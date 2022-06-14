نموذج التطوير السريع للتطبيقات (Rad) هو نموذج تطوير يعزز النماذج الأولية السريعة وردود الفعل الفورية على دورات التطوير والاختبار الطويلة والممتدة. بمساعدة نماذج تطوير التطبيقات السريعة ، قد يأخذ المبرمجون العديد من التكرارات والتعديلات على البرنامج في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى البدء من البداية في كل مرة. يساهم هذا في ضمان أن تكون النتيجة النهائية أكثر تركيزًا على الجودة ومتوافقة مع احتياجات المستخدمين النهائيين.

كان نموذج Waterfall سابقًا هو الأسلوب الأكثر شيوعًا لتطوير البرامج. يؤكد نهج الشلال النموذجي لتطوير البرامج بشدة على التخطيط الدقيق. ومع ذلك ، فإنه يوفر مرونة محدودة نسبيًا لدمج المدخلات من العملاء في مراحل مختلفة خلال عملية التطوير. يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى قيام العميل بصنع الأفكار ، مما يؤدي بدوره إلى إعادة مرحلة التطوير من البداية. يعمل نموذج تطوير التطبيق السريع على تصحيح جميع العيوب المتأصلة في نهج الشلال.

نموذج تطوير التطبيق السريع

في البداية ، أدرك باري بوم وجيمس مارتن وعدد من الآخرين أن الممارسات الهندسية التقليدية ليست مطلوبة لتطوير البرمجيات. لم يكن موردًا منفردًا يتطلب ترتيبًا محددًا مسبقًا للمكونات. قد يتم تشكيلها بطريقة تناسب متطلبات المستخدم على أفضل وجه.

في البداية ، تم تنظيم نموذج تطوير التطبيق السريع وفقًا للنموذج الحلزوني ، حيث تم استخدام نموذج تطوير واحد أو أكثر للعمل في مشروع معين أو تطوير برمجيات. إنه مختلف عن النماذج الأخرى.

تطور التطوير السريع للتطبيقات (Rad) بمرور الوقت. قامت بتكييف هيكلها لتلبية المتطلبات الأساسية للفترة مع استمرار التمسك بالمبادئ الأساسية لنموها. مصطلح Rad يشير إلى نموذج تطوير التطبيق السريع وهو نموذج قادر على إنتاج نماذج أولية بمعدل سريع. بعد ذلك ، يقدم المستهلك مدخلاته على النماذج الأولية حيث يتم تحليل المدخلات واستخدامها لتعديلها لتلبية متطلبات المستهلك بشكل أفضل.

خطوات رئيسية في تطوير التطبيق السريع

يمكن تقسيم نموذج التطوير السريع للتطبيق أو نموذج Rad إلى أربعة أجزاء متميزة. فيما يلي الخطوط العريضة لهذه المراحل:

تحديد المتطلبات الضرورية

يجتمع أعضاء فريق المشروع ، بما في ذلك المدير وأعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين ، معًا لتحديد الأهداف ، والتي تشمل الحاجة إلى المشروع ، ونطاق المشروع ، والصعوبات المحتملة التي قد تتطور وكذلك أهداف واحتياجات المشروع. من أجل الحفاظ على قابلية المشروع للتكيف ، تضمن عملية التطوير أن تظل حدود المتطلبات واسعة.

مدخلات المستخدم

خلال المرحلة الثانية من عملية التطوير ، يتم إنشاء النماذج الأولية وفقًا للمواصفات المقدمة من فريق يضم المطورين والمستخدمين النهائيين. من المتوقع أن تحدث هذه المرحلة باستمرار ، حيث يستخدم المستهلك البرنامج لتقديم ملاحظات للمطور. غالبًا ما تحصل النماذج الأخرى على مدخلات المستخدم فقط في بداية دورة التطوير واختتامها.

بناء



تعمل مرحلة البناء ومدخلات المستخدم معًا لإنشاء المنتج النهائي لتطوير التطبيق أو نموذج راد. أثناء مرحلة البناء ، يتم أخذ الملاحظات التي يقدمها المستخدم أثناء مرحلة إدخال المستخدم في الاعتبار. يعد التشفير والاختبار من الأساليب النموذجية المتبعة لتحقيق ذلك. ستستمر كل من مرحلة البناء ومرحلة إدخال المستخدم حتى يصل المستخدم إلى نقطة الرضا بالنتائج.

الإنهاء

فقط بعد انتهاء مرحلة إدخال المستخدم وفترة المبنى ، وبافتراض أن المستخدم راضٍ تمامًا عن المنتج النهائي ، فإن المرحلة التالية هي الانتهاء منه. يتلقى المنتج لمساته النهائية من أنشطة مثل الاختبار والتدريب التي يتم تنفيذها. بعد تسليم المنتج إلى المستهلك ، يخضع للاختبار لمعرفة المدة التي سيستمر فيها ومدى ثباته.

متى تستخدم نماذج تطوير التطبيقات السريعة (Rad)



عندما يكون هناك وقت أقل لإنشاء المنتج ، على سبيل المثال في غضون أيام قليلة ، يتم استخدام نموذج تطوير التطبيقات السريعة (Rad).



يتم استخدامه عند اتخاذ قرار بالفعل بشأن المخرجات والمتطلبات.



يمكن استخدام نماذج تطوير التطبيقات السريعة (Rad) عندما يتم منح المستخدم النهائي أو العميل خيار المشاركة في جميع مراحل دورة حياة المنتج ؛ يُعرف هذا باسم "مشاركة العميل أو المستخدم".



يمكن استخدامه في حالة كانت الميزانية كبيرة بدرجة كافية ؛ سيكون من الممكن توظيف المصممين. من أجل تطوير الأكواد بأدوات آلية ، والتي تتطلب ميزانية أكبر ، من الضروري أن يكون لديك ميزانية أكبر.



المشاريع التي يتم فيها استخدام RAD بشكل أفضل

يعد نموذج تطوير التطبيقات السريع (Rad) مفيدًا بشكل خاص لتصميم البرامج التي تعتمد على احتياجات واجهة المستخدم ، في حين أن هذا ليس التطبيق الوحيد الذي يمكن استخدامه من أجله. كثيرًا ما يشار إلى الأدوات المستخدمة لإنشاء واجهات مستخدم رسومية باسم أدوات تطوير التطبيقات السريعة (rad).

كيف يختلف RAD؟

تختلف عملية تطوير البرامج باستخدام نموذج تطوير التطبيقات السريع اختلافًا كبيرًا عن الأساليب المستخدمة في نماذج تطوير البرامج الأخرى. مقدار الوقت الذي يقضيه في التطوير في مشروع إطار عمل RAD أقل بكثير من الوقت الذي يقضيه في المشاريع التي تستخدم نماذج أخرى.

مزايا نموذج التطوير السريع للتطبيق (Rad)

فيما يلي قائمة بالمزايا الرئيسية لمنهجية تطوير التطبيق: