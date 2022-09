باستخدام موارد مختلفة ، والتي تشمل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والمحتوى التعليمي لمهندسي البرمجيات والأدوار التقنية الأخرى مثل المصممين ومديري المنتجات والمسوقين وغيرهم ، يمكنك توفير الوقت في البحث وتطوير المهارات القابلة للتطبيق أثناء التعلم من خلال المهارات عبر الإنترنت. بالنظر إلى ذلك ، يجب على الخبراء توسيع معارفهم ومهاراتهم بشكل مستمر. قد يؤدي الحفاظ على معرفتك وقدراتك إلى التحديث إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار والانفتاح على الأفكار الجديدة وجذب أصحاب العمل في المستقبل.

برز موقع YouTube لمشاركة الفيديو كواحد من أكثر الأدوات فائدة للمتعلمين مدى الحياة ، حيث يدعم ظهور القنوات التي تجمع بمهارة بين دراسة اللغة التاريخية والمقدمات المعاصرة. يمكن للمبرمجين الفضوليين من جميع مستويات المهارة العثور على محتوى مفيد على إحدى قنوات YouTube التي لا حصر لها والمخصصة لهذا الموضوع. من موضوعات تطوير الويب الأساسية مثل JavaScript و CSS إلى موضوعات أكثر تعقيدًا مثل النظرية التكنولوجية ومحاضرات علوم الكمبيوتر ، لا يوجد نقص في قادة فكر تطوير الويب لتغطية كل منهم.

ما هي أفضل قنوات يوتيوب لتعلم البرمجة؟

لمساعدتك في العثور على أفضل محتوى متعلق بالبرمجة على YouTube ، تم سرد بعض القنوات المحتملة التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في التعليم عبر الإنترنت أدناه.

قطار الترميز

The Coding Train هي قناة شهيرة ومثيرة للاهتمام يستضيفها المبرمج دانيال شيفمان. تغطي دروس الترميز الإبداعية للقناة مجموعة واسعة من الموضوعات ، مثل تطوير الألعاب ، والتعلم الآلي ، والمحاكاة ، وجافا سكريبت ، والأطر ، وما إلى ذلك ، يوضح عمل شيفمان الفني الخوارزمي ، والشعر التوليدي ، ودروس Discord bot فهمه متعدد التخصصات ، وهو حاصل أيضًا على درجة الماجستير الآداب في الفلسفة لتتماشى مع بكالوريوس الآداب في الرياضيات. قد تُتبع دروسه التعليمية على YouTube بتمارين أكثر تحديًا موجودة على موقعه على الويب ، The Coding Train.

النينجا الصافي

تعد قناة Net Ninja على YouTube واحدة من أفضل الموارد عبر الإنترنت لتعلم تطوير وبرمجة الويب. تم تأسيسها في عام 2015 من قبل خريج جامعة مانشستر شون بيلنج ، وحتى كتابة هذه السطور ، لديها أكثر من 50000 مستخدم مسجل. هناك أكثر من ألف برنامج تعليمي للبرمجة ، مع مستويات من التعقيد تتراوح من المبتدئين إلى المتوسطين.

من بينها يمكنك الانضمام إلى أي دورة على:

JavaScript الحديثة : من الأساسيات إلى السمات الأكثر تعقيدًا ، اكتشف كيفية البرمجة باستخدام JavaScript الحديث.

: من الأساسيات إلى السمات الأكثر تعقيدًا ، اكتشف كيفية البرمجة باستخدام JavaScript الحديث. Node.js : يمكننا تنفيذ كود JavaScript خارج المتصفح بفضل Node. js ، بيئة جافا سكريبت.

: يمكننا تنفيذ كود JavaScript خارج المتصفح بفضل Node. js ، بيئة جافا سكريبت. React : تجعل React من السهل إنشاء صفحات ويب سريعة وديناميكية وتفاعلية.

: تجعل React من السهل إنشاء صفحات ويب سريعة وديناميكية وتفاعلية. Vue.js : أطر عمل الويب والتطبيقات أحادية الصفحة هي التطبيقات الرئيسية التي تم إنشاؤها باستخدام vueJS.

: أطر عمل الويب والتطبيقات أحادية الصفحة هي التطبيقات الرئيسية التي تم إنشاؤها باستخدام vueJS. Firebase : يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر تطبيقات لـ Android و iOS والويب والوحدة بمساعدة تصميم Firebase المنهجي ومجموعات SDK عبر الأنظمة الأساسية.

: يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر تطبيقات لـ Android و iOS والويب والوحدة بمساعدة تصميم Firebase المنهجي ومجموعات SDK عبر الأنظمة الأساسية. MongoDB : قاعدة بيانات NoSQL MongoDB سريعة للغاية وسهلة الاستخدام بشكل لا يصدق.

: قاعدة بيانات NoSQL MongoDB سريعة للغاية وسهلة الاستخدام بشكل لا يصدق. HTML : تشمل المكونات الأساسية لتطوير التطبيقات الأمامية HTML ، والتي تُستخدم أيضًا لتنظيم محتوى موقع الويب وإدارة مظهره الجمالي.

: تشمل المكونات الأساسية لتطوير التطبيقات الأمامية HTML ، والتي تُستخدم أيضًا لتنظيم محتوى موقع الويب وإدارة مظهره الجمالي. CSS : تم وصف الألوان والتصميم والمحارف في CSS ، وهي الشفرة المستخدمة لوصف كيفية تقديم مواقع الويب.

: تم وصف الألوان والتصميم والمحارف في CSS ، وهي الشفرة المستخدمة لوصف كيفية تقديم مواقع الويب. PHP : تُستخدم لغات البرمجة النصية مثل PHP بشكل متكرر لبناء صفحات ويب ديناميكية تعتمد على البيانات.

: تُستخدم لغات البرمجة النصية مثل PHP بشكل متكرر لبناء صفحات ويب ديناميكية تعتمد على البيانات. MySQL : يستفيد بناء تطبيقات الويب PHP MySQL بشكل كبير من أتمتة استرداد البيانات التي توفرها قاعدة بيانات MySQL.

: يستفيد بناء تطبيقات الويب PHP MySQL بشكل كبير من أتمتة استرداد البيانات التي توفرها قاعدة بيانات MySQL. Laravel : لبناء مواقع ديناميكية ومبنية على البيانات ، استخدم حزمة PHP Laravel.

: لبناء مواقع ديناميكية ومبنية على البيانات ، استخدم حزمة PHP Laravel. React Native : عند تقديم تطبيق React Native ، وهو تطبيق هاتف ذكي يوفر نتائج محتملة على React ، يمكنك إنشاء تطبيقات هاتف محمول مذهلة من البداية.

: عند تقديم تطبيق React Native ، وهو تطبيق هاتف ذكي يوفر نتائج محتملة على React ، يمكنك إنشاء تطبيقات هاتف محمول مذهلة من البداية. Flutter : أنشأت Google إطار عمل Flutter mobile UI ، والذي يستخدم لإنشاء تطبيقات جوال أصلية .

عادة ، يتم تقديم أفلام أقصر بدرجات متفاوتة من الصعوبة كدورات تدريبية حول موضوع معين. تبذل الدورة جهدًا لاستخدام المشاريع وسيناريوهات العالم الحقيقي لمساعدة الطلاب على فهم الأفكار التي يتم تناولها.

تعلم Code Academy

تعد Learn Code Academy مصدرًا ممتازًا لكل من المحترفين المبتدئين والمحترفين في مجال تطوير الويب ، وهذا هو السبب في أنها جذبت انتباه أكثر من 415000 مستخدم. Learn code هو مورد شامل كليًا لتعلم البرمجة ، بدءًا من الأساسيات (HTML و CSS و JavaScript) وحتى الموضوعات الأكثر تقدمًا (إدارة الخادم واستراتيجيات النشر). إحدى الطرق للتركيز سريعًا على أي شيء يثير الاهتمام والبدء في التعمق فيه هي من خلال استخدام إحدى قوائم التشغيل المنسقة بشكل احترافي والمقدمة من Learn Code.

تعلم مرونة الأكاديمية في استكشاف كل من الأفكار النظرية الواسعة والاهتمامات العملية المحددة هي واحدة من صفاتها الرئيسية. إذا كنت مهتمًا برؤية المعرفة المفاهيمية قيد الاستخدام ، فراجع "دروس كيفية عمل Redux."

ترافيرسي ميديا

تعد مقاطع الفيديو الموجودة على Traversy Media أكثر إفادة للأفراد الذين لديهم بعض الخبرة كمطورين للويب ، على الرغم من أن المبتدئين قد يتعلمون شيئًا ما. إذا كنت مطورًا تتطلع إلى تعلم شيء جديد أو أصبحت تعرف مجددًا بأداة لم تستخدمها منذ فترة ، فقد وصلت إلى قناة YouTube المثالية. تعد محاضرات الفيديو الخاصة بهم أطول إلى حد ما من المعتاد نظرًا لأن Traversy Media يستغرق وقتًا لشرح المفاهيم بعناية وتوضيح التفاصيل. تشمل اللغات والأطر الشائعة Vue و JavaScript و HTML و CSS و Angular وغيرها الكثير.

أصدرت Traversy Media عددًا كبيرًا من المقالات حول الوضع الحالي للسوق ومستقبل الموضوعات المرتبطة.

فري كود كامب

تهدف منظمة Free Code Camp التي تضم جميع المتطوعين إلى تزويد الأشخاص بفرصة تعلم برمجة الكمبيوتر. إنهم يقدمون دروسًا عبر YouTube وموقع ويب ومنتديات مناقشة ويدعون أنهم دربوا أكثر من 40000 شخص توظفهم شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى الآن. توفر مقاطع الفيديو الخاصة بهم مقدمات شاملة لمختلف لغات البرمجة ، مع توفر اختيارات تمهيدية ومتقدمة. تتراوح مدة أفلامهم من بضع دقائق إلى ثلاث ساعات ، وهي تغطي مواضيع مختلفة مثل HTML و JavaScript و PHP و CSS و ML وعلوم البيانات و Python. شاهد أكثر من 5 ملايين طالب مقاطع الفيديو الخاصة بهم على YouTube ولديهم الآلاف من قوائم التشغيل.

كيفن باول

يصدر Kevin Powell مقطع فيديو جديدًا كل أسبوعين مع نصائح حول كيفية تحسين تجربة تشفير CSS ، بما في ذلك ما لا يجب فعله. تتراوح أفلامه من أدلة البداية إلى الدورات المتعمقة ومقابلات الخبراء. لا تغطي دروسه التعليمية الأساسيات فحسب ، بل تركز أيضًا بشكل كبير على موضوعات أكثر تقدمًا مثل تصميمات الاستنساخ والتعمق في سلوكيات CSS الغريبة.

بوسطن الجديدة

مع أكثر من 2 مليون مشترك ، تعد The New Boston بلا شك واحدة من أشهر قنوات تطوير الويب على YouTube. يحتوي New Boston على مجموعة متنوعة من المعلومات لأولئك الذين يتطلعون إلى تعلم كيفية إنشاء مواقع الويب. لا يعني ذلك أن The New Boston أقل إمتاعًا لغير الخبراء. يجب أن يكون العثور على دروس أكثر تعقيدًا حول مواضيع مثل Python 3.4 وإدارة الشبكة أمرًا بسيطًا.

بوسطن ليست فقط مكانًا لمصممي الويب والمبرمجين لتعلم الأمور ؛ هناك الكثير لاكتشافه إذا نظرت حولك. من محاضرة فيديو بعنوان "مقدمة في الفيزياء" إلى عروض توضيحية للتجارب العلمية إلى اتجاهات "كيف" لبناء جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كل من تعليمات برمجة Java الأولى و "لا تجرب هذا في المنزل: كلوريد البوتاسيوم و Gummy Bear" متاحان لإطلاعك عليها.

CS Dojo

يجب أن يمنحك اسم "CS Dojo" وحده فكرة جيدة عما تدور حوله هذه القناة: التدريس والتعلم حول علوم الكمبيوتر باستخدام وسيط YouTube. يستضيف هذه القناة ويديرها شخص يدعى YK Sugi.

كان YK Sugi مبرمجًا في Google خلال فترة وجوده هناك. لذلك ، ليس من المستغرب أن يقدم أدلة لمهندسي برامج Google الطموحين. نظرًا لأن لديهم أكثر من مليون مشترك ، لا أعتقد أنني بحاجة إلى إقناعك بالتزام القناة بإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة.

الخوارزميات وهياكل البيانات وحل المشكلات الإبداعي ليست سوى بعض العناصر الأساسية في علوم الكمبيوتر التي يتم تناولها هنا. تم إنتاج العديد من الأفلام باستخدام لغة البرمجة Python. تضم مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة به محاضرات حول علوم البيانات و ML و Django وأطر تطوير الويب الأخرى.

كليمنت ميهايليسكو

كمهندس برمجيات ، عمل كليمنت في كل من Google و Facebook. قناته شابة نوعا ما. لقد كنت أتابعها لمدة ثلاثة أشهر فقط. على الرغم من أنه لديه بعض المعلومات المفيدة ليقدمها.

ليس هناك خطأ في تركيز هذه القناة: فالأمر كله يتعلق بالحصول على وظيفة في عملاق التكنولوجيا مثل Google أو Facebook. ومع ذلك ، يتمتع كليمنت بفهم قوي للمفاهيم الخوارزمية وعلوم الكمبيوتر بشكل عام.

الشيء الجميل في هذه القناة هو أنه يقوم ببعض الأعمال السحرية بالبطاقات في بداية كل مقطع فيديو تقريبًا. بعد خدعة البطاقة ، يبدأ المحتوى الحقيقي للفيديو في التألق حقًا. يمكن أن يؤدي الاشتراك في هذه القناة إلى زيادة فرصك في الحصول على منصب مطور برمجيات لدى شركة تقنية كبرى مثل Google.

وليام كانديلون

غالبية مقاطع الفيديو على قناة William Candillon عبارة عن دروس حول React Native ، على الرغم من وجود أفلام حول مجموعة واسعة من موضوعات البرمجة الأخرى. تشرح أكثر دروسه التعليمية شيوعًا كيفية استخدام وظائف React to ape من تطبيقات مثل Spotify و Instagram. شارك في مسابقات البرمجة مع مستخدمي YouTube آخرين مشهورين في عرض بعنوان "Clash of Code".

كريتيف تيم

هناك العديد من الدروس المتعمقة حول استخدام React مع التقنيات الأخرى ، بالإضافة إلى البرامج التعليمية حول استخدام قوالب الويب والهواتف المحمولة لدينا المكتوبة بالكامل ، والمتاحة على قناة Creative Tim على YouTube.

Programmingwithmosh

تعتبر Programmingwithmosh قناة YouTube أساسية لمطوري الويب. تركز قناة مش همداني في الغالب على لغات Python و JavaScript و C #. لديه درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات وماجستير في أنظمة الشبكات وهو مساهم نشط في منصات التعلم الإلكتروني مثل Pluralsight و Udemy ، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني الخاص.

ثنيوبوستن

مع عرض الفيديو الأول على YouTube في 9 فبراير 2008 ، كانت بوسطن واحدة من أكثر القنوات إنتاجية باستمرار لمطوري الويب لفترة طويلة. تمت مناقشة العديد من لغات وأطر البرمجة ، بما في ذلك Python و React و Angular و Django ، بالإضافة إلى بعض برامج تحرير الرسوم ، مثل Photoshop و Adobe Illustrator ، وموضوعات أخرى غير ذات صلة ، في مقاطع الفيديو هذه.

AppMasterio

قناة حول اتجاه التنمية بدون كود. تم تخصيص مقاطع الفيديو على القناة للعمل مع منصة AppMaster بدون رمز . يتم إنشاء Code Generation وراء الكواليس في AppMaster ، مما يجعله نظامًا أساسيًا فريدًا من نوعه بدون رمز للمبرمجين على مستوى المؤسسات. لا يوجد نظام أساسي آخر يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات خلفية متكاملة تمامًا عبر الإنترنت والجوال .

تقوم المنصة بالفعل بإنشاء الكود المصدري لتطبيقات الواجهة الخلفية. يمكن تجميع التطبيقات المكتوبة بلغة برمجة Go ونشرها تلقائيًا باستخدام النظام الأساسي. يبني AppMaster خلفية على أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ، ويستخدم Vue.js للوحات التحكم وبوابات العملاء.

بعبارة أخرى ، إنهم يعملون بجد للعثور على إجابة لمشكلة رئيسية في صناعة تطوير البرمجيات للعملاء وشركات البرمجيات: كيفية تطوير البرامج دون مساعدة البشر الفعليين. أولئك المطلعون على الصناعة يدركون النقص الحاد في المطورين المؤهلين والزيادة السريعة المقابلة في رواتب المطورين.