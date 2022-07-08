在2022年，预计PWA将能够提供两个世界的最佳效果：网络浏览的可访问性和便利性，以及更快、更有弹性的用户界面，就像原生移动应用程序一样，使其非常容易被接受。然而，在此之前，如果你的项目要求速度或高性能，可能值得坚持使用本地移动应用 开发。

渐进式网络应用程序vs.原生应用程序。你应该知道的一切

应用程序 PWA有几个好处，使它们比原生移动应用程序好得多。因为它们是使用网络制作的，PWA可以从任何智能手机的浏览器访问，无论操作系统如何，并提供类似于智能手机的体验。用户还可以通过在主屏幕上添加一个快捷方式，快速而方便地在手机主屏幕上安装PWA，而无需访问应用商店。

PWA已经开始在某些领域取代原生移动应用或应用程序，例如视频流应用，在这些领域没有必要使用繁重的用户接口。然而，必须明白，未来仍有很多改进的空间。

PWA会取代本地应用程序吗？

虽然PWA比原生移动应用程序更好，但它们不一定更方便或更友好。在创建原生移动应用时，你的商业应用可以得到很大的灵活性，因为你可以按照你希望的方式来设计界面。如果你决定为你的业务需求开发一个PWA而不是一个原生移动应用，你就不会有这种灵活性的选择。

与原生移动应用程序不同，应用程序PWA必须遵守HTML和CSS等互联网网站开发技术，这意味着除了颜色和字体等简单的变化外，没有办法对其进行定制。不会有硬件加速的选项，尽管动画看起来和本地移动应用程序一样流畅。

虽然这些缺点对一些公司来说可能听起来很多，但对其他公司来说应该不是太大的问题，因为大多数企业不需要大量定制。例如，一个有许多客户和顾客的企业将不需要显示其应用程序所显示的每条信息的内容。然而，他们的用户仍然会欣赏持续访问内容的便利。

原生应用和网络应用之间的区别是什么？

PWA在一些有意义的方面与原生网络应用程序不同。例如，它们可以像原生应用一样安装在主屏幕上，但它们也可以像原生应用一样离线运行。另一个很大的区别是，渐进式互联网网站应用程序使用客户端路由来确定用户正在看什么内容，而原生网络应用程序依靠服务器端路由来做同样的确定。

当用户第一次访问互联网网站时，PWA将使用客户端路由，但一旦它被安装在主屏幕上，将切换到服务器端路由。客户端路由允许渐进式互联网网站应用程序，与本地应用程序不同，从客户端向服务器发送命令和数据，而服务器端路由则防止渐进式互联网网站应用程序发送任何数据。

你可以在渐进式互联网网站应用程序中显示的内容取决于有多少可用的在线信息。例如，假设你正在使用一个电子商务互联网网站来销售泰迪熊。在这种情况下，你的企业可能想避免创建一个渐进式互联网网站应用程序，因为泰迪熊产品在没有服务器的情况下很难显示。另一方面，如果你正在为一个在线销售产品的服装或珠宝店创建一个应用程序，那么创建一个渐进式互联网网站应用程序可能是好的。

是否应该选择本地应用程序？

如果你需要在智能手机上访问特定的硬件，那么最好不要创建PWA，而应该使用本地移动应用程序。如果你的企业打算访问不能通过浏览器访问的敏感信息，也会是这种情况。

为此，你可以通过一个著名的无代码平台AppMaster，它可以帮助你快速建立一个本地应用程序或移动应用程序。该公司提供各种工具来轻松开发符合你要求的本地移动应用程序，包括一个拖放工具，一个让你控制本地应用程序及其设计的工具包，以及一个离线编辑器来创建离线功能。

使用AppMaster的好处。

用户可以用它来轻松建立可定制的原生移动应用程序。

支持Kotlin/Jetpack可以与Swift UI一起工作，可以在所有手机上访问。

应用程序可以在很短的时间内建立，并可以在Google Play商店快速启动。

支持所有种类的操作系统，即安卓和iOS。

有一个全面的小工具集合，可以开发和定制网络应用。

这个平台上的原生移动应用程序可以访问智能手机上的各种传感器和硬件。

你可以开发可以在后台运行的互联网网站应用程序。

为离线应用程序的体验带来了新的成就。

公司可以使用原生移动应用程序或在此构建的应用程序来提高客户参与度。

网络应用程序和渐进式网络应用程序之间的区别是什么？

网络应用是一个使用标准网络浏览器（如IE浏览器、Chrome浏览器、Firefox和Safari浏览器）构建的应用。网络应用和渐进式应用的区别在于，后者是使用HTML5、CSS3和JavaScript而不是浏览器的特定功能构建的。

Gmail、Facebook Messenger和苹果的邮件应用程序是你可以轻易识别的网络应用程序的著名例子。它们都是使用JavaScript和HTML5构建的。它们有相同的URL，但文件扩展名不同。网络应用的扩展名是.html，而PWA的扩展名是一个浏览器应用。构建它们的过程是完全不同的，这在于它们的源代码。

渐进式网络应用程序技术已经变得很流行，因为它提供了一种更轻便的方式来构建一个可以在所有操作系统上运行的应用程序。渐进式网络应用程序允许用户在浏览器的书签和标签旁边建立和维护一个互联网网站的旋转木马，通过授予它们持久的数据存储和加载时间的缓存。应用程序PWA也可以被添加到手机主屏幕上，并提供类似应用程序的用户体验。

PWA比React Native好吗？

如果你想创建本地应用程序，那么，React Native是一个开源框架，允许你在一个遵循Facebook React框架的生态系统中构建iOS和Android应用程序。React Native是一个单向的通信平台，这意味着服务器没有办法与客户端进行回传。这一特点将使开发者有可能建立跨平台的应用程序。

另一方面，渐进式互联网网站应用是在移动和桌面上都使用JavaScript的网络技术。PWA允许用户从他们浏览器的书签中访问网络页面，并将使他们能够即时加载内容而不需要服务器。这意味着你可以使用任何移动或操作系统建立和访问互联网网站。

PWA相对于本地应用程序的优势是什么？

PWA使用户有可能无缝地访问互联网网站，而不需要启动一个应用程序。因此，它将允许用户从主屏幕访问渐进式网络应用程序网站，并在没有任何问题的情况下离线运行。

PWA还允许开发者专注于建设网站的基本部分，而不是让几个开发者开发的东西，包括本地应用开发者。

与本机应用程序相比，应用程序PWA对开发者的要求也较低。此外，渐进式互联网网站应用移动应用程序在手机硬盘上占用的空间较小，并且在打开或刷新时不需要互联网连接。

结论

由于PWA是使用网络技术构建的，所以开发者不太需要构建各种版本的移动应用。此外，渐进式网络应用程序为用户提供了类似于本地应用程序的体验，从而使它成为企业和创业公司的强大工具。

对于希望减少构建移动应用和互联网网站的时间和金钱的开发者来说，应用程序PWA是一个有效的解决方案。然而，渐进式互联网应用并不是最适合需要智能手机接入特定硬件的硬件密集型应用的解决方案。