كيفية بناء قاعدة بيانات سحابية جيدة التنظيم: دليل خطوة إلى خطوة

أصبح كل شيء حول العالم رقميًا ، وسير العمل ينتقل عبر الإنترنت من خلال قاعدة بيانات سحابية. إذا كنت ترغب في التعامل بكفاءة مع معلومات العميل وإدارتها مثل جهة اتصال العميل أو اسمه والحفاظ على العمل مرتبًا ومنظمًا ، فسيكون بناء قاعدة بيانات سحابية جيدة التنظيم مفيدًا. لتصميم قاعدة بيانات ، تحتاج إلى فهم متطلبات والغرض من إنشاء قاعدة بيانات. يعد جمع المعلومات الضرورية أمرًا إلزاميًا قبل إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت. يمكن جمع البيانات من خلال المقابلات وتحليل نماذج الأعمال. ضع قائمة بأنواع البيانات التي تريد تخزينها ، مثل الاسم والعنوان واسم المنتج وما إلى ذلك. سيساعدك هذا لاحقًا في تحديد الأشياء والأشخاص من خلال اسمهم وعنوانهم بسهولة.

هيكل قاعدة البيانات

لتكوين التمثيل المرئي لقاعدة البيانات السحابية ، من الضروري فهم هيكلة قواعد البيانات العلائقية. أثناء هيكلة قاعدة بيانات ، يتم تنظيم البيانات ذات الصلة وتجميعها في جدول واحد. يتكون الجدول من صفوف وأعمدة مثل جدول بيانات بسيط. يتم بعد ذلك إضافة قائمة المعلومات إلى الجداول المصنفة حسب الكيان الخاص بها مثل المنتجات والمبيعات والاسم والطلبات.

تُعرف صفوف جداول قاعدة البيانات بالسجلات التي تحتفظ بالمعلومات حول شيء ما أو شخص ما ، مثل منتج أو عميل. في حين تُعرف الأعمدة بالسمات التي تحتوي على معلومات من نوع واحد مثل جهة اتصال العميل. يتم إعطاء نوع البيانات المناسب لجزء معين من المعلومات أو العمود للحفاظ على اتساق البيانات. لا يتم إضافة الجداول مباشرة إلى الرسم التخطيطي لقاعدة البيانات. تظهر البيانات في شكل مربعات مع العنوان الذي يصفها.

ما هو تطبيع البيانات؟

تسوية البيانات هي العملية التي توفر نهجًا منظمًا لتنظيم قاعدة البيانات. ستساعدك تسوية البيانات على تقليل طرد البيانات والتأكد من إضافة المعلومات ذات الصلة فقط إلى الجدول. يقلل تطبيع البيانات من تكرار البيانات أثناء إضافة البيانات أو حذفها أو تحديثها. تسمح قاعدة البيانات المعيارية للتطبيق بتشغيل مهام سير عمل بسيطة ومعقدة بسهولة دون إنشاء سجلات يصعب التعامل معها. لا تفيد قواعد البيانات في تطبيع البيانات فحسب ، بل تعمل أيضًا على بناء التطبيقات. هناك ثلاث خطوات لتطبيع البيانات يمكنك من خلالها بناء قاعدة بيانات موحدة.

إضافة المفتاح الأساسي إلى جدول قاعدة البيانات

من الضروري وجود مفتاح أساسي فريد أثناء بناء قاعدة بيانات أو تطبيع البيانات. تحتوي كل قاعدة بيانات على مفتاح لتمثيل كل صف بشكل مختلف. سيساعد هذا في بناء العلاقات في قاعدة البيانات. قد تتضمن هذه العلاقات علاقات من شخص إلى آخر ، أو علاقات من شخص إلى آخر ، أو علاقات متعددة مع العديد من العلاقات. يمكن أن يكون المفتاح الأساسي عبارة عن ترتيب للأحرف الفريدة أو أي معرف رقم.

تقسيم قاعدة البيانات إلى جداول بسيطة وصغيرة

يعتبر تقسيم قاعدة البيانات إلى جداول صغيرة من أفضل الممارسات. يُفضل إضافة المعلومات التابعة وظيفيًا إلى جداولها جنبًا إلى جنب مع مفتاحها الأساسي لتطبيع البيانات. يؤدي إنشاء جداول مختلفة لاحتواء المعلومات الضرورية إلى تقليل تكرار البيانات في إدخال بيانات التطبيع.

تكوين العلاقات بين الجداول المختلفة

عندما تقوم بإنشاء جدولين منفصلين لمعلومات العملاء والأوامر ، فإن ذلك سيمهد الطريق لإنشاء علاقات رأس بأطراف. يمكن استخدام جدول العملاء كجدول أصلي يحتوي على معلومات حول العملاء مثل الاتصال بالعميل أو العمر. يمكن استخدام جدول الطلبات كجدول فرعي. سيسمح هذا للعميل الواحد بالحصول على طلبات متعددة. يتم وصف العلاقات الموجودة في الجدول التي تمت تسويتها على أنها علاقات رأس برأس ، وواحد بأطراف ، وأطراف بأطراف.

علاقة واحد لواحد

تُقال العلاقة إلى واحد لواحد عندما يكون هناك مثيل واحد للكيان أ ، ومثيل واحد للكيان ب. تستلزم العلاقة واحد لواحد أنك تقوم بدمج معلومات جدولين في جدول واحد تمت تسويته. إذا كانت هناك أي بيانات اختيارية في جدول الطلبات التي تم تسويتها وتحتوي على وصف وهذا فارغ للعديد من السجلات. يمكنك نقل البيانات الاختيارية إلى جدولها ، وإزالة المساحة التي تعمل أيضًا على تحسين أداء قاعدة البيانات.

علاقة رأس بأطراف

عندما يكون السجل الموجود في أحد الجداول التي تمت تسويتها مرتبطًا بكيانات متعددة من الجدول الذي تم تسويته الآخر ، يتم إنشاء علاقة واحد بأطراف. مثلما طلب عميل واحد العديد من المنتجات ، ستحدث علاقة واحد بأطراف. لبناء هذه العلاقة ، أضف المفتاح الأساسي كسمة في الجدول الآخر من جانب واحد من العلاقة. يُعرف تقديم المفتاح الأساسي في جدول آخر بالمفتاح الخارجي.

علاقة كثير بأطراف

عندما يتم إقران كيانات متعددة لجدول واحد بالعديد من الكيانات لجدول آخر ، يتم بناء علاقة أطراف بأطراف. على سبيل المثال ، يمكن أن يحدث ذلك في حالات الطلاب والفصل حيث يمكن للطالب حضور فصول متعددة والفصل به عدة طلاب. لا يمكن تنفيذ هذه العلاقة بشكل مباشر في قاعدة البيانات بدلاً من ذلك ، يجب عليك تقسيمها إلى علاقات مختلفة واحد لكثير.

قواعد تطبيع البيانات

للحصول على قاعدة بيانات موحدة ، هناك قواعد محددة للتطبيع تضمن عرضًا وتنظيمًا مثاليين لبياناتك.

أول شكل عادي. يتم تمثيل النموذج العادي الأول على أنه 1NF. تحدد أن كل خلية في الجدول يجب أن تحتوي على قيمة واحدة فقط بدلاً من وجود قائمة من القيم. علاوة على ذلك ، يجب ألا تكون هناك سمات متكررة أو ذات صلة.

الشكل العادي الثاني. يتم تمثيل النموذج العادي الثاني على أنه 2NF. إنه يركز على السمات التي تعتمد بشكل كامل على المفتاح. يجب أن ترتبط السمات مباشرة بالمفتاح ، وليس من خلال أي سمة غير مباشرة.

النموذج العادي الثالث. يضيف النموذج العادي الثالث (على سبيل المثال ، 3NF) المتطلبات التي مفادها أن كل عمود ليس به مفتاح يجب أن يكون مستقلاً عن عمود آخر. إذا تم تغيير قيمة عمود واحد بدون مفتاح ، يجب أن تظل قيمة العمود الآخر كما هي ؛ وبخلاف ذلك ، لن تفي قاعدة النموذج العادي الثالث.

أسئلة وأجوبة

كيف تنشئ قاعدة بيانات سحابية؟

بناء قاعدة البيانات السحابية هو إجراء لتطبيع البيانات. من خلال هذه العملية ، يتم تنظيم البيانات بطريقة مخططة نسميها بيانات التطبيع. إنها لا تستفيد فقط من خلال تطبيع البيانات ولكن أيضًا كمنشئ تطبيقات. بادئ ذي بدء ، يتمثل مطلب تسوية البيانات في فرز المعلومات التي تريد إضافتها إلى قاعدة البيانات. تحتوي البيانات التي تم فرزها على جميع البيانات الأساسية المضافة إلى الجداول التي تتميز بجداول العملاء أو جداول الطلبات. يساعد إنشاء جداول بمفاتيح محددة لكيانات معينة في تحديد واكتشاف المحتوى المتاح في الجداول. من خلال تطوير الجداول ، يمكنك إنشاء علاقات في قاعدة بيانات سحابية يمكن أن تكون علاقات رأس برأس أو علاقة رأس بأطراف أو علاقة أطراف بأطراف.

كيف تقوم ببناء البيانات في قاعدة بيانات؟

يتم تنظيم البيانات في قاعدة البيانات في شكل جدولي يتكون من صفوف وأعمدة. تسمى صفوف الجداول بالسجلات التي تحتوي على معلومات حول العملاء أو الطلبات. في الوقت نفسه ، تسمى أعمدة الجدول السمات التي تحتوي على معلومات حول العملاء أو الطلبات مثل جداول الطلبات. يمكن اعتبار قواعد بيانات SQL عبر الإنترنت أو ملفات Excel كمثال.

هل لدى Google قاعدة بيانات علائقية؟

تمتلك Google ثلاثة خيارات لقواعد البيانات الارتباطية تشمل Cloud SQL و Cloud Spanner و Bare Metal Solution. توفر Cloud SQL قواعد بيانات مُدارة على Google تقلل من تكاليف الصيانة وتوفر نسخًا احتياطية مؤتمتة وإدارة سعة التخزين. تم تصميم مفتاح السحابة خصيصًا لمساعدة قواعد البيانات العلائقية بمقياس غير علائقي. بالمقارنة ، يوفر الحل المعدني العاري أجهزة لتشغيل أحمال عمل محددة على سحابة Google.

هل تقدم Google قاعدة بيانات؟

تمتلك Google نظامًا أساسيًا يوفر أنظمة قواعد بيانات فريدة من نوعها. قاعدة البيانات عبر الإنترنت التي تمتلكها Google cloud هي Cloud SQL و Cloud Spanner و Bare Metal Solution.