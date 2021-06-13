تطوير بدون كود هو تقنية تسمح للمستخدمين بإنشاء برامج دون كتابة أي سطر من التعليمات البرمجية. إنه شكل من أشكال البرمجة المرئية يعتمد على أداة الإنشاء المرئي بالسحب والإفلات.

تاريخ قصير

بدأت ظاهرة عدم وجود رمز ، والتي أصبحت عصرية مؤخرًا ، في تطويرها في التسعينيات. كانت أول أدوات عدم كتابة التعليمات البرمجية هي Dreamweaver ، والتي لا تزال تنتجها Adobe ، و Frontpage ، والتي كانت ذات يوم جزءًا من تطبيقات Microsoft Office. تم إنشاء كلا النظامين الأساسيين كمحررين Html ، على الرغم من أن العمل معهم يتطلب معرفة برمجية ، إلا أن بعض الخطوات كانت آلية.

حل المشكلات باستخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية

اليوم ، زادت إمكانيات المنصات الخالية من التعليمات البرمجية بشكل كبير. مع الطلب المتزايد ، هناك مجموعة واسعة من المنصات لإنشاء البرامج والمواقع الإلكترونية والأنظمة. يرجع هذا النمو إلى العديد من المشكلات الشائعة التي يحلها التطوير الخالي من التعليمات البرمجية.

أولاً ، تحل المنصات غير المشفرة مشكلة نقص المبرمجين في السوق ومحدودية العرض من المهارات. يسمح التطوير بدون رمز للأشخاص من مناطق مختلفة بإنشاء برامج بفكرة بدء عمل تجاري أو تحسين العمليات الحالية دون إشراك المبرمجين.

ثانيًا ، عدم وجود رمز سريع. يستغرق تطوير العناصر المرئية عن طريق السحب والإفلات وقتًا أقل بكثير من كتابة تعليمات برمجية كاملة.

ثالثًا ، سيكون لدى المبرمجين المزيد من الوقت للعمل مع مشاريع معقدة ومثيرة للاهتمام حقًا إذا استبدلت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود في تنفيذ العمليات الروتينية.

أقرب المستقبل

لا تزال الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ليست أداة عالمية ولا يمكن أن تحل محل المطورين بالكامل. ومع ذلك ، في المستقبل ، سيكون هناك عدد أكبر بكثير من المنصات مع المزيد من الميزات التي ستصبح القاعدة للاستخدام اليومي.

ما الذي حققه Appmaster.io بالفعل؟

Appmaster.io هي واحدة من المنصات الجديدة الخالية من التعليمات البرمجية. كانت الفكرة الأساسية لإنشائها هي تعدد الوظائف بحيث لا تقتصر القدرات على التطبيقات التي تم تطويرها على النظام الأساسي. لذلك ، يتيح Appmaster.io للمستخدمين العمل مع الواجهة الأمامية والخلفية ، وإنشاء عمليات تجارية ، ودمج التطبيق مع الخدمات الأخرى ، وتغيير مظهر التطبيق باستخدام المصمم المرئي. ستنشئ المنصة نفسها الكود المصدري للتطبيق النهائي ، مما سيجعله مستقلاً ولا يمكن تمييزه عن التطبيقات التي تم إنشاؤها تقليديًا.

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