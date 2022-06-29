"يتقلص عدد المبرمجين المتاحين لكل جهاز كمبيوتر بسرعة كبيرة بحيث يجب تشغيل معظم أجهزة الكمبيوتر في المستقبل جزئيًا على الأقل بدون مبرمجين." هذه كلمات جيمس مارتن من كتابه "تطوير التطبيقات بدون مبرمجين اليوم" ، ونحن في ذلك المستقبل بالذات.

يشير الجميع إلى المصطلحين منخفض الشفرة وعدم وجود رمز. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Gartner ، بحلول عام 2024 ، سيتم إنشاء 80 بالمائة من الحلول والمنتجات التقنية بواسطة متخصصين غير متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. إدخال التحسين والأتمتة يبسط عمليات التطوير. في الخدمات التي لا تحتوي على كود ، يمكن لأي مستخدم إنشاء مشاريع بدون كتابة كود. دعنا نحاول فهم عدم وجود رمز ، وفوائده ، وإمكانياته ، ونلقي نظرة مفصلة على مشروع واعد بدون رمز.

اقرأ المزيد عن عدم وجود كود

النظام الأساسي بدون رمز هو أداة سهلة الاستخدام ، وغالبًا ما تكون في شكل أداة إنشاء السحب والإفلات ، والتي يمكنك من خلالها إنشاء برنامج دون كتابة أي رمز. كان الشرط المسبق لظهور المنصات الخالية من التعليمات البرمجية هو استحالة تنفيذ الأفكار. توجد فكرة ، لكن لا توجد إمكانية لتحقيقها ، ولا توجد موارد ، ولا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الذين يمكنهم فعلها. من الصعب العثور على متخصص مؤهل. يمكن للمبرمجين عديمي الخبرة أن يفسدوا المشروع بأكمله: فهم لا يقومون بمراجعات الكود ، ولا يتحققون من جودة البرمجة وأسلوبها. كل ذلك يؤدي إلى أخطاء لا يمكن إصلاحها دائمًا هنا والآن.

الميزانيات الكبيرة وفريق من المطورين ومصممي تجربة المستخدم والمحللين وقادة الفريق ومهندسي النظام ليست متاحة لجميع الشركات. نعم ، إنه أمر رائع عندما يكون لدى الجميع منطقة مسؤولية. لكن قد لا تحتاج إلى فريق من 20 شخصًا لطلبك. والمشكلة الأكثر شيوعًا بعد قلة خبرة المرشحين هي قدرتهم على تعقيد المشاريع. يجد المطورون صعوبة في تحديد مواعيد نهائية واضحة. شهر من العمل المتفق عليه يتحول إلى ثلاثة ، تظهر العيوب ، وفي النهاية ، تسمع ، "لن ينجح ؛ علينا أن نعيده".

تعمل أدوات عدم وجود تعليمات برمجية على سد هذه الآلام ، وتقديم حلول سريعة ، وتمكين كل مستخدم للكمبيوتر الشخصي من الاستفادة من مثل هذا النظام الأساسي.

يتم كسب المستخدمين بشكل أساسي من خلال:

توفير التكلفة - الاشتراك الشهري لمعظم الأدوات أرخص بعدة مرات من راتب فريق البرمجة ؛

نتائج سريعة وموفرة للوقت - سيكون الإصدار الأول من المنتج جاهزًا في غضون أسبوعين ؛

أقل روتينية - تأخذ الأدوات على عاتقها إنجاز المهام ذات النوع الواحد وتقلل العبء ، أي المطورين ؛

تقليل الأخطاء - تقوم المنصة بإنشاء رمز من تلقاء نفسها ؛ جميع العمليات مؤتمتة ، مما يقلل من عدد الأخطاء.

تزيد المزايا الواضحة من الطلب على هذه الأدوات ، مما يؤدي إلى ظهور حلول جديدة في السوق. ينمو مجال التطبيق أيضًا - تتوفر الخدمات لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات (Adalo و Glide) والتكامل (Zapier و Integromat) وإدارة قواعد البيانات (Airtable) والمتاجر عبر الإنترنت (Ecwid) والألعاب وغير ذلك الكثير.

من يستخدم لا كود وكيف؟

لا يوجد رمز يحتوي على عشرات الاستخدامات. يتم استخدام الأدوات للإطلاق السريع للمنتجات الجديدة وأهم المنتجات. لا يتم استخدام أي رمز لإطلاق تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة ، واختبار فرضيات المبيعات والأداء واستجابة الجمهور بسرعة بأقل تكلفة. غالبًا ما تنشئ المؤسسات أدوات عمل داخلية ، وإدارة علاقات العملاء الخاصة بها ، وقوائم المراجعة ، ولوحات الإدارة لموظفي الشركة. تعد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات من بين أوائل الشركات التي تطبق بفعالية أدوات بدون رمز لبدء اختبار المنتج بتكلفة منخفضة.

غالبًا ما تبني الشركات أدوات داخلية للفرق. وخير مثال على ذلك هو برنامج Power Apps Builder من Microsoft ، والذي دخل بالفعل السوق الكبير. لا يستخدم المسوقون أي كود لتنفيذ المشاريع الصغيرة وجمع التحليلات والتعليقات من البيانات. يتحول المصممون بسرعة إلى مطورين ، باستخدام ، على سبيل المثال ، Webflow ، حيث يمكنك نقل التخطيط من Figma و Sketch. وبالطبع المطورين. بعد كل شيء ، لا يهدف إنشاء مثل هذه المنصات إلى استبدالها تمامًا. الهدف الرئيسي هو تبسيط جميع العمليات وتقليل الأخطاء التي يسببها العامل البشري. على العكس من ذلك ، لا يمكن اعتبار أي رمز صناعة أخرى لتطوير واكتساب مهارات جديدة. هذه المنصات كافية لتحويل الفكرة إلى منتج وتقديمها للشركاء والفريق والمستخدم المحتمل واختبارها.

ليست كل المنصات عالمية ، وسيتعين عليك البحث عن حلول مختلفة لإغلاق المشاكل المختلفة. لكن مثل أي مكان آخر ، هناك استثناء. وهنا نريد تقديم مشروع التطوير AppMaster.io.

ما هو AppMaster.io ، وكيف يختلف عن الأدوات الأخرى؟

منصة AppMaster.io عبارة عن أداة شاملة بدون كود تهدف إلى إنشاء منتجات معقدة ، وتمييزها عن أقرانها. AppMaster.io مبني على واجهة السحب والإفلات ولكنه يسمح بالتخصيص من خلال محرر عمليات الأعمال. لا تعتمد المنصة على قوالب جاهزة ولا تقصر المستخدمين على الوظائف المتوفرة. يمكن إنشاء أي فكرة بسهولة من خلال الكتل المرئية.

يعمل AppMaster.io مع الأجزاء الثلاثة الرئيسية التي يتكون منها أي مشروع:

الواجهة الخلفية (أو التطبيقات من جانب الخادم)

تطبيقات الويب

تطبيقات الموبايل

كيف يمكن للمنصة المساعدة وكيف تختلف؟

الميزة الرئيسية لـ AppMaster.io: تقوم المنصة بإنشاء الكود المصدري بدلاً من المطور بمعدل 22000 سطر في الثانية ، مما يسمح للمستخدم بالحصول على التطبيق مع الكود المصدري والوثائق. إنه بالكاد شيء يمكن للمبرمج فعله. ميزة أخرى هي القدرة على رؤية واجهة التطبيق وتتبع التغييرات في الوقت الفعلي. يمكنك حتى البدء بالجزء المرئي من التطبيق والتفكير في منطق العناصر وربطها بعد ذلك. يسمح لك AppMaster.io بالتكامل مع الخدمات المختلفة عبر الوحدات النمطية. يحتوي النظام الأساسي على أكثر من 40 وحدة - من المصادقة إلى التصوير إلى التشفير ، وهذه القائمة آخذة في الازدياد.

التطبيقات التي كتبها AppMaster.io لها أداء جيد. إنها مبنية على خلفية واحدة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء تطبيق تسليم منتج حيث يتم تطوير واجهة خلفية واحدة. سيعمل تطبيقان - أحدهما للعميل والآخر للبائع - مع واجهة خلفية واحدة. لن تكون مقيدًا بالمنصة طوال الوقت. بمجرد أن تقرر قطع الاتصال بالمنصة ، يمكنك التقاط الكود المصدري ومتابعة العمل في المشروع بنفسك.

يقلل AppMaster.io من الأخطاء بمقدار عشرة أضعاف. مع أي تغيير بسيط - إضافة وظيفة أو عنصر جديد أو استبدال الروابط - سيتم إنشاء رمز التطبيق وتحديثه بالكامل. هذا يجعل النظام الأساسي مختلفًا عن نهج المطور ، الذي سيجري تغييرات على جزء معين من الكود ، ويخاطر بكسر شيء ما ويؤدي إلى الكثير من الديون التقنية بمرور الوقت.

هل من السهل العمل مع AppMaster.io؟

تم بناء عملية العمل على ست خطوات رئيسية:

إنشاء هيكل بيانات باستخدام الأدوات المرئية.

إدراج وحدات لحالات العمل الشائعة.

إضافة منطق الأعمال باستخدام محرر عمليات الأعمال.

إنشاء لوحة إدارة يتم إنشاؤها تلقائيًا في تطبيق الويب.

تصميم تطبيقات الهاتف المتحرك.

نشر.

يتم توفير مساحة عمل بواجهة سهلة الاستخدام لكل خطوة. في مصمم نموذج البيانات ، يتم تصميم قواعد البيانات وتكوين الاتصالات بينها. يوجد أيضًا محرر منفصل لعمليات الأعمال. هنا تقوم ببناء منطق التطبيق الخاص بك باستخدام الكتل المرئية فقط وليس سطر واحد من التعليمات البرمجية.

في قسم نقاط النهاية ، يمكن للمستخدم تخصيص التفاعل بين العميل وجانب الخادم للتطبيق باستخدام REST API. في مصمم التطبيق ، يتم إنشاء التطبيقات (الجوال والويب) - تم تصميم واجهاتهم. على الرغم من أن AppMaster.io مصمم لمستخدمي الأعمال ، إلا أن العمل معه أكثر تعقيدًا من نظرائه. كما قلنا ، تم تصميم النظام الأساسي لحلول أكثر تعقيدًا مع منطق أعمال واسع النطاق. سيكون بناء التسلسل الهرمي للبرنامج أسهل مع خلفية تقنية.

بالطبع ، يمكنك فهم الأداة عن طريق التجربة والخطأ ، أو من خلال دراسة الوثائق ، أو باستخدام الدعم. تقدم الخدمة خدمة تعاون مع أحد متخصصي فريق AppMaster للمساعدة في مشروعك المستقبلي.

ماذا يمكنك ان تخلق؟

يركز AppMaster.io على إنشاء حلول معقدة: تطبيقات ذات جزء من جانب الخادم ، وواجهة متعددة الوظائف ، ومنطق عمل واسع النطاق ، والوصول إلى الأجهزة ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، والقدرة على الاستضافة على السحابة وخوادم الشركات ، وميزات خاصة أخرى. تقوم المنصة بتطوير تطبيقات جوال أصلية تحصل على شاشات ومنطق من الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي. يتيح لك هذا تغيير تصميم وتشغيل تطبيق منشور بالفعل دون إصدار إضافي. يكفي إعادة نشر الواجهة الخلفية ، ويحصل المستخدم النهائي على التطبيق المحدث على الفور.

باستخدام هذه الأداة بدون رمز ، من الممكن إنشاء برنامج للاحتياجات الداخلية ، مثل برامج دعم العملاء والمبيعات وبرامج المراقبة وقواعد البيانات الداخلية. برامج تتبع إنشاء المهام الشائعة وأنظمة CRM وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات وبرامج جمع البيانات وفرزها تلقائيًا. AppMaster.io مناسب أيضًا لإنشاء حلول تركز على العملاء ، ولكنها قد تتطلب استخدام خدمات إضافية.

افترض أنك تقوم بإنشاء تطبيقات لعملاء المؤسسة. في هذه الحالة ، يعد AppMaster.io خيارك الأفضل: الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها في Go (Golang) ، والأداء الممتاز لتطبيقات الخادم مع القدرة على التجميع تحت Windows و Linux و macOS ، ودعم مجموعات مثل Kubernetes و Docker Swarm ، المدمج في health-monitor و Zap logger والعمل مع PostgreSQL DBMS. إذا كان لديك مهمة لإنشاء صفحة مقصودة صغيرة ، على سبيل المثال ، أو برنامج بدون منطق معقد وحسابات على حمل ثقيل ، فمن الأفضل أن تتحول إلى نظائر مبسطة ومحددة التركيز.

ما هو مستقبل عدم وجود كود؟

لا يوجد كود الآن في مرحلة تطوير نشطة ، مما يعني أنه لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته. لذلك يجب أن يكون المستخدمون مستعدين للقيود التي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التطوير بمعناه الكلاسيكي. لا يوجد رمز غير مناسب لكل حاجة. من الضروري فهم مهمتك ودراسة إمكانيات الأداة قبل العمل. استخدم no-code لعمل خرائط العملاء واختبار الفرضيات وأتمتة العمل. ولجلب عدم وجود رمز إلى سوق المؤسسات ، انظر إلى الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية القابلة للتجميع وأنظمة إدارة قواعد البيانات على مستوى المؤسسة ، وهو ما يمثله AppMaster.io ، وفقًا لمؤلفيها. هل يمثل التدفق تهديدًا للمطورين أم أداة إضافية في ترسانتهم لإنشاء منتجات أفضل؟ يعتمد على نهجك. لكن لا تنسَ أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية يجب أن يصنعها شخص أيضًا.