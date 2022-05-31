电子商务移动应用商店意味着通过作为接触点的在线论坛进行商业产品和货物的交易。由于大流行病限制了人们的行动，如今网上市场更成为一种趋势。大多数人喜欢用手机进行网上购物，为此，电子商务应用程序是必要的。如今的企业也在根据客户的喜好进行网上购物。由于技术的发展和全球化，网上购物系统正在增加，以获得更好的体验。随着市场从实体店转移到网上商店，对创建电子商务应用商店的需求也在增长。因此，请确保你已经选择了新的趋势和技术，以便在竞争对手中脱颖而出。

为什么你需要一个电子商务应用程序？

电子商务是一种趋势，在企业中受到青睐，因此转向在线移动体验更有利于在竞争中领先。市场上的一些品牌已经选择了新的技术和趋势，所以有必要开发一个在线系统来有效地竞争。如果你正在寻找你需要创建一个电子商务应用程序的原因，这里有几个重要的原因来说服你的想法。智能手机使用的增加是拥有一个电子商务应用程序的主要原因之一，因为人们更喜欢在智能手机屏幕上点击一下就能购买商品。

网上商店使消费者能够一直与你的品牌保持联系。由于收集客户的信息和推送通知，增长率增加。客户的忠诚度和品牌认可度也随之提高。移动应用商店开发在所有设备中增加了收入增长。Covid-19在锁定的限制下，改变了客户的偏好。电子商务应用程序是随和和方便的，它提供了一个奇妙的购物体验。

电子商务移动应用程序是如何建立的？

我们都知道和理解创建一个电子商务应用程序的必要性，以促进业务和在市场上更好地竞争。如果你正在寻找为你的业务创建一个电子商务应用程序的最简单方法，你将在本文中得到答案。下面是你需要遵循的几个步骤，以便为你的业务建立一个有效的在线设施。

适当的市场研究

为了建立一个合适的电子商务应用商店，对市场和最近的趋势进行适当的研究是必要的。你需要更好地了解你的竞争对手的战略，以确定你的战略是最好的。充分研究竞争对手的策略和做法有助于你的企业脱颖而出，并收集更多的移动流量和重复购买。此外，对受众的兴趣、行为和模式的研究是必须的。这有助于根据消费者的需求设计网上商店，以确保重复购买。这在提高客户忠诚度和客户与品牌之间的信任方面发挥了重要作用。

确定您的应用程序的目标

当您致力于开发一个在线设施时，有必要了解您想要什么，您的客户是谁，以及如何根据您衡量成功。你对这些事情的了解表现在电子商务应用程序的设计、布局和功能上。在创建一个定制的应用程序之前，有必要了解你目前的成功水平和在市场上的竞争对手中的地位。如果唯一的要求是为你的业务创建一个在线设施，那么只需设计一个优秀的定制应用程序就可以解决这个问题。然而，如果你已经拥有了一个在线设施，但没有所需的移动流量，你需要在功能的开发过程中多下功夫。

选择一个合适的平台



根据你的业务和收入性质，确保你选择了正确的平台来启动电子商务应用程序。有了关于库存、CMS、数据库和成本的详细信息，你将能够决定在安卓或iOS上推出它。技术栈使你能够将你的精彩想法转化为产品。它包括复杂的组件，包括前端、后端、开发过程和支持。在为安卓系统设计电子商务应用程序时，你需要寻找一种本地编程语言、安卓用户界面和专门设计为本地应用程序的开发工具。

确定所需的功能和要求

当您完成了信息收集并通过获取反馈和竞争对手的信息来设定目标时，现在是时候为您的电子商务应用程序列出必要的本地功能要求。你需要集思广益，使网上商店更有吸引力，并有重复购买的想法和功能。一些功能可以是推送信息、轻松结账、看书和多种支付选项。其他也能吸引客户注意力的东西包括定制设计和品牌，后端同步，评级或反馈系统，以及社会媒体合作。这些基本功能要求使您的在线平台在竞争对手中脱颖而出，因为大多数客户都在寻找轻松和吸引人的购物平台。

UX/UI设计创作

用户体验和用户界面设计对于抓住客户的注意力至关重要，如果这些是内置的，就会变得更加吸引人。该设计清楚地解释了你的品牌和企业的身份，以聚集目标客户。使用动画、配色方案、平滑过渡和迷人的视觉效果的基本触摸，为你的本地应用程序增加了更多吸引人的能力。这些设计可以有效地帮助你在你的电子商务应用程序上获得更多的流量，并有重复购买。

创建MVP

创建MVP，即最小可行产品，是确保访问者一定会成为你的品牌的固定客户的必要条件。它包含了过多的产品功能，抵制访问者在不购买产品的情况下离开这个平台。在为你的产品创建MVP时，有必要深入了解用户对你产品的看法。它还可以降低风险，最大限度地减少开发过程的时间，并有效地分配资源。

反馈收集

当你完成发布MVP时，你必须收集消费者的反馈。它有助于根据潜在用户的反馈来改进你的本地应用程序。它可以让你了解受众对你的本地应用程序的满意程度，以及他们希望看到哪些改进。这将帮助您确定核心功能要求和消费者需求的基本变化。

重新评估

请确保您为移动原生应用程序创建的设计不会一直保持不变。消费者总是喜欢功能上的积极变化。市场上没有任何电子商务应用程序能在较长时间内保持不变。因此，改变和更新电子商务应用程序的设计会导致维持老的消费者并吸引更多的消费者。

常见问题

如何从头开始制作电子商务应用程序？

随着技术的发展，对网上商店的需求也在增加，所以每个企业都必须开发一个移动定制的应用程序。它只需要一个想法和策略来设计一个移动应用程序。你需要为你的智能手机定制应用程序设定一个具体的目标，并根据你的品牌类型列出功能要求。将UX/UI设计、动画和推送信息纳入平台，使其更加吸引人。根据客户的要求创建MVP，详细说明产品的基本功能。

创建一个电子商务应用程序需要多少钱？

Clutch的一项调查报告显示，应用程序的开发成本在3万至70万美元之间。开发成本的中位数是171,450美元。然而，应用开发领域的专家表示，iOS和Android的应用开发平均成本为5000至7000美元。

什么是电子商务移动应用？

电子商务移动应用是帮助客户通过品牌的移动应用进行在线购物的网上商店或接触点。如今，人们更倾向于在线选择，因为移动体验，无论是购物还是预订汽车或电影票。在这个以技术为基础的世界里，每个企业都需要建立一个电子商务移动应用程序，以聚集更多的人群，并在竞争对手中脱颖而出。

如何将我的网站转换成电子商务应用程序？

将现有的电子商务网站转换成电子商务移动应用程序并不是一件难事。你需要遵循以下几个步骤：