الويب الخاصة بهم.

وضع jQuery طريقة جديدة لأطر العمل الحديثة مثل React و Backbone و Angular و Ember التي توفر بنية لإنشاء تطبيقات ويب جديدة بصفحات ديناميكية.

دور JavaScript Frameworks في تطبيقات الويب

يوفر إطار عمل JavaScript تخطيطًا لمساعدة المطورين على إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأرخص. باستخدام هذه الأطر ، يمكنك تشغيل التعليمات البرمجية دون أخطاء.

بمساعدة تخطيطاتهم ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب وبناء أجزاء مختلفة من واجهات المستخدم لإعادة استخدام هذه المكونات بشكل مستقل عن طريق إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وأنيقة للغاية.

علاوة على ذلك ، تساعد هذه الأطر المطورين على:

تطبيق مكونات واجهات المستخدم الخاصة بك على البيانات



التخفيف من مشاكل الواجهة الأمامية



اكتب كودًا قابلًا لإعادة الاستخدام وسهل القراءة



أعد استخدام الزيادات لإنشاء التطبيقات



تجريد الأفكار إلى لغة مفهومة



قم بتوحيد عناصر واجهة المستخدم مثل نظام الألوان والأزرار ونمط الخط لتقديم تجربة مستخدم أفضل



علاوة على ذلك ، تساعد هذه الأطر المطورين على استخدام اللغات الخاصة بالمجال للحفاظ على الكود بتنسيق أكثر قابلية للفهم. قد تتضمن هذه اللغات JSX و المقاود. كل هذه الوظائف تجعل عملية التطوير سهلة للمطورين بمساعدة دمج أدوات اختبار الشفرة وتصحيحها. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد أطر عمل JavaScript هذه المطورين على أتمتة التثبيت والتحديث وتكوين المكتبة دون أخطاء.

لماذا نستخدم JavaScript Frameworks؟

لا شك أن أطر عمل JavaScript شائعة ، ولكن لا تزال هناك مهام لا تحتاج إلى استخدامها. لنفترض أن تطوير تطبيق ويب سهل ولا يتطلب وظائف معقدة. في هذه الحالات ، لا يُنصح باستخدام إطار عمل. تقدم الأطر ميزات متعددة ، لكن جميعها لديها سياسة تسعير. توفر هذه الأطر بلا شك المزيد من التعليمات البرمجية التعريفية ، ولكن يمكن أن ينتهي بك الأمر مع تطبيق بتكلفة حسابية أعلى من JavaScript العادي.

إذا كنت تعمل في مشروع صغير يتطلب التفاعل من المستخدم ، فننصحك بعدم استخدام إطار العمل. في هذه الحالة ، يمكنك ببساطة استخدام JavaScript لإنشاء تطبيقات. بعد الاطلاع على دليلنا ، ستستكشف أطر عمل JavaScript مختلفة ويمكنك تحديد الخيار الأفضل لمشروعك.

فوائد استخدام أطر عمل جافا سكريبت

بصفتك مطور ويب ، من المفيد استخدام أطر عمل JavaScript لعدة أسباب. نحن ندرج فوائد استخدام الأطر لبناء تطبيقات الويب. هيا نبدأ:

تقديم دعم مجتمعي قوي

نظرًا لأن هذه الأطر أصبحت شائعة بين مطوري الويب ، فقد يواجه بعضها بالفعل مشكلة تواجهها. لذلك ، من خلال التواصل مع مجتمع المطورين ، يمكنك إيجاد حل لمشكلة معينة.

تقدم قابلية إعادة الاستخدام

نظرًا لأن هذه الأطر تحتوي على طرق مضمنة ، يمكنك إعادة استخدام قالب لتطوير التطبيقات دون كتابة سطر رمز واحد.

تطور سريع

يتيح استخدام إطار عمل JavaScript للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم وتشغيلها بشكل أسرع من خلال توفير الوقت.

خفض التكاليف

معظم أطر عمل JavaScript مجانية للاستخدام وتقليل تكلفة التطوير. يعد استخدام هذه الأطر أمرًا اقتصاديًا ، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة.

ما هي أطر عمل JavaScript التي تختارها لمشروعك؟



عند تطوير تطبيق ويب ، تحتاج إلى استخدام أطر عمل حديثة. قد لا تكون واضحًا بشأن أفضل خيار لاستخدامه لتطبيقات الويب. لا تقلق! هناك العديد من الأطر المتاحة للمطورين لبناء التطبيقات ، لكننا ندرج أكثر سبعة أطر عمل شيوعًا في عام 2022:

تتفاعل



ممشوق



Vue



الزاوي



إمبر



العمود الفقري



التالي

قبل تحديد أي إطار عمل ، تأكد مما يلي:

يحتوي الإطار على برامج تعليمية وأدلة للمبتدئين.



اختر الإطار الذي اعتمده المطورون على مر السنين.



اختر إطار العمل الذي يحتوي على مجتمع قوي ووثائق.

في هذه المقالة ، سنناقش أكثر أطر عمل JavaScript شيوعًا في عام 2022. دعنا نتعمق في التفاصيل:

رد فعل شبيبة

React هو إطار عمل مفتوح المصدر مملوك لـ Facebook (Meta). React هو إطار عمل تعليمي مجاني يستخدم على نطاق واسع لتصميم واجهات مستخدم بديهية لتطبيقات الويب. يمكنك استخدام إطار العمل هذا لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بشكل أسرع. علاوة على ذلك ، تحتوي React على حزم صغيرة ، لذلك من السهل تعلمها للمبتدئين. يمكنك استخدام إطار عمل React لتطوير تطبيقات ويب واسعة النطاق باستخدام بيانات مختلفة. تم استخدام React في البداية على Facebook وسيتم استخدامه لخلاصات Instagram. علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام إطار العمل هذا لمشاريع الويب الكبيرة مع فريق صغير.

وفقًا لمسح أجرته دولة JavaScript ، فإن React هو الإطار الأكثر استخدامًا. يوفر React.js واجهات مستخدم سريعة لإنشاء تطبيقات ويب على الفور بمكونات بدلاً من تحديث الأجزاء الفردية كما تفعل المكتبة. يسمح إطار العمل هذا بالاستخدام المتزايد للمكونات لإضافة تحديثات أسرع لصفحات الويب. يوفر React أيضًا واجهة مستخدم تسمى JSX لتجربة مستخدم أفضل. دعنا نلقي نظرة على ميزات إطار عمل React:

سمات

يسمح بالاستخدام المتزايد للمكونات

يتيح React للمستخدمين تقسيم صفحة الويب إلى مكونات متعددة. ينتمي كل جزء إلى واجهة المستخدم ، وله رمزه وبنيته الخاصة ، ويساعد المطورين على إنشاء تطبيقات ويب برموز قابلة لإعادة الاستخدام.

العمل مع نموذج كائن المستند الافتراضي (DOM)

يوفر React نموذج كائن مستند افتراضي (DOM) لتمثيل البيانات في بنية شجرة. علاوة على ذلك ، تصنف React أيضًا البيانات إلى مكونات تحتوي على رمز لكل عنصر مستقل لواجهة مستخدم في المستند. يؤدي توفر DOM في إطار عمل React إلى تحديث جزء فقط من صفحة الويب بدلاً من موقع الويب بالكامل.

دعم JavaScript XML (JSX)

يشبه JavaScript XML (JSX) تضمين HTML في استدعاءات JavaScript. تساعد هذه المكالمات مطوري الويب على تضمين وحدات JavaScript النمطية في عناصر HTML.

توفير واجهة مستخدم ديناميكية (UI)

يسمح لك JavaScript بالتحكم في تصميم وتدفق التطبيق الخاص بك باستخدام صيغة HTML بنمط JSX. يساعد اختيار بنية الويب في تحديد الشكل الذي يجب أن يبدو عليه تطبيق الويب الخاص بك.

ممشوق

Svelte هو إطار عمل JavaScript مفتوح المصدر يساعد مطوري الويب على تحويل الشفرة الأولية لتطبيقات الويب الثابتة إلى واجهات مستخدم بديهية وتفاعلية. لقد أدى هذا الإطار ، الذي أنشأه ريتش هاريس ، إلى إثراء نظام JavaScript البيئي. مثل React ، Svelte هو أكثر من إطار عمل ؛ يعمل كمترجم لتحويل كود Svelte إلى Vanilla JavaScript للحصول على حلول ويب أسرع من VueJS و React.

ملاحظة: إذا كنت مهتمًا ببناء التطبيق باستخدام إطار عمل Svelte ، فيجب أن تمر عبر SvelteKit. يقوم Svelte بترجمة التعليمات البرمجية كمكونات JavaScript مستقلة وتحميل التطبيقات بشكل أسرع دون القيام بمهمة صغيرة بواسطة المتصفح. دعنا نلقي نظرة على ميزات Svelte:

سمات

العمل بدون DOM الظاهري

على عكس React ، يعمل إطار عمل Svelte مباشرةً مع التعليمات البرمجية بدون وحدة كائن المستند (DOM) ، ويقوم بتحويل معظم التعليمات البرمجية من أجل التجميع لتحقيق نتائج أسرع من الأطر الأخرى.

توفير التفاعلية

يقوم إطار عمل Svelte بتحويل الوحدات النمطية إلى وظائف DOM التي تتفاعل مع تغييرات البيانات وتقدم التعديلات كرمز JavaScript.

يتطلب الحد الأدنى من التعليمات البرمجية بواسطة مطور الويب

يتطلب إطار العمل svelte الحد الأدنى من التعليمات البرمجية مقارنةً بـ React و Vue ، مما يساعد مطوري الويب على قضاء المزيد من الوقت في مهام أخرى غير الترميز.

توفير نمط معياري لصفحات الويب

يوفر Svelte تدفقًا ثابتًا للتصميم عبر جميع صفحات الويب الخاصة بالتطبيقات عن طريق إضافة أنماط فريدة وإنشاء أسماء فريدة للفئات.

Vue

تم تطوير Vue في عام 2014 بواسطة Evan You واستخدمت ترخيص MIT. إيفان موظف سابق في Google ولا يزال يساعد الفريق في الحفاظ على هذا الإطار. إنه إطار مفتوح المصدر يساعد على بناء واجهات مستخدم بديهية. يجمع إطار العمل هذا بين الميزات الشائعة لـ Angular و React. يستخدم قوالب Angular وربط البيانات ودعائم React.

يتمتع إطار عمل Vue بميزة بارزة من الأطر الأخرى حيث يمكن اعتماده بشكل متزايد لبناء التطبيقات. تشمل الزيادات حل التوجيه وسلسلة الأدوات وإدخال سطر الأوامر (CLI) وإدارة الحالة.

يوفر إطار العمل هذا وحدات قابلة للتبني بشكل متزايد ، بحيث يمكنك كتابة التعليمات البرمجية لإضافة زيادات جديدة إلى مشروع الويب الخاص بك. بنية هذا الإطار سهلة الاستخدام ، ولا تحتاج إلى فهم جميع الميزات. تجدر الإشارة إلى أن Vue عبارة عن إطار خفيف الوزن يبلغ 23 كيلوبايت. يتطلب Vue معرفة واسعة بجافا سكريبت و HTML و CSS لإنشاء تطبيقات ويب واسعة النطاق ودمجها في تطبيقات جديدة أو موجودة بالفعل مع JSX. دعنا نلقي نظرة على الميزات:

سمات

توفير التفاعل

يسمح Vue بإضافة تأثيرات انتقالية لإضفاء المزيد من الحيوية على صفحات الويب. علاوة على ذلك ، يمكنك إضافة مكتبات الرسوم المتحركة التابعة لجهات خارجية لمزيد من التفاعل مع تطبيقات الويب.

اربط DOM ببيانات الكائن باستخدام قوالب HTML

يوفر إطار عمل Vue قوالب HTML لربط DOM ببيانات الكائن. علاوة على ذلك ، يبدأ هذا الإطار في تجميع القوالب بتنسيق HTML ، متوافقة مع جميع المتصفحات.

يسمح للمستخدمين بالتنقل بشكل أسرع

تقوم أجهزة توجيه Vue بالتبديل بين الصفحات دون تحديث صفحات الويب بشكل متكرر وجعل التنقل أسرع للمستخدمين.

توفير توجيهات لتكامل التعليمات البرمجية

التوجيهات هي مجموعة من التعليمات لدمج كود مثيلات Vue. توفر هذه العناصر المرئية تفاعلاً لتطبيقك من أجل تجربة مستخدم أفضل.

الزاوي

Angular ، الذي أنشأته Google في عام 2010 ، هو إطار عمل مفتوح المصدر مكتوب بلغة Typescript. إنه إطار قائم على الزيادة يوفر العديد من المكتبات والأدوات المتكاملة لبناء واختبار وصيانة التعليمات البرمجية لتطبيقات الويب. يعد إطار العمل هذا خيارًا قويًا لمطوري الويب لتطوير تطبيقات تفاعلية باستخدام كود JavaScript.

يدمج إطار العمل الزاوي القوالب التفاعلية وأدوات التكامل الشاملة للتخفيف من التحديات في مشاريع الويب. يمكنك استخدام إطار العمل هذا لإنشاء تطبيقات ويب تستخدم مرة واحدة. نظرًا للشهرة الهائلة لهذا الإطار ، تتوفر العديد من إصدارات Angular. يعد إطار العمل هذا هو الخيار الأفضل لتطوير التطبيقات على مستوى المؤسسة من خلال دمج الميزات المعقدة. غالبًا ما يخلط الناس بين Angular و AngularJS ، ولكن هناك فرق بين هذين الإطارين. Angular متوافق مع جميع متصفحات الهاتف المحمول ، بينما يدعم إصدار JS متصفحات سطح المكتب فقط.

الآن ، دعنا نتعمق في ميزات إطار العمل الزاوي:

سمات

دعم ربط البيانات في بعدين

يدعم الإطار الزاوي ربط البيانات ثنائي الاتجاه لتمثيل طبقة النموذج. جمال هذا الإطار هو أنه يحتوي على معاينة لمراقبة التغييرات في النموذج. حتى يتمكن المستخدمون من عرض التغييرات في النموذج تلقائيًا ، مما يقلل من وقت تطوير التطبيق.

توفير الاعتماد المتبادل

يسمح إطار العمل هذا للفئات والطرق والوظائف والوحدات النمطية بالعمل مع الوحدات النمطية المترابطة والحفاظ على تناسق الكود عن طريق تقليل تغييرات الفصل.

توفير هندسة عرض النموذج (MVC)

يفصل هيكل إطار العمل هذا رمز التطبيق عن واجهة المستخدم التي تساعد مطوري الويب على توفير وقت الكود الخاص بهم.

إمبر

إطار عمل Ember ، الذي تم إنشاؤه في عام 2011 بواسطة Yehuda Katz ، والذي يستخدمه مطورو الويب على نطاق واسع لبناء تطبيقات متوافقة مع متصفحات سطح المكتب والجوال وتطبيقات الويب أحادية الصفحة. يستخدم هذا الإطار الشائع قالب HTMLBars الذي يقوم تلقائيًا بتحديث التغييرات في البيانات. دعنا نلقي نظرة أعمق على ميزات إطار عمل Ember:

سمات

قم بتوفير لغة النموذج

ينتمي بناء جملة المقود إلى لغة القالب. يستخدم نموذجًا وإدخال بيانات لإنشاء HTML أو تنسيقات بيانات أخرى. تشبه هذه القوالب النص العادي الذي يستخدم بنية المقاود مع الأقواس المتعرجة.

توفير أداة التفتيش

يوفر إطار العمل هذا أداة فحص للتحقق من كود Ember الخاص بهم ، ومراقبة أداء التطبيقات باستخدام Ember ، وتصحيح الأخطاء في التطبيقات بشكل أسرع.

توفير المصادقة

يوفر هذا الإطار أنماط أمان لمصادقة التطبيقات وترخيصها. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر أنماطًا مجردة ويتكامل مع خيارات الأمان الأخرى لبروتوكولات أكثر صرامة.

توفير عوامل بدء التطبيق

يوفر إطار العمل هذا ميزة مُبدِّي التطبيق لبدء وتكوين حقن التبعية لتطبيقك.

العمود الفقري

Backbone هو إطار عمل JavaScript مبسط تم إنشاؤه بواسطة Jeremy Ashkenas في عام 2010 من أجل الأحداث المدفوعة يسمح لك بتصميم تطبيقات من جانب العميل متوافقة مع جميع متصفحات الويب. يوفر هذا الإطار وحدات MVC لاستخراج البيانات ويجمع بين هذه المكونات لبناء واجهات مستخدم أنيقة (UI) عن طريق كتابة بضعة أسطر من التعليمات البرمجية.

يستخدم هذا الإطار البرمجة الضرورية لبناء تطبيقات الويب المرغوبة ، بينما تقدم الأطر الأخرى تطويرًا للأسلوب التعريفي. دعنا نتعمق في ميزات العمود الفقري:

سمات

استخدم أساليب ووظائف JavaScript

يستخدم إطار عمل العمود الفقري وظائف ووحدات JavaScript كوحدات بناء لتعليمات JavaScript البرمجية ويوفر ربطًا للوحدات النمطية وتكرارًا مخصصًا.

إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر

Backbone هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لمشاريع الويب يقدم 100 مكتبة إضافية لإنشاء التطبيقات.

دعم تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية

تساعد أطر عمل العمود الفقري مطوري الويب على إنشاء تطبيقات متوافقة مع جميع الأجهزة والمتصفحات.

التالي

NextJS هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لإنشاء تطبيقات ويب ثابتة باستخدام React. يوفر إطار العمل هذا تجربة مستخدم أفضل وأداء محسنًا وتطويرًا أسرع لتطبيقات الويب. اليوم ، يعتبر هذا الإطار في أعلى مستوياته بسبب الدعم القوي من المجتمع. يساعد إطار عمل JavaScript هذا على تطوير التطبيقات من القوالب الموجودة بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية من البداية. يعد NextJS أفضل إطار عمل للشركات نظرًا للتحكم الكامل في المنتجات مثل مواقع الويب أو التطبيقات. باستخدام هذا الإطار ، لا تحتاج إلى الاعتماد على المكونات الإضافية مثل أطر العمل الأخرى. يفضل معظم المطورين إعادة استخدام مكونات React لأنها تقلل من وقت وتكلفة التطوير.

افكار اخيرة

في السنوات الأخيرة ، حصل تطوير التطبيق على اتجاه جديد ، مثل عدم وجود رمز . لا يوجد رمز هو اتجاه واعد للسماح للمطورين بالتخلص من المهام الروتينية والقيام بأشياء أكثر تعقيدًا وإثارة ، مثل تصميم الهندسة المعمارية. لكن بعض المطورين ما زالوا يشككون في التطوير بدون كود ، معتقدين أن هذا هو مستوى MVP فقط ، لكن المنصات قطعت شوطًا طويلاً وقد تفاجئك.

وبالمثل ، تعد أطر عمل JavaScript امتدادًا لعدم تطوير التعليمات البرمجية التي تقدم حلول ويب أسرع وأرخص. JavaScript هي لغة برمجة نصية شائعة تستخدم لتطوير الويب. تسمح هذه اللغة بالتطوير باستخدام المكتبات والأطر. نوصيك باستخدام أي إطار عمل من اختيارك لتقليل وقت وتكلفة تطوير تطبيقات الويب.