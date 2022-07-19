API（应用程序编程接口）是一种界面软件程序，有助于像用户界面（UI）一样与其他软件互动。它是一个网站和应用程序的主要入口，包括第三方的整合，使开发者的生活变得简单。这篇文章是为那些考虑在他们的编码项目中使用API的人准备的。让我们看看，什么是API？

API为一个应用程序提供了一种相互作用的方式。例如，一个应用程序可以向另一个应用程序请求数据并获得数据作为回报。API（应用程序接口）组件也可以让一个应用程序的功能，第二个应用程序可以使用它。万维网联盟（W3C）将API定义为 "一套用于构建软件应用的子程序定义、协议和服务"。

我如何学习API集成？

API被用于各种应用程序，从学校项目等小项目到谷歌地图或Facebook等大规模全球服务。例如，Twitter著名的Tweet按钮是一个API服务，可执行代码可以调用并代表用户发出一条推文（尽管这在最近的版本中已经改变，大部分功能都是页面的一部分）。





每个人都很想知道API的这些特殊功能和它们的功能。为了更好地理解，你必须从API的基础知识开始学习。应用程序的编程接口文档总是最好的，但如果你只有一个W3C的API网站，你仍然可以发现很多东西，而且是很快的

W3C有一个API入口点，在那里你可以找到工具、资源、例子和许多其他有价值的项目的链接。如果你在Windows或Linux上，W3C有一个在线API服务文档工具，允许你测试API和不同的API。也有基于HTML5的工具和移动友好的应用程序。除了W3C，谷歌也有一些好的资源。

谷歌提供了许多API，用于从他们的服务中获取信息。其中一个API是谷歌地图API。这个工具是学习API的好方法，因为它使用HTML和JavaScript，这对任何开发商业网络应用的人来说都应该很熟悉。

学习API集成所涉及的各种步骤是。

理解API的作用。



理解不同类型的API。



了解W3C API和谷歌API。



识别可用的服务，这些服务可以使用API访问。



整合API，用你的代码和测试API产生一个工作系统或程序。



学习并理解工具、脚本语言、编程语言、框架和设计风格，通过API整合将你的系统与现有的系统整合起来。



尝试实现与通过API实现的服务交互所需的集合，并学习如何在你的代码中测试API集合，如JSON对象模型或A<名>对象模型等。



如何启动一个API？

创建一个API有一个关键。其中最简单的是使用在线服务。许多在线服务允许你免费或以微薄的费用开发和测试App Programing Interface。其中一个例子是无代码的AppMaster，这是一个优秀的、非常可靠的构建和执行API的平台。在设计和记录API密钥时，规范是不可或缺的。规范（或称规格）将告诉其他开发者如何使用你的API以及他们需要做什么来与之互动。

我需要什么来开始？

你将需要一些项目来开始你的测试API。

一个域名

一个托管代码的地方，如GitHub或SourceForge

一个HTTP服务器，以便你可以在本地运行你的代码

我的API应该用哪种语言编写？

创建API密钥没有任何规则。这取决于你的需求，但一些常见的选择包括。

PHP

JAVA

红宝石

网络

创建一个API的好处是什么？

创建你的API密钥可以让你保持你的代码有条理，并对你的工作进行版本管理。为公司或机构做一个内部应用。你可以用它来提供一个其他员工无法访问的服务，除非他们获得特定的权限来查看。然而，与大多数编程语言相比，构建API的关键还有许多其他好处。

你减少了创建你的应用程序所需的重复性代码的数量

你可以创建一个更安全的用户环境，因为只有特定的人可以酌情访问数据。

API端点

API端点是广告商可以用来与你的应用程序互动以提取信息的特定方法。这些方法可以包括JSON、XML和其他。每个URL必须有一个被请求的技术，如GET或POST。





使用API端点

一个API端点是API获取资源请求的一个数字位置。所以，端点本质上是一个给出资源信息的URL（统一资源定位器）。以下是关于API端点特征的一些重要要点。

定义并使用端点URL的名称



定义并使用HTTP方法



定义请求主体及其参数



如果需要，定义认证策略



为了方便起见，每个端点都附加了一个额外的参数。就像你在其他编程语言中创建一个函数一样，你必须在源代码中包含端点或这些端点，所以一定要在源代码顶部的头文件中声明你的端点或端点。



什么是API端点？



端点是一个API组件

端点是资源的位置

API通过使用端点的URL来检索资源

端点是通信渠道的一端

什么是初学者的API？

初学者的API密钥是一组方法和功能，一个应用程序或程序用来与另一个应用程序或程序进行通信。它们在计算机科学中也被称为 "方法"。

用户可以使用API从其他程序获取信息，获得数据，以及更多。例如，在iPhone的世界里，你可以使用你的应用程序上的API来接收另一个应用程序的数据，例如那些由Facebook、Twitter等创建的应用程序，通过苹果的App Store。

以下是一些不同类型的API。

基于XML的API

这些也被称为Web服务API和REST API（表征性状态转移）。基于XML的API和网络服务API之间的唯一区别是它们的语法。基于XML的API支持所有主要的网络浏览器，包括Windows、OSX和Linux上的Internet Explorer、Safari、Chrome和Firefox；Windows Phone和其他网络浏览器上的Internet Explorer 9+。- RESTful APIs。这是一种现代的API。它比其他格式如SOAP使用的带宽更少。RESTful APIs: 这是一种现代的API，它比其他格式如SOAP使用的带宽更少。

SOAP APIs





这些是较早的测试API类型。它使用XML，但有其语法。网络服务是以HTTP作为协议上传和下载的。HTTP是大多数连接互联网的设备中最常用的协议之一，从电脑到智能手机。

远程过程调用（RPC）

远程过程调用在HTTP之上使用SOAP，用于API密钥中客户端和服务器之间的通信。它是一种相对较新的创建API的方式。它包括客户端远程发送和接收细节以及传递命令的端点。

通用对象建模语言（GOML）。这是一种较新的创建API的格式，不保留以前请求的细节。相反，该方法在其他编程语言中被称为一个函数。唯一的缺点是它没有一个事件系统，但苹果公司已经用它在iPhone和相机应用服务中做了 "咻 "的一声。

你是否与一个API集成？

一旦你发现、设计并为一个新的应用程序创建了一个API，下一步就是将该应用程序整合到你系统的其他部分。一旦你做到这一点，就该开始编程了。

在你开始将API密钥整合到你的项目中之前，有两件事你必须做。

学习如何使用和创建所需的数据模型。

学习如何处理所有各种类型的数据。



一旦你成功地学会了如何做到这一点，下一步实际上就是开始为项目创建你的应用程序。你需要考虑你想收集什么类型的信息，以及你希望它在API端点中如何呈现。

在设计你的系统时，必须考虑到所需的信息以及它们之间存在什么样的关系。

下面是几个例子。

创建一个在线系统，跟踪一个网站上的内容。

该网站有几篇带有标题和作者的文章（数据集）。

该网站有每篇文章的缩略图（数据集）。

用户从主页上选择一篇文章（命令）。

该命令通过你的程序，从数据库中请求一个特定的文章。

API容易学习吗？

如果你决定使用（应用程序接口密钥）API密钥建立一个应用程序，作为一个起点，那么是的！它是一个很好的选择。每天都有一个新的应用程序。API端点的设计和创建越来越复杂，使得它们易于使用和理解。由于市场上的API数量众多，开发者很容易找到他们需要的东西。

另外，当你学会如何使用你的API（应用程序接口）时，用同样的技术创建一个应用程序将是必不可少的。无代码平台开发者AppMaster就是这样一个快速建立你的API服务的例子。在学习API（应用程序接口）时，API端点是必不可少的。API端点有很多，而且种类繁多。

在将API整合到一个项目中时，API端点是必不可少的重要方法。在开发API密钥时，你必须考虑到各种方法，如创建、读取、更新和删除（CRUD）以及参数。在你的项目工作之前，你必须描述所有这些参数。以下是一些不同的方法，你可以用来与API端点互动。

GET

该方法用于从URL中获取数据。它也用于获取API中的HTML页面的全部内容。例如，如果你想在一个API中获得一个特定用户的所有信息，你将在服务器上请求他们的资料。然后，服务器将发回响应。

发送（POST

如果你想把数据送回你的服务器并保存，那么这个方法就是你需要的。它被用来在你的API中创建一个新条目。要做到这一点，在你的API中指定请求的类型（例如，博客文章）。

PUT

这个方法是用来更新数据库中的数据。在一个API中，如果你想改变某个数据库中的信息，你将使用这个方法。然后服务器会发回一个通知，说明数据是否被成功更新。

DELETE

这个方法从你的数据库中删除一个条目。为了提出这个请求，你需要在你的API程序中调用相应的URL。要了解这些方法如何被你的浏览器执行，你必须研究API和API端点。

我可以创建我的API吗？

是的，你可以从广泛的API选择中创建你的API，而且创建一个新的API也很容易。你需要将代码上传到GitHub或下载一个跨平台的SDK，然后开始开发你的API。此外，人们可以从一个著名的平台AppMaster那里获得帮助，以创建自己的API。





创建一个自定义的数据类型或过滤器也是可能的，但不是必须的。如果您想使用独特的数据类型或过滤器功能，那么当您测试API（应用程序接口）时，您需要一个身份提供者来为您的客户提供这种功能。

学习是费时的，如果没有适当的指示或解释，将需要时间来理解这个主题。它恰恰适用于API开发；因此，最好是检查其他开发者是如何设计他们的API的。一旦你熟悉了这个主题，那么通过AppMaster，你可以开始为你的项目建立你的应用程序接口（API）应用程序。如果你想使用现有的API密钥，那么请继续。但是，如果你想创建自己的并使其与时俱进，请尝试用AppMaster为你的企业开发应用程序。

在API的帮助下，你可以建立你想要的许多应用程序。而且，你可以用任何满足你需求的编程语言开始编程。然而，由于API的构建方式与其他类型的程序非常不同，有编程经验的人应该从头开始学习这个过程。AppMaster使编程的任务变得更加容易，并帮助你为你的企业创建一个更可靠和有创意的应用程序。

我们可以从开发API密钥中获得很多好处。首先，你的应用程序将变得对你的用户更有吸引力，因为它可以提供资源信息。另外，你可以轻松地更好地管理你的数据，因为一个应用程序可以轻松地在任何地方访问它。与测试API（应用程序接口）有关的安全问题也得到了照顾，因为不需要通过网络发送任何敏感数据。它可以确保没有人可以访问测试API（应用程序接口），否则会造成以后的问题。

最后的想法

API对你的业务非常有用，因为它们从云端发送和接收数据，并作为一个关键。测试API（应用程序接口）是很灵活的，所以你可以用它们来轻松地创建一个应用程序。另外，你的移动应用服务不需要与你的后端连接，因为你的API（应用程序接口）将为你做这件事。如果你想建立一个收集数据的应用程序，开始关注AppMaster提供的API（应用程序接口）功能的开发和测试。AppMaster是一个平台，旨在帮助企业在几分钟内建立他们的API，而无需任何经验。该平台的目的是在短时间内简化创建和测试API的过程。

该平台提供测试API和开发API执行的所有关键功能。一旦你创建了一个API（应用程序接口），你可以把它作为一个起点来创建你的应用程序。之后，你可以推广你的服务，获得更多的客户。访问AppMaster，了解关于无代码应用程序和API开发的进一步信息。